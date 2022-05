–

En 1901, asumiendo el principio internacionalista de que la emancipaci贸n de lxs trabajadorxs s贸lo ser谩 posible a trav茅s de la lucha de lxs propixs trabajadorxs, la F.O.R.A. inicio su largo camino y protagoniz贸 algunas de las p谩ginas m谩s relevantes de la historia argentina. A lo largo de los a帽os ha sido un referente en el desarrollo del movimiento obrero, manteniendo siempre su independencia de los intereses pol铆ticos, econ贸micos y sindicales que han tratado de debilitarla.

Aprovechando el feriado del 25 de mayo, los trabajadores y trabajadoras de esta regi贸n se reunieron para crear las bases de su propia organizaci贸n e iniciar la lucha econ贸mica contra la explotaci贸n y la opresi贸n capitalista para mejorar as铆 sus condiciones de vida y de trabajo, y alcanzar alg煤n d铆a la completa emancipaci贸n del patr贸n y del Estado. El peri贸dico anarquista La Protesta Humana anunciaba 茅se d铆a la convocatoria al Congreso inaugural:鈥淓L CONGRESO OBRERO GREMIAL Hoy 25 y ma帽ana 26, se celebrar谩 en 茅sta ciudad el Congreso Obrero Gremial convocado por las sociedades obreras, en el cual se hallar谩n representados todos o casi todos los trabajadores organizados de la Argentina. Seguramente no tiene punto de comparaci贸n este congreso con los infinitos que se celebran en Europa y Norte Am茅rica donde se suman las aspiraciones y anhelos de millares y millares de trabajadores. La totalidad de los habitantes que pueblan 茅ste pa铆s, las largas distancias que separan a sus pobladores, el cosmopolitismo y la variedad de idiomas no permiten hoy por hoy la existencia de grandes masas de trabajadores organizados. Pero, no obstante estos inconvenientes, la clase obrera ha llegado a crear una relativa organizaci贸n, medianamente cultivada, que si bien como fuerza num茅rica (no) responde a los esfuerzos realizados, posee en cambio una regular conciencia y buena orientaci贸n. De esperar es que con las resoluciones que se tomar谩n en este Congreso se dar谩 impulso vigoroso a la organizaci贸n econ贸mica de los trabajadores, lo que les permitir谩 en d铆a no lejano entrar de lleno a la defensa de sus intereses, reaccionando contra el abandono y contra la imposibilidad de defenderse en que se hallan hoy. Proposiciones pr谩cticas, con absoluta necesidad de realizarlas, figuran en la orden del d铆a del Congreso. Inteligencia, cierta tolerancia y buenos deseos es necesario para arribar a resultados de positiva utilidad. Esperamos que los delegados, dejando aparte exagerados puritanismos, pero sin claudicar con sus principios emancipadores por eso, sabr谩n sobreponerse a las miserias y formalismos de detalle para dedicar sus atenciones a la grandeza de los problemas que deben resolverse, puesto que envuelven el porvenir de la clase explotada de este pa铆s.El Congreso se reunir谩 en la Sociedad Ligure. Calle Su谩rez 676, Boca y principiar谩 sus sesiones el 25 a las 8 de la ma帽ana. Las sesiones ser谩n p煤blicas.鈥