De parte de Briega May 8, 2023 370 puntos de vista

EL 18 DE MAYO ME DESAHUCIAN

Bueno, despu茅s de m谩s de una d茅cada de activista anti-desahucios, me ha terminado tocando tambi茅n a mi. El pr贸ximo 18 de mayo est谩 programado el lanzamiento de mi vivienda. Y me temo que, si no lo remedia la movilizaci贸n popular o la huelga de funcionarios, se llevar谩 a cabo. Se han agotado todos los recursos jur铆dicos.

A pesar de mi condici贸n de persona vulnerable (no s贸lo por mi precaria situaci贸n econ贸mica sino por mi estado de salud), la Administraci贸n Auton贸mica ha rechazado no s贸lo ofrecerme una alternativa habitacional o una intermediaci贸n, como es su obligaci贸n legal, sino que incluso se niega a recibirme; tanto a mi como a los colectivos que me apoyan y que defienden los derechos de las personas en riesgo de desahucio, esto es, la Red Antidesahucios, la PAH y la plataforma Stop-Desahucios. Cuando hablo de la Administraci贸n Auton贸mica me refiero principalmente a la Consejer铆a de Empleo y Pol铆ticas Sociales, dirigida por Eugenia G贸mez de Diego (n煤mero cuatro en la candidatura del PSOE a las elecciones al parlamento de Cantabria), y a la Direcci贸n General de Vivienda, cuyos titulares son Alicia Garc铆a (directora) y Javier Vidal (subdirector).

Resulta curioso que hasta este momento, las personas responsables de vivienda en las instituciones c谩ntabras, tanto las que ostentan los cargos en la actualidad como las que lo ejercieron en el pasado, nunca se hab铆an negado a tener una reuni贸n solicitada por mi, normalmente en calidad de representante de alguno de los colectivos mencionados. De hecho, durante todos estos a帽os he tenido decenas de reuniones para tratar diversos asuntos relativos al problema de la vivienda en Cantabria, como el deficiente funcionamiento de la Oficina de Emergencia Habitacional o, sobre todo, para suspender los desahucios de afectados concretos, con nombre y apellidos. Sin embargo, ahora que soy yo el que va a ser desahuciado rechazan cualquier contacto. Resulta parad贸jico.

Hace varios a帽os que el gobierno espa帽ol aprob贸 una serie de medidas para proteger a las personas en riesgo de desahucio, inicialmente referidas a los efectos de la pandemia y posteriormente ya desvinculados de la misma. Entre las cuales figuraba la obligaci贸n legal por parte de las comunidades aut贸nomas de 鈥減roporcionar una vivienda de titularidad p煤blica o privada a las personas vulnerables objeto de desahucio de su vivienda habitual鈥 (RD 42/2022, texto legal actualmente vigente).

El problema no es s贸lo el incumplimiento de una ley. No pasa nada. Estamos acostumbrados. Las contradicciones en pol铆tica se han convertido en algo demasiado habitual. Es cierto. Pero es que el gobierno espa帽ol, cuyo principal partido (el PSOE) es el mismo que el de los responsables de Vivienda de Cantabria antes mencionados, ha aprobado recientemente una Ley en donde se expresa en l铆neas generales el mismo contenido y la misma obligaci贸n por parte de los poderes p煤blicos.

Estamos en per铆odo electoral. No s茅 si todo esto obedece a una estrategia electoral del PSOE para evitar que la procaz campa帽a medi谩tica 鈥渁nti-ocupa鈥 de la derecha les salpique de nuevo. O quiz谩s todo responde a que los responsables auton贸micos quieren echar un absurdo pulso al movimiento antidesahucios de Cantabria. O es posible que todo sea algo m谩s sencillo como una represalia contra mi por hablar demasiado y denunciar las fechor铆as cometidas por las diferentes administraciones en los dos 煤ltimos desahucios ejecutados.

Sea lo que sea, s铆 estoy seguro de una cosa. Es rotundamente falso que no tengan inmuebles o recursos para solucionar las necesidades de vivienda de las personas en riesgo de desahucio. Me consta.

Roberto Mazorra