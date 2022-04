–

De parte de Periodico Anarquia April 22, 2022 7 puntos de vista

El anarquista Sim贸n Radowitzky hab铆a sido amnistiado en 1929 de su larga condena en Usuahia tras asesinar al jefe de polic铆a porte帽o responsable de sangrientas represiones obreras.

Tras el golpe de estado de Terra en 1933 particip贸 de la agitaci贸n anarquista contra la dictadura y es apresado en la Isla de Flores en 1934 junto a otros opositores pol铆ticos, siendo el 煤ltimo de ellos en ser liberado en 1936. Su liberaci贸n era parcial debiendo cumplir prisi贸n domiciliara. Pero debido a que carec铆a de domicilio fijo continu贸 preso en la c谩rcel central y se desarroll贸 una fuerte campa帽a por su libertad, rechazando el ofrecimiento de la Union Sovi茅tica de asilarse en su Rusia natal con todas las comodidades materiales cubiertas.

Sim贸n fue informado de que el Partido Comunista local se hab铆a plegado a su campa帽a. Partido que desarrollaba una campa帽a constante de calumnias y difamaciones hacia el movimiento anarquista con la finalidad de controlar las organizaciones obreras a cualquier costo.

Desde su celda redacta el siguiente comunicado que fue publicado por la prensa anarquista local e internacional:

鈥淐谩rcel Central, 22 de abril de 1936.

Al Partido Comunista y a la Confederaci贸n General del Trabajo.

Tengo conocimiento que en su propaganda y en sus carteles hacen figurar mi nombre reclamando mi libertad. Como anarquista me dirijo a vosotros:

Declaro que no quiero ser instrumento de propaganda de ning煤n partido pol铆tico, inclusive del partido Comunista, cuya adhesi贸n a la pol铆tica del Gobierno Ruso es absoluta. En nombre de los anarquistas presos en las c谩rceles y la Siberia Sovi茅tica. En nombre de las agrupaciones anarquistas destruidas y cuya propaganda ha sido prohibida en Rusia. En nombre de los camaradas fusilados en Cronstadt (Kronstadt). En nombre de nuestro camarada Petrini, que fue entregado por el Gobierno Sovi茅tico

al Fascismo italiano. En nombre de la Federaci贸n Regional Argentina y la Federaci贸n Obrera Regional del Uruguay y en nombre de nuestros camaradas muertos en las c谩rceles por el Gobierno Bolchevique, y como protesta por las calumnias y difamaciones de nuestros camaradas Kropotkin, Malatesta, Rocker, Fabbri, Majno (Mackno), etc., etc. Declaro que como anarquista rechazo todo vuestro apoyo que representa una indigna explotaci贸n que hacen los jefes Bolcheviques del partido y de la C.G.T., del

generoso sentimiento de solidaridad que me presta la clase trabajadora鈥.

Sus palabras, como su vida toda, son un ejemplo de entrega a la causa anarquista y del abandono de los intereses personales en beneficio de la pr谩ctica colectiva de orientaci贸n anarquista y revolucionaria.

Hoy, algunxs pol铆ticxs de izquierda pretenden confundir los medios leg铆timos de transformaci贸n social como la acci贸n directa, la autonom铆a, autoorganizaci贸n y proyecci贸n revolucionaria con las practicas institucionales que legitiman y afianzan las estructuras pol铆ticas de opresi贸n social y econ贸mica.

Cada vez que pienses que una forma de vida solidaria y justa es imposible y lo mas sensato es conformarse con lo 鈥渕enos malo鈥 debemos recordar la integridad moral de Sim贸n que ni 20 a帽os de prisi贸n en condiciones inhumanas lograron quebrar un 谩pice su convicci贸n y pr谩ctica revolucionaria.

* En la foto, Radowitzky en la c谩rcel de Isla de Flores.