De parte de Periodico Anarquia March 26, 2023 489 puntos de vista

El domingo 26 de marzo de 1911, luego de haber participado de una manifestaci├│n contra la carest├şa de la vida, m├ís de cincuenta mujeres, convocadas por la agrupaci├│n femenina Obreras de Oficios Varios conformaron la agrupaci├│n femenina Emancipaci├│n. Entre ellas se encontraban las conocidas anarquistas Mar├şa Casal y Candas, Virginia Bolten y Delfa Boatti.

En sus estatutos expresaban sus objetivos; ÔÇťUno de los prop├│sitos primordiales [ÔÇŽ] ser├í la emancipaci├│n de la mujer, [ÔÇŽ] su labor ser├í encaminada a fomentar la uni├│n [ÔÇŽ] y la solidaridad internacional del pensamiento libre, por medio de la prensa, asambleas p├║blicas, conferencias teatros, etc. [ÔÇŽ] Esta asociaci├│n no pretende desligarse del movimiento progresista masculino; muy al contrario, su prop├│sito es aunar fuerzas para llenar el vac├şo producido por la gran deficiencia femenina.ÔÇŁ

Su car├ícter antiautoritario se evidenci├│ cuando resolvieron no tener presidenta, sino asignar una compa├▒era que se ponga al frente en cada asamblea. El centro puso especial ├ęnfasis en la labor educativa considerando que el bajo nivel cultural de las mujeres y la nefasta influencia de la Iglesia cat├│lica eran los principales obst├ículos de la emancipaci├│n femenina. En su asamblea fundacional, rechazaron la solicitud de adhesi├│n a la Federaci├│n Femenina Panamericana por considerar su programa como sufragista, ya que propon├şan gestionar las reformas sociales que hicieran posible a la mujer ┬źtomar parte en los negocios del Estado┬╗. En una entrevista con la prensa, una integrante del centro afirm├│: ┬źNo aspiramos al sufragio, no queremos ser diputados, no so├▒amos con una transformaci├│n de los c├│digos┬╗.

Esta uni├│n de mujeres con intereses comunes, potenci├│ la dif├şcil participaci├│n femenina en un movimiento obrero impulsado en su inmensa mayor├şa por varones, debiendo enfrentar el rechazo de la cultura dominante impregnada en el ambiente, as├ş lo expresaba una de sus integrantes; ÔÇťse ha desprestigiado tanto todo intento de liberaci├│n exclusivamente femenina que, en cuanto intentamos hacer algo superior a las pl├íticas sobre modas o fiestas sociales, nos tratan como marimachos. [ÔÇŽ] Sabemos que seremos combatidas. Ni los hombres mirar├ín con simpat├şa nuestro esfuerzo, ni las propias mujeres responder├ín como ser├şa de desear. El prejuicio es nuestro principal enemigo.ÔÇŁ

La asociaci├│n femenina Emancipaci├│n form├│ parte del tercer Congreso Obrero (mayo de 1911) convocado por la Federaci├│n Obrera Regional Uruguaya, potenci├│ y organiz├│ a las mujeres de distintos gremios (alpargatas, costureras, aparadoras, telefonistas) que se lanzaron a la calle durante la primer huelga general declarada en ese mes de mayo.

El grupo Emancipaci├│n demostr├│ la imprescindible necesidad de reinventar constantemente las formas de lucha, y la importancia de sostenerlas en el tiempo. Hoy su pr├íctica sorprende por su vigencia, mientras la realidad evidencia la urgente necesidad de profundizar su legadoÔÇŽ

*Foto: Virginia Bolten 1┬░ Mayo 1912, Montevideo.