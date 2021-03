–

La Asociaci贸n campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, y la Ruta de prevenci贸n protecci贸n y seguridad a defensores de derechos humanos de nororiente colombiano, alertaron sobre la compleja situaci贸n que enfrentan las comunidades de la vereda los Guamos, corregimiento las Mercedes del municipio de Sardinata en el Catatumbo Norte santandereano, frente a las amenazas y posibles violaciones a los derechos humanos, e infracciones al Derecho internacional humanitario. Esta situaci贸n se agudiza en el marco de la posible vulneraci贸n de la vida, seguridad, integridad f铆sica personal, de m铆nimo vital, debido proceso y unidad familiar de las comunidades de esta zona, en el marco de la presencia de unidades militares y erradicadores que hacen parte del ej茅rcito nacional.

Desde el mes de diciembre ASCAMCAT viene desarrollando tareas de verificaci贸n en la vereda los Guamos, donde evidencio la presencia de miembros del ej茅rcito, qu茅 manifestaron tener 贸rdenes de erradicaci贸n, y frente a la cual la comunidad manifest贸 su inconformidad por el asentamiento de tropas ubicadas en fuentes de agua, contaminando las mismas y poniendo en riesgo a las familias que habitan la regi贸n. Esta situaci贸n ha venido aumentando a partir de febrero del 2021, donde se a elevando la presencia de tropa y erradicadores en el territorio, lo cual ha obligado a las comunidades a declararse en 鈥淎sentamientos campesinos鈥, como mecanismo de defensa a sus derechos, al m铆nimo vital y al trabajo, encontr谩ndose de manera pac铆fica en el punto donde esta acantonado el ej茅rcito, haciendo as铆 uso del derecho fundamental a la protesta social y pac铆fica.

El campesinado exige del gobierno nacional la implementaci贸n integral del acuerdo final para la terminaci贸n del conflicto, y por lo tanto del Programa nacional integral de sustituci贸n de cultivos PNIS, que irrumpe del acuerdo, que permita garantizar una econom铆a legal y sostenible desde los territorios y rechazando adem谩s la amenaza permanente por parte de miembros de la Segunda Divisi贸n del ej茅rcito nacional que se encuentran ubicados en la zona, violentando el derecho a la propiedad, a la libre movilidad y generando una situaci贸n de zozobra para las comunidades campesinas.

El d铆a martes 23 de marzo las comunidades buscaron interlocutor con algunos militares, rechazando el uso por parte de la tropa de palos, garrotes y armas para amenazar la comunidad, y exigiendo que se respete el derecho de la propiedad que tienen los campesinos cuyos predios han venido siendo invadidos de manera irregular por las tropas del ej茅rcito, frente a lo cual el comandante de la unidad, amenaz贸 el asentamiento campesino con garrotes y fusiles, se帽al贸 y estigmatiz贸 a los campesinos con que iban a informar que se estaba cometiendo el delito de entorpecer las operaciones militares en el territorio, desconociendo as铆 las exigencias del respeto a los derechos que vienen planteando los campesinos.

La Asociaci贸n campesina del Catatumbo y la Ruta de protecci贸n del nororiente colombiano alert贸 a la comunidad nacional e internacional y a la institucionalidad del Estado, que debe velar por la protecci贸n de los derechos constitucionales de los ciudadanos, frente al accionar que se pueda presentar por parte de las tropas del ej茅rcito hacia las comunidades campesinas. Adem谩s, teniendo el referente de los sucesos presentados en el a帽o 2020 donde se present贸 el homicidio Alejandro Carvajal en la vereda Santa Teresa de Sardinata, y Digno Em茅rito Buend铆a en la vereda Totumito de C煤cuta, quienes al igual que est谩s comunidades estaban asentados de manera pac铆fica y fueron v铆ctimas de la acci贸n violenta por parte de los militares que hac铆an presencia en la zona.

La organizaci贸n campesina y el proceso de acompa帽amiento a las comunidades que realiza el programa de protecci贸n, qu茅 es financiado por la Asociaci贸n catalana por la paz y acompa帽ado por la organizaci贸n internacional International Action for Peace IAP, instaron a las autoridades locales, departamentales y nacionales, al di谩logo y a la implementaci贸n integral del acuerdo final de paz, para garantizar el proceso de sustituci贸n de cultivos, como lo acordaron las comunidades, y no realizar actividades de erradicaci贸n violenta que vulnera los derechos del campesinado en la regi贸n, y no garantiza una transformaci贸n de sus econom铆as, para permitir que en una 茅poca tan compleja como la que se presenta en la pandemia, se garanticen las condiciones de vida digna para los hombres y mujeres que habitan las regiones donde se presenta el fen贸meno de cultivos de uso il铆cito. La ruta para garantizar la paz territorial, es la implementaci贸n.

