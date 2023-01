–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 22, 2023 241 puntos de vista

(Nota introductoria: tod@s hemos estudiado en colegios e institutos la historia centrada en las 茅lites gobernantes, pero este art铆culo se preocupa m谩s por desvelar y recuperar parte de la fruct铆fera historia protagonizada por personas normales y corrientes. Su influencia en nuestras estructuras tradicionales ha sido grande, pero siempre minusvalorada, en buena parte. Esto tambi茅n ocurre en la tradici贸n noviolenta y solemos caer en el seguidismo de l铆deres y no damos importancia a l@s, muchas veces, protagonistas de la historia: el pueblo llano).

A menudo, el enfoque en el papel de las 茅lites pol铆ticas, los eventos impulsados por las 茅lites, las luchas pol铆ticas internas brutales, las intervenciones extranjeras agresivas, la resistencia armada y la violencia eclipsan las acciones noviolentas aparentemente menos visibles pero no menos importantes impulsadas por las personas. A veces, las historias de resistencia masiva noviolenta se ignoran por completo, incluso en publicaciones acad茅micas muy respetadas. Por ejemplo, The Cambridge History of Egypt ofrece solo unas pocas l铆neas sobre los eventos de 1805, pasando por alto por completo la movilizaci贸n noviolenta dirigida por civiles. En este cap铆tulo, nuestro objetivo es crear una mayor conciencia sobre la historia de las acciones noviolentas en la lucha de Egipto contra la dominaci贸n de los extranjeros y ofrecer informaci贸n sobre su papel y eficacia y su contribuci贸n al fortalecimiento de un tejido nacional, el proceso que eventualmente condujo al surgimiento de un movimiento verdaderamente nacional y noviolento ejemplificado por la revoluci贸n de 1919. Tambi茅n hacemos algunas referencias a la revoluci贸n de 2011 para enfatizar patrones noviolentos similares que parecen haber estado presentes tanto en la revoluci贸n de 1919 como en los eventos que llevaron a la salida del presidente egipcio Hosni Mubarak bajo la presi贸n de un levantamiento popular noviolento.

Cap铆tulos previos de resistencias civiles: Ghana, Zambia, Mozambique y Argelia.

Esta traducci贸n proviene del cap铆tulo titulado 鈥淓gypt: Nonviolent Resistance in the Rise of a Nation-State, 1805鈥1922鈥 escrito por Mateo Meyer en el libro 鈥淩ecuperaci贸n de la historia noviolenta. La resistencia civil en las luchas de liberaci贸n鈥, editado por Maciej J. Bartkowski en Lynne Rienner Publishers.

Egipto es un pa铆s transcontinental que est谩 situado en el extremo noreste de 脕frica y cuenta en Asia con la pen铆nsula del Sina铆. Su capital es El Cairo y cuenta con una superficie de 996.603 km2. Su poblaci贸n es de 104鈥2 millones de habitantes. Su 脥ndice de Desarrollo Humano es de 0鈥731 y se considera alto (en el 煤ltimo tramo). Est谩 en el puesto 97 de 191 pa铆ses.

Los sistemas de valores egipcios generalmente enfatizan el uso de los medios noviolentos para luchar contra la opresi贸n y la injusticia. Con la excepci贸n de la violencia en los asesinatos por honor y las enemistades sangrientas en el Alto Egipto, tanto los valores tradicionales como los religiosos enfatizan que, antes de recurrir a la violencia, se deben agotar los m茅todos noviolentos. Adem谩s, para no parecer d茅biles al emprender acciones noviolentas, los resistentes deben recordar a sus oponentes que el uso de la fuerza sigue siendo una opci贸n posible. Se ha valorado mucho la lucha colectiva noviolenta como forma de autodefensa y el sacrificio de la vida por la naci贸n, la religi贸n o los principios. Sin embargo, el martirio no implica el combate armado; alguien que muere mientras lucha de manera noviolenta tambi茅n puede ser considerado un m谩rtir; el t茅rmino se us贸, por ejemplo, para describir a los manifestantes noviolentos que fueron asesinados durante la revoluci贸n de 2011.

En los tiempos modernos, las luchas violentas de Egipto contra los ocupantes extranjeros, como Francia, Gran Breta帽a e Israel, son vistos como actos de autodefensa. Si bien la violencia en defensa propia est谩 justificada en las narrativas nacionales de Egipto, esto est谩 matizado por el reconocimiento de un cierto valor en las acciones noviolentas. Por un lado, muchos egipcios suelen elogiar la exitosa revoluci贸n de 1952 contra su sistema mon谩rquico enfermo por no haber derramado sangre. Por otro lado, parecen celebrar las luchas nacionales contra la opresi贸n y la injusticia, ya sean violentas o no violentas, independientemente del 茅xito que haya tenido dicha lucha.

Sin embargo, las luchas noviolentas de masas de 1919 y 2011 parecen presentar un modelo noviolento que no fue acompa帽ado por una amenaza o uso de la fuerza en caso de que las acciones noviolentas hayan fracasado. Si los resistentes utilizaron la coerci贸n f铆sica, fue proporcional y en defensa propia. Por ejemplo, en 2011, los manifestantes derribaron a matones de los camellos que cargaban y sacaron a los polic铆as de los veh铆culos blindados que se usaban para disparar contra los manifestantes. Las dos revoluciones demuestran que la resistencia noviolenta como opci贸n estrat茅gica tiene su lugar en la lucha nacional egipcia. Incluso ahora, despu茅s de la revoluci贸n de 2011, los egipcios siguen insistiendo en utilizar 煤nicamente m茅todos noviolentos para protestar contra los estallidos ocasionales de violencia religiosa, presionar a los militares para que dejen de procesar a los manifestantes y avanzar m谩s vigorosamente con los cambios democr谩ticos y llevar ante la justicia a los ex altos funcionarios del r茅gimen derrocado.

