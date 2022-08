No pod铆a faltar la educada opini贸n de I帽aki Ega帽a con respecto a la osad铆a protagonizada por el monarca borb贸nico franquista en Colombia.

Adelante con la lectura:

P贸ker de espadas

I帽aki Ega帽a

La presencia de los Borbones por tierras americanas siempre deja detalles sobre la naturaleza de la monarqu铆a de origen franc茅s, superviviente en Espa帽a. En esta ocasi贸n, ha sido el 煤ltimo de la dinast铆a quien ha puesto su parte correspondiente para mantener esa historia de desencuentros y pataletas. Su padre, huido a Abu Dabi, con permiso policial y al parecer tambi茅n judicial para regresar y ser adulado por sus serviles de vez en cuando, ya mand贸 callar Hugo Ch谩vez en cierta ocasi贸n, haciendo uso de galones medievales. Venezuela es independiente de Espa帽a desde hace dos siglos, aunque a Madrid le costara reconocerla 22 a帽os. Las lecciones de historia que el hoy em茅rito tom贸 en el palacio de Miramar donostiarra apenas dejaron mella en su memoria. Hoy, su hijo ha hecho honor a la dinast铆a. Ya tra铆a un zurr贸n bien cargado de p贸lvora, desde su discurso para amedrentar a los dem贸cratas, cuando en Catalu帽a ejercieron simb贸licamente el derecho a decidir: 鈥淢i compromiso como Rey con la unidad y la permanencia de Espa帽a鈥. En esta ocasi贸n, con motivo de la proclama de Gustavo Petro en Colombia. Presidente electo, de izquierdas. Y cuando sali贸 a pasear uno de los s铆mbolos por excelencia de las independencias del continente, una de las espadas del libertador Sim贸n Bol铆var, el Borb贸n hizo 鈥渕utis por el foro鈥. Sali贸 de escena. Con posterioridad, y con una hipocres铆a supina, los aduladores del monarca han avalado su posici贸n. Acanton谩ndose en el mantra de que Bol铆var y sus ej茅rcitos mataron espa帽oles en las guerras de independencia. Algo que tambi茅n hicieron, de manera masiva, los Ej茅rcitos de la Corona. Violaciones, tortura, ejecuciones sumariales, desapariciones forzadas鈥 una retah铆la de cr铆menes que ejercieron sobre otros espa帽oles. Porque si no reconoc铆an a los independentistas, sus v铆ctimas eran tambi茅n espa帽olas. Estos avales lo han sido m谩s por servilismo carpetovet贸nico que por argumentaci贸n s贸lida. Un sector militar ha pedido la retirada de todas las estatuas de Bol铆var en la Pen铆nsula y pronto llegar谩 el d铆a en que la poblaci贸n vizca铆na del mismo nombre ser谩 declarada 鈥渢raidora鈥, como sucedi贸 con los territorios vascos occidentales durante el franquismo.

La espantada del rey hispano tiene que ver con su no aceptaci贸n de los marcos que las clases populares, s煤bitas en ciertos tramos de la historia, van renovando, en este caso la liberaci贸n de antiguas colonias. Por eso, su postura irrespetuosa con el s铆mbolo emancipador tiene muchas semejanzas con su discurso amenazante cuando el refer茅ndum catal谩n. Espa帽a debe admitir que ya no es un imperio, que sus colonias ya no lo son y que el proceso de unidad del Estado tiene en la fuerza su valedor principal. Mientras esas negaciones contin煤en, el d茅ficit democr谩tico ser谩 gigantesco.

La explicaci贸n de que la espada de Bol铆var era un simple objeto, inmerecedor de atenci贸n, no cuela. Hace quince a帽os, la Junta de Castilla y Le贸n pag贸 mill贸n y medio de euros por la espada de un personaje m谩s literario que real, aquel que llamaron el Cid Campeador. Se exhibe en Burgos como si fuera un arma bautizada como Tizona, que es falsa al 100%. Fue un capricho de Aznar que ya la hab铆a declarado de 鈥渋nter茅s cultural鈥 unos a帽os antes, a pesar de los informes desfavorables de los peritos. Se trat贸 de un antojo de una de las patas del Tr铆o de la Azores, que de esa manera ve铆a cumplida una fantas铆a infantil.

La espada falsa hab铆a sido vendida por Jos茅 Ram贸n Su谩rez del Otero, con un t铆tulo medieval relacionado precisamente con la conquista de Nafarroa que ahora cumple medio milenio. Marqu茅s de Falces, otorgado al beamont茅s Conde de Ler铆n por apoyar al rey Fernando, llamado el cat贸lico. El pasado servil sigue siendo agasajado.

Esta mezquindad hispana puede parecer debida a un cierto retraso intelectual, econ贸mico o, si quieren, democr谩tico. Los aires y las 铆nfulas imperiales, sin embargo, no se miden con esos term贸metros. Nuestro Estado vecino hacia el actual norte (seg煤n la br煤jula), participa de idioteces semejantes a las de Madrid. A pesar de ser una Rep煤blica intermitente desde que guillotinaron a Luis Capeto en 1792 (Luis XVI en nomenclatura azul). Por cierto, aquellos Capetos que reinaron en Europa durante siglos 煤nicamente tienen restos de su gloria criminal en dos escenarios, ambos en su rama borb贸nica, Espa帽a y Luxemburgo. Una prueba m谩s de que la historia, m谩s lenta de lo deseado, es implacable.

El Museo del Louvre de Par铆s, un inmenso almac茅n en el que se agolpan buena parte de la rapi帽a de las tropas coloniales francesas a la conquista del planeta, exhibe la espada Joyeuse del emperador Carlomagno. Falsa tambi茅n, pero con el relumbre de que un museo de su talla, que alberga a la Gioconda o la Victoria de Samotracia, le ofrece. Ese Carolus Magnus, que comprimimos en el diccionario, fue un pat谩n que quiso someter a media Europa, como siglos m谩s tarde lo hicieron Napole贸n, Wellington o Hitler. Y nuestra cr贸nica resistente, como la de Amaiur, lo recoge en la gesta de Altobizkar, Orreaga.

Tengo la impresi贸n de que esa fama de naci贸n belicosa nos ha llegado a trav茅s de las invasiones vecinas. Que en realidad somos m谩s pac铆ficos de lo que las cr贸nicas se帽alan. Si para ellos las espadas fueron uno de sus s铆mbolos guerreros, para nosotros, son parte de nuestro humilde patrimonio nacional. En Amaiur, los voluntarios de Aranzadi encontraron una espada relacionada con el asedio de 1522. Pero no se conoce su propiedad, si de los conquistadores, si de los defensores de la independencia navarra. No importa demasiado.

Tambi茅n son expresiones de nuestro folclore, la ezpata dantza, un baile reverencial, en algunas 茅pocas prohibido. Dicen que la primera prohibici贸n fue nada menos que en Gasteiz en 1486, 鈥減ara quienes hiciesen danzas de espadas鈥. Quiz谩s por ello, la capital alavesa se convirti贸 en el origen, a trav茅s de Heraclio Fournier, de un especial juego de naipes, con una rama dedicada a las espadas. Nada b茅lico, sino l煤dico. As铆 somos.