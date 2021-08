–

EL 31 DE AGOSTO DE HACE

98 A√ĎOS NAC√ćA NUESTRO COMPA√ĎERO JOSE LUIS GARC√ćA R√öA

MEMORIAS DE JOSE LUIS

GARCIA RUA

Al entrar en el domicilio granadino de Jos√© Luis Garc√≠a R√ļa

se escucha la lengua griega. El veterano anarquista gijonés (31 de agosto de

1923), fundador en los sesenta de la Academia Obrera de la calle Cura Sama,

explica lat√≠n, griego y alem√°n a uno de sus nietos. ¬ęSe llama H√©ctor, un nombre

cl√°sico¬Ľ. Doctorado en 1955 por la Universidad de Salamanca en Filolog√≠a

Cl√°sica -con la tesis ¬ęEl sentido de la interioridad en S√©neca¬Ľ-, Garc√≠a R√ļa

ser√° despu√©s profesor adjunto de Antonio Tovar y ampliar√° estudios en M√ļnich.

Sin embargo, en 1958 renuncia ¬ęa la adjunt√≠a de Salamanca¬Ľ y al a√Īo siguiente

¬ęal lectorado en Maguncia, aplastado por la burocracia y el estilo posprusiano

alem√°n¬Ľ.

Regresa entonces a Gijón y encabeza la oposición

antifranquista con la creación de la Sociedad Cultural Gesto o de la citada

Academia de Cura Sama. Su actividad política provocará que lo expulsen de la

Universidad de Oviedo, con lo que a partir de 1971, ya como militante de la

CNT, iniciar√° un periplo personal de ¬ęperseguido pol√≠tico¬Ľ por el que, ¬ępese a

no hacer proselitismo¬Ľ, es expulsado de varios centros educativos andaluces.

Finalmente, será adjunto titular de Historia de la Filosofía en la Universidad

de Granada, donde se jubila como profesor emérito en 2003.

Varios sucesos de su vida lo marcar√°n. Ante el cad√°ver de su

padre -durante el cerco a Oviedo, al comienzo de la Guerra Civil-, un compa√Īero

anarquista de √©ste le dice a aquel chaval de 13 a√Īos: ¬ęNo llores; cuando seas

grande ya lo vengar√°s¬Ľ. ¬ęAquello se me qued√≥ grabado; yo no soy un hombre que

ame la violencia y quiz√° la manera de vengarlo ha sido mi fidelidad a la causa

obrera¬Ľ. Poco despu√©s, en el Orfanato Miliciano Alfredo Coto, en Gij√≥n,

recibirá una lección de entereza del anarquista gijonés Eleuterio Quintanilla.

¬ęEst√°bamos en un examen de Franc√©s y sonaron las sirenas de la aviaci√≥n; cinco

permanecimos en el aula y oímos aproximarse las explosiones y temblar los

cristales, pero Quintanilla no se inmut√≥. Fue una gran ense√Īanza sobre la

necesidad de dominarse en situaciones comprometidas, de no dejarse invadir por

el miedo¬Ľ. M√°s tarde, huido ya a Francia con su familia, una traducci√≥n suya

del francés revolucionó la colonia de jóvenes, mujeres y ancianos en la que

estuvo recluido, en Lorgues, la Provenza. ¬ęSe pasaba hambre y el Alcalde puso

un anuncio en el que decía recibir tan sólo cinco francos diarios por cada

persona, pero yo había leído en un periódico que el Gobierno de Negrín daba a

Francia quince francos diarios por refugiado; traduje aquella noticia y la puse

al lado de lo que había escrito el Alcalde. No imaginé que cuatro palabras

pudieran tener el efecto que causaron¬Ľ.

A√Īos despu√©s, durante su estancia en Alemania, conocer√° a

Gisela Wiedermann, que ser√° su esposa. ¬ęDecidimos unirnos y le dije que yo

tenía tres condiciones: asentar mi vida afectiva, dedicarme a los otros y que

cuando mi madre fuera mayor y no pudiera valerse vendría conmigo. En efecto,

ella cumpli√≥ al pie de la letra aquel compromiso¬Ľ. Gisela Wiedermann falleci√≥

en agosto de 2010.

En el presente, Jos√© Luis Garc√≠a R√ļa, fiel a su ideario

anarquista, sigue dictando conferencias y escribiendo art√≠culos. ¬ęEl

capitalismo produce que 200 propietarios tengan tanto como 3.000 millones de

personas¬Ľ, asegura, al tiempo que reflexiona sobre la crisis del presente: ¬ęLa

voluntad del sector financiero internacional es eliminar la independencia de

las peque√Īas y medianas industrias y acabar con el sentido soberano de los

estados; su intención es que el Estado del bienestar desaparezca, que

disminuyan los salarios y las pensiones; y todo esto ya lo tenemos encima¬Ľ.

l Marcada por la violencia. ¬ęMi padre, Emilio Jos√© Garc√≠a

García, nació en Avilés, en 1894, de familia obrera. Su padre, mi abuelo José,

había nacido de un ingeniero de los que vinieron a la construcción del

ferrocarril en Asturias; era hijo natural, pero no reconocido. Era una gran

persona y muy singular. Cuando yo era m√°s joven siempre tuve la idea de

escribir algo sobre mi abuelo, y sobre mi familia en general, porque la familia

de mi padre estuvo muy marcada por la violencia. Mi padre murió de un disparo

en el frente de Oviedo, al comienzo de la Guerra Civil. Mi tío Enrique, su

hermano, se fue a Cuba. Era constructor. Un d√≠a se fue a ba√Īar y no volvi√≥; se

supone que le comieron los tiburones. Otro hermano de mi padre tuvo un

desenga√Īo amoroso y a los veintitantos o treinta a√Īos se march√≥ de casa. Los

√ļltimos que le vieron le descubrieron viviendo debajo de un puente en Zaragoza,

de vagabundo. Seguramente murió también debajo de un puente. Otro hermano, el

m√°s peque√Īo, √Āngel, fue fusilado por Franco. Otro hermano m√°s, Pepe, no

falleci√≥ de muerte violenta, sino en su cama, pero tambi√©n tuvo un desenga√Īo

amoroso y se recluyó. Cogía sus botellas de vino y se pegaba cabezadas contra

la pared. Este tío mío era marinero y a él me refiero en mi libro sobre Gijón.

Tenía una gran cicatriz que le recorría toda la cara. Siendo marinero, y en

Gijón precisamente, en un chigre del muelle que se llamaba Las ballenas, estaba

tomando un vaso y vino alguien por detr√°s. Probablemente por una venganza, le

rajó la cara. Eran gentes de mucho temperamento, y él, que estaba en chancletas

o descalzo, corri√≥ detr√°s del otro y le ech√≥ al mar¬Ľ.

l Los ¬ęPipiolos¬Ľ. ¬ęMi abuelo Jos√© estaba casado con Leonor,

una mujer muy religiosa, muy creyente, muy piadosa. Y muy trabajadora. Era

pescadera y sacó adelante a la familia. Tuvo catorce hijos, pero le murieron

muchos de ellos, salvo estos que acabo de decir. Lo que tenía mi abuela Leonor

de paciente, de trabajadora, de cuidadora de la familia, no lo tenía mi abuelo.