La revoluci贸n de Mayo de 1805

Egipto hab铆a estado bajo el dominio otomano desde 1517, sus walis (gobernadores) seleccionados por el sult谩n y ayudados por los mamelucos, una casta militar. En 1798, como parte de la rivalidad colonial entre Gran Breta帽a y Francia, Napole贸n invadi贸 y ocup贸 Egipto. Despu茅s de la partida de los franceses en 1801, los otomanos, los mamelucos y los brit谩nicos compitieron por el poder en el pa铆s. En 1804, Egipto volvi贸 a estar bajo el control del Imperio Otomano, esta vez bajo un nuevo wali, Ahmad Khurshid Pasha, quien impuso fuertes indemnizaciones e impuestos. Poco despu茅s, Egipto fue testigo de una acci贸n pol铆tica noviolenta 煤nica, que marc贸 un esfuerzo sin precedentes por parte de las 茅lites empresariales y religiosas para hacerse cargo del destino pol铆tico del pa铆s.

En respuesta a la dif铆cil situaci贸n de las masas, los l铆deres religiosos e intelectuales de El Cairo unieron fuerzas con las 鈥溍﹍ites empresariales鈥 para apelar al wali. Sus quejas se refer铆an a los impuestos, la presencia de soldados otomanos en la capital y la hambruna provocada por el bloqueo de los mamelucos al transporte de cereales desde el Alto Egipto. El wali exacerb贸 la situaci贸n al desestimar sus s煤plicas. El cronista contempor谩neo Abdel Rahman Al Gabarti registr贸 que la gente com煤n sali贸 a las calles a protestar, tocar tambores y gritar. Las mujeres se unieron, ech谩ndose barro en las manos y el cabello como una forma visual de consternaci贸n y desaprobaci贸n del wali y sus pol铆ticas. Pronto muchos otros siguieron con el apoyo de respetados jeques del centro religioso y acad茅mico Al-Azhar. Los soldados en las calles estaban visiblemente conmovidos y aseguraron a las masas que empatizaron con sus agravios. Despu茅s de estas protestas noviolentas espont谩neas, los l铆deres religiosos y empresariales pidieron a los eruditos religiosos que ofrecieran una interpretaci贸n religiosa, una forma de consulta en la toma de decisiones importantes en ese momento, de si estaba permitido bajo ciertas circunstancias derrocar a un gobernante. Esto result贸 en que los eruditos religiosos de Al-Azhar emitieran una fatwa (fallo) que establec铆a que 鈥渄e acuerdo con las reglas de la [ley] isl谩mica Sharia, las personas tienen derecho a instalar gobernantes y procesarlos si se desv铆an de las reglas de justicia y toma el camino de la injusticia.鈥

A pesar de esta p茅rdida de legitimidad, el wali se neg贸 a renunciar incluso cuando la oposici贸n presion贸 por su juicio pol铆tico y la instalaci贸n de Muhammad Ali, un comandante otomano alban茅s popular entre los egipcios. Las tropas albanesas, junto con una manifestaci贸n de 40.000 egipcios, el 20 % de la poblaci贸n de El Cairo, rodearon la ciudadela de Khurshid y no cedieron durante cuatro meses. Durante el asedio, las masas siguieron las 贸rdenes de sus l铆deres religiosos y empresariales y las del futuro gobernante Muhammad Ali. Formaron grupos de vigilantes equipados con armas y palos primitivos para defenderse de cualquier ataque de los soldados de la ciudadela del wali y para hacer cumplir el asedio hasta que Khurshid renunci贸. Los l铆deres instruyeron gente 鈥渜ue est茅 atenta y que proteja su ubicaci贸n; si un soldado los ataca, deben responder proporcionalmente. De lo contrario, la gente deber铆a abstenerse de provocar y atacar a los soldados鈥. Las escaramuzas ocasionales, generalmente iniciadas por soldados que usan ca帽ones, resultaron en algunas muertes y lesiones (tanto de soldados como de civiles). Sin embargo, la firme intenci贸n de los l铆deres del sitio era no usar la violencia. Hicieron todo lo posible para usar argumentos religiosos para persuadir a los representantes del wali de que, seg煤n los principios isl谩micos, la falta de consentimiento p煤blico hac铆a que su deber isl谩mico dimitiera. Eventualmente, con la perseverancia de una movilizaci贸n de masas en gran parte noviolenta y la presi贸n de los egipcios comunes, el sult谩n otomano se retir贸 de Khurshid y nombr贸 a Muhammad Ali en su lugar.

El levantamiento popular de 1805 sigui贸 al principio una pr谩ctica pol铆tica establecida de hacer una s煤plica al gobernante. Cuando esto fracas贸, la gente y sus l铆deres recurrieron a m茅todos noviolentos y no convencionales de manifestaciones callejeras y luego un asedio. Al dirigir su desobediencia hacia un wali espec铆fico, sin expresar hostilidad hacia el Imperio Otomano ni buscar el nombramiento de un egipcio, el pueblo evit贸 instigar un conflicto m谩s amplio contra un adversario mucho m谩s fuerte. A pesar de la importancia de la religi贸n para unir a la gente y como fuente de identidad, ni la conciencia religiosa ni la nacional se hab铆an desarrollado lo suficiente como para que los egipcios desafiaran el dominio otomano en s铆 mismo. Con el tiempo, la identidad nacional se convirti贸 en una fuerza m谩s potente, superando en 煤ltima instancia al panislamismo liderado por los otomanos. Los estudiosos interpretan la revoluci贸n de 1805 como la primera intervenci贸n del pueblo y sus representantes (en este caso, las 茅lites religiosas y empresariales) en los asuntos pol铆ticos de su Estado y el comienzo del surgimiento de una identidad nacional egipcia moderna, que se reforz贸 en las pr贸ximas d茅cadas por la introducci贸n del servicio militar obligatorio universal en un ej茅rcito nacional, frecuentes misiones educativas a Europa y el establecimiento de un sistema escolar moderno.

