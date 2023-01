–

LA CGT, DESPU脡S DE CONSULTAR CON SU AFILIACI脫N, DECIDE CONVOCAR HUELGA LOS PR脫XIMOS 25 Y 26 DE ENERO EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS P脷BLICOS

Tal y como anunciamos desde CGT antes de las vacaciones de Navidad, a lo largo de la primera semana lectiva de enero hemos estado realizando un proceso asambleario en todos los territorios. El objetivo era decidir, con toda la afiliaci贸n, cual era nuestro posicionamiento ante el continuo bloqueo que est谩 haciendo el Departament d鈥橢ducaci贸 en la mesa negociadora que se acord贸 el pasado setiembre al parar las movilizaciones de inicio de curso. Des de la Generalitat solo se ha mostrado su inoperancia negociadora y una voluntad nula de revertir algunos de los recortes que hace a帽os que se est谩n implementando y que los sindicatos llevamos tiempo denunciando.

Ante esta farsa, nuestra paciencia se ha acabado. Aunque parte de nuestra afiliaci贸n no ve铆a suficiente el acuerdo firmado a principio de curso (que significaba un incremento sustancial de las plantillas, aunque calculado a la baja) vimos en 茅l una posibilidad para que la negociaci贸n para conseguir algunas de las reivindicaciones que motivaron las grandes movilizaciones del curso pasado fueran reales a lo largo de este tiempo.

Por lo contrario, vemos que las cosas contin煤an igual. No avanzamos hasta el 6 %, ni se deroga el decreto de plantillas, la democracia en los centros brilla por su ausencia, no se acuerdan unos curr铆culums que garanticen el acceso al conocimiento para todas, no se reducen ratios, estamos viviendo un proceso de estabilizaci贸n del personal docente y educativo (concurso de m茅ritos y oposiciones light) insuficiente a todas luces para el n煤mero de plazas como para los criterios que se est谩n usando y que no garantiza la fijeza de los trabajadores y las trabajadoras en fraude de ley. Adem谩s, a lo largo de la negociaci贸n, no se ha escuchado ni una de las reivindicaciones del Personal de Atenci贸n Educativa (PAE): estabilizaci贸n de todas las trabajadoras, aumento de plazas y equipos PAE, nombramientos transparentes, garant铆a de cobertura de todas las sustituciones, reconocimiento de sus funciones, etc.

De otro lado, si que es cierto que a ultim铆sima hora el de Departament d鈥橢ducaci贸 se descolg贸 con una propuesta. Esta propuesta representaba el reconocimiento del primer estadio a los 6 a帽os, y de manera sucesiva el segundo y el tercero a los 12 y a los 18 a帽os, pero sin reconocer la deuda ni la equiparaci贸n salarial para todo el profesorado t茅cnico y maestros de taller, a parte de la integraci贸n de los PTs al cuerpo de profesorado de secundaria de obligado cumplimiento para el decreto estatal 800/2022. Desde CGT no lo vimos suficiente, dado que faltan reivindicaciones esenciales como la reducci贸n de ratios o la reducci贸n de horas lectivas para mayores de 55 a帽os. Asimismo, entendemos que la propuesta ten铆a que ir acompa帽ada de otras medidas como garantizar la estabilidad de todas las interinas en fraude de ley, la mejora de las condiciones laborales del colectivo PAE, la derogaci贸n del decreto de plantillas y de direcciones, la retirada de los nuevos curr铆culums y una revisi贸n del calendario, ya que exigimos que el mes de julio quede bloqueado sin d铆as de obligada asistencia al centro y que se contemplen los d铆as necesarios para la preparaci贸n del curso.

Por lo tanto, ante este escenario tan desolador hemos querido debatir y decidir, de la forma m谩s amplia posible, si volvemos a convocar movilizaciones contundentes para conseguir las demandas mencionadas. Y no solo lo hemos hecho con nuestra afiliaci贸n, sino que tambi茅n hemos hecho un llamamiento a impulsar asambleas en los centros educativos y asambleas de zona y territorio para debatir alrededor de la necesidad o no del retorno a las movilizaciones

As铆, una vez hecho el debate con la afiliaci贸n de CGT, con trabajadores y trabajadoras de todos los servicios territoriales de Catalunya (Ponent, Catalunya Central, Girona, Barcelona, Vall猫s dOccidental y Oriental, Camp de Tarragona, Terres de l鈥橢bre, Baix Llobregat, etc) y tambi茅n habiendo tenido en cuenta la opini贸n de muchas asambleas de trabajadoras que se han hecho en los centros educativos, desde la Federaci贸 d鈥橢nsenyament de la CGT de Catalunya, de forma un谩nime y contundente, hemos decidido convocar huelga el 25 y el 26 de enero, sum谩ndonos as铆 al resto de sindicatos educativos y de sanidad en las movilizaciones en defensa de los servicios p煤blicos.

Queremos poner de relieve tambi茅n la importancia de empezar un ciclo de movilizaciones conjuntas con todos los servicios p煤blicos en defensa de una sanidad, educaci贸n y servicios sociales 100% p煤blicos y en la reversi贸n de todas las externalizaciones y privatizaciones que disminuyen la calidad de los servicios y precarizan las trabajadoras y los trabajadores. A la vez, hacemos un llamamiento a toda la poblaci贸n a dar apoyo a las huelgas y a salir a la calle juntas para rescatar los servicios p煤blicos. Solo con la uni贸n de todos los sectores y toda la ciudadan铆a lo conseguiremos.

Las huelgas del curso pasado nos ense帽aron que solo tenemos fuerza cuando la ejercemos vaciando las clases y llenando las calles. Ahora nos toca volver a demostrarlo.

Los pr贸ximos 25 y 26 de enero, LA CGT ENSENYAMENT VAMOS A LA HUELGA! Entre todas, todo!

CGT ENSENYAMENT, enero del 2023.