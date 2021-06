Este comunicado se realiza con el objetivo de denunciar un ataque hom贸fobo que se vivi贸 en la madrugada del domingo 6 de junio. Los hechos se produjeron a las 2.30h de la ma帽ana a un joven de 23 a帽os. Este acontecimiento tuvo lugar en el parque de Bizkotxalde (Basauri) donde el joven se encontraba con su pareja y otros amigxs.

Los agresores y la v铆ctima no se conoc铆an, y antes de realizarse el ataque uno de los agresores expres贸 鈥淰ETE DE AQU脥, ME DAS ASCO MARIC脫N鈥. A continuaci贸n, se produjo el ataque propin谩ndole a la v铆ctima varios pu帽etazos en la cara y por todo el cuerpo. Durante el ataque la v铆ctima perdi贸 el conocimiento y con 茅l en el suelo, siguieron expresiones como 鈥淓SO TE PASA POR SER UN MARIC脫N DE MIERDA鈥. Acto seguido fue trasladado en ambulancia hasta el hospital. A帽adir que mientras estaba en el suelo inconsciente segu铆an d谩ndole patadas.

Es por ello que Denunciamos p煤blicamente lo ocurrido y mostramos nuestro m谩s absoluto y rotundo rechazo hacia todo tipo de agresiones discriminatorias.

A su vez, realizamos un llamamiento hacia todas las personas que estuvieron en el lugar de los hechos el s谩bado y pudieron presenciar la agresi贸n para que puedan aportar los testimonios, siempre desde la confidencialidad y la privacidad de su identidad.

Sin embargo creemos necesario interpretar el fondo social y estructural que permite que estas agresiones contra toda forma de deseo diferenciada al heteropatriarcado ocurran y se reproduzcan. El sistema de dominaci贸n sexual impuesto a los cuerpos, d铆a a d铆a a cada una de nosotras, rechaza, excluye y llega al extremo de negar la existencia de todo que no puede aceptar (cuerpos marikas, bolleros, bis, trans y queer) dentro de su l贸gica, en una multiplicidad de niveles que la Sociedad inculca (que van desde el chiste hasta la m谩s brutal agresi贸n).

Por ello, fuera de todo convencionalismo social, queremos poner en el centro a todas aquellas 鈥渙tras鈥 que quedan fuera de la Norma patriarcal, a aquellos 鈥渙tros鈥 en las periferias y los m谩rgenes, aquellas que se ven obligadas a ocultar su identidad sexo-afectiva para sobre-vivir escondi茅ndose! 隆Nosotras siempre estaremos por la autodefensa y organizaci贸n! 隆Fuego al heteropatriarcado! 隆Ninguna agresi贸n sin respuesta!

Necesitamos de la respuesta social de la clase trabajadora, mujeres, disidentes de g茅nero, racializadas, de todas las personas que sufrimos cualquier tipo de violencia. Esto existe, aunque las instituciones p煤blicas no lo quieran reconocer, y no aporten los recursos sociales, sanitarios y jur铆dicos suficientes para educar y formar una sociedad en valores libres de homofobia, transfobia, machismo, racismo, misoginia y xenofobia. Y poner esto en duda, es violencia. Estas problem谩ticas no est谩n a煤n superadas en la sociedad, y no son s贸lo responsabilidad de una secci贸n fan谩tica y populista de la sociedad. Estas violencias se ejercen cada d铆a desde todos los 谩mbitos y por todo el abanico pol铆tico. S贸lo nos salva la visibilizar铆an, la educaci贸n y la autodefensa.

Las instituciones tambi茅n deben aceptar y responsabilizarse de que todo esto seguir谩 existiendo hasta que realmente se busquen soluciones reales a este conflicto. No es suficiente ponerse en una foto, hacer un comunicado o poner una bandera en un balc贸n si no se toman en serio esta lacra social. No debemos ni frivolizar, ni utilizar, ni jugar con las vivencias, sentimientos y vidas de otras personas por un juego pol铆tico. Es hora de que las v铆ctimas dejen de sufrir y que se se帽ale y eduque a quienes son responsables de estos actos. Debemos responder y debemos ayudar a convertir nuestra sociedad en un lugar m谩s seguro. Todos los d铆as del a帽o.

Apoyan: Basauriko Asanblada Femisnista, Kiskali Basauriko Gazte Talde Feminista, Hego Uribeko neska* gazteak, Txarraska Gaztetxea, Koordinadora 28J, Intifada Marika, EHGAM, Sare lesbianista, 隆Ozen! Taldea, Iris Taldea, 隆Ukatu Uribe-Kosta y Harro! Plataforma.

