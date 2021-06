–

De parte de CGT Fesi Bac June 20, 2021

Ha llegado el momento. NO HAY OTRA OPCI脫N.

El pr贸ximo martes d铆a 22 HUELGA DE 24 h. en CAIXABANK.

A la tercera va la vencida. La Direcci贸n de CaixaBank sigue sin querer darse por enterada de que 鈥渆st谩 jugando con fuego鈥.

Ya no nos podemos permitir m谩s dilaciones.

ANTE LA CERRAZ脫N E INMOVILIDAD DE LA EMPRESA NUESTRA RESPUESTA TIENE QUE SER CONTUNDENTE Y UN脕NIME.

Esta HUELGA no es una huelga cualquiera, porque este ERE que nos quiere 鈥渁sestar鈥 CaixaBank no es un ere cualquiera.

Es el mayor ERE del sector (por el n煤mero de despidos pretendidos) y el m谩s mis茅rrimo en cuanto a las propuestas 鈥渙frecidas鈥 por la Direcci贸n de CaixaBank.

Porque insistimos en que la actitud y la propuesta de negociaci贸n de la empresa sigue sin mejoras perceptibles para la plantilla y sin perspectivas de hacerlo si no reciben 鈥渦n serio empuj贸n鈥.

Os recordamos lo que todas y todos nos 鈥渆stamos jugando鈥:

Bajadas salariares (en eliminaci贸n de pluses y complementos, reducci贸n aportaciones a los Planes de pensiones鈥).

No homologaci贸n de condiciones.

Miles de despidos forzosos.

Miserables condiciones econ贸micas de las salidas.

Y decimos 鈥渢odos y todas鈥, porque, ante lo pretendido por Caixabank, nadie est谩 a salvo. Y por tanto, no hay excusas para no hacer la huelga el d铆a 22. Incluso aunque pienses (equivocadamente, ya te lo decimos) que contigo no va esto, hazlo por tus compa帽eros y compa帽eras. Se solidario/solidaria.

Parafraseando a Kennedy: no pienses lo que tus compa帽eros pueden hacer por ti, sino lo que t煤 puedes hacer por tus compa帽eros.

Y la huelga tiene que ser el medio que nos permita ser capaces de conseguir un Acuerdo que salvaguarde tu puesto de trabajo y tus condiciones laborales que tanto tiempo y esfuerzo nos han costado conseguir.

隆 TODXS SOMOS CAIXABANK !