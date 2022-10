Trabajadoras y pensionistas, somos los que estamos pagando nuevamente la crisis econ贸mica que c铆clicamente afecta a la econom铆a capitalista, somos rehenes de las pol铆ticas de la UE, de las reformas que el gobierno del PSOE UP ha implementado a lo larga de los a帽os al amparo de las decisiones de la UE (Pacto de Toledo, Reforma de las Pensiones, IPC Medio en vez del Real, Planes de Pensiones de Empresa, Pacto de Rentas, la no derogaci贸n de las Reformas Laborales, etc.) lo que ha hecho es agudizar m谩s la pobreza de la gente.

El Capital ya no garantiza trabajo ni salarios y utiliza su propia crisis para una mayor explotaci贸n garantizando sus beneficios.



El grado de explotaci贸n ya no garantiza un salario o una pensi贸n, ya no es seguridad de poder tener una vida digna, despu茅s de haber cotizado y trabajado toda una vida. La cantidad de personas que se encuentran en pobreza severa va en aumento, la gente que no puede pagar un alquiler, el coste de los suministros b谩sicos es cada vez m谩s grande, la cesta de la compra es imposible asumir con los salarios y las pensiones que se cobran y mientras vemos como los bancos, las el茅ctricas y los intermediarios se hacen cada vez m谩s ricos a coste de nuestro esfuerzo. Mientras se sigue aumentando la brecha de g茅nero en salarios y pensiones. Las personas que cobran las pensiones no contributivas tienen que sobrevivir con una pensi贸n que no llega ni al salario m铆nimo interprofesional, por desgracia este colectivo est谩 mayoritariamente compuesto por mujeres. Un 27,8% es la poblaci贸n est谩 ya en riesgo de pobreza seg煤n el gobierno de Espa帽a y m谩s del 60% si tomamos el baremo de la Carta Social Europea para Espa帽a.



No es cierto que las pensiones p煤blicas no son viables.

Frente al discurso del gobierno del PSOE UP diciendo que no es sostenible el Sistema P煤blico de Pensiones, solo se les ocurre aprobar los Planes de Pensiones de Empresa, que lo que 煤nico que consigue es mermar m谩s los salarios al tener el trabajador que aportar de su magro salario una cantidad de dinero. Estos planes de Pensiones de Empresa lo que hacen es trasladar el dinero que todos y todas hemos tenido que aportar durante nuestra vida laboral a la Seguridad Social a manos de los privados (Bancos, Caja de Ahorros y Aseguradoras).

El propia Congreso tuvo que admitir que en el 2020 el propio Estado tomo m谩s de 21.000 millones de las cotizaciones para gastos indebidos, cuando se recupere todos los gastos impropios, que se valoran en m谩s de 500.000 millones, y que se han ido gastando de la caja de la Seguridad Social en gastos indebidos como salarios, bonificaciones a las empresas, planes de empleo鈥. Gastos que, si se hubiesen, al menos, en subir las pensiones m铆nimas en este memento cumplir铆amos la recomendaci贸n de la carta social europea de 1084鈧 de pensi贸n m铆nima.

El capital financiero y los monopolios son los beneficiarios de su propia crisis, y provocan que el conjunto de las clases populares sufra todo el peso de esta.

Desde la crisis de la especulaci贸n inmobiliaria del 2008 las salidas de los sucesivos gobiernos han sido a favor del capital. Hasta a la invasi贸n de Ucrania por Rusia se le achaca con todo el cinismo la inflaci贸n cuando antes de comenzar la guerra ya ten铆amos una inflaci贸n del 8,2% y los pensionistas est谩bamos en la calle pidiendo que contra la inflaci贸n subida del Coste de la vida en las pensiones.

As铆 durante dos d茅cadas la banca y los monopolios disfrutan de ventajas fiscales, a la banca se le cubri贸 toda la deuda especulativa inmobiliaria, se han legislado ventajas fiscales a las grandes fortunas, se sigue imponiendo el pago de esta deuda, modificaci贸n del art铆culo 135 de la constituci贸n, por encima de los derechos sociales.

As铆 hemos visto, y continuar谩 en los PGE 2023, como los presupuesto en sanidad, educaci贸n, salarios, pensiones, trasporte p煤blico de proximidad, gastos en los ayuntamientos鈥 se han ido recortando en los presupuestos para pagar la deuda o para subir el gasto militar o para dar dinero a la banca o a los monopolios. El t铆mido impuesto a la banca que se propone no cubre ni una parte del beneficio que han recibido del Estado con la d茅cada de intereses negativos que los bancos recib铆an de BCE.

Seguimos viendo c贸mo se sigue permitiendo la subida de los alquileres, un gran negocio financiero que niega el derecho a una vivienda diga. Se ha facilitado que las facturas de luz y gas suban hasta de forma inalcanzable para muchas familias, en vez de nacionalizar los grandes monopolios energ茅ticos que se reparten ingentes beneficios y bonificaciones.

Vemos que durante el 2021 y 2022 los grandes monopolios industriales anuncian beneficios ingentes como: Farmac茅uticas, bancos, militares, 鈥. Vemos como la industria del autom贸vil se prepara para recoger bonificaciones para reindustrializarse con dinero p煤blico como otros sectores鈥.

Es necesario que a la movilizaci贸n se sumen el conjunto de los movimientos sociales en una carta reivindicativa que aglutine todas sus reivindaciones.

Llevar el debate y la movilizaci贸n a las f谩bricas.

Debemos llevar la constante movilizaci贸n a nuestras ciudades, en nuestras f谩bricas, en los centros escolares, en la universidad.

Es importante que la clase obrera entienda que si renuncia a las movilizaciones seguir谩 perdiendo poder adquisitivo y seguir谩 perdiendo empleo y sin un salario y un empleo dignos no podremos tener unas pensiones dignas. Hay que decir basta a los convenios que no aseguran el empleo y un salario digno. Es necesario decir no a los convenios que intenten imponer los Planes Privados de Empresa.

Por un plan obrero de medidas que son urgentes es necesario un acuerdo entre organizaciones de pensionistas, sindicatos combativos, movimientos sociales para construir la huelga general, porque motivos tenemos. Que se discuta en los centros de trabajo, en la universidad, que todos y todas trabajadores, pensionistas y estudiantes la secundemos.

Por eso hay que hacer caso a las movilizaciones que actualmente se est谩 haciendo desde el movimiento pensionista, los sindicatos combativos y los movimientos sociales.

Por la subida de salarios y pensiones con el IPC Real ante la subida del coste de la vida y el plan de rentas que solo pretende consolidar la bajada de salarios y que los trabajadores perdamos el Coste de la Vida como referencia en convenios y revalorizaci贸n de pensiones.

Contra la amenaza de m谩s recortes en las pensiones futuras que prepara el gobierno de acuerdo con la Uni贸n Europea, entre otras reformas pasar de 25 a 35 a帽os el c谩lculo de la pensi贸n que puede significar una rebaja entre el 10 y 15%.

Debemos de preparar la movilizaci贸n contra el capital que se prepara para salir beneficiado de su crisis y que el pago de la deuda financiera siga a costa de nuevos recortes sociales como ya se plantea en los presupuestos generales para el 2023. Es necesario sumar a la movilizaci贸n por el salario y las pensiones la movilizaci贸n de los movimientos sociales.

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES Y LOS SALARIOS SE DEFIENDEN EN LA CALLE.

Pensionistas de Lucha Internacionalista