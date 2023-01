–

* En la foto, Salvador Planas.

El R铆o de la Plata de comienzos de siglo XX viv铆a una aguerrida tensi贸n entre quienes buscaban la construcci贸n de un mundo libre de opresiones y quienes defend铆an sus privilegios a sangre y fuego.

Las masivas huelgas y manifestaciones callejeras eran ahogadas en sangre por las fuerzas represivas del Estado. Pero desde el mismo pobrer铆o los golpes represivos eran respondidos valientemente mediante la acci贸n directa. As铆, el 11 de agosto de 1905, el anarquista Salvador Planas responde a los recientes asesinatos de obreros por la polic铆a sucedidos en Buenos Aires y Rosario, atentando contra la vida de su principal responsable, el presidente Quintana. Tras fallar su revolver fue apresado y condenado a prisi贸n.

El 28 de febrero de 1908, otro anarquista, el obrero tip贸grafo Francisco Solano Regis, arroj贸 una bomba al veh铆culo donde se transportaba el presidente Figueroa Alcorta respondiendo a la represi贸n hacia la huelga de inquilinxs y la legislaci贸n represiva. La bomba no explot贸 debido a fallas t茅cnicas y el vindicador fue apresado.

El 6 de enero de 1911 se materializa en la Penitenciar铆a Nacional de Buenos Aires, una de las tantas fugas carcelarias que lxs anarquistas han protagonizado en nuestra regi贸n, cuando Francisco Solano Regis y Salvador Planas abandonan la prisi贸n.

Lamentablemente, Sim贸n Radowitzky, quien en 1909 hab铆a ajusticiado al jefe de polic铆a Falc贸n y que se encontraba preso en el mismo edificio, no logr贸 fugarse.

Ese d铆a era el feriado de 鈥渞eyes鈥 lo cual fue aprovechado para el escape. Mediante la solidaridad de varixs compa帽erxs, tanto de afuera como adentro, lograron hacer un peque帽o t煤nel por debajo del muro perimetral. Una vez que llegaron a la escuela de horticultura de la penitenciaria, se cambiaron de ropa con prendas que fueron arrojadas desde fuera y saltaron la alambrada exterior, al ganar la calle fueron transportados por sus compa帽erxs. Momentos antes de la fuga, informaron de la misma al resto de los presos, lo que facilit贸 la liberaci贸n de 11 presos m谩s, quienes lograron en su mayor铆a permanecer en libertad.

La prensa porte帽a ofreci贸 recompensas econ贸micas pretendiendo quebrar as铆 la solidaridad. Pero se vio obligada a reconocer que los anarquistas fugados 鈥渢ienen como escudo el formidable fanatismo de muchos hombres y no pocas mujeres. Sobre todo mujeres鈥

Salvador Planas lograr铆a escapar sin dejar rastros, seg煤n algunos peri贸dicos de la 茅poca habr铆a huido hacia Bolivia para pasar luego a Brasil, otros asegurar铆an que primero pasar铆a directo a Uruguay, pero nunca se lograr谩 saber su ubicaci贸n. De Francisco Solano tampoco se tuvieron noticias. Este suceso poco recordado en la actualidad, es uno de los tantos que demuestra que la lucha social no se detiene con la prisi贸n, sino que es parte de la misma. Y la libertad de lxs compa帽erxs debe ser un compromiso colectivo constante, ya que no existen muros que detengan la lucha por la libertad鈥