La revoluci贸n de Orabi de 1881

Tawfik Pasha se convirti贸 en jedive (virrey) en 1879, cuando el gobierno estaba muy endeudado con Gran Breta帽a y Francia. Los brit谩nicos y los franceses hab铆an designado controladores financieros para supervisar el presupuesto egipcio, lo que result贸 en impuestos altos, salarios gubernamentales bajos y recortes severos en el ej茅rcito (de 124.000 en 1875 a 36.000 en 1879). En esta situaci贸n econ贸mica en deterioro, y con dominaci贸n extranjera, no musulmana sobre la pol铆tica del gobierno, el descontento interno creci贸 y Tawfik enfrent贸 la resistencia de diferentes sectores de la sociedad.

Las instituciones acad茅micas religiosas se volvieron cada vez m谩s activas y politizadas, gracias a los disc铆pulos del renovador iran铆 del pensamiento isl谩mico y defensor de la unidad musulmana Sayyed Jamal al-Din (conocido como Afghani) que hab铆a vivido en Egipto desde 1871. Afghani era expulsado en 1879, no sin antes fomentar el crecimiento de una prensa cr铆tica y form贸 varios foros donde form贸 a futuros activistas islamistas y nacionalistas.

El principal desaf铆o a Tawfik y la injerencia europea en los asuntos del pa铆s proced铆an del ej茅rcito egipcio. El coronel Ahmad Orabi, hijo de un jeque de aldea en una 茅poca en la que solo el 13 % de la poblaci贸n viv铆a en ciudades, se hab铆a convertido en oficial de carrera del ej茅rcito y protest贸 contra una nueva ley que imped铆a que los campesinos se convirtieran en oficiales del ej茅rcito. Convocados para ver al jedive y al ministro de guerra Osman Rifki, Orabi y otros dos oficiales campesinos fueron arrestados, solo para ser rescatados por camaradas de su regimiento que forzaron la destituci贸n de Rifki y la anulaci贸n de la ley. Este 茅xito puso a Orabi en una posici贸n para plantear demandas m谩s amplias, no solo para revertir los recortes del ej茅rcito, sino tambi茅n para restablecer una C谩mara de Diputados m谩s fuerte y redactar una nueva constituci贸n. Tampoco rehuy贸 criticar la interferencia otomana y europea. Como tal, sus acciones 鈥渃rearon una plataforma sobre la cual una variedad de fuerzas en la sociedad civil pudieron ponerse de acuerdo鈥. En consecuencia, Orabi logr贸 ganar el apoyo y la participaci贸n activa de amplios sectores de la sociedad, incluidas partes del establecimiento pol铆tico y urbano, alcaldes, terratenientes, empleados p煤blicos, intelectuales, campesinos y el ej茅rcito que estaban frustrados por el empeoramiento de las condiciones pol铆ticas y econ贸micas del pa铆s y la injerencia extranjera.

Orabi desarroll贸 un proceso de respaldo ciudadano para sus futuras acciones: 鈥淒elegaciones de todo el pa铆s se acercaron a nosotros y nos entregaron autorizaciones que nos facultan para trabajar por el mejor inter茅s de nuestro pa铆s, declarando su solidaridad con nosotros en todos nuestros esfuerzos de reforma y sus perspectivas. 鈥 Estableci贸 el 9 de septiembre de 1881 como la fecha para llevar las quejas de la gente al Jedive Tawfik. Respaldados por una manifestaci贸n c铆vico-militar frente al Palacio de Abdin, Orabi y sus colegas confrontaron a Tawfik y al c贸nsul brit谩nico interino con las demandas del pueblo de reconstruir el ej茅rcito, destituir al gobierno y formar una asamblea verdaderamente nacional. 鈥淒ios nos ha creado libres鈥, Orabi declar贸. 鈥溍塴 no nos cre贸 como herencia o propiedad . . . As铆 que en el nombre de Dios, que no hay m谩s Dios que 茅l, ya no seremos esclavos鈥.

Tawfik se inclin贸 ante sus demandas, expandiendo los poderes de la asamblea representativa y reconstruyendo el ej茅rcito. Mientras reflexionaba sobre el 茅xito del movimiento noviolento y su demostraci贸n, Orabi escribi贸:

鈥淨uien haya le铆do la historia sabe que los pa铆ses europeos ganaron su libertad mediante la violencia, el derramamiento de sangre y la destrucci贸n violenta, pero nosotros la ganamos en una hora sin derramar una gota de sangre, sin poner miedo en un coraz贸n, sin transgredir el derecho de alguien, ni da帽ar el honor de alguien鈥.

La revoluci贸n de 1881 se bas贸 en la presi贸n coercitiva noviolenta de la poblaci贸n militar y civil. Orabi obtuvo un 茅xito r谩pido al perseguir demandas que eran limitadas y no representaban una amenaza directa para el r茅gimen o, en general, para los intereses de las potencias extranjeras. Movilizando con 茅xito un amplio apoyo en todos los estratos sociales, incluidos algunos l铆deres pol铆ticos, grandes y peque帽os terratenientes y gremios urbanos de todo el pa铆s, presion贸 efectivamente a Tawfik para que aceptara las demandas de la gente. Sin embargo, si Tawfik estaba dispuesto a aceptar alguna reducci贸n de los poderes del jedival, Gran Breta帽a y Francia estaban firmemente en contra de la democratizaci贸n. En enero de 1882, Gran Breta帽a y Francia reafirmaron su inter茅s mutuo en preservar el 鈥渙rden de las cosas鈥 en Egipto y prometieron su apoyo al jedive. Y en el verano, Gran Breta帽a invadi贸 militarmente. La resistencia armada result贸 in煤til; Orabi se rindi贸 y fue exiliado a la Colonia brit谩nica de Ceil谩n (ahora Sri Lanka). As铆 comenz贸 la ocupaci贸n brit谩nica de Egipto.