Era un hombre que cuando se cansaba de algo se marchaba de casa. De ahí

seguramente lo aprendió su hijo. Se echaba al camino y estaba a lo mejor seis

meses fuera, y cuando volvía con una gran barba, mi abuela lo cogía, lo metía

en la cama, lo cuidaba, le daba sus calditos…, hasta que lo sacaba adelante.

Mi abuelo fue trabajador del puerto de San Juan, en Avilés. A su familia la

llamaban los “Pipiolos” y hay una an√©cdota curiosa. Existe una

estatua de Pedro Menéndez de Avilés y mi abuelo, cuando se emborrachaba, se

encaraba con ella y le dec√≠a: “Baja, porque yo soy un Pipiolo, pero te

como el alma si no bajas”. Cuando muri√≥ mi abuela Leonor, el hombre ya no

tenía nada que hacer. Era muy alto y se colgó de una puerta, de una manera artesana,

como él había vivido. Tenía un taller en su casa, en la plaza del Carbayo de

Avilés. Cogió una lima grande, la metió entre la puerta y el marco y con su

propio cinturón se ahorcó por un centímetro o centímetro y medio, porque los

pies casi le tocaban en el suelo. Como se ve, la familia de mi padre est√°

marcada por la violencia, el fatalismo, la tragedia…¬Ľ.

l Fundador del POUM. ¬ęMi padre hizo la guerra de √Āfrica y le

dieron un hecho de armas por alguna acción heroica suya en aquella contienda.

Aquel papel lo tenía en el bolsillo cuando murió. Recuerdo que estaba

ensangrentado. √Čl era carpintero y recuerdo que yo iba a llevarle la comida

cuando trabajaba en Somió o en otros lugares. Le llevaba la comida y observaba

cómo trabajaba, tillando en los suelos de madera, o en otras tareas. Era un

gran carpintero de obra y adem√°s, bombero. Le llamaban “Emili√≥n el

bomberu”. Se ocup√≥ de la cuesti√≥n obrera desde joven. Perteneci√≥ al PSOE y

a la UGT, pero en la época de Primo de Rivera se salió ante la colaboración de

los socialistas con la dictadura. Entró después en la CNT y murió en ese

sindicato. Perteneció también a Izquierda Comunista, fundada por Andrés Nin, un

cenetista que había ido a Rusia y se había identificado con la revolución

cuando la CNT había renunciado ya a la revolución bolchevique. Nin regresó

cuando Stalin dio el golpe y estableci√≥ la dictadura. Entonces forma un peque√Īo

grupo que despu√©s se fusiona con Joaqu√≠n Maur√≠n, que ten√≠a otro peque√Īo grupo

de obreros en Catalu√Īa. Se fusionaron y fundaron el POUM, el Partido Obrero de

Unificaci√≥n Marxista, en 1935, un a√Īo antes de la guerra. Recuerdo todo eso

porque mi padre fue pr√°cticamente el fundador, junto a otros, del POUM en

Asturias. No obstante, mi padre era fundamentalmente sindicalista. Siempre

había dicho que primero el sindicato y después el partido, y en el sindicato

nunca hizo proselitismo político. En la CNT se admite a militantes de otro

partido, pero no pueden tener cargos de gestión de la organización. La gente de

la CNT sabía que mi padre pertenecía a un partido político, y que tenía

tendencias de partido, pero en el congreso de 1931 y en el congreso de Zaragoza

de 1936 el Sindicato de la Construcción de Asturias les nombra a él y a Segundo

Blanco delegados del sindicato. Era muy conocido y muy valorado, hasta el punto

de que cuando le mataron en el frente de Oviedo le trajeron a Gijón, donde

estaba el Sindicato de la Construcción, y allí le velaron y de allí partió una

gran comitiva de coches hasta el cementerio¬Ľ.

l Un disparo en la Casa Negra. ¬ęAl comenzar la guerra, los

sindicatos, sobre todo los sindicatos mineros y cenetistas, fueron a la defensa

de Madrid. Partió una gran cantidad de autocares y mi padre iba de jefe de

grupo en un autocar de las Juventudes Libertarias. En los a√Īos setenta alguien

que había sido de las Juventudes Libertarias me envió el relato manuscrito de

todo aquello. Se fueron camino de Madrid, pero al llegar a Benavente alguien

les salió al paso y les dijo que dieran la vuelta porque Aranda se había

sublevado. A la vuelta, mi padre se queda en el cerco de Oviedo, concretamente

en el Naranco. Muere en el primer ataque a Oviedo, el 4 de octubre de 1936. La

acci√≥n empez√≥ a la seis de la ma√Īana y a las once muri√≥. Hab√≠an tomado bastante

terreno, seg√ļn me contaron los compa√Īeros, y estaban haciendo un parapeto. Mi

padre era alto y murió en la Casa Negra, que ya no es negra, pero siguen

llamándola así. Era una zona muy empinada y más abajo había una posición de

guardias civiles. A mi padre le mató una bala de guardia civil procedente de

abajo; le entró por la parte inferior del cuello y le salió por la parte alta

de la cabeza. Un compa√Īero me dijo: “¬ŅQuieres ver a tu padre?”, y

sub√≠ a verlo. Romp√≠ a llorar. Yo ten√≠a 13 a√Īos reci√©n cumplidos y aquel

compa√Īero me puso la mano en el hombro y dijo: “No llores; cuando seas

grande ya le vengar√°s”. Y eso me qued√≥ grabado, retenido. No soy un hombre

que ame la violencia ni nada de eso y quiz√° la manera de vengarle ha sido la

fidelidad a la causa obrera y las actividades que he realizado¬Ľ.

l Anarquismo y socialismo. ¬ęEl anarquismo asturiano era m√°s

pragm√°tico que el del resto de Espa√Īa, para bien y para mal. Quiero decir

razonable o irrazonablemente. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la

UGT asturiana no era como el resto sino revolucionaria. Hombres como Amador

Fern√°ndez, Belarmino Tom√°s, Ram√≥n Gonz√°lez Pe√Īa… prepararon la Revoluci√≥n del

34, hecha fundamentalmente por UGT y CNT. Pero la CNT del resto de Espa√Īa se

negó a secundar esa estrategia porque no tenía en la UGT la confianza que tenía

la CNT de Asturias. En el congreso del Teatro de La Comedia, en 1919, Eleuterio

Quintanilla o José María Martínez apoyaban una casi fusión con la UGT, era el

momento de la unidad. Pero se opuso la mayor√≠a catalana y del resto de Espa√Īa;

los catalanes con el dicho aquel famoso de “¬°Nosaltres sols!”. He

pensado mucho sobre esto, porque si el congreso de 1919 hubiera sido abierto y

hubiera recibido el mensaje asturiano de unidad no se habría tardado mucho en

volver a la separaci√≥n unos a√Īos m√°s tarde, durante la dictadura de Primo de

Rivera, cuando el PSOE y la UGT son colaboradores y la CNT no se hubiera

reconocido en ello. La Guerra Civil en Asturias fue muy ilustrativa de todo

aquello. La CNT y la UGT llevaron muy bien la cosa al principio, aunque hubo

tensiones. Avelino González Mallada fue alcalde de Gijón en 1936. Era cenetista

y de la FAI, pero al a√Īo hubo ya tensiones y los socialistas hicieron por

eliminarlo de la Alcaldía y poner a Alberto Martínez. A González Mallada yo lo

conoc√≠a porque emigr√≥ conmigo y mi familia a Catalu√Īa cuando los fascistas

llegaron a Asturias. O sea, tensiones hubo, pero llevaderas¬Ľ.

