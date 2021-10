–

Enguany la commemoraci贸 del 12 d鈥檕ctubre arriba precedida per diverses declaracions de figures de la dreta espanyola, des de l鈥檃ntic president del govern Jos茅 Mar铆a Aznar fins a l鈥檃ctual presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, en defensa del concepte hist貌ric 鈥淗ispanitat鈥 i posant en dubte les atrocitats comeses per l鈥檌mperi espanyol al continent americ脿, reivindicant l鈥檈tapa que s鈥檌naugur脿 el 12 d鈥檕ctubre de 1492 com una era de progr茅s i 鈥渃ivilitzaci贸鈥. D铆az Ayuso fins i tot va afirmar que 鈥渓鈥檌ndigenisme 茅s el nou comunisme鈥, i va titllar de revisionisme hist貌ric els derrocaments de monuments a colonitzadors que s鈥檋an succe茂t en els darrers anys arreu d鈥橝m猫rica. Aquesta tarda, a Barcelona, hi ha convocada una manifestaci贸 anticolonial sota el lema 鈥淣o ens van conquerir鈥, impulsada pel Bloque Latinoamericano, plataforma que agrupa diverses persones i col路lectius feministes, migrants, antiracistes i d鈥Abya Yala 鈥搉om que alguns pobles originaris don脿vem al continent americ脿 abans de l鈥檃rribada dels europeus, i que el moviment decolonial ha recuperat com a propi. La marxa partir脿 a les cinc de la tarda del Palau de la Virreina, finalitzant el seu recorregut al monument a Crist貌fol Colom situat al final de la Rambla de Barcelona, on es dur脿 a terme l鈥檃cte central de la jornada. A Val猫ncia, sota el lema 鈥淣o marxarem. Foc a l鈥檕rdre colonial鈥, els col路lectius antiracistes han convocat una mobilitzaci贸, que partir脿 a les sis de la vesprada des de la pla莽a de Benimaclet. Hem pogut parlar amb Laura Chirinos Morales (La Paz, Bol铆via, 1998) i Camila Opazo Sep煤lveda (Talca, Xile, 1987) sobre els motius i reivindicacions del Bloque Latinoamericano, 鈥渦n espai de trobada on moltes persones migrants ens hem polititzat i a trav茅s del qual decidim prendre partit鈥, explica Chirinos.



Qu猫 us porta a convocar la manifestaci贸 d鈥檃questa tarda?

Camila Opazo Sep煤lveda: Volem reivindicar que el 12 d鈥檕ctubre de 1492 no va iniciar cap descobriment ni conquesta heroica, sin贸 el genocidi m茅s gran de la hist貌ria de la humanitat. Com a persones migrants provinents d鈥橝bya Yala, denunciem que all貌 no va ser una trobada entre cultures, sin贸 el comen莽ament d鈥檜na explotaci贸 i empobriment sistem脿tics. Volem remoure la consci猫ncia de la hispanitat, assenyalant que ni ens van exterminar, ni ens van poder incloure en el seu concepte de la modernitat. Els nostres territoris segueixen en lluita, disposats a no cedir cap espai m茅s al poder d鈥橭ccident sobre Abya Yala.

Laura Chirinos Morales: Les nostres demandes inclouen tant la mem貌ria hist貌rica, com la den煤ncia de la viol猫ncia institucional que vivim ara i aqu铆 les persones migrants. A m茅s, donat que la plataforma est脿 conformada per nombrosos col路lectius feministes, tamb茅 volem interpel路lar al feminisme blanc i hegem貌nic, visibilitzant la interseccionalitat de les viol猫ncies que vivim com a dones migrants.



Qu猫 representa per vosaltres la commemoraci贸 del Dia de la Hispanitat?

C. O. S.: Aquesta suposada efem猫ride comporta l鈥檈xaltaci贸 de la narrativa colonial, que ens situa com a ciutadanes de segona. En arribar a aquest pa铆s, veiem que el Dia de la Hispanitat 茅s la festa nacional, on surt tot aquest orgull colonial i de superioritat blanca, recordant-nos quin lloc ocupem aqu铆. Darrerament he parlat amb moltes persones espanyoles i catalanes sobre aquest tema. Em sobta que, sent moltes d鈥檈lles polititzades i activistes, vegin el 12 d鈥檕ctubre com un dia per anar a la platja. Aix貌 茅s una mostra del privilegi blanc. Em dol veure com ni tan sols les persones m茅s conscients d鈥檃quest territori es fan al c脿rrec que significa aquesta celebraci贸 per al sud global i Abya Yala. A l鈥橢stat espanyol s鈥檋auria de prendre nota de l鈥檈xperi猫ncia d鈥檃ltres pa茂sos que ja han canviat el significat d鈥檃questa diada, reivindicant la resist猫ncia dels pobles originaris.

L. C. M.: Mentre aquesta data segueixi plantejada tal com est脿, continuar脿 sent una mostra de com es legitima tot el que va passar i el sistema que n鈥檋a sorgit. Per貌 incl煤s encara avui, amb el suposat govern 鈥渕茅s progressista de la hist貌ria鈥, nosaltres no veiem que res d鈥檃ix貌 canvi铆.