A pesar de la derrota, el movimiento de Orabi sent贸 las bases para nuevos esfuerzos masivos y en gran parte noviolentos para organizar, movilizar y construir instituciones alternativas para desafiar directamente la ocupaci贸n colonial brit谩nica un par de d茅cadas despu茅s.

De la ocupaci贸n brit谩nica a 1914

La ocupaci贸n brit谩nica de Egipto cambi贸 la lucha de los egipcios, una vez m谩s, a una lucha contra un ocupante extranjero. La ocupaci贸n anterior por parte de los otomanos inclu铆a un sentido de fraternidad musulmana y panislamismo que atrajo a muchos egipcios, a pesar de su creciente sentido de identidad nacional. Esta vez, sin embargo, un pa铆s no musulm谩n gobern贸 Egipto claramente para su propio beneficio. Gran Breta帽a tom贸 el control total sobre el tesoro del estado, supervis贸 estrictamente todos los ministerios del gobierno y nombr贸 administradores brit谩nicos. Los administradores brit谩nicos confiscaron arbitrariamente las cosechas de los agricultores y recaudaron por la fuerza impuestos excesivos para apoyar su ocupaci贸n y sus esfuerzos b茅licos. Limitaron las libertades individuales, aumentaron la censura de prensa y restringieron la libertad p煤blica de reuniones. Los egipcios a menudo fueron ridiculizados y abusados 鈥嬧媏n p煤blico, especialmente por australianos y neozelandeses, y las tropas brit谩nicas saquearon sus propiedades.

Muchos l铆deres nacionalistas fueron encarcelados o huyeron del pa铆s para evitar la persecuci贸n brit谩nica. Esta opresi贸n finalmente result贸 contraproducente y despert贸 un creciente resentimiento entre los egipcios. La estrategia de confiar en formas m谩s sutiles de resistencia noviolenta fue dictada por consideraciones pragm谩ticas de la naci贸n m谩s d茅bil controlada por un ocupante poderoso y las conclusiones extra铆das de la resistencia armada fallida de Orabi a la invasi贸n brit谩nica.

El incidente de Denshawi de junio de 1906 fue un punto 谩lgido que provoc贸 indignaci贸n por la ocupaci贸n. Cinco oficiales brit谩nicos de permiso dispararon contra palomas, lo que enfureci贸 a sus due帽os en el pueblo y provoc贸 una pelea despu茅s de la cual muri贸 un oficial. Los brit谩nicos dieron un ejemplo a los aldeanos al ahorcar a cuatro de ellos, y encarcelar o azotar a otros. Estos eventos despertaron sentimientos nacionales y, por primera vez desde la revoluci贸n de Orabi, muchos egipcios se volvieron pol铆ticamente activos. Esta creciente politizaci贸n marc贸 el comienzo de un per铆odo en el que se formaron partidos independentistas como el Partido Nacional y el Partido de la Naci贸n, se lanzaron peri贸dicos nacionalistas y proconstitucionales (como al-Liwa y al-Jarida) y escuelas privadas (incluyendo escuelas nocturnas), as铆 como cooperativas de consumidores y sindicatos fueron establecidos.

La prensa nacionalista aliment贸 un sentido de identidad nacional. En 1909 las autoridades brit谩nicas, temiendo el poder de la prensa, reactivaron las leyes de censura para controlar no s贸lo la prensa nacional sino tambi茅n la internacional e incluso las cartas y telegramas hacia o desde el extranjero. Para eludir a los censores, los peri贸dicos de la oposici贸n encontraron propietarios o editores extranjeros ya que las leyes de censura no se aplicaban a las entidades no egipcias o con sede en Egipto de su propiedad. Se organizaron peticiones y protestas contra la censura de prensa en marzo y abril de 1909, con los manifestantes gritando 鈥渁bajo la opresi贸n, abajo la ley de publicaciones, abajo la tiran铆a鈥. Para eludir la censura, algunas publicaciones pasaron a la clandestinidad y se distribuyeron a mano a los partidarios que luego pasaron copias a otros.

Periodista y fundador de al-Liwa y del Partido Nacional, Mustafa Kamil llev贸 su campa帽a contra la ocupaci贸n brit谩nica a Francia y a la propia Gran Breta帽a. Su prematura muerte en 1908 condujo a un despertar nacional colectivo cuando unas 250.000 personas se unieron a 鈥渓a primera manifestaci贸n f煤nebre masiva de Egipto, mientras los funcionarios p煤blicos abandonaron sus trabajos y los estudiantes faltaron a sus clases para marchar detr谩s de su f茅retro鈥. Por primera vez en la historia moderna, los egipcios comunes finalmente pudieron visualizar su movimiento y sentir su fuerza en la gran cantidad de personas unidas en el dolor por su patriota muerto.



