Ejido Tila: Nuevamente buscan robar nombramiento ejidal operadores del Ayuntamiento

EJIDO TILA CHIAPAS 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DENUNCIA PÚBLICA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS CENTROS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y TERRITORIO A LOS LUCHADORES SOCIALES DE MÉXICO Y EL MUNDO
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES NUEVAMENTE LES ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO A TODOS Y TODAS EN LA RESISTENCIA DE LA DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO.
QUEREMOS DENUNCIAR QUE NUEVAMENTE AL GRUPO DE PERSONAS QUE FALSIFICARON FIRMAS DE LA ASAMBLEA GENERAL PARA ROBAR EL NOMBRAMIENTO DE REGISTRO AGRARIO NACIONAL PORQUE ESTÁN INTENTANDO CAMBIAR EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO 259/82 QUE ESTA PLENAMENTE SENTENCIADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN FAVOR DEL EJIDO Y LA DEFENSA DE LA TOTALIDAD DE SU TERRITORIO DONDE NO PUEDE REGRESAR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
POR ESO ESTE GRUPO DE OPERADORES SE ORGANIZARON NUEVAMENTE DONDE LLEGARON UN GRUPO DE PERSONAS A REUNIRSE EN UN DOMICILIO PARTICULAR. TUVO PRESENCIA DE UNAS PERSONAS A BORDO DE TRES VEHÍCULO PRIMERO UNA CAMIONETA COLOR GRIS CON UNA LONA AZUL DOBLE CABINA PLACA CV 9889-A. SEGUNDA CAMIONETA COLOR GRIS CON UNA LONA AZUL DOBLE CABINA PLACA CZ- 1461-A CHIAPAS. TERCERA CAMIONETA NISSAN ROJO DOBLE CABINA DEL ANEXO RIO GRANDE.
DE ESTA MANERA SE LLEVO ACABO LA ELECCIÓN EN LA CASA DEL C. EMILIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ EN EL ANEXO M I S I J A CON LA PRESENCIA DE JÓVENES QUE NO ESTÁN RECONOCIDOS EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. SE REUNIERON PARA D I SIMULAR UNA ASAMBLEA COMO LO HICIERON EN 2018 PARA PODER CONVOCAR A LA SUPUESTA ELECCIÓN DEL C. MIGUEL VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, EL C. LUCIANO PÉREZ LÓPEZ Y EL C. FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ; CON UN SUPUESTO COMISARIADO EJIDAL EDUARDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ INEXISTENTE.
EL JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE SE TRASLADARON A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS PARA HACER ENTREGA DE LA ACTA DE ELECCIÓN EN EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL SUPUESTAMENTE CONVOCADA EN LA CASA EJIDAL PERO ES FALSO PORQUE ES UN DOMICILIO PARTICULAR.
ESTO LO HEMOS DENUNCIADO PORQUE HAN VENIDO FALSIFICANDO FIRMAS Y DOCUMENTOS EJIDALES COMO LAS ACTAS DE 2015-2018 Y 2018-2021, MENCIONAN QUE HA SIDO EN LA CASA EJIDAL LA ASAMBLEA CUANDO EN REALIDAD SE AUTONOMBRAN EN CASA PARTICULAR COMO SIEMPRE LO HAN HECHO.
ESTÁN VIOLANDO EL ARTÍCULO 21 AL 32, 35, 36 Y 37 DE LA LEY AGRARIA Y AUN NO HA CONCLUIDO EL JUICIO AGRARIO 389/2019 Y UNA MEDIDA CAUTELAR 766/2019.
EXIGIMOS EL RESPETO AL EJIDO Y EL DERECHO A LA AUTONOMÍA EJIDAL Y QUE SE DETENGAN SUS INTENTOS POR ROBAR NUESTRA AUTODETERMINACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD
EJIDO TILA, CHIAPAS
ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN EJIDAL
COMISARIADO EJIDAL PDTE. DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Fuente: Radiozapatista.org