l Liberaci√≥n de presos. ¬ęMi padre no vivi√≥ ya todo aquello,

pero lo que yo conozco de √©l es un art√≠culo que se titulaba: “¬ŅQu√©

pretende Barriobero?”. √Čste era un abogado cenetista muy cualificado de

Barcelona, que en las elecciones del 14 de febrero de 1936, cuando se instala

el Frente Popular, pedía la abstención, como ya se había pedido en 1933. Mi

padre escribió aquel artículo sobre Barriobero, una persona muy conocida

(fusilado después por Franco) que dio aires de normalidad y de justicia en el

campo catalán. Los historiadores están de acuerdo en que suavizó muchas

tensiones y eliminó mucha violencia. Eso es lo que conozco de mi padre con

respecto al anarquismo, y tambi√©n otra historia que se a√Īade a √©sta y puede ser

conjugable con ella. Cuando triunfó el Frente Popular en febrero de 1936 había

30.000 presos cuya excarcelación reclama la CNT. En su mayoría eran presos

cenetistas y el sindicato iba a las prisiones a reclamar su salida. Esto daba

lugar a episodios violentos. En Santander, por ejemplo, se produjo la muerte de

un cenetista porque en el intento de asalto a las c√°rceles la fuerza p√ļblica

disparó. Estuve en aquel entierro y hubo más de 20.000 personas. En Gijón hubo

lo mismo: una marcha sobre la c√°rcel de El Coto. Avelino Gonz√°lez Mallada, que

fue maestro mío en la escuela de Eleuterio Quintanilla, en la calle de La

Playa, incitaba a los manifestantes. Mi padre contó aquel suceso en casa, en el

que tuvo un enfrentamiento con Mallada cuando le dijo que aquella no era la

manera porque dentro de cuatro días los presos saldrían a la calle y no había

que dar lugar a que matasen a nadie. Mi padre, que ya digo que era de familia

muy temperamental, le soltó un sopapo a Avelino. Recuerdo esto porque Avelino,

siendo yo alumno, un d√≠a me dio un pa√Īuelo blanco y me dijo: “Dale esto a

tu padre, que me lo prest√≥ el otro d√≠a”. Seguramente mi padre le hab√≠a

dado el pa√Īuelo para limpiarse la sangre. Esto habla un poco de lo que pod√≠an

ser fricciones o puntos de vista diferentes en la marcha del anarquismo¬Ľ.

l Una vida santa. ¬ęDesde muy chiquillo comenc√© a ir a una

escuela de las que en Asturias se llamaban “de cagantes y mexiantes”,

que no era una escuela, sino dos se√Īoras que recib√≠an a ni√Īos y los atend√≠an

durante el día. Llevábamos pizarras y escribíamos con ellas y pizarrines; lo

guardábamos todo en una bolsa al terminar y lo dejábamos en el suelo. Un día,

caminando hacia atrás, pisé una bolsa de aquellas y rompí la pizarra. Una de

las se√Īoras ten√≠a unas manos curtidas, huesudas, y me dio un bofet√≥n. Yo ten√≠a

7 a√Īos y llegu√© a casa con la se√Īal del bofet√≥n en la cara. Mi padre lo vio y

al día siguiente no volvimos a aquella escuela sino a la de Quintanilla, donde

estuve hasta los 13 a√Īos. √Čramos tres hermanos: mi hermana Mar√≠a del Pilar, mi

hermano Emilio y yo, el √ļltimo. Mi hermano se llamaba Emilio Floreal. Germinal,

Floreal, Prairal… eran los nombres que los revolucionarios franceses hab√≠an

puesto a los meses y era muy corriente entre los anarquistas utilizar esos

nombres. Mi madre, Pilar, era hija de Manuela, una campesina que fue a vivir a

Gij√≥n. All√≠ se cas√≥ con Corsino R√ļa, mi abuelo. Un pariente nuestro est√°

investigando sobre este abuelo, que no era Corsino R√ļa, sino Corsino Bernardo

de la R√ļa, de una familia seguramente venida de Galicia y con ra√≠ces

aristocr√°ticas. El Bernardo lo perdieron por un amanuense de Juzgado que

confunde el Bernardo apellido con Bernardo nombre. Mi abuela, Manuela, a la que

no llegué a conocer, debió de ser una mujer fabulosa, una campesina de

raigambre y vendedora también de pescado. Lo recuerdo porque me contaba mi

madre que madrugaban mucho para ir a recoger el pescado en la rula de Gijón y

venderlo después. Esperaban sentadas encima de las cajas de pescado a que

llegaran las lanchas y se vendiera en la rula. Entre tanto, a veces había lo

que siempre hay en un pueblo marinero: ri√Īas, peleas, pu√Īetazos, navajazos…

En fin, todo eso, y me contaba mi madre que ella, que era muy peque√Īa, se

acurrucaba junto a su madre y √©sta le dec√≠a: “No temas, fi√≠na; hasta que

no llegue la sangre a ti no temas”. Esta pobre Manuela muere cuando mi

madre tiene 11 a√Īos, en una epidemia de tifus que hubo en Gij√≥n. Mi madre hab√≠a

nacido en 1899, así que aquello sucedió hacia 1910. Muere su madre y queda con

un hermano de 1 a√Īo y otro de 5. Mi madre tuvo que tirar para adelante con toda

la familia y nunca fue a la escuela. Apenas sabía leer y escribir y conservo

como un tesoro cartas suyas que me escribía cuando yo estaba en Salamanca, con

faltas de ortografía y sin saber coordinar las palabras. Eso poco que sabía

leer y escribir se lo ense√Ī√≥ mi padre. Luego, cuando ya se jubil√≥, yo le ense√Ī√©

un poco m√°s aqu√≠ en Granada, pero a los pocos a√Īos tuvo problemas de visi√≥n y

no pudo seguir. En fin, la vida de mi madre es una vida verdaderamente santa,

una vida de dedicación completa a los demás. Mi padre era un luchador, un

hombre que trabajaba mucho, que ganaba su pan honradamente y que quería mucho a

los hijos, pero tenía también sus devaneos amorosos y mi madre sufrió todo eso

bastante¬Ľ.

l Manifiesto para el 34. ¬ęHay una historia que tiene su

importancia biográfica para mí. Yo era un chiquillo durante la Revolución de

Octubre de 1934. Mi padre estaba escribiendo un manifiesto en casa y llaman a

la puerta. Abro y me encuentro con diez o doce guardias de asalto que desde el

rellano y la escalera me apuntan con el fusil. Aviso a mi madre y al ver ella a

los guardias se desmaya y cae al suelo, sin sentido. Entonces oigo la cadena

del servicio porque seguramente mi padre había tirado el manifiesto. Después

fue a la puerta y los guardias dicen que les acompa√Īe. Mi padre les pide

aguardar un poco y hace que mi madre recobre el sentido. Después se va con los

guardias porque al parecer le había denunciado un coronel que vive enfrente.