La Revoluci贸n de 1919 y la Independencia de 1922

Durante la Primera Guerra Mundial, Gran Breta帽a declar贸 a Egipto un protectorado, impuso la ley marcial y luego rompi贸 la promesa de no involucrar a Egipto en la guerra al requisar edificios, cultivos y animales y presionar a los campesinos para que sirvieran en el Cuerpo de Trabajo y el en el Cuerpo de Transporte de Camellos. Cuando la guerra lleg贸 a su fin, Egipto volvi贸 a enfrentarse a una crisis econ贸mica con una inflaci贸n descontrolada y un desempleo masivo. En vista del descontento con la ocupaci贸n brit谩nica y la afirmaci贸n del derecho a la libre determinaci贸n por parte de las potencias aliadas, parec铆a llegado el momento de que Egipto renegociara su propio estatus. Por lo tanto, en noviembre de 1918, ahora celebrado como Yawm al Jihad (D铆a de Lucha), ex el ministro de gobierno Saad Zaghlul y dos miembros de la Asamblea Legislativa se acercaron al comisionado brit谩nico para proponer el fin del protectorado brit谩nico y la participaci贸n de una delegaci贸n egipcia, Al Wafd al Misri, conocida como Wafd, en la planificada Conferencia de Paz de Versalles. Los brit谩nicos no solo rechazaron estas propuestas, sino que en marzo de 1919 Saad Zaghlul y tres colegas fueron deportados a Malta. Esta represi贸n fracas贸 a gran escala, provocando protestas masivas en todo el pa铆s que continuaron a pesar de la represi贸n letal. El gobierno brit谩nico se vio obligado a liberar a Zaghlul y sus colegas, pero el movimiento ahora hab铆a cobr贸 impulso. Mientras denunciaba la violencia brit谩nica, los l铆deres de el Wafd se opusieron firmemente a cualquier uso de la violencia por parte de los egipcios y criticaron los que tornaron violentas las manifestaciones.

Los siguientes ejemplos muestran la decidida acci贸n noviolenta de varios sectores de la sociedad egipcia en la revoluci贸n de 1919.

Recogida de Firmas

El Wafd, despu茅s de proponer la delegaci贸n a Versalles, se embarc贸 en una campa帽a masiva de recogida de firmas en apoyo de la propuesta. Las autoridades, temiendo que esta agitaci贸n politizara a煤n m谩s a la gente 鈥攃omo lo hizo鈥 prohibieron y confiscaron la petici贸n. Esta prohibici贸n tambi茅n se volvi贸 contra los brit谩nicos. La gente se volvi贸 a煤n m谩s ansiosa por registrarse. La firma fue un acto de poco riesgo pero que gener贸 un sentimiento casi trascendente de cumplimiento del deber patri贸tico, un electrizante sentido de unidad nacional y puro entusiasmo por participar en un hecho hist贸rico: la toma colectiva de decisiones sobre su el destino del pa铆s. Cientos de miles de peticiones se imprimieron en secreto en Alejandr铆a y se distribuyeron a mano hasta que se recogieron 100.000 firmas.

Declaraciones P煤blicas

Varios grupos profesionales emitieron muchas declaraciones p煤blicas, especialmente para condenar el uso brit谩nico de la fuerza contra ciudadanos desarmados. El 15 de marzo de 1919, los m茅dicos del Hospital Al Kasr Al Ainy de El Cairo declararon que su examen de los cuerpos de los manifestantes y las heridas de otras v铆ctimas proporcionaba pruebas irrefutables de la brutalidad brit谩nica. El 9 de abril de 1919, el consejo municipal de la Direcci贸n de Giza protest贸 en茅rgicamente contra las acciones violentas perpetradas por las fuerzas brit谩nicas, incluidas la quema de aldeas, el asesinato de personas inocentes, la violaci贸n de mujeres, la matanza de ganado, la extorsi贸n y la destrucci贸n de propiedades. Estos delitos fueron documentados y se adjuntaron actas a la declaraci贸n. Decididos a no ser silenciados, los miembros del consejo de Giza se comprometieron a entregar su declaraci贸n al sult谩n y a todos los dem谩s oficiales y autoridades internacionales.

Manifestaciones y huelgas estudiantiles

El arresto y deportaci贸n de los l铆deres de Wafd indign贸 al pueblo egipcio. Al d铆a siguiente estall贸 una huelga de los estudiantes de la escuela en Giza, que declararon: 鈥淣o estudiamos leyes en un pa铆s que no respeta las leyes鈥. Los estudiantes marcharon pac铆ficamente, pidiendo la independencia y gritando el nombre de Saad Zaghlul. Se dirigieron primero a la Facultad de Ingenier铆a y Agricultura de Giza y luego a la Facultad de Medicina y Comercio de El Cairo, donde se les unieron muchos m谩s estudiantes, todos marchando juntos hacia la plaza Al Sayeda Zeinab en el coraz贸n de El Cairo. All铆, la polic铆a bloque贸 las carreteras. y trat贸 de dispersar a la multitud, arrestando a 300 manifestantes. Al d铆a siguiente, 10 de marzo 鈥攃omo dicen todas las fuentes disponibles鈥 todos los estudiantes de El Cairo, incluida la universidad de Al-Azhar, anunciaron su protesta y se declararon en huelga, exigiendo la liberaci贸n de los l铆deres del Wafd y condenando la ocupaci贸n brit谩nica. Dos estudiantes murieron, muchos resultaron heridos, pero las manifestaciones continuaron sin cesar durante semanas. Las huelgas y manifestaciones de estudiantes tuvieron un impacto importante en la superaci贸n de la censura brit谩nica, ya que los estudiantes se llevaron a casa las noticias de El Cairo. Esto llev贸 a un creciente malestar en muchas partes de Egipto.

