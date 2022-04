–

De parte de CGT Telemarketing April 21, 2022 184 puntos de vista

EL 26 DE ABRIL EN CGT PARAMOS

Desde la CGT llevamos mucho tiempo acudiendo a las negociaciones del pr贸ximo Convenio Colectivo, intentando que este suponga un cambio en las condiciones de nuestro sector y nuestras vidas, pero no vemos que nuestro esfuerzo se materialice frente a una Patronal con propuestas insultantes, que no solo distan mucho de las de CGT, si no que suponen un grave retroceso en nuestras condiciones laborales. Por ello, hemos decidido dar un pu帽etazo en la mesa y colgar los cascos, empezando por el pr贸ximo martes 26 de abril con paros de 1 hora, de 00:00 a 01:00, de 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 19:00, coincidiendo con el d铆a que tendr谩 lugar la pr贸xima reuni贸n de negociaci贸n del convenio, para plantarnos de una vez frente a una patronal acomodada y codiciosa, y decirle que no queremos sus propuestas, si no que no estamos dispuestos a rendirnos, es la lucha de todos/as.