Pero no tenían nada contra él y un día después vuelve a casa. Al terminar la

Revolución mi padre acogía en casa a revolucionarios huidos; recuerdo

concretamente a dos socialistas y a un comunista. Vivieron clandestinamente en

casa hasta que pudieron marchar a Bruselas. Recuerdo esto porque nosotros

llegamos a hacer mucha amistad con un socialista de Oviedo, que estuvo en casa,

Horacio Cabal, que trabajaba en la F√°brica de Armas con padre. Su mujer se

llamaba Lucila y mi madre se quejaba a ella de esos devaneos de mi padre. Un

día, estando yo presente, Lucila le preguntó delante de mi madre a su marido:

“¬ŅQu√© te parece Horacio de esto de Emilio?”. Y aquel socialista contest√≥:

“Emilio es un gran compa√Īero y eso no puedo juzgarlo”. Mi madre llev√≥

esa vida y cuando vivíamos en la calle Capua de Gijón, en una casa que tenía 30

metros cuadrados y en la que estábamos ocho personas, ella todavía se las

arreglaba para alquilar huecos a los veraneantes. Yo no conozco a mi madre m√°s

que trabajando y trabajando, y preocupándose siempre por los demás. Vivió cerca

de 100 a√Īos y estuvo conmigo en Granada desde que cumpli√≥ 75 a√Īos hasta el

final¬Ľ.

l Franc√©s y bombas. ¬ęEn la Escuela Neutra Graduada de

Eleuterio Quintanilla había tres grados. En el primero, por donde yo empecé,

estaba Ninfa, que era hija suya. Luego pasé al segundo grado, que lo daban un

profesor llamado Senén y Avelino González Mallada. No sé si Avelino llegó a ser

masón, pero sí lo eran todos los demás, empezando por Eleuterio. La escuela era

masónica y había una habitación donde tenían sus banderas y sus cosas. A

Eleuterio le llam√°bamos “Terio” directamente. “Terio, mire lo

que me est√° haciendo este ni√Īo”. Quintanilla era chocolatero, no un

profesional de la ense√Īanza, sino un autodidacta que, la verdad, ten√≠a muchas

facultades para la educación. Sabía llegar a los alumnos. Yo era muy trasto de

ni√Īo y no me preocupaba por estudiar; no s√© c√≥mo pude aprender a leer y escribir.

Algunas veces, Quintanilla me dejaba castigado por no saber la lección;

después, en poco tiempo, la aprendía, se la recitaba y me marchaba. Pero lo que

a mí me encantaba de Eleuterio era su voz. Todavía sé de memoria muchos versos

que él recitaba a la clase. Le gustaba mucho la poesía y, sobre todo, los

poemas afor√≠sticos, de los que se saca una ense√Īanza. Nos recitaba con una voz

dulce, melodiosa, y luego nos le√≠a “Coraz√≥n”, de Edmundo de Amicis, o

el “Quijote”. Y eso era lo que a m√≠ me encantaba: aprender Geograf√≠a

o Matemáticas estaba bien, pero a mí me embobaba escuchar a aquel hombre

leyendo en voz alta. Y la mayor ense√Īanza que recib√≠ de Eleuterio Quintanilla

fue cuando después de morir mi padre me metieron en un orfanato miliciano,

donde empecé a coger afición al estudio. Era el Orfanato Miliciano Alberto

Coto, y estaba en el colegio de San Vicente. Allí estuve hasta que me marché

emigrado a Catalu√Īa e hicimos un curso r√°pido de primero de Bachillerato.

Eleuterio era profesor de Francés. Recuerdo que un día nos estaba examinando.

Ya estaba muy pr√≥xima la llegada de los fascistas a Gij√≥n. √Čl estaba sentado en

la mesa, mandaba salir la pizarra y preguntaba. En esto suenan las sirenas de

la aviaci√≥n y √©l dice: “El que quiera marchar, puede hacerlo”. Hab√≠a

un refugio antiaéreo en la calle Fernández Vallín, donde está Correos, debajo

del paseo de Bego√Īa. Nos quedamos cinco en la clase y √©l sigui√≥ examinando con

toda tranquilidad, sin inmutarse, como si no estuviera pasando nada. Sonaban

las bombas y escuchábamos cómo se acercaban las explosiones. Los cristales

temblaban; parecía que iban a romperse. Así estuvimos durante un rato. Después

se fueron alejando las bombas y terminó la alerta. Aquello fue para mí una gran

ense√Īanza: la necesidad de dominarse en situaciones comprometidas, de no

dejarse invadir por el miedo. Al pensar muchas veces en ello vi que fue la

mejor ense√Īanza que recib√≠ de Eleuterio Quintanilla¬Ľ.

l Huida en el ¬ęStanmore¬Ľ. ¬ęEn septiembre de 1937 todos los

compa√Īeros dec√≠an que la ca√≠da de Gij√≥n era inminente. Creo que entonces

todav√≠a se estaba luchando en el Mazuco, que fue la √ļltima resistencia. A

primeros de septiembre salgo de Gijón con mi madre, mi hermana y mi hermano.

Había una flota del Comité de No Intervención y embarcamos en Ribadesella en el

“Stanmore”, para llegar a La Palice, en Francia. Todos mis compa√Īeros

del Orfanato Miliciano habían sido llevados a Rusia, pero mi madre dijo:

“Vosotros, conmigo”. De La Palice fuimos a Catalu√Īa, en tren, y nos

asignan vivir cerca de Olot, pero como mi hermana y yo estudi√°bamos, mi madre

maniobró para que nos dejaran en el mismo Olot como refugiados, pero viviendo

de alquiler. A mi madre le había quedado una pensión por la muerte de mi padre.