El general Edmund Allenby, enviado por Londres para establecer el orden, les dijo a los estudiantes que regresaran a clase el 3 de mayo. Cuando no obedecieron, amenaz贸 con que, a menos que regresaran el 7 de mayo, sus escuelas estar铆an cerradas por el resto del a帽o. Esta amenaza result贸 ser un arma de doble filo. De hecho, se cerraron las escuelas pero, al desobedecer a la autoridad militar brit谩nica, los estudiantes socavaron a煤n m谩s su legitimidad y pusieron en duda la capacidad brit谩nica para gobernar el pa铆s. M谩s importante a煤n, los estudiantes utilizaron el tiempo fuera de sus escuelas para continuar las manifestaciones y organizar protestas en otras partes del pa铆s.

Huelgas Obreras y Campesinas

Los trabajadores del tranv铆a, junto con los trabajadores del ferrocarril, el tel茅grafo y el correo se declararon en huelga a mediados de marzo de 1919, a los que se unieron los taxistas, los abogados que boicotearon los tribunales estatales e incluso los funcionarios p煤blicos. Las protestas y huelgas de los trabajadores ten铆an objetivos tanto econ贸micos como nacionalistas. Exigieron salarios m谩s altos y mejores condiciones de trabajo mientras, al mismo tiempo, defend铆an el derecho de Egipto al autogobierno. Los trabajadores ferroviarios detuvieron el sistema de trenes golpeando y cortando las v铆as del tren y destruyendo los cambios de v铆a; los trabajadores del tel茅grafo interrumpieron las l铆neas de comunicaci贸n mientras que los campesinos paralizaron el comercio de bienes rurales; ambas acciones afectaron el tr谩fico y la comunicaci贸n entre y dentro de las ciudades y pueblos. Las paralizantes l铆neas de transporte y comunicaci贸n da帽aron particularmente a la administraci贸n brit谩nica, que depend铆a en gran medida de ellas. Estas huelgas mostraron que el movimiento ahora involucraba una coalici贸n que inclu铆a a diferentes estratos sociales.

Formaci贸n de Polic铆a Nacional y Disciplina Noviolenta

Para mantener el orden y la disciplina noviolenta, los manifestantes formaron un grupo especial de mariscales llamado 鈥渓a polic铆a nacional鈥 que se identificaba con un distintivo rojo que llevaba en el brazo izquierdo. Algunos miembros de la polic铆a nacional fueron responsables de aislar a las personas que intentaron incitar a la violencia en las manifestaciones, mientras que otros proporcionaron agua y primeros auxilios a los manifestantes si era necesario. Se les atribuy贸 la organizaci贸n de manifestaciones efectivas y el mantenimiento de las protestas pac铆ficas mientras la gente las obedec铆a voluntariamente. Las huelgas y manifestaciones continuaron siendo predominantemente noviolentas, pero cuando se da帽aron algunas propiedades al margen de una protesta, los organizadores estudiantiles emitieron r谩pidamente una declaraci贸n de disculpa, condenando tal comportamiento y enfatizando que deseaban demostrar lealtad a su pa铆s y apoyo a las relaciones armoniosas entre egipcios y extranjeros.

Discursos P煤blicos en el Refugio de un Lugar Sagrado

El estatus religioso de Al-Azhar entre los egipcios significaba que era el 煤nico lugar donde los brit谩nicos no pod铆an usar la fuerza. Esto ofreci贸 un santuario para pronunciar discursos p煤blicos de personas de todos los 谩mbitos de la vida: l铆deres estudiantiles, acad茅micos, sacerdotes, abogados e incluso trabajadores, tanto musulmanes como cristianos. Adem谩s de levantar la moral, estos discursos informaron al p煤blico sobre decisiones relevantes para la realizaci贸n de protestas y huelgas y presentaron planes de acci贸n acordados anteriormente por los l铆deres. Como resultado de esta toma de decisiones transparente, las personas se sintieron due帽as de la lucha en curso, lo que a su vez influy贸 en su disposici贸n a continuar incluso frente a la brutalidad.

Participaci贸n p煤blica de las mujeres

Hamidah Khalil, 鈥渦na mujer del pueblo鈥, se convirti贸 en la primera mujer m谩rtir de la resistencia de 1919 el 14 de marzo de 1919 en El Cairo. Dos d铆as despu茅s, cientos de mujeres con velo salieron a las calles de El Cairo para manifestarse contra la ocupaci贸n brit谩nica. Este evento es visto como la primera entrada colectiva y p煤blica de mujeres en la vida pol铆tica egipcia. Safia Zaghlul, la esposa de Saad Zaghlul, y Huda Sharawi, organizadora de la Uni贸n Feminista Egipcia, encabezaron la manifestaci贸n. Durante la protesta en curso, el ej茅rcito brit谩nico rode贸 a los manifestantes noviolentos y apunt贸 con sus rifles a las mujeres. Las mujeres se mantuvieron firmes mientras una de ellas se acerc贸 a un soldado brit谩nico y le dijo en ingl茅s: 鈥淣o tememos a la muerte. Disp谩rame y hazme se帽orita Cavell de Egipto. Avergonzados, los soldados brit谩nicos se hicieron a un lado para dejar que la manifestaci贸n continuara. Las protestas de las mujeres plantearon a las autoridades brit谩nicas un dilema que fue registrado por el comandante de polic铆a Sir Thomas Russell en una carta a su hijo: 鈥淢i siguiente problema fue una manifestaci贸n de las damas nativas de El Cairo. Esto me asust贸 un poco como si llegara a suceder que iba a reunir una gran multitud y mis 贸rdenes fueran detenerla. Detener una procesi贸n significa fuerza y cualquier fuerza que uses con las mujeres te pone en una situaci贸n equivocada鈥.

