La dote de un matrimonio impuesto

Iñaki Egaña

Las prácticas de ofrecer una donación a un cónyuge siguen vivas en grandes extensiones de África y Asia. Cuando los receptores son la familia del marido, el término se transforma en “dote”. Por el contrario, cuando es la familia de la novia la que recibe el pago, el concepto se llama “excrex”. Alguien lo ha unido al patriarcado, el primero, y al matriarcado el segundo. Pero no estoy convencido de que las explicaciones sean tan sencillas.

Hay un tercer concepto que tiene que ver con las donaciones cuando estas no tienen que ver con la voluntad de las familias que se unen, ya sea por conveniencia, por deseo mutuo, o por imposición. Aún hay millones de adolescentes y jóvenes en el planeta, cuyo futuro está impuesto por intereses determinados, contra su voluntad. Ni excrex, ni dote, más bien saqueo de los bienes, en general de la familia de la mujer. Hasta el punto de que el infanticidio femenino o el aborto selectivo por sexo siguen siendo opciones de los dominados para evitar ese saqueo nupcial.

Las relaciones políticas de dominación se asientan también en las relaciones de comunidades antiguas, rescatadas para el presente. Como si se tratara de una pareja al uso, España y Francia han impuesto un modelo explícito de matrimonio. Con sus dotes históricas que en ciertas ocasiones han sido validadas por razones bélicas, manu militari.

Estas dotes han supuesto el despojo de gran parte de nuestro país. No sólo económico, sino también cultural. Los iconos de nuestra historia han sido robados en función de un derecho de pernada social, que ha provocado un vaciado en nuestro acervo tradicional. La noticia de la subasta en París a finales de este mes de setiembre de once lotes procedentes de las excavaciones de las cuevas de Isturitze-Otsozelaia, es una muestra más de que el saqueo no sólo ha sido de la corona española o la iglesia vaticana, sino también de particulares que ejercen el derecho a la propiedad.

Lo hiriente del tema es que nuestras instituciones no hacen valer su derecho a la defensa o, en última instancia, una actitud proactiva para defender el patrimonio. Recuerdo a gobiernos de todo el planeta, algunos surgidos de las descolonizaciones, que reclaman la vuelta a casa de sus obras de arte, expoliadas por los imperios británico, español, francés o ruso durante siglos. Hoy, el 95% del patrimonio africano se encuentra repartido en museos de otras partes, tanto en colecciones privadas como públicas.

En el tema de Isturitze-Otsozelaia, el Museo Vasco de Baiona, que tiene un presupuesto exiguo, ya ha anunciado que no podrá pujar. ¿Pero dónde están el resto de instituciones vascas? Chocolate del loro, por ejemplo, para ese Ayuntamiento de Donostia que se gasta casi cinco millones de euros en agujerear la isla de Santa Clara para provocar olas artificiales. Menudencias para la Diputación Foral de Bizkaia que sufraga la mayoría del coste total de la Supersur, 900 millones de euros. Incluso una parte infinitesimal de la ficha del australiano Trevita Kuridrani en el Biarritz Olimpique de rugby.