Los estudios en Olot fueron muy fructíferos para mí y allí tuve buenos

profesores, como Enrique Olar√°n, que me ense√Ī√≥ muy bien franc√©s. Lo pasamos mal

porque había poca comida y yo me iba a los campos a coger (a robar un poco)

cebollas o algo para llevar a casa. A finales de 1938, a mi hermana le dio una

embolia y quedó paralizada de medio cuerpo. Cuando estaban llegando ya los

fascistas, mi hermano y yo le dijimos a mi madre que ellas dos se quedaran, que

las respetarían y podrían volver a Gijón, pero con nosotros podían tomar alguna

represalia. Cruzamos andando la frontera, pero mi madre, después, no pudo con

el miedo y tambi√©n la cruz√≥ en un veh√≠culo de milicianos de los que hu√≠an¬Ľ.

l Cuatro l√≠neas y una revuelta. ¬ęA mi hermano y a m√≠ nos

llevaron al departamento de Var, en La Provenza, a una colonia en un pueblo

llamado Lorgues, que tenía un viejo monasterio abandonado donde instalaron a

jóvenes, mujeres y viejos. Eso fue decisivo para mi vida. Como sabía bien el

francés, hacía de intérprete y comía en la cocina, no del todo mal, pero los

demás comían muy mal y había protestas. El alcalde, que era de las Cruces de

Fuego, una organización de la derecha francesa, chovinista, puso un anuncio en

el tablón diciendo que el Gobierno francés le daba nada más que cinco francos

diarios por cada refugiado. Sin embargo, en el peri√≥dico “L’Aube”

(“El Alba”) yo hab√≠a le√≠do que el Gobierno de Negr√≠n daba a Francia

15 francos diarios por refugiado. Traduje aquella noticia y junto al recorte

del periódico la puse al lado de lo que había escrito el alcalde. No imaginé

que cuatro palabras podían tener aquel efecto. Hubo una revolución, volaban los

platos y la comida, y la revuelta dur√≥ hasta la noche. A la ma√Īana siguiente,

me asomo al patio y veo a dos gendarmes con el alcalde y a otros dos muy bien

vestidos, con sombreros. Supuse que eran policías y en cuanto bajé el alcalde

me se√Īal√≥. Yo ten√≠a 15 a√Īos. Me esposaron junto a otro compa√Īero y a un

aragon√©s muy alto, al que llam√°bamos “Pino viviente”, y tambi√©n junto

a un extreme√Īo que era manco y que como ten√≠a que llevar su petate con la mano

√ļtil le esposaron por el tuco e iba casi colgado del aragon√©s. En el tren, uno

de los policías entabló conversación conmigo y me preguntó qué había pasado. Se

lo cont√© y me dijo: “Gagci√°, Gagci√°, je me rapellerai de toi”, “me

acordar√© de ti”¬Ľ.

l El anarquista solidario. ¬ęNos llevaron a Barcar√©s, a un

campo de concentraci√≥n de soldados espa√Īoles, en una playa inmensa, donde

dormíamos en la arena. Físicamente se pasaba mal, pero, a cambio, en el

barrac√≥n donde yo estaba, en el “Islote I”, hab√≠a gente

calificadísima, muy inteligente, de todas las jaleas: socialistas, comunistas,

republicanos, anarquistas? Allí se discutía a diario sobre el origen de la

Guerra Civil, sobre su desarrollo, sobre por qué se perdió, y se hacía desde

diversos puntos de vista. Aquello me dio muchísima luz y quizá fue allí donde

empecé a tener alguna tendencia concreta. Había dos hermanos socialistas

aragoneses que eran fabulosos hablando y razonado. Y había un anarquista al que

Franco había fusilado en Gijón, en el Cerro Santa Catalina. El fusilamiento

había sido con ametralladoras y luego tiraban los cuerpos al acantilado. Aquel

anarquista tuvo la suerte (si la llamamos así) de que no le mataron los tiros

ni el acantilado, porque cayó sobre en un montón de cadáveres. A las cinco de

la ma√Īana recobr√≥ el conocimiento, se tante√≥ y record√≥ lo que hab√≠a pasado. Se

fue por la orilla del mar hasta el barrio de La Arena, donde vivía. No iban a

ir a buscarle, ya estaba borrado de la lista. Era de las Juventudes Libertarias

y ten√≠a 17 o 18 a√Īos. Pas√≥ a Francia y despu√©s a Catalu√Īa. Sus compa√Īeros

decían de él que había sido un jabato en el frente. Este chico participaba

también en aquellos debates. No tenía el discurso de los aragoneses, pero decía

cosas muy centradas, y una cosa que me entusiasmó de él fue que cuando en un

barracón de aquellos se recibía un paquete de comida enviado por la familia

cada uno lo llevaba a su rincón y se lo comía a escondidas, pero aquel chico lo

ponía en el centro y de allí comíamos todos hasta que se acababa. Esto me

llamaba mucho la atención. Los demás hablaban muy bien, pero quizás el instinto

de conservación podía más en ellos; pero en éste no podía tanto el instinto de

conservación, sino el sentido de solidaridad. Siempre he recordado a aquel chico

anarquista¬Ľ.

l Tejados y baldosas. ¬ęEstuve en Barcar√©s hasta finales de

1939. Recibí una carta de mi madre, que ya estaba en Gijón, en la que me decía

que mi hermana estaba muy enferma y que por atenderla no podía salir a trabajar

y nos necesitaba a mi hermano y a mí. Yo estaba entusiasmado con seguir la vida

de aquella gente del campo, que hablaba de una posible labor de resistencia y

de echarse al monte. Pero los compa√Īeros me dijeron que ten√≠a que volver a

Gijón a ayudar a mi madre. Regresé y trabajé de todas las formas imaginables,

desde andar vendiendo botellas o recogiendo lo que fuera hasta almacenista de

cosas estraperladas por otros. También trabajé en la construcción, en tejados,

y en Oviedo fui ayudante de un obrero de Madrid que instaló en el edificio del

Instituto Nacional de Previsión, junto al Campoamor, la primera calefacción por

aire en Asturias. Acabé trabajando en una fábrica de baldosas, en un chamizo de

la calle Marqu√©s de San Esteban. All√≠ estuve con uno al que llamaban “El Cubano”,

campeón de Asturias de boxeo, y con Bericua, que después se dedicó a la

construcci√≥n. Ten√≠a 17 a√Īos y a veces prob√°bamos a ver qui√©n pod√≠a acarrear m√°s

marcos (hasta ocho o diez) con cuatro baldosas cada uno. Un día, uno de los

propietarios de la f√°brica me vio llevar los marcos de uno en uno. Entonces,

él, que tenía una barriga muy grande, me dijo que le mirase y cogió con mucha

fuerza tres de ellos. Yo pregunt√©: “¬ŅCu√°nto me paga usted?”. “Lo

que marca la ley”. “S√≠, pero la ley marca siete pesetas y un litro de

aceite cuesta cien”. “No tengo la culpa de eso, m√°rchese”. Y me

ech√≥. Llegu√© a casa muy encabronado y le dije a mi madre: “Voy a volver a

estudiar y ning√ļn hijo de puta m√°s me va a explotar”¬Ľ.

l Los libros de V√≠ctor Felgueroso. ¬ęTen√≠amos relaci√≥n con

una rama de los Felgueroso. Antonia León era amiga de mi madre desde antes de

casarse con Gabino Felgueroso. Adem√°s, al comienzo de la guerra mi padre le

hab√≠a hecho alg√ļn favor a esta familia, para que los milicianos no se metieran

con ellos. Y, sobre todo, durante la guerra les llevamos comida porque ellos

tenían dificultades para adquirirla. Se la llevábamos por la calle Ezcurdia,

cuando todavía no había caído el cuartel de Zapadores, en El Coto, y desde allí

barrían con las ametralladoras y teníamos que ir por las cunetas,

arrastrándonos. Los Felgueroso vivían un poco más allá de La Guía, hacia Somió.