La revoluci贸n vio una participaci贸n sin precedentes de mujeres de todos los estratos sociales y econ贸micos que estuvieron involucradas en todos los aspectos de la resistencia noviolenta. Las mujeres y las ni帽as de secundaria organizaron huelgas escolares y distribuyeron circulares sobre las protestas en hogares privados a pesar de la fuerte vigilancia policial; en las provincias repartieron clandestinamente panfletos con demandas nacionalistas; proporcion贸 alimentos y asistencia a quienes sabotearon las l铆neas ferroviarias y las comunicaciones en el Alto Egipto; manifestaciones coordinadas y boicots de productos brit谩nicos; y escribi贸 y distribuy贸 peticiones a embajadas extranjeras para protestar por las pol铆ticas opresivas brit谩nicas en Egipto.

La participaci贸n y la experiencia de las mujeres en acciones noviolentas sobrevivieron a la revoluci贸n de 1919 y muchas de ellas continuaron su participaci贸n p煤blica en diversos asuntos pol铆ticos y sociales, construyendo 鈥渆l puente desde un feminismo pragm谩tico gradual expresado discretamente en la vida cotidiana hasta un feminismo muy vocal articulado en un movimiento organizado y un vigoroso proceso de ingreso y creaci贸n de profesiones modernas鈥.

Manifestaciones en funerales p煤blicos

Los egipcios celebraron funerales p煤blicos para rendir homenaje y honrar a las v铆ctimas de la represi贸n brit谩nica. Masas de personas, en representaci贸n de diversas clases, participaron en los funerales en los que se envolvieron los ata煤des con las banderas egipcias. Tales demostraciones de duelo p煤blico fueron ocasiones para grandes reuniones noviolentas y marchas silenciosas donde miles de personas caminaron en silencio que ocasionalmente fue interrumpido por gritos contra la ocupaci贸n y las atrocidades de los brit谩nicos.

Protesta Ciudadana y Boicot a la Misi贸n de Milner

En la primavera de 1919, el gobierno brit谩nico envi贸 a Lord Alfred Milner a investigar el establecimiento de 鈥渋nstituciones de autogobierno鈥 subordinadas al protectorado brit谩nico. Este plan estuvo muy lejos de la independencia. A su llegada en diciembre de 1919, la misi贸n de Milner fue recibida con una nueva ola de huelgas de estudiantes, trabajadores, comerciantes, abogados y otros profesionales que se opon铆an al statu quo anterior y a la continuaci贸n del protectorado brit谩nico. Los folletos instaban a los egipcios a boicotear la misi贸n, neg谩ndose a ponerse en contacto con sus miembros o a ayudar en su trabajo.

Oraci贸n Masiva

Milner inst贸 al gobierno brit谩nico a invitar a Zaghlul a Londres en mayo de 1920. Por lo tanto, el l铆der de Wafd convoc贸 un d铆a de oraci贸n para lograr la independencia total de Egipto y encarg贸 a Ahmed Shawky que escribiera una oraci贸n. El d铆a de oraci贸n ilustra la estrategia de Zaghlul para unificar a los egipcios en momentos cr铆ticos, haciendo que toda la naci贸n se sienta parte de la lucha. El 24 de mayo, cientos de miles de cristianos y musulmanes se reunieron alrededor de las casas de culto para una oraci贸n com煤n.



Mostrar una bandera de unidad simb贸lica

Los manifestantes de todo el pa铆s ondearon una bandera con la cruz y la media luna sobre un fondo verde, un s铆mbolo de unidad nacional o, m谩s precisamente, de unidad musulm谩n-cristiana. 8 L铆deres musulmanes y cristianos celebraron reuniones conjuntas en mezquitas e iglesias donde se alternaban en pronunciar discursos. Las manifestaciones incluyeron no solo a cristianos y musulmanes, sino tambi茅n a jud铆os.

Teatro, m煤sica y literatura que abogan por la resistencia

Escritores y poetas expresaron su amor por el Egipto libre y denunciaron la ocupaci贸n brit谩nica a trav茅s de poemas, canciones y obras literarias. En 1918-1919, Tawfiq Al Hakim escribi贸 Al Daif Al Thakeel (Un invitado no deseado), una obra de teatro aleg贸rica sobre un invitado a quedarse en la casa de alguien por un d铆a que termina qued谩ndose durante meses. A veces llamadas 芦la voz de la revoluci贸n de 1919禄, las canciones patri贸ticas de Sayed Darwish sobre el exiliado Zaghlul eran tan incendiarias que los brit谩nicos prohibieron la interpretaci贸n de cualquier canci贸n con el nombre de Zaghlul. Por lo tanto, Darwish escribi贸 una canci贸n sobre saad (felicidad) y la fruta zaghloul (d谩til). Los teatros de Munira al-Mahdiyya, al-Kassar y Rihani popularizaron las canciones patri贸ticas de Darwish con sus sutiles referencias a Zaghlul y los acontecimientos del d铆a.

Cuando la propuesta de Milner de instituciones aut贸nomas no logr贸 silenciar el movimiento, los brit谩nicos volvieron al autoritarismo y, una vez m谩s, deportaron a los l铆deres del Wafd. Nuevamente esto fracas贸, provocando una nueva ola de huelgas y protestas. Gran Breta帽a finalmente cedi贸 y el 28 de febrero de 1922 declar贸 unilateralmente el final del protectorado y la independencia formal de Egipto. Esta independencia fue incompleta ya que Gran Breta帽a insisti贸 en mantener una presencia militar y m谩s negociaciones sobre varios otros temas. Sin embargo, 1922 constituy贸 un gran avance en la formaci贸n de un Estado-naci贸n egipcio moderno.