Darrerament, diferents referents de la dreta espanyola han reivindicat la colonitzaci贸 de l鈥橝m猫rica Llatina com un fet en positiu. Penseu que aquesta 茅s una concepci贸 estesa a altres sectors?

L. C. M.: Del tot. Penso que tractar d鈥檌nferior l鈥檃ltre mitjan莽ant aquestes idees 茅s un fet transversal arreu. Personalment, he viscut el racisme en espais progressistes i d鈥檈squerres, on massa sovint les persones migrants no som tractades amb igualtat. Encara que no es manifesti amb paraules, els fets mostren com manca molta feina de desconstrucci贸 i reflexi贸 profunda al voltant d鈥檃quest tema.

C. O. S.: Que un discurs extremista com aquest tingui un espai p煤blic tan important, suposa que vagi calant m茅s enll脿 dels sectors de dretes. Aix貌 tamb茅 demostra la profunda ignor脿ncia que hi ha a Espanya sobre la seva pr貌pia hist貌ria. Cal recordar que 茅s amb la dictadura de Franco quan es reivindica el 12 d鈥檕ctubre com a Dia de la Hispanitat, restituint tamb茅 nombrosos monuments p煤blics de persones vinculades al colonialisme i l鈥檈sclavisme. D鈥檃qu铆 sorgeixen aquestes dates i commemoracions nacionals. Hi ha una amn猫sia escollida tant de la poblaci贸 catalana com espanyola sobre tots aquests fets. Aquesta 茅s la hist貌ria que els hi han ensenyat, per貌 aix貌 no 茅s excusa per no canviar-ho.

Per qu猫 escolliu el monument a Crist貌fol Colom com a lloc per celebrar l鈥檃cte central de la convocat貌ria?

L. C. M.: Colom, 茅s un s铆mbol de la colonitzaci贸, aix铆 com ho 茅s que el seu monument continu茂 ocupant un espai preponderant a la ciutat. Pensem que no existeix un lloc m茅s idoni per finalitzar la nostra manifestaci贸.

C. O. S.: Aquesta figura, tan desmesurada i f脿l路lica, inferioritza totes les persones migrants provinents de les excol貌nies. A nosaltres ens causa molt dolor veure les imatges dels ind铆genes agenollats que formen part d鈥檃quest monument. De moment, a Barcelona no podem enderrocar-lo, tal com s鈥檋a fet a molts llocs d鈥橝bya Yala en el que l鈥檃cad猫mia ha qualificat de 鈥渓luita iconoclasta鈥, per貌 s铆 que volem generar-ne noves interpretacions. No permetem que continu茂 aquesta colonitzaci贸 de les ments. Amb aquesta acci贸 volem mostrar quin 茅s el significat d鈥檃quests s铆mbols m茅s enll脿 de la narrativa d鈥檕ccident i la modernitat.



Qu猫 responeu davant qui afirma que el colonialisme 茅s un fet del passat?

C. O. S.: Per nosaltres, el colonialisme 茅s una ferida que continua sagnant. Un passat que mai passa. S鈥檃ctualitza dia a dia amb la llei d鈥檈strangeria, el sistema de fronteres internacionals i les discriminacions sistem脿tiques que vivim a cada moment de les nostres vides. 脡s una experi猫ncia que els nostres cossos i comunitats continuen patint fins avui. Tamb茅 a Abya Yala, amb les pol铆tiques del neocolonialisme, l鈥檈xtractivisme dels territoris, l鈥檈xplotaci贸 de les multinacionals, el terricidi, i la despossessi贸 de recursos, hist貌ries i mem貌ries.

L. C. M.: Sobre aquest tema tamb茅 茅s important remarcar que el colonialisme 茅s la principal causa de les migracions actuals. L鈥檈mpobriment provocat sobre els nostres territoris ha generat que ens vegem abocades a sortir-ne buscant millors oportunitats.



Finalment, quines mesures concretes demaneu com a plataforma per fer front a la realitat que descriviu?

L. C. M.: Hi ha una s猫rie de mesures que entenem d鈥檃plicaci贸 urgent, com la regularitzaci贸 immediata de totes les persones migrants, la derogaci贸 de la llei d鈥檈strangeria, el tancament dels centres d鈥檌nternament d鈥檈strangers i la fi de les condicions assimilables a l鈥檈sclavitud en les quals viuen moltes treballadores de la llar. I despr茅s tamb茅 tenim reivindicacions relacionades amb el trencament del discurs euroc猫ntric, amb l鈥檃bolici贸 del 12 d鈥檕ctubre com a Dia de la Hispanitat, la retirada de tots els monuments que celebren el colonialisme, a m茅s d鈥檜n comprom铆s ferm de les institucions culturals i educatives amb el relat de la descolonitzaci贸.

C. O. S.: Exigim la fi de la militaritzaci贸 dels nostres territoris, aix铆 com l鈥檃plicaci贸 dels convenis internacionals sobre els pobles ind铆genes i tribals afectats per l鈥檈xpansi贸 de les multinacionals espanyoles sobre les seves terres. Actualment, aquestes empreses continuen assassinant defensors de la vida, la terra i l鈥檃igua, aix貌 茅s una mostra m茅s de com la responsabilitat respecte al colonialisme s鈥檈st茅n fins avui.