Después de hablar con mi madre de ponerme a estudiar, un día salía yo del

“Pati√≥n”, donde viv√≠amos en la calle Capua, y me encuentro a un muchacho

apoyado en la pared. “Soy V√≠ctor, el hijo de Antonia y Gabino: oigo en mi

casa que quieres estudiar y yo te puedo prestar libros y te puedo buscar un

profesor”. As√≠ fue como empec√© a estudiar. V√≠ctor Felgueroso Le√≥n falleci√≥

hace a√Īo y pico, y hasta hace dos nos carte√°bamos por Navidad¬Ľ.

l Bachillerato y mina. ¬ęIntent√© hacer el Bachillerato en una

convocatoria, por el plan de 1934. Ped√≠ el examen de los seis a√Īos y algunos

profesores se rieron. Me examinaron con un taco inmenso de programas,

asignatura por asignatura. Pero en Matem√°ticas tuve un pinchazo y adem√°s me

dijeron que no pod√≠an aprobarme los seis a√Īos porque ten√≠a que hacer el

Bachillerato seg√ļn el plan de 1938, de siete a√Īos, con casi cinco a√Īos de

Lat√≠n, tres a√Īos de Griego, tres de Alem√°n? Estudi√© esas lenguas y en la

convocatoria siguiente aprobé sexto, séptimo y el examen de estado. Mientras

tanto, había trabajado unos ocho meses en Mina La Camocha, en el interior. Tuve

un derrabe y vi cómo caían todos los marcos; pensé que me quedaba sepultado allí.

Mientras estuve en La Camocha murieron ocho mineros y mi madre cogió miedo;

seguramente habló con su amiga Antonia León, esposa de Gabino Felgueroso, para

que buscara otro trabajo fuera de la mina. Entonces trabajé en Julián Fernández

Guerra, un taller que había en el Fomentín, hasta que terminé el Bachillerato.

Entonces di clases particulares¬Ľ.

l S√©neca, San Pablo y Fil√≥n. ¬ęEstudi√© en Oviedo Filosof√≠a y

letras, sección de Filología Clásica. Hice por libre primero y segundo. Yo

quería ser médico, pero la carrera de Medicina implicaba seguir las clases

prácticas y yo tenía que seguir trabajando. En Historia tuve de profesor a Juan

Ur√≠a, y fue con el que m√°s aprend√≠. Durante el segundo a√Īo, concurs√© para una

beca del Ayuntamiento de Gijón y la obtuve. Con esa beca, de 500 pesetas (de

las que le daba 200 a mi madre), me fui a Salamanca y estudié hasta terminar la

carrera de Filología. Había escogido Clásicas porque de lo más que se

solicitaban entonces clases particulares era de Griego y Latín. Luego me alegré

de haber estudiado Cl√°sicas porque forman muy bien la cabeza y te dan la

posibilidad de dirigirte después a donde quieras. Los cimientos fundamentales

estaban en Cl√°sicas. En Salamanca no s√≥lo curse los tres a√Īos, sino que al

acabar permanecí allí como profesor adjunto de Antonio Tovar, por oposición. Al

terminar la licenciatura, y como yo era de una ciudad con puerto, pensé en

hacer la tesis sobre el lenguaje de los puertos, pero para eso necesitaba pasar

tiempo en Gijón y no podía. Había leído entonces a Séneca y me atrajo porque,

como Tácito, es un creador de lenguaje. En Latín, Cicerón y César forman unos

modelos con tanto prestigio que después todo el mundo escribe como ellos, pero

Tácito y Séneca aportan nuevas formas de expresión. Además, yo era profesor de

Historia Antigua y esto me llevó al estudio del Helenismo, en el que factor

religioso empieza a ser importante. Una corriente de historiadores sostenía que

la modernidad empezaba a partir de San Agustín de Hipona, pero leyendo a

Séneca, junto con San Pablo y Filón el judío, observé rasgos de modernidad

antes de San Agustín. Lo estudié y me afinqué en esa teoría y de ahí salió la

tesis sobre “El sentido de la interioridad en S√©neca”¬Ľ.

l Socialismo radical. ¬ęAdem√°s de Tovar, en Salamanca trato

con Zamora Vicente, José María Ramos y Loscertales (historiador fabuloso),

Lázaro Carreter, o Manuel Alvar, que después hizo escuela aquí, en Granada.

También conocí a Alarcos, o a Gustavo Bueno, que era catedrático de instituto.

El decano de mi facultad era muy reacio a la Filosof√≠a. “A m√≠, los

fil√≥sofos me convencen todos”, dec√≠a. Estoy hasta 1955 en Salamanca, que

me cansa. En realidad, mi forma de obra abiertamente chocaba con esquemas muy

cerrados. Estaba influido por ideas comunistas y me atraía el socialismo

radical, revolucionario. En las tertulias planteaba tomar decisiones radicales.

También llevé una vida amorosa muy revuelta, tumultuosa, e igualmente estaba un

poco cansado de ello. Total, que necesitaba respirar y esa fue la razón de mi

salida de Salamanca. Choqué con el propio Tovar, y menos con Ramos y

Loscertales, porque fue el hombre con el que más congenié y dialogué.

Hablábamos abiertamente, pero cuando yo quería llevarle a unas consecuencias

radicales, me dec√≠a: “No olvide, se√Īor R√ļa, que yo soy azul”. Sin

embargo, era muy unamuniano y esto le llevó a enfrentamientos con el

falangismo. Tovar tambi√©n los tuvo¬Ľ.

l Triple compromiso. ¬ęPor medio de Zamora Vicente consigo un

lectorado en Alemania, en Maguncia. Había estado previamente con una beca en el

Maximinialeum de M√ļnich, un colegio de estudiantes excepcionales, donde prepar√©

la tesis. En Alemania yo aprendí a valorar al pueblo raso alemán, su

autodisciplina, su profundidad, pero en otros aspectos rechacé la Alemania

burocrática y un poco posprusiana que seguía existiendo. Con eso sí tuve serios

choques que me llevaron a marchar de Alemania. Había conocido a Gisela

Wiedermann y cuando decidí unirme a ella definitivamente le dije que yo le

ofrecía tres condiciones: que yo me casaba sobre todo por normalizar y centrar

mi vida amorosa; segundo, que me casaba también para dedicarme a los otros; y

tercero, que cuando mi madre fuera mayor y no pudiera valerse, viviría

conmigo”. Ella me dijo que no hab√≠a problema y en efecto, lo cumpli√≥ al

pie de la letra hasta el final de sus d√≠as¬Ľ.

l Ilustraci√≥n y banquetas. ¬ęLlegu√© a Gij√≥n en 1958,

dispuesto a hacer una vida completamente diferente de la que había venido

haciendo hasta entonces. Había renunciado a todo: a la adjuntía de Salamanca,

al lectorado en Alemania, y vine con una mano atr√°s y otra delante. Doy clases

particulares, aunque había un cura en el Instituto que me quitaba todos los

alumnos porque yo ense√Īaba Lat√≠n con la pronunciaci√≥n cl√°sica (dec√≠a [Kikero] y

[Kaesar]). “Eso lo hacen Tovar y cuatro ateos”, afirmaba aquel cura.

