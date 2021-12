–

De parte de Indymedia Argentina December 19, 2021 72 puntos de vista

1. En las tripas.

Recordar las jornadas del 19 y 20 de 2001 es volver a recorrer momentos de conmoci贸n profunda. Conmoci贸n como movimiento s铆smico, como un golpe a la cabeza, como alteraci贸n social y como inmensa emoci贸n, de las tripas a la cabeza, que nos sacude. Un punto de inflexi贸n para el pa铆s y tambi茅n personal, por muchas razones, la primera por eso mismo: porque fue un momento de reconexi贸n entre lo individual y lo colectivo que, adem谩s de despertarnos pol铆ticamente a muchas y a muchos como generaci贸n y de recargarnos de energ铆a para enfrentar lo que ven铆a, signific贸 un quiebre en el muro hasta entonces monol铆tico de la hegemon铆a del consenso neoliberal que aplast贸 las conciencias de nuestro pueblo por m谩s de una d茅cada y de cuya rotura, hasta el d铆a de hoy, el capital financiero y nuestra lumpen burgues铆a dependiente no han podido recuperarse. Aunque lo intentan.

2. La noche neoliberal.

La ca铆da de la Uni贸n Sovi茅tica y el derrumbe del gobierno de Alfons铆n marcaron el inicio de la larga d茅cada de los 90 que dejar铆a al pa铆s quebrado, pauperizado y desesperanzado como nunca antes.

La dictadura genocida, mediante el terrorismo de Estado, hab铆a sentado las bases de lo que el gobierno de Carlos Sa煤l Menem ejecutar铆a de forma brutal. Tras una campa帽a con est茅tica montonera y promesas de revoluci贸n productiva, 鈥渆l Turco鈥 interioriz贸 de forma ejemplar las lecciones que el mercado imparti贸 entre remarcaciones y saqueos, y se abraz贸 al Consenso de Washington y a la ortodoxia que desembarc贸 con Domingo Cavallo y la Fundaci贸n Mediterr谩nea.

El pa铆s se rindi贸 al d贸lar con la Convertibilidad, se desmantel贸 el Estado productivo con las privatizaciones, se abrieron de par en par las importaciones y se destruy贸 el empleo como nunca. La reelecci贸n de 1995 desorient贸 y desmoraliz贸 a numerosos sectores que resist铆an, lo que abri贸 las puertas a un largo proceso de confluencia de sectores progresistas y conservadores de distintos signos pol铆ticos: la Alianza, que terminar铆a empoderando a estos 煤ltimos en la figura de Fernando De La R煤a. Lograron el triunfo en 1999 cuando el esquema menemista ya exhib铆a profundo desgaste, con crisis social y crecimiento exponencial del desempleo de largo plazo, un fen贸meno nuevo en aquel entonces.

Sin embargo, el esquema econ贸mico no se alterar铆a. De La R煤a hab铆a enfocado su campa帽a en el 鈥渉onestismo鈥 confrontando con la corrupci贸n del gobierno menemista, pero dejando en claro que mantendr铆a lo dem谩s, fundamentalmente la Convertibilidad.

Su gobierno abandon贸 con celeridad toda pretensi贸n de progresismo. De La R煤a profundiz贸 todas las pol铆ticas de ajuste neoliberal -recort贸 salarios, desfinanci贸 谩reas estatales, aument贸 impuestos- pero la crisis se le empezaba a desbocar. Pronto el gobierno de la Alianza se devel贸 demasiado similar al menemismo, pero m谩s d茅bil e ineficaz, sobre todo tras la renuncia del vicepresidente 鈥淐hacho鈥 脕lvarez en octubre de 2000 tras el esc谩ndalo de las coimas con las que De La R煤a pag贸 a varios senadores para que voten una Reforma Laboral flexibilizadora -delito a煤n impune- y la llegada de Domingo Cavallo a su viejo cargo en Econom铆a en marzo de 2001, tras la eyecci贸n de Ricardo L贸pez Murphy en s贸lo 16 d铆as, luego de haber intentado aplicar un recorte particularmente salvaje en el Estado.

Pocos meses antes, en diciembre de 2000, su antecesor en el cargo Jos茅 Luis Machinea hab铆a negociado con el FMI un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de d贸lares (denominado 鈥淏lindaje鈥), que postergaba pagos de capital e intereses, que como todo en el gobierno de De La R煤a, r谩pidamente fracas贸. En marzo de 2001 comenz贸 una gran fuga de dep贸sitos de los bancos.

