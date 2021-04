–

De parte de CGT Transportes Madrid April 14, 2021

El 30 de marzo, a petici贸n de CGT,nos hemos reunido el CGE y la Empresa con respecto al cumplimiento del RD902/2020 de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres,acordado por el Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios.

La nueva ley, que supone un paso adelante hacia la igualdad de mujeres y hombres, establece que el pr贸ximo 14 de abril, las empresas deber谩nproporcionar a las personas trabajadoras un registro retributivo con los salarios medios y medianos de cada categor铆a desagregado por sexos.Desde CGT deseamosque ADIF hubiera proporcionado esta informaci贸n por su propia iniciativa, como ejemplo de transparencia. As铆 se lo reclamamos hace unos mesespor carta y su respuesta fue que hasta que la ley no les obligara no dar铆an ninguna informaci贸n en este sentido.

Una cosa es hacer declaraciones propagand铆sticas sobre transparencia y otra muy distinta actuar en consecuencia.En la reuni贸n, la direcci贸n de ADIF ha confirmado que elaborar谩 el registro salarial para el 14 de abril y, antes de esa fecha establecer谩 el procedimiento para que la plantilla pueda acceder al registro.

CGT, hemos recordado a ADIF que el registro debe incluir los salarios medios y medianos de cada categor铆a desglosados por sexo, incluyendo componentes fijos y variables, incluyendo todas las categor铆as y niveles, tanto dentro de convenio como fuera de convenio. Si el registro no contiene este nivel de detalle, no servir谩 para el objetivo que establece el Real Decreto: comprobar si la empresa paga por igual a hombres y mujeres no solo cuando realizan trabajos iguales sino tambi茅n cuando realizan trabajos de igual valor.

Desde CGT tambi茅n hemos reclamado a ADIF que el registro salarial se proporcione a la plantilla en un formato estructurado y reutilizable (como una hoja de c谩lculo) para facilitar su consulta. En el caso de ADIF, el registro salarial permitir谩 a la plantilla conocer por primera vez cu谩l es el salario medio y el salario mediano para hombres y mujeres en las categor铆as fuera de convenio. Para CGT, ocultar esta informaci贸n en una empresa p煤blica, pagada con el dinero de tod@s, es poco presentable

La direcci贸n de ADIF lo entiende de otra forma y esperar谩 hasta el 煤ltimo d铆a que le permite la ley para proporcionar estos datos.El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres es una buena ley que contribuye a lograr avances en el terreno de la transparencia dentro de las empresas y en el terreno de la igualdad entre hombres y mujeres. Desde CGT pondremos todo nuestro empe帽o en que estos objetivos se cumplan enADIF.

