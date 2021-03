No sólo eso, sino que quienes denunciaron los hoy mal llamados “excesos policiales”, como si fueran excepciones, también fueron perseguidos. Ildefonso Salazar, que había denunciado torturas, recibió una carta bomba en su domicilio de Orereta, en 1989 que mató a un joven cartero de 22 años, José Antonio Cardosa. En 1996, Luis Roldan reivindicó para el ministerio del Interior español la acción criminal. En noviembre de 1985, los hermanos Olarra e Iñaki Olaetxea, tenían un juicio por torturas, contra la Guardia Civil. Contaban con los informes del médico forense Luis Moles. Unos días antes, una potente bomba estallaba en el coche del forense. La muerte es para los disidentes del otro lado de la trinchera. Ya lo dijo el ex comisario José Manuel Villarejo, uno de los poceros de las cloacas: “Si este país fuera serio ya me habrían matado”. Villarejo no ha cruzado líneas con el tema vasco. Ese es su seguro de vida.