Para aquel entonces las expectativas populares estaban por el suelo. La celebraci贸n de la ida del menemismo se contrastaba con la realidad de un nuevo gobierno que continuaba con las mismas pol铆ticas, igualmente sacudido por esc谩ndalos de corrupci贸n y era, adem谩s, l谩nguido e inoperante. El festejo popular por haber frenado a L贸pez Murphy se estrell贸 con la noticia del retorno del ministro insignia de los 90. Mientras la econom铆a no encontraba piso, nuevos esc谩ndalos rodeaban operaciones como 鈥淓l Megacanje鈥 ejecutado por el Secretario de Pol铆tica Econ贸mica Federico Sturzenegger junto a Cavallo, otro delito tambi茅n impune.

La sucesi贸n de episodios de crisis sin salida a la vista se instal贸 en el invierno de 2001 como una gran nube negra sobre el conjunto de la sociedad argentina. Las grandes jornadas piqueteras de aquel invierno vinieron y se fueron. Hab铆a conflictos en todo el territorio nacional, pero sin obtener avances significativos. Parec铆a cumplirse el mantra neoliberal de la Thatcher: 鈥渘o hay alternativa鈥.

En ese marco, las legislativas de octubre de 2001 en las que el Justicialismo se alz贸 con la victoria y el gobierno recibi贸 un voto castigo abrumador, dej贸 un mensaje rotundo: el voto en blanco o nulo alcanz贸 cifras r茅cord en la historia de la democracia argentina, que sumado al ausentismo, marc贸 que un 41% del padr贸n eligi贸 no votar a nadie. En algunos distritos, como CABA o Santa Fe, el 鈥渧oto bronca鈥 result贸 ganador. El rechazo al sistema pol铆tico burgu茅s era generalizado. Ese mismo mes la desocupaci贸n lleg贸 al 18,3%.

3. Se viene el estallido.

El mes de diciembre comenz贸 con la noticia de que el FMI hab铆a decidido interrumpir el flujo de capitales comprometidos en el 鈥淏lindaje鈥, solt谩ndole la mano al gobierno. Para mitigar el impacto en el sistema bancario el 2 de diciembre Cavallo anuncia el 鈥淐orralito鈥: la prohibici贸n de extraer dinero en efectivo en sumas superiores a 250 pesos-d贸lares por semana. La medida cort贸 en seco el movimiento de dinero en una econom铆a ya en crisis y quebr贸 todas las cadenas de pagos. El impacto en los sectores informales fue may煤sculo.

El 13 de diciembre la CGT oficial, los sectores disidentes de la CGT -como el MTA- y la CTA realizaron una huelga general contra la pol铆tica econ贸mica del Gobierno, la de mayor adhesi贸n hasta ese momento. En distintos puntos del pa铆s comenzaron a multiplicarse las protestas populares y en algunos puntos volvieron por primera vez desde 1989 los saqueos.

En ese contexto la CTA junto con un arco de organizaciones -el FreNaPo- realiz贸 los tres d铆as siguientes -14,15 y16- una consulta popular en la que participaron 3 millones de personas para que se implementen seguros de empleo y formaci贸n para jefes y jefas de hogar desocupados, una Asignaci贸n Universal por hijo y otra para los mayores de 65 a帽os sin jubilaci贸n ni pensi贸n. Distra铆da quiz谩s con el 茅xito de esa iniciativa, la CTA estaba a punto de quemar buena parte del capital pol铆tico acumulado en los a帽os de resistencia, cuando vacilar铆a tres d铆as despu茅s ante el reclamo de sus bases de sumarse a las protestas.

D铆a a d铆a se multiplicaban los saqueos en el conurbano y las periferias de las grandes ciudades, donde las fuerzas policiales, ante la marea humana del pobrer铆o desesperado, optaban por liberar zonas y dejar peque帽os comercios a su suerte, mientras proteg铆an a las grandes cadenas de supermercados. Al menos siete personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad y algunos propietarios de comercios en estos d铆as.

Lejos de parar, la situaci贸n social era insostenible, la miseria y el hambre sacaban a m谩s y m谩s personas de sus hogares y los saqueos, los robos a camiones y las protestas callejeras se multiplicaban.

La crisis pol铆tica lleg贸 a su m谩ximo punto cuando al caer la noche del 19 de diciembre De La R煤a en cadena nacional anunci贸 la implementaci贸n del Estado de Sitio en todo el territorio nacional. Como respuesta, en las principales ciudades del pa铆s empezaron a escucharse cacerolazos de protesta y cientos de miles, o millones, de personas de barrios y zonas hasta ese momento no afectadas por la convulsi贸n social, esto es, de 鈥渃lase media鈥, salieron a las calles a rechazar el Estado de Sitio y exigir la renuncia de De La R煤a. Esa noche se empez贸 a escuchar la consigna 鈥淨ue se vayan todos, que no quede ni uno solo鈥 en la Plaza de Mayo, en el Monumento a la Bandera, en la Quinta de Olivos.