La revoluci贸n de 1919 fue un levantamiento popular genuino, en gran parte noviolento, que no estuvo manchado por el fanatismo religioso o el conflicto de clases, que reuni贸 a una coalici贸n de funcionarios gubernamentales, intelectuales, comerciantes, campesinos, estudiantes y, lo m谩s notable, mujeres. Una caracter铆stica igualmente significativa de las manifestaciones fue la participaci贸n de musulmanes y cristianos, lo que ilustr贸 un fuerte sentido de identidad nacional com煤n entre los egipcios comunes a pesar de las diferencias religiosas.

Conclusi贸n

No afirmamos que la violencia o la lucha armada no desempe帽aron ning煤n papel en el camino de Egipto hacia la independencia, sino que las acciones colectivas noviolentas constituyeron un importante repertorio de resistencia cuyo papel, eficacia e impacto requieren un reconocimiento y una evaluaci贸n adecuados.

La resistencia noviolenta puede no ser siempre una elecci贸n consciente y ni sus l铆deres ni otros participantes est谩n necesariamente guiados por principios noviolentos. Los l铆deres tanto del movimiento de 1805 como de la revoluci贸n de Orabi de 1881鈥1882 se organizaron en gran medida por medios noviolentos, con la opci贸n de usar las armas principalmente en segundo plano o como respuesta a la invasi贸n que ocurri贸 en 1882. El per铆odo 1882鈥1914, por el contrario, fue de creciente conciencia nacional a trav茅s de la difusi贸n de ideas, publicaciones y trabajo educativo que construy贸 la fuerza interna. Finalmente, en la revoluci贸n de 1919, la violencia de los brit谩nicos fue desproporcionada con respecto a la cometida por los manifestantes. Los l铆deres egipcios, no solo el Wafd, sino tambi茅n los estudiantes y toda la gama de protestas tuvo cuidado de evitar la violencia y en ning煤n momento durante la revoluci贸n 芦Miraron a la violencia como una alternativa en caso de que la acci贸n noviolenta fracasara禄.

Los movimientos noviolentos brindaron una oportunidad para que los egipcios comunes de todos los 谩mbitos de la vida se unieran a acciones colectivas que abarcaban m谩s que su contexto comunal familiar y aumentaron su participaci贸n, ampliando el espacio p煤blico que durante siglos hab铆a estado reservado a un grupo reducido de 茅lites militares y pol铆ticos extranjeros.

La lucha nacional de los egipcios, independientemente de sus patrones violentos o noviolentos, es un reflejo de una interacci贸n compleja de diferentes sistemas de valores donde la coerci贸n f铆sica violenta, como en las revoluciones de 1919 y 2011, se restringi贸 a la autodefensa y la protecci贸n.

La elecci贸n estrat茅gica de la resistencia noviolenta utilizada en la revoluci贸n de 1919 se reprodujo a煤n m谩s deliberadamente durante la revoluci贸n de 2011. Ambas revoluciones utilizaron repertorios similares de m茅todos noviolentos. Se hizo hincapi茅 en la unidad de todos los egipcios independientemente de las diferentes religiones (por ejemplo, la bandera con una cruz y una media luna en la revoluci贸n de 1919 y los c谩nticos 鈥淢usulmanes, cristianos, todos somos egipcios鈥 y la protecci贸n mutua durante las oraciones en la revoluci贸n de 2011); inclusi贸n de mujeres y ni帽os; insistencia en el car谩cter pac铆fico de las revoluciones en consignas y carteles; establecimiento de puestos de control para garantizar que no se introduzcan armas de contrabando en los lugares de las manifestaciones; y uso del humor, el arte, la canci贸n y la s谩tira para expresar las demandas de las revoluciones o ridiculizar al adversario. La siguiente representaci贸n del modo carnaval de la revoluci贸n de 1919 se puede usar f谩cilmente para describir la plaza Tahrir a principios de 2011:

芦Para las clases bajas urbanas, las mujeres y las minor铆as religiosas de Egipto, el desarrollo casi espont谩neo de expresiones pol铆ticas carnavalescas y, por lo tanto, no jer谩rquicas proporcion贸 una importante v铆a de disidencia. Las voces de los marginados se escucharon con fuerza a trav茅s de la acci贸n colectiva y directa en las calles . . . plazas p煤blicas, caf茅s, bares, mezquitas e iglesias [que] se convirtieron en los necesarios espacios carnavalescos fuera del alcance de las autoridades centralizadas, donde se debat铆an e intercambiaban opiniones contra hegem贸nicas il铆citas禄.

Tambi茅n hubo diferencias, siendo una de ellas que, a diferencia del 1919 revoluci贸n, el levantamiento popular de 2011 no ha tenido l铆deres, pero aun as铆 ha podido mantener un grado impresionante de disciplina y cohesi贸n noviolentas.

En este cap铆tulo mostramos que el repertorio de m茅todos noviolentos puede hacer una diferencia decisiva en varias etapas en el crecimiento de un movimiento y la conducci贸n de una lucha. La historia del Egipto moderno debe prestar mayor atenci贸n a la contribuci贸n estrat茅gica de la resistencia noviolenta en los principales acontecimientos pol铆ticos y sociales, incluida su contribuci贸n a la formaci贸n de la identidad nacional egipcia. Los eventos de 1919 y 2011 apuntan a una nueva tendencia de mayor uso de acciones noviolentas estrat茅gicas a medida que la identidad colectiva se vuelve m谩s fuerte. Esto se refleja en el deseo de la gente de hacerse cargo de su propio destino como ciudadanos egipcios en 1919 y como ciudadanos egipcios en 2011. El desarrollo de la resistencia noviolenta como una opci贸n estrat茅gica de lucha por los derechos de las personas que se correlaciona con una identidad centrada en las personas reforzada merece m谩s investigaci贸n.

Fuente: https://alternativasnoviolentas.org…