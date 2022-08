Praxis

I帽aki Ega帽a



Dicen que el papel lo soporta todo, al igual que la teor铆a, que aguanta lo que le echen. Es asimismo notorio ese supuesto enfrentamiento entre la ideolog铆a y el pensamiento cient铆fico. Y aparente porque cualquiera de nosotros, por muy cient铆ficos que seamos, tenemos nuestra peculiar interpretaci贸n ideol贸gica de la realidad y, en consecuencia, su aproximaci贸n a ella parte tambi茅n de principios ideol贸gicos.

En esta l铆nea de relativizar, tambi茅n es idea avanzada la de que teor铆a y praxis se complementan. No tengo respuestas concretas, pero si dudas a que sea siempre as铆. Las teor铆as que circulan entre nosotros, ideolog铆as o parte de ellas, a fin de cuentas, tienen unos soportes conceptuales exclusivos. Incluso son consideradas, por algunos sectores, como verdades absolutas, inamovibles como si se trataran de revelaciones religiosas. Sin embargo, su puesta en la calle tras su notificaci贸n en texto es un rotundo fracaso. En general por la falta de mimbres.

Para salvar el esca帽o de la incertidumbre permanente y no caer en las redes del escepticismo sistem谩tico, el juego habitual, al menos el que marco en mis reflexiones, es el mismo que se hizo famoso en un anuncio televisivo de un producto de limpieza hace ya varias d茅cadas: la prueba del algod贸n. El algod贸n, anunciaba, no enga帽a. La condici贸n que se tiene que cumplir para que algo sea cierto. Porque la teor铆a, y por qu茅 no tambi茅n la ideolog铆a, efectivamente son capaces de definir cambios y sediciones. Pero las revoluciones se dan con la praxis. Sin ella, todo es humo.

No quiero con ello desmantelar la retaguardia te贸rica que necesita toda subversi贸n. Simplemente resaltar que, en tiempos de crisis o lo que es similar de transici贸n, que es uno de esos momentos en los que estamos inmersos, las teor铆as y recetas se prodigan como setas. An谩lisis, contran谩lisis, estudios, diagn贸sticos y toda una retah铆la de sustantivos para refugiarse en la certeza de las necesidades. Con toda probabilidad, la mayor铆a de estos trabajos tendr谩 una parte s贸lida. De cualquier zurr贸n se puede rescatar un juicio atinado.

Desde la izquierda europea y en Euskal Herria sabemos mucho de esto, durante tiempo recibimos las recetas universales e imprescindibles para encarrilar nuestro proceso de liberaci贸n. Por lo general, la mayor铆a de las tendencias criticaban nuestra praxis. Hoy, apenas quedan restos de aquellos supuestos transatl谩nticos revolucionarios, mientras nosotros continuamos navegando hacia nuestros objetivos. Entre mareas vivas y tormentas que da帽aron el casco de nuestro barco. Pero en auzolan hemos sido capaces de reconstruir las grietas una y otra vez. Es uno de los grandes valores que atesora el pueblo vasco.

En otras partes del planeta sucedi贸 algo parecido. Los consejos, las normas est谩ndares revolucionarias sobrevolaron sobre experiencias locales y nacionales. Cuando las luces brillaban en las insurrecciones latinoamericanas, llegaron los te贸ricos blancos para se帽alar el camino correcto. Mientras hombres y mujeres an贸nimos combat铆an en las selvas h煤medas de Matagalpa o en la desembocadura del Mekong, las sombras te贸ricas ubicadas en Madrid, Par铆s o Londres remarcaban la presunta necesidad de aplicar conceptos aut茅nticamente revolucionarios.

Entre nosotros, los ritmos, las etapas, los enfrentamientos, se marcaban desde la calle, en la pr谩ctica. No hubo toneladas de material reflexivo para saber que la proyectada central nuclear de Lemoiz era un monstruo dentro de nuestro territorio, que la ocupaci贸n militar coartaba nuestras ansias de libertad, que nuestra comunidad la formaban quienes vend铆an su fuerza de trabajo en Euskal Herria. Es m谩s, me atrever铆a a dejarlo escrito que la teorizaci贸n de la anisada revoluci贸n vasca fue escasa, que algunos trabajos incluso fueron marcianadas pegadas al contexto universal. Y que incluso algunos de los mitos-base de la ideolog铆a de la izquierda abertzale no fueron siquiera originales, sino un corta-pega de otras experiencias coet谩neas.

Y, sin embargo, con un bagaje te贸rico relativamente pobre del proceso de liberaci贸n, para lo que nos ped铆an los 鈥減rofesionales鈥 levantiscos, logramos sobrevivir. Mientras, nos hemos hecho mayores, y hemos perdido la inocencia. Y hemos trajinado por caminos in茅ditos, gracias a la audacia que reclamaba Danton para sus contemp茅ranos revolucionarios. Pero tambi茅n es cierto que la pr谩ctica, siempre con m谩s peso que la teor铆a, nos enfil贸 por los caminos que ahora transitamos. No fueron precisamente cuatro textos.

Hoy -recupero la reflexi贸n de la crisis y la transici贸n- la pr谩ctica parece condenada a ser refugio de nost谩lgicos. Como si la pol铆tica se debiera alejar de la calle para asentarse en sedes, redes sociales y cub铆culos donde se fragua la teor铆a adecuada para configurar la manera maestra de actuaci贸n. Las reglas revolucionarias.

Me dir谩n que los tiempos han cambiado, es cierto. Que el contexto marca otras necesidades. Cierto. Que hay que recuperar las formas. Siento, sin embargo, que hay cualidades sino eternas si al menos duraderas. Sin pisar la calle no hay cambio. S茅 tambi茅n que el perfil del militante se ha alterado, con los tiempos. Pero sin compromisos personales las 24 horas del d铆a no hay cambio posible. 驴Comunista el fin de semana, consumista de lunes a viernes? 驴Revolucionario en ciertos aspectos de la vida, capitalista ac茅rrimo en otros?

No quiero dar la impresi贸n de avalar a mi generaci贸n por encima de otras. Tampoco ofrecer un sello pesimista. No lo soy. Porque en estos tiempos de crisis, son miles los hombres y mujeres que patean la calle en decenas de proyectos alternativos, que creen en el kil贸metro cero, que hacen grande al euskara, que dan fuerza diariamente al movimiento feminista, que defienden nuestro territorio ante las agresiones, que sudan en el tajo por mantener condiciones dignas. Ellas y ellos son nuestros mejores mimbres. A pesar de su anonimato, esa es la aut茅ntica direcci贸n pol铆tica del proceso de liberaci贸n. Como lo ha sido durante las 煤ltimas d茅cadas.