Empiezo a ir al Ateneo Jovellanos e intervengo en los coloquios de las

conferencias. Quizás es entonces cuando la gente repara en mí. Allí había un

grupo de teatro, “La M√°scara”, en el que estaba Laureano M√°ntaras.

Empecé a relacionarme con ellos y después les propuse crear una escuela obrera

amparada en mi t√≠tulo universitario. La idea surge de mi impulso ense√Īante y de

que estaba convencido de que la clase obrera carecía de medios auténticos de

ilustraci√≥n, ya que la ense√Īanza oficial estaba muy condicionada. La idea no

causó mucho entusiasmo: no veían cómo se podía realizar aquello materialmente,

no había dinero. Empezamos a pedir muebles viejos a las familias, los

deshacíamos y construimos mesas muy artesanalmente. La escuela de la calle Cura

Sama se estrenó sin banquetas. La condición para pertenecer a la escuela era

que se supiera leer y escribir, y que se tuviera una edad prudente (de diez

a√Īos por lo menos), y que se llevara una banqueta¬Ľ.

l Inter√©s policial. ¬ęYo ten√≠a una idea particular de la

pedagog√≠a y ense√Ī√°bamos de todo: Lat√≠n, Historia, Gram√°tica?, pero siempre con

vistas a la vida cotidiana y pr√°ctica, y, sobre todo, mediante di√°logo. No

había distancia entre el alumno y el profesor, y éste dialogaba constantemente

con √©l, admitiendo que le corrigiera su propia ense√Īanza. A los alumnos, aunque

hubieran llegado sabiendo leer y escribir malamente, se les veía incorporar la

ense√Īanza a su propia vida. Junto a esto, no pod√≠a haber una ense√Īanza completa

si no remitía a la propia sociedad. Para eso los sábados organizábamos

conferencias a las que conseguí traer gente muy calificada. Fuimos pasando de

un tinte puramente cultural progresista a una actitud claramente política. La

ense√Īanza de materias que no eran propiamente pol√≠ticas estaba encaminada a

producir otra mentalidad, otra manera de ver las cosas. Era hacer una casi

antipedagogía. El anticulturalismo no se diferencia mucho de lo que hacíamos

nosotros trasmitiendo cultura. Es decir, el dar a conocer textos científicos, literarios

o políticos se hacía siempre desde la crítica y desde la propuesta de la opción

contraria. Una posición nunca es fuerte si no se sabe frente a qué va, y cuáles

son sus debilidades o en qué es fuerte y puede superar al contrario. Si esto se

le da a la clase obrera, sabrá como clase mantener una posición político-social

m√°s clara. As√≠ fue c√≥mo la Polic√≠a enseguida se interes√≥¬Ľ.

l Vigilancia permanente. ¬ęTuve cierta suerte porque frente a

policías que había en la Comisaría de la calle Cabrales, muy dura, muy cabrona,

muy criminal, había otros que no se mojaban tanto. Un tal Morán, creo recordar?

Cuando me llamaron por primera vez, a los pocos mese de haber comenzado, me

amenazaron para que lo dejara. Recuerdo que en uno de esos interrogatorios, con

todos a mi alrededor, uno de ellos trató de insinuar con el gesto una violencia

m√°s inmediata. “Tiene usted que dejar esas cosas”. “No

puedo”. “¬ŅPor qu√©?”. “Porque es lo √ļnico bueno que he hecho

en mi vida”. Entonces, ese Mor√°n y otros dijeron: “Cuidado con lo que

hacemos porque dice que es lo √ļnico bueno que ha hecho en su vida”. Hab√≠a

una vigilancia permanente y cada poco me llamaban por tel√©fono: “Venga

usted ac√°¬Ľ, para tratar de esto, o lo otro, o lo de m√°s all√°”. Fui

sorteando los interrogatorios, pero cuando intervino Oviedo, con el comisario

Claudio Ramos, la cosa ya fue mucho m√°s dura¬Ľ.

l CNT clandestina. ¬ęCuando intervino el comisario Ramos la

cosa fue más dura, y yo ya estaba políticamente más lanzado. No he pertenecido

a ning√ļn partido, pero he trabajado en plataformas con comunistas, socialistas,

republicanos? Los cenetistas fueron los √ļltimos que entraron. Aparte de que yo

tenía una tradición familiar, y aparte de mi historia del campo de

concentración en Francia, yo no tuve contacto con la CNT clandestina a lo largo

de ese tiempo. Un día apareció en mi casa un hombre, Aquilino Moral, de Duro

Felguera, y me dijo que hab√≠a sido compa√Īero de mi padre y con √©l hab√≠a fundado

el POUM en Asturias. Me habló de mi padre y de cómo estaba en aquel momento la

CNT en La Felguera. Al marchar, me dijo: “¬°Salud, compa√Īero!”. El

saludo y levantar el pu√Īo era nuevo para m√≠. Segu√≠ manteniendo la relaci√≥n con

él y me di cuenta de que era un verdadero militante, un hombre que se había

entregado por entero a la causa y que además no se casaba con nadie. Por él

empecé a tener contactos con la CNT clandestina, y ésta se fue acercando más a

lo que era el grupo de la Academia de Cura Sama¬Ľ.

l Pordiosero social. ¬ęLa actitud de Ramos era cada vez m√°s

dura, más cabrona. Un día, en Oviedo, se sentó al lado mío en un café.

“Hola, ¬Ņqu√© tal?”, me dijo. “No s√© qui√©n es usted”, y fue

como si le hubiera insultado. Se levant√≥ y grit√≥: “¬°Acomp√°√Īeme!”. Me llevaron

al “cuart√≥n” de la Comisar√≠a, al lado del Reconquista, y me tuvieron

all√≠ el d√≠a entero. Ramos me dijo: “No vuelva usted m√°s por Oviedo”;

pero en el a√Īo 1965 coincidi√≥ que era el centenario de S√©neca y los estudiantes

me pidieron que diera una conferencia en la Universidad. Yo tenía entonces una

audiencia tremenda. Despu√©s, Ramos fue a Gij√≥n: “Le dije a usted que no

volviera a Oviedo, por lo tanto, le voy a cerrar la academia”, y la cerr√≥

por las buenas. A√Īos despu√©s, durante el estado de excepci√≥n de 1970, cuando ya

estaba en funcionamiento CRAS (Comuna Revolucionaria de Acción Socialista), me

llevan a Comisaría y está Ramos presente. Los interrogatorios fueron duros.

Ramos no lleg√≥ a pegarme nunca; lo m√°s que hizo fue ponerme el pu√Īo en la cara,

sin atreverse a descargar, con lo que yo sentía los pelos de sus nudillos. Y me

dijo: “Es usted un pordiosero social”. Me dio mucho que pensar y me

dije: “Co√Īo, tiene raz√≥n este hombre”¬Ľ.

l Tirar panfletos. ¬ęCRAS comienza por mis experiencias

políticas. Hacia 1965 viene a verme un cura obrero de Mieres, creo recordar que

Nicanor López Brugos, con cuyo hermano, alumno mío, yo tenía mucha relación. Me

dijo que hab√≠a 5.000 mineros en huelga y yo le di mi opini√≥n: “La huelga

es el arma fundamental de la clase obrera y hay que mirarse bien antes de

hacerla, para que no caiga en desprestigio, pero una vez lanzada hay que

llevarla al triunfo”. “Entonces -dijo √©l-hay que tirar papel”,

escribir panfletos clandestinos. Escribí el panfleto, y la CNT estaba de

acuerdo, pero no podía firmar con los comunistas, y los socialistas tampoco.