Esa noche renunci贸 Cavallo y a medida que avanzaron las horas del d铆a siguiente, todo el gabinete.

Mientras las protestas en los barrios de clase media transcurrieron sin mayores alternativas esa noche, en los barrios populares de varias ciudades se desataba la represi贸n. Como en Rosario, provincia de Santa Fe, donde el trabajador estatal y militante social Claudio 鈥淧ocho鈥 Lepratti fue fusilado en la terraza de la escuela donde cocinaba, al reclamar a la polic铆a que dejen de disparar porque hab铆a chicos comiendo.

En la ma帽ana del jueves 20 de diciembre quedaban algunos, pocos, manifestantes de la noche anterior en la Plaza de Mayo. Empezaron a llegar m谩s personas, manifestantes de organizaciones populares y de izquierda, y despu茅s las Madres de Plaza de Mayo para realizar su ronda de los jueves. Entonces la Polic铆a Federal empez贸 a reprimir primero en la Plaza y luego en todo el centro de la Ciudad.

Las Madres fueron atacadas por la Polic铆a Montada, que desat贸 una cacer铆a. Los efectivos empezaron a disparar con escopetas y armas de distinto calibre, y a las balas de goma y los gases lacr铆mogenos les sumaron proyectiles de plomo.

Esto era transmitido en vivo y en directo por todos los canales de televisi贸n y por la incipiente internet. Miles y miles de manifestantes, j贸venes y activistas de los barrios y del conurbano, reaccionaron yendo a Plaza de Mayo para reclamar la renuncia de De La R煤a y enfrentar a la Polic铆a. La Ciudad de Buenos Aires se convirti贸 en escenario de lo que llamamos entonces 鈥淟a Batalla de Plaza de Mayo鈥.

A las 16 horas del 20, De la R煤a anunci贸 por cadena nacional que no renunciar铆a e inst贸 a la oposici贸n y otros sectores a dialogar.

En otras ciudades del pa铆s volvieron a autoconvocarse cacerolazos y marchas exigiendo la salida del mandatario.

Casi cuatro horas m谩s tarde, con el pa铆s incendiado y en la mayor soledad pol铆tica, De La R煤a present贸 la renuncia y se retir贸 de la Casa Rosada por el techo en helic贸ptero, en una imagen que quedar铆a grabada a fuego en toda una generaci贸n.

Su ida se celebr贸 masivamente en las calles y en las plazas.

39 personas, entre ellas siete adolescentes, fueron asesinadas por la represi贸n en aquellas jornadas.

4. El despertar.

Para cientos de miles de personas, en particular para quienes fuimos j贸venes en los 90, esas jornadas fueron un antes y un despu茅s, de una vez y para siempre. Sentir que ten铆amos el poder de frenar el ajuste, de poner contra las cuerdas a un gobierno injusto, ap谩tico, violento e intolerable y llevar a la renuncia al que hab铆a ordenado fusilarnos en las calles fue una sensaci贸n colectiva de empoderamiento, de renacer de la alegr铆a y la esperanza como no cre铆amos poder sentir desde hac铆a much铆simo tiempo. En aquella crisis terrible, de pronto 茅ramos felices de habernos encontrado, de luchar, de avanzar. Est谩bamos viviendo un despertar pol铆tico y muchas y muchos ya no volver铆amos atr谩s.

鈥淣o s茅, fue como un click en la cabeza, yo nunca pens茅 que pudieramos hacer esto鈥, es una frase textual de aquellos d铆as, reflejada en una de las cientos de cr贸nicas y reflexiones que en los d铆as posteriores se compartieron en Indymedia Argentina junto a otros espacios alternativos y comunitarios de la primitiva internet de aquellos d铆as.

鈥淟as jornadas del 19 y 20 de diciembre, a pesar de los medios de comunicaci贸n, los pol铆ticos e ide贸logos que quieren tergiversarla y luego borrarla de la historia, quedar谩n en nuestra memoria para siempre鈥, escrib铆amos. Ya entonces en esos d铆as hab铆a quienes quer铆an cambiar el sentido de lo que hab铆amos vivido.

La crisis pol铆tica continu贸 a todo ritmo: se sucedieron Ram贸n Puerta, que convoc贸 a la Asamblea Legislativa para elegir un nuevo presidente; Adolfo Rodr铆guez Sa谩, que dispuso la suspensi贸n del pago de la deuda externa y dur贸 s贸lo siete d铆as; se hizo cargo del Poder Ejecutivo el presidente de la C谩mara de Diputados Eduardo Cama帽o, quien procedi贸 a convocar otra vez a la Asamblea Legislativa. El 1掳 de enero de 2002 asumi贸 la presidencia interina el exgobernador y senador bonaerense Eduardo Duhalde.