HOMOFOBIARIK EZ! Erasorik ez erantzunik gabe!

Agiri honekin Ekainaren 6an, igandea, izandako eraso homofoboa salatu nahi dugu. Gertakariak 23 urteko gazte bati gertatu zitzaizkion, goizeko 02:30ean. Gertaera Basauriko Bizkotxalde parkean izan zen, non gaztea bikotekidearekin eta beste lagun batzuekin zegoen.

Erasotzaileek eta biktimak ez zuten elkar ezagutzen, eta, erasoa egin aurretik, erasotzaileetako batek 鈥淰ETE DE AQU脥, ME DAS ASCO MARIC脫N鈥 adierazi zuen. Ondoren, erasoa gertatu zen, biktimari aurpegian eta gorputz osoan ukabilkadak emanez. Erasoan zehar, eta lurrean zegoela, 鈥淓SO TE PASA POR SER UN MARIC脫N DE MIERDA鈥 bezalako esapideekin jarraitu zuten. Jarraian, ospitalera eraman zuten anbulantzian. Gainera, lurrean zegoen bitartean, ostikadak ematen zizkioten. Konortea galdu arren ere, jipoiarekin jarraitu zuten.

Hori dela eta, gertatutakoa publikoki salatzen dugu, eta gure erabateko gaitzespena adierazten dugu mota guztietako eraso diskriminatzaileekiko.

Era berean, larunbatean gertaeren lekuan egon ziren eta erasoa ikusi ahal izan zuten persona guztiei dei egiten diegu testigantzak ematera animatu daitezen, betiere haien nortasunaren konfidentzialtasuna eta pribatutasuna kontuan hartuta.

Hala ere, uste dugu beharrezkoa dela gizarte eta egitura ereduan sakontzea, hori baita horrelako erasoei bide ematen diena. Gorputzei ezarritako dominazio sexualaren sistemak, egunero-egunero gutako bakoitzari, onartu ezin duen ororen existentzia baztertu, baztertu eta ukatzera iristen da (gorputz marikoak, bolleroak, bisak, transak eta queerrak) bere logikaren barruan, gizarteak inkulpatzen duen maila ugaritan (txistetik erasorik bortitzenera doazenak).

Horregatik, konbentzionalismo sozial orotatik kanpo, erdigunean jarri nahi ditugu arau patriarkaletik kanpo geratzen diren 鈥渂este鈥 guztiak, periferietan eta bazterretan dauden 鈥渂este鈥 horiek, beren identitate sexuafektiboa ezkutatzera behartuta daudenak, ezkutuan bizirauteko eta bizitzeko! Gu beti egongo gara autodefentsaren eta antolaketaren alde! Sua heteropatriarkatuari! Erantzunik gabeko erasorik ez!

Edozein indarkeria-mota jasaten dugun pertsona guztien gizarte-erantzuna behar dugu, langileena, emakumeena, genero-disidenteena, persona arrazizatuena. Hori existitzen da, nahiz eta erakunde publikoek aitortu nahi ez izan, eta homofobiarik, transfobiarik, matxismorik, arrazakeriarik, misoginiarik eta xenofobiarik gabeko balioetan hezteko eta gizartea osatzeko behar adina baliabide ez eman. Eta hori zalantzan jartzea indarkeria da. Arazo horiek oraindik ez dira gainditu gizartean, eta ez dira soilik gizartearen atal fanatiko eta populista baten erantzukizuna. Indarkeria horiek egunero gauzatzen dira eremu guztietatik eta aukera politiko guztietatik. Ikusgarritasunak, hezkuntzak eta autodefentsak bakarrik salbatzen gaituzte.

Erakundeek ere onartu behar dute horrek guztiak existitzen jarraituko duela eta gatazka honi benetako irtenbideak bilatzeko ardurak hartu behar dituzte. Ez da nahikoa argazki batean jartzea, komunikatu bat egitea edo balkoi batean bandera bat jartzea gaitz sozial hori serioski hartzen ez badute. Ez dugu beste persona batzuen bizipen, sentimendu eta bizitzekin fribolizatu, erabili eta jolastu behar joko politiko baten alde. Bada garaia biktimek sufritzeari uzteko eta ekintza horien erantzuleak seinalatzeko eta hezteko. Erantzun egin behar dugu, eta gure gizartea leku seguruago bihurtzen lagundu behar dugu. Urteko egun guztietan.

