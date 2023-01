–

January 12, 2023

El Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia de Turquía recalca la información de la lengua para el desarrollo social.

La co-presidenta de la seccióndel Sindicato de Trabajadores de la Educación y la Ciencia de Turquía (Eğitim Sen) de Amed, Emine Akşahin, ha subrayado que la lengua es una parte muy importante de la cultura: “La lengua da forma a las sociedades. Así, la lengua se convierte en la identidad de las sociedades. Para que un país se desarrolle social y económicamente, los niños y las niñas de ese país deben poder crecer con su propia lengua y cultura, y éstas deben proporcionarse incondicionalmente a las nuevas generaciones. Sólo así pueden desarrollarse y progresar. Por eso los gobernantes atacan a las sociedades que quieren dejar atrás basándose principalmente en la lengua y la cultura. Todas las lenguas que no sean la oficial en estos países están prohibidas o silenciadas.”

Akşahin ha continuado: “En nuestro país, la lengua materna es el kurdo, el árabe, el laz, el armenio, el checheno, el siríaco, etc. Los niños y las niñas son de su propia lengua. Aunque esta situación afecta a toda la sociedad, afecta sobre todo a los más pequeños. Desde el punto de vista científico, pedagógico y de formación personal, la importancia de la lengua materna para ellos es evidente. Está claro que la negación de este derecho afecta negativamente a todos los niños y las niñas. Esto no es el destino y debe cambiar. Nosotros, como Eğitim Sen, decimos que todos los pueblos de estas tierras deben recibir educación en su lengua materna, como hemos declarado en nuestra carta. No hay otra opción si queremos asegurar la supervivencia de las lenguas.”

Akşahin ha explicado que la educación en la lengua materna es opcional, pero no se aplica la legislación necesaria. En los últimos años, se han implementado muchas prácticas ilegales, como la elección de cursos en nombre de los estudiantes y de los padres, la preparación de los formularios que contienen ciertos cursos en lugar del formulario impreso del Ministerio de Educación Nacional y su distribución a los estudiantes. Sobre ello, Akşahin ha dicho: “Pedimos a nuestros afiliados, afiliadas, padres y madres que se dirijan a nuestras sucursales y oficinas de representación para denunciar prácticas similares. Declaramos una vez más que estaremos a su lado y al lado de los y las estudiantes que son víctimas durante el proceso de determinación de los cursos electivos.”

Fuente: ANF