En las calles continuaban las protestas y los cacerolazos y el enorme repudio ante el sistema pol铆tico, que desemboc贸 r谩pidamente en otro fen贸meno inesperado: las asambleas populares, en las plazas y en los barrios.

Aunque su auge dur贸 s贸lo pocos meses, el esp铆ritu de autoorganizaci贸n, democracia directa, solidaridad y horizontalidad que las gui贸 perdur贸 mucho m谩s all谩 de la disoluci贸n de la mayor铆a de las asambleas. Se retroaliment贸 con los movimientos sociales, dentro de los cuales persiste con mucha m谩s vitalidad que la que se pudo sostener en la mayor parte de la 鈥渃lase media鈥.

Resisti贸 en los centros ocupados, floreci贸 en las experiencias culturales, en las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo, en el movimiento de asambleas ambientales, en los medios alternativos y de comunicaci贸n popular.

Se replic贸 en experiencias dentro del movimiento obrero, relativamente refractario a aquellas jornadas como tal.

Resurgi贸 con fuerza en la siguiente d茅cada en el movimiento feminista tras a帽os de lucha de unas pocas activistas que, en los a帽os posteriores al 2001, pusieron en pie la primera Campa帽a por el Derecho al Aborto e hicieron crecer de la nada a la total masividad los Encuentros de Mujeres.

5. El 19 y 20 sigue ac谩.

Ya lo advert铆amos en los primeros d铆as tras aquellas jornadas. Hab铆a demasiados interesados en tergiversar lo que hab铆amos vivido, en ningunearlo, en formatearlo en algo inofensivo o funcional a la rosca pol铆tica. El primer interesado era el propio De La R煤a, que nunca reconoci贸 la movilizaci贸n popular como tal y se esforz贸 en reducir todo lo ocurrido, hasta el 煤ltimo d铆a de su vida, a una conspiraci贸n de Duhalde. Tampoco admiti贸 su responsabilidad en la criminal represi贸n estatal.

Otra gran reescritura de la historia la desarroll贸 el kirchnerismo, la principal apuesta desde el interior del sistema pol铆tico burgu茅s para reconstituir la legitimidad perdida. Para el relato que se despliega en los a帽os posteriores desde los progresismos panperonistas, el 2001 fue 鈥渟贸lo una crisis鈥 y el despertar pol铆tico de aquella generaci贸n se traslada al 2003, con la llegada de N茅stor Kirchner a la presidencia, y m谩s a煤n, con su gran momento de refundaci贸n, la confrontaci贸n con las oligarqu铆as rurales en 2008.

Ese a帽o marca el momento en que al poder econ贸mico y la burgues铆a local dejan de tolerar las pol铆ticas heretodoxas que despleg贸 el kirchnerismo. El cagazo que les agarr贸 tras el 2001 se les termina de pasar y consideran que ya estuvo bien, y desde entonces apuestan a reinstaurar la hegemon铆a neoliberal sin matices que a帽oran de los 90.

Logran su mayor 茅xito en 2015 con la llegada al gobierno de Mauricio Macri, que de todas formas se vio obligado a implementar lo que llam贸 鈥済radualismo鈥, para no despertar al monstruo. Que igual asom贸 la cabeza en diciembre de 2017 con las masivas movilizaciones de organizaciones populares y sindicales, enfrentamientos durante horas ante el Congreso y la sorpresa del cacerolazo porte帽o a la noche (otra vez el rechazo a lo represivo, como con la intentona del 2脳1 a los genocidas de la Corte Suprema). En ese momento el proyecto de Macri entr贸 en crisis y empez贸 el derrotero que lo llevar铆a a abandonar el gobierno en 2019.

Lo suceder铆an dos a帽os an贸malos donde la pandemia nos sac贸 demasiado tiempo de la calle, donde transcurri贸 siempre una parte sustantiva y muchas veces definitoria de la historia de nuestro pa铆s. Eso que ya era cierto antes, lo es mucho m谩s profundamente desde el 19 y 20 de 2001.

Aunque se sucedan los intentos de reescritura de la historia, aunque los sectores que encarnan el capitalismo sin ambages aspiren a retonar recargados en 2023, desplazando a quienes buscan administrar un capitalismo de buenos modales en tiempos de plaga sin demasiados 茅xitos ni luces, ni unos ni otros han podido ignorar la potencia del estallido popular que, como un fantasma, est谩 ah铆 siempre, marcando la cancha desde los m谩rgenes a la pol铆tica argentina. Insuficiente para terminar de torcer la historia, falto de una s铆ntesis que genere una din谩mica distinta, pero omnipresente, amenazante para los que quieren arrebatarnos todo y condenarnos a la m谩s absoluta explotaci贸n. Ese estallido, esa potencia, somos nosotros. Ese futuro.