De parte de Federacion Anarquista De Rosario May 1, 2022 218 puntos de vista



El 1潞 de Mayo en la historia de nuestro pa铆s ha sido una fecha de luchas emblem谩ticas, de conquistas, de resistencias antidictatoriales, pero tambi茅n de cruentas represiones, de disputas entre las conducciones obreras e incluso de intentos de resignificaciones absurdas o desligadas de los intereses de las y los trabajadores. As铆 analizando esta fecha a lo largo de los a帽os se ve reflejada la propia historia del movimiento obrero, yendo desde jornadas de masividad y combatividad, manifestaciones unificadas con la presencia de todos los sectores gremiales, hasta actos institucionalistas y/o electoralistas. Tambi茅n fecha de actos totalmente fragmentados e ignotos, o de actividad pr谩cticamente nula.

Con la mira siempre puesta en recuperar esta fecha, no solo en lo simb贸lico sino como acci贸n de demostraci贸n de fuerza y unidad del movimiento obrero frente a los sectores dominantes y en rechazo a este sistema despiadado e inhumano, pretendemos desde Agitaci贸n hacer un resumen de algunas gestas de mayor relevancia combativa en la historia de nuestro pa铆s -se帽alando el legado de las mismas- en contraste con los periodos de mayor pasividad del sindicalismo argentino.

Remont谩ndonos a los or铆genes, a partir de los hechos de Chicago, hab铆an pasado solo tres a帽os, cuando el Congreso Internacional Obrero y Socialista, y distintas organizaciones sindicales en todo el mundo, proclaman la fecha como D铆a del Trabajador, a la memoria de aquellos que murieron luchando por la jornada de las ocho horas. As铆, en 1890 en distintas partes del mundo, sectores obreros provenientes del anarquismo y del socialismo se pondr谩n al hombro la organizaci贸n de actos y movilizaciones. Se destaca aqu铆 el impulso que tuvo esta proclama en nuestro pa铆s, con actos imponentes en las localidades de Bah铆a Blanca, Chivilcoy, Ciudad de Buenos Aires y Rosario, uno de los m谩s concurridos del pa铆s 鈥揷on m谩s de 1000 asistentes-.

Para ese entonces, los sectores dominantes representados por la doctrina roquista y el r茅gimen olig谩rquico, ya hab铆an comenzado a tomar nota del peligro que supon铆a la organizaci贸n obrera y la solidaridad. Adem谩s de la persecuci贸n y represi贸n, y la antesala a la Ley de Residencia, se hab铆a iniciado una campa帽a de estigmatizaci贸n de los sectores obreros inmigrantes. Luego de 1891 los actos contar谩n cada vez con mayor presencia, destac谩ndose la participaci贸n de sectores organizados en sindicatos entre ellos el de ladrilleros, textiles, qu铆micos, comercio, estibadores y los panaderos.

A partir de la explosi贸n de la conflictividad obrera durante los 煤ltimos a帽os del siglo XIX y primeros del XX, expresada en las impactantes huelgas nacionales de los ferroviarios y portuarios, el Estado nacional comenz贸 a ensa帽arse particularmente con la conmemoraci贸n del 1潞 de Mayo. Los hechos m谩s conocidos ser谩n las represiones de 1904 o la Semana Roja de 1909. Para 1910, los sectores dominantes preocupados por el clima de ebullici贸n social cercano al centenario de la Revoluci贸n de Mayo, sacar谩n a la calle a la Liga Patri贸tica que violentar谩 a manifestantes e irrumpir谩 en locales sindicales con el amparo de la polic铆a.

Durante casi dos d茅cadas, los siguientes actos y movilizaciones por el 1潞 de mayo, funcionaron como caja de resonancia de la solidaridad obrera, en un contexto con cientos de presos pol铆ticos (Ushuaia, Eusebio Magnasco, los Presos de Bragado) y represiones sangrientas (Talleres Vasena, la Patagonia Rebelde, la Forestal, Jacinto Arauz), 茅stas 煤ltimas en su mayor铆a protagonizadas por un Gobierno Radical.

Pero a partir del Golpe del 30麓, punto culmine de la escalada represiva, y tras la irrupci贸n de una nueva central obrera como la CGT (que aglutinar铆a a la mayor铆a de las fuerzas sindicales) los actos del 1潞 de Mayo se convirtieron, lamentablemente, en escenarios de exposici贸n y disputa de los proyectos frentistas electorales del PC y el PS, en momentos donde m谩s se precisaba reforzar criterios de unidad e independencia de clase en el seno del movimiento obrero, que se jugaba la parada en hitos de resistencia como la huelga de madereros en 1934 o de la construcci贸n en 1936.

A principios de la d茅cada del 40麓, conmovidas por el desenlace de la Guerra Civil Espa帽ola y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, las organizaciones sindicales centraron los actos de 1潞 de Mayo en el repudio al avance del nazismo. En Argentina para ese entonces, hab铆a entrado en escena el Peronismo, con respaldo de numerosas organizaciones sindicales y sectores populares. Con escasa incidencia del anarquismo en el movimiento obrero, y los sectores socialistas y comunistas enrolados como furg贸n de cola de un frente electoral antiperonista, el acto central de estas fechas virar谩 a una gran manifestaci贸n oficial -encabezada por Per贸n y la c煤pula de la CGT- expresando una estrategia basada en la conciliaci贸n de clases y la lastimosa subordinaci贸n del sindicalismo a un inter茅s nacional.

