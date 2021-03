鈥淓ns notifiquen que el pr貌xim 24 de mar莽 el nostre company Ruym谩n Rodr铆guez ser脿 jutjat. 鈥淐asualment鈥 fa poc m茅s d鈥檜n mes que tornem a donar canya per xarxes. La fiscalia li demana 1 any i 6 mesos de pres贸 (i 770 鈧 de multa) per un infundat delicte 鈥渄鈥檃temptat a l鈥檃utoritat鈥.

Les posem en antecedents del cas. Finals d鈥檃bril de 2015. Ruy es disposa a anar al seu lloc de treball (cuidant gent gran) quan dos gu脿rdies civils de pais脿 li aborden a la parada de guagua. Sense identificar-se tan sols, el segresten i el porten a la caserna. All脿 comen莽a la sessi贸 d鈥檌nsults, amenaces de mort, vexacions i finalment les bufetades, els cops i l鈥檈strangulaci贸鈥 Nom茅s paren despr茅s de fer-li escopir sang. Ruy es nega a declarar, exigeix l鈥橦abeas Corpus, assist猫ncia m猫dica i que s鈥檌nformi a un advocat de la seva confian莽a. Els amena莽a a m茅s amb denunciar p煤blicament les tortures. Com finalment ho va fer:

脡s llavors quan als gu脿rdies civils els entra la por. No han detingut a alg煤 indefens i sense capacitat de reacci贸. D鈥檃qu铆 neix la imputaci贸 d鈥檃temptat contra l鈥檃utoritat, de la necessitat de justificar les lesions de Ruy. L鈥檃cusen d鈥檋aver donat un cop de peu a l鈥檈ngonal al gu脿rdia civil que el torturava a la sala d鈥檌nterrogatoris. La imputaci贸 d鈥檃temptat contra l鈥檃utoritat, un 鈥渄elicte鈥 posterior a la detenci贸, 茅s un intent tamb茅 de justificar les actuacions policials. 脡s llavors quan la Gu脿rdia Civil activa la seva maquin脿ria: envien mails als antics llocs de treball de Ruy per 鈥渘otificar-los que ha estat detingut鈥 en un clar intent de desprestigiar-lo. Atribueixen el segrest a la necessitat d鈥檌dentificar Ruy perqu猫 segons ells s鈥檋avia negat a identificar-se. 驴I per qu猫 era suposadament necessari identificar-se?

Per una den煤ncia d鈥檜na persona que es va colar en un habitatge de la Comunitat 鈥淟a Esperanza鈥, sense lliurar documentaci贸 ni complir els requisits, i que va denunciar a la totalitat de la Comissi贸 de Reallotjament que va anar a retreure la seva actitud. Els requisits: AQU脥

En total van ser denunciades 6 persones per 鈥渃oaccions鈥. Cap, l貌gicament, va ser detinguda. Ruy, l鈥櫭簄ic que no estava present durant els fets, l鈥櫭簄ic a qu猫 la denunciant deia con猫ixer nom茅s pel nom de pila 茅s, 鈥渃asualment鈥, l鈥櫭簄ic detingut.

Creuen que el disbarat va quedar aqu铆? Quan Ruy 茅s detingut feia dies que la denunciant, a la qual ja se li havia pogut explicar el protocol de reallotjament, HAVIA RETIRAT TOTES LES DEN脷NCIES. No hi havia cap motiu per identificar Ruy, ni per retenir-lo, ni per aturar-lo.

La realitat 茅s aquesta: des de 2011 la FAGC havia desenvolupat una activitat en habitatge que el sistema no podia assimilar. Centenars d鈥檈xpropiacions i reallotjaments i centenars de desnonaments aturats. Hem ajudat a accedir a un habitatge a m茅s persones que cap instituci贸 can脿ria.

La Federaci贸n Anarquista de Gran Canaria tamb茅 han impulsat el projecte de socialitzaci贸 habitacional de l鈥橢stat: 76 fam铆lies, 200 persones, majorit脿riament nens, vivint en autogesti贸 a 鈥淟a Esperanza鈥. Actualment hi ha altres 10 comunitats de similar naturalesa nom茅s en aquesta illa.

鈥淟a Esperanza鈥 causava malestar a la Gu脿rdia Civil de Guia. Un municipi vetust, amb alt nivell de vida, per貌 amb escassa activitat social i cultural. Segons la Comunitat creixia augmentava la fustigaci贸 policial.

Durant els seus gaireb茅 24 hores detingut els gu脿rdies civils van deixar anar a Ruy coses com: 鈥淓st谩s llenado Gu铆a de chusma, toda la basura de Jin谩mar o La Feria la est谩s metiendo aqu铆鈥. Tamb茅: 鈥淰ete a Las Palmas a quemar contenedores y deja ya esa mierda de los realojos鈥. La aporofobia policial i institucional, la preocupaci贸 governamental que un anarquisme incipient a Can脿ries contact茅s, despr茅s de molts anys d鈥檃utomarginaci贸, amb fam铆lies sense recursos, migrants, sense llar, 茅s el marc real que s鈥檈nquadra la detenci贸 de Ruy.

Volien tallar d鈥檃rrel el que despr茅s seria un potent moviment d鈥檋abitatge d鈥檌nflu猫ncies llibert脿ries que acabaria cristal路litzant amb el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Volien tallar aix貌:

Demanem a tots els col路lectius socials, mitjans contrainformatius, etc., que facin seva la nostra reclamaci贸 de #Ruym谩nLibertad i que estiguin disposades a donar la veu d鈥檃larma si la situaci贸 judicial del nostre compa s鈥檃greug茅s. Sense solidaritat estem abocades a la derrota鈥.

Reclamen pres贸 per als que protesten, lluiten i q眉estionen, per als que, com en aquest cas, s鈥檋an limitat a ajudar a fam铆lies pobres a tenir un sostre sobre el seu cap. Estem immerses en una escalada repressiva a la qual nom茅s podem fer front si estem unides.

Volen castigar Ruy perqu猫 creuen que aix铆 desmantellaran el que portem gaireb茅 una d猫cada aixecant en aquesta illa: un anarquisme de barri de pobres per a pobres. No comprenen el que suposa enfrontar-se a un projecte social que sorgeix des de la base.

S贸n molt ing猫nues si creuen que permetrem que ens aixafin. Ni amb totes les seves mordasses podran impedir-nos seguir cridant: A baix els murs de les presons! 鈥楶ol铆tiques o socials, totes al carrer! I per descomptat: #Ruym谩nLibertad