Fui a los comunistas y les dije: “Tiradlo vosotros, pero no con el nombre

de PC, sino de Oposici√≥n Obrera”. Pasaron los d√≠as y la huelga se fue a la

mierda; por alguien del PC me enteré de que no habían tirado el panfleto porque

no les convenía la huelga, porque el proletariado asturiano estaba demasiado

avanzado para la situación en la que estaba el partido, y ellos pretendían que

el PC estuviera a la cabeza. Entonces rompí de hecho con el PC. Nos

encontrábamos en los sitios comunes, pero había siempre fricciones. En esta

situación estaba hasta que me di cuenta de que sin una estructura propia

trabajabas para otros como el PC. Esa estructura fue CRAS, que nace en 1969,

con una estrategia completamente distinta de la de los partidos, de abajo hacia

arriba. A los tres meses CRAS decidió entrar en pleno en CNT, hasta que dos

a√Īos m√°s tarde grupos que hab√≠a dentro que eran marxistas quisieron que CRAS se

declarara organización marxista y, claro, la mayoría no estábamos por ello.

Valorábamos el marxismo, pero veíamos sus errores. Desde entonces decidimos

trabajar s√≥lo como CNT¬Ľ.

l Ruptura de la clandestinidad. ¬ęSimult√°neamente con la

Academia de Cura Sama habíamos creado el grupo Gesto. Siempre tuve no sólo

afici√≥n al teatro, sino confianza en su fuerza. El grupo ¬ęLa M√°scara¬Ľ ten√≠a

problemas para elegir obras en el Ateneo Jovellanos, había muchos roces, y le

ofrecimos un espacio esc√©nico. Gesto tambi√©n organizaba conferencias p√ļblicas

sobre teatro o temas sociales, en las que podía camuflarse un poco la cuestión

política. Nuestra intención en la forma antifranquista de proceder era un poco

la ruptura de la clandestinidad, es decir, se mantiene la clandestinidad en los

t√©rminos en que era obligatorio, pero fuera de eso se actuaba p√ļblicamente. Nos

reuníamos en el café Manacor, o en el San Miguel o el Costa Verde, y tratábamos

asuntos políticos. Para nosotros era fundamental el abrirse a la gente no

politizada, no indoctrinada, pero que sentía la realidad. Recuerdo que cuando

me metieron preso durante el estado de excepción apareció Gijón lleno de

pintadas: “R√ļa preso”. Eso mov√≠a a la gente y lo tuvo en cuenta la

Policía, porque impactaba en algo que ellos creían tener perfectamente dominado

y aletargado¬Ľ.

l Levantar la casa. ¬ęNo pod√≠a dar clases en el instituto o

la Universidad. Me habían echado de la Universidad de Oviedo en 1963. Era

profesor auxiliar y duré un mes. Alarcos era el decano, y protesta y fuerza al

rector a darle explicaciones de mi expulsión. Entonces el rector le pasa mi

informe policial, que dec√≠a: “Jos√© Luis Garc√≠a R√ļa, hijo de Emilio Garc√≠a,

destacado dirigente de la CNT muerto en el frente de Oviedo siendo miliciano

rojo. Pretende ser profesor, pero es un hombre de conducta dudosa”. En la

Escuela de Comercio explicaba Alemán y en abril o mayo también me expulsaron.

En 1971 una catedrática de Francés del Instituto de El Coto, Marilines, me dice

que hay la posibilidad de que vaya como profesor a la Universidad Laboral de

C√≥rdoba. Llamo y les digo: “Miren ustedes, que yo soy un perseguido

pol√≠tico”. “¬ŅUsted va a influir en los alumnos?”. “Como

profesor nunca hago proselitismo pol√≠tico”. “Si es as√≠, no tendr√°

problema”. “Pero mire usted, que voy a levantar la casa”. En

efecto, levanto la casa en Gijón y me voy con mi mujer y mis tres hijos, Emilio

José, Francisco y Héctor. Duré un mes en Córdoba, hasta que el Gobernador Civil

dice: “R√ļa, fuera”. Ese gobernador civil hab√≠a sido jefe de la

Central Nacional Sindicalista en Gijón cuando las huelgas y me conocía. Me veo

con Castilla del Pino y otros, y doy clases particulares para poder seguir

viviendo. Estaba a punto de volver a Asturias cuando un compa√Īero muy generoso

y muy bueno, Pedro Cerezo Galán, hoy catedrático jubilado de Filosofía de Granada

y entonces jefe de estudios del Colegio Universitario de Jaén, me dice:

“Si quieres, yo te hago un contrato de dos a√Īos y no te pueden

tocar”. As√≠ fue, pero al hacer el siguiente contrato el Gobernador dice

que no se firmaba. Entonces los alumnos y profesores se pusieron en huelga

indefinida y la Diputación le dice al Gobernador que me permita trabajar sin

contrato. Después Pedro Cerezo me trajo a Granada. Entre tanto, se había creado

un cuerpo de profesores adjuntos, y yo lo era por oposición en Salamanca, pero

me decían que tenía servicios insuficientes. Lo llevé de Juzgado en Juzgado, y

ahí quedó el caso paralizado, pero al morir Franco algunos jueces empezaron a

portarse de otra manera y me concedieron la plaza. Fui profesor adjunto de

Filosof√≠a hasta 1988. Me jubilaron a los 65 a√Īos con 65.000 pesetas; hab√≠a

estado 14 a√Īos fuera de la Universidad y mis servicios eran insuficientes. Pero

me hicieron profesor em√©rito y lo fui hasta 2003, durante 15 a√Īos, cuando el

m√°ximo eran dos. Estoy muy agradecido a Granada por todo. Fui secretario

general de CNT del 1986 a 1990, y director en dos ocasiones del periódico de

CNT¬Ľ.

l El precio. ¬ęFue muy duro el fallecimiento de mi esposa,

Gisela, el pasado agosto. No sé, pero parece que una fuerza interior no me permite

quedarme quieto, ni metido en mí mismo, porque pienso, sobre todo, en los

dem√°s. Fue lo que le dije a ella un d√≠a: “Me caso para dedicarme a los

dem√°s”. Eso significa ahora mismo pensar en esta crisis y actuar

coherentemente, resistiendo lo que se pueda. Me arrepiento de muchas cosas de

mi vida personal, pero de mi vida en relación con lo social, de eso, no me

arrepiento de nada. Tuve que vivir mucho fuera de mi familia, que ha sido casi

trashumante. Mi mujer e hijos lo soportaron todo y, en fin, de alguna manera

creo que es el precio que tuve que pagar por una dedicación, y lo hice con la

esperanza de que sirviera de algo¬Ľ.