Tras sucesivos golpes e interinatos, no ser谩 hasta la dictadura de Ongan铆a que se prohibir谩 definitivamente la conmemoraci贸n del 1潞 de Mayo, por primera vez en la historia de nuestro pa铆s, otorg谩ndole la fecha a la iglesia cat贸lica para los festejos de San Jos茅 Obrero. Pero para el 1潞 de Mayo de 1968, sectores combativos del movimiento obrero, enfrentados al colaboracionismo sindical con la dictadura, saldr谩n p煤blicamente con la proclama de la CGT de los Argentinos llamando a 鈥渙ponerse a la dictadura鈥 y a impulsar una 鈥渞eforma agraria鈥. Adem谩s el documento insist铆a en que 鈥渆l obrero no quiere la soluci贸n por arriba, porque hace doce a帽os que la sufre y no sirve鈥︹. Por 煤ltimo llama a 鈥渃ombatir con m谩s fuerza que nunca por la libertad [sabiendo que] solo el pueblo salvar谩 al pueblo鈥. Esa proclama obrera, ser谩 un puntal trascendental para el ocaso a la dictadura de Ongan铆a.

Con el retorno de Per贸n al gobierno en el 74麓, vuelve el acto oficial con el l铆der en la plaza, pero esta vez se convertir谩 en 谩mbito de disputa interna del propio peronismo, expresada en la retirada simb贸lica de la Plaza de Mayo de grupos combativos enfrentados al propio Per贸n, luego de un encendido discurso que da luz verde a la represi贸n estatal hacia los sectores en lucha del movimiento obrero y las organizaciones populares.

Con el advenimiento del Golpe del 76 y el plan de exterminio, la acci贸n sindical y los actos resultaban pr谩cticamente imposibles. Sin embargo, gremios como el de Empleados de Comercio, se arriesgaban conmemorando la fecha en la clandestinidad, al tiempo que la Comisi贸n Nacional de Trabajo se constitu铆a como la herramienta colaboracionista con el r茅gimen militar. El primer hito de resistencia sindical a la dictadura llegar谩 en v铆speras al 1潞 de Mayo, con la huelga general del 27 de abril de 1979. Organizada en la clandestinidad por la detenci贸n de varios dirigentes gremiales, la huelga instalar谩 las consignas de aumento salarial, mejores condiciones de trabajo, libertad de los presos pol铆ticos y recuperaci贸n de las garant铆as constitucionales.

A partir de la vuelta a la democracia, el 1潞 de Mayo de 1985 coincidir谩 con un Acto en el medio de la toma de la multinacional Ford por parte de sectores combativos de la SMATA y otros gremios. El contexto ya estaba marcado por las pol铆ticas de ajuste y hambre de Alfons铆n, que se profundizar铆an en los a帽os siguientes, y que provocar铆an como respuesta cientos paros sectoriales y 13 huelgas generales.

Durante el Menemismo, cal贸 hondo la fragmentaci贸n que ya ven铆a al interior de las organizaciones y articulaciones sindicales. As铆 es como durante esta d茅cada, marcada por la avanzada descomunal de las pol铆ticas neoliberales, distintos actores reavivaron el fuego de la lucha y la resistencia activa, utilizando el 1潞 de Mayo como estrado para denunciar las privatizaciones, los despidos y las pol铆ticas de empobrecimiento. Desde los actos de la nueva CTA hasta la Carpa Blanca docente de la CTERA, pasando por la hist贸rica toma de Aurora Grundig en Tierra del Fuego, las resistencias de los trabajadores de YPF en el norte y la Patagonia, hasta la irrupci贸n de los Movimientos de Desocupados, nuevos actores en resistencia al desguace neoliberal. Durante 2001 los actos del 1潞 de Mayo en todo el pa铆s, desde distintas convocatorias, denunciaban 鈥搚 preanunciaban- una situaci贸n social que no daba para m谩s.

A partir de aqu铆, con la irrupci贸n del kirchnerismo, las organizaciones sindicales y sociales profundizaron su fragmentaci贸n, expresadas en los diferentes actos y actividades programados para esa fecha puntual, sin demasiadas demostraciones masivas. Solo el garrotazo neoliberal macrista gener贸 quiz谩s un intento de apuesta a la unidad all谩 por 2016 con un acto unificado entre las 3 facciones de la CGT, las 2 CTA, movimientos sociales y algunos sectores sindicales de la izquierda trotskista. Las consignas principales que unificaron la convocatoria ten铆an que ver con el rechazo al ajuste econ贸mico, los despidos y la inflaci贸n. Desde ese entonces hasta la fecha no han sido tan contundentes ni unificados los actos o manifestaciones por el 1潞 de Mayo.

Habiendo hecho este repaso por la historia del 1潞 de Mayo en Argentina, la premisa del anarquismo organizado, ser谩 la de recuperar esta fecha, como acci贸n de demostraci贸n de fuerza y unidad del movimiento obrero frente a los sectores dominantes, sorteando la cooptaci贸n de los gobiernos y partidos que, con el paso de las d茅cadas han logrado dividir e inmovilizar lesionando esta consigna nacida en las entra帽as de la clase trabajadora.