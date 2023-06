A medio paso entre el 鈥減remio鈥 que m谩s bien era un castigo, y la recompensa que recibieron quienes gestionaban desde sus cuarteles y juzgados las sanciones, se encontraban otro tipo de galardones con un objetivo n铆tidamente colonizador. Las medallas de la Orden Constitucional a vascos ultras, aut贸ctonos o adoptados, est谩n en esa l铆nea de premiar las picas en Flandes. Fernando Savater, Edurne Uriarte o Rosa D铆ez son ejemplos varios.

Ya que he citado a Carrero Blanco, me referir茅 a otras distinciones de su periodo, tan notorias que no hace falta calificarlas. Su gobernador civil en Gipuzkoa, antecesor de ese s煤per agente que eufem铆sticamente llaman delegado del Gobierno, instaur贸 el premio literario 鈥淕uip煤zcoa espa帽ola鈥, similar al que se ofrec铆a en el resto de territorios vasconizados (por utilizar el t茅rmino del superpolic铆a Jos茅 Sainz, el capo de la 茅poca). En estos tiempos que nos machacan con eso del adoctrinamiento en la escuela, recordar que el texto ganador deb铆a ser obligatoriamente le铆do en todas las escuelas de cada provincia. Por la gloria de Espa帽a. O por la de sus cojones, que dir铆a Camilo Jos茅 Cela.

Hoy me resulta casi gracioso releer aquellas noticias relacionadas con el dictador, que implant贸 La Gran Orden Civil de la Salud para concederla de inmediato a la marquesa de Villaverde, que no era otra que su hija Carmencita, la de los andares memos. Y fue galardonada por su 鈥渁ctividad caritativa鈥. La fortuna de los Franco no le anda a la zaga a la borb贸nica y hoy su familia es tratada de arist贸crata. Ahora tambi茅n recuperar, en esos tiempos en los que el f煤tbol nos ha atosigado el noticiero, con esas acusaciones sobre dirigismos arbitrales y parcialidades del VAR, a esa caterva de seguidores ciegos que ten铆a el de voz aflautada 鈥揺l tirano mayor que era Franco- que acert贸 una quiniela. Pero para ello, tuvieron que suspender cuatro partidos que hab铆a fallado. En realidad, hab铆a dado en el clavo en diez signos, no en 14. Por ello suspendieron los cuatro necesarios para salir en portada. As铆 eran.

驴Son casualidades? 驴Premios leg铆timos? D茅jenme uno 煤ltimo, llevado por la cercan铆a temporal y geogr谩fica. Tambi茅n en esos tiempos grises, pero con demasiado eco en los l铆quidos actuales. Agobiados por un turismo que nos desplaza de nuestras glorietas, los donostiarras estamos un poco hartos. Por primera vez en la historia de la loter铆a espa帽ola, el sorteo se celebr贸 fuera de Madrid. El acto, coincidiendo con el Premio y el D铆a del Turista, tuvo lugar en el front贸n Anoeta de Donostia. El gordo, adem谩s, cay贸 en la capital guipuzcoana despu茅s de que el director general de la loter铆a hubiera dicho que quiz谩s no ser铆a prudente que sucediese, ya que dar铆a lugar a sospechas de tongo.

Y luego, finalmente, quedan los premios de siempre. Los que reciben las 鈥減ersonas de orden鈥, que siguen a pies juntillas el precepto constitucional o la cadena de mando. Son los torturadores, los mercenarios, los banqueros, los jueces invidentes, los intermediarios discretos, los periodistas de la voz de su amo, los polic铆as de celo represivo, los milicos en acciones encubiertas. Esos son los premios por 鈥渟ervicios extraordinarios鈥.

Ahora, la noticia nos ha llegado desde la muga, unos kil贸metros m谩s all谩 de aquel tongo de la loter铆a. Como en otras ocasiones, no todo son pesetas, euros, d贸lares. Se paga con regalos, con caballos, ferraris, viajes y prostitutas de lujo. Tambi茅n con vacaciones. Un migrante atrapado antes de saltar el Bidasoa tiene su precio. Dos, tres, cuatro鈥 como si se tratara de bonus empresariales. Los agentes deben de ser diligentes, una semana m谩s de vacaciones, un mes鈥 depende del n煤mero de subsaharianos atrapados en la red. Se ha destapado en Irun. 驴Y en Melilla? 驴En Algeciras? 驴Han sido m谩s discretos?

Han llegado a un punto de desprecio de la vida humana que produce v茅rtigo. Lo sab铆amos desde el acopio de v铆ctimas en las cunetas, a las que ha anunciado Feijoo devolver谩 si gana las elecciones, desde el holocausto, desde la rapi帽a colonizadora. El racismo sigue tan presente que las vacaciones pagadas a cuenta de la caza del 鈥渕igrante ilegal鈥 (los legales son los inversores de m谩s de 500.000 euros), recuerdan a aquellas recompensas del Viejo Oeste por cazar 鈥減ieles rojas鈥. Rojas o rojos que hoy son morenos o negros.