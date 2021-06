–

De parte de SAS Madrid June 10, 2021 2 puntos de vista

En concreto, el 55,8 por ciento de los espa帽oles considera que ante los riesgos de la pandemia tanto el Gobierno de la naci贸n como los ejecutivos auton贸micos deber铆an haber tomado medidas de control m谩s estrictas, 19 puntos m谩s que en el 煤ltimo sondeo del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) cuando opinaba as铆 el 37 por ciento de los encuestados.

Seg煤n el cuarto estudio del CIS “Efectos y consecuencias del coronavirus”, realizado en el mes de mayo sobre una muestra de 3.008 entrevistas, un 29,9 por ciento de los espa帽oles opina, por el contrario, que las restricciones adoptadas son las “adecuadas y necesarias” y un residual 3,6 por ciento sostiene que no hay que tomar medidas que limiten las libertades.

La pandemia est谩 cambiando la forma de vida

En lo que s铆 hay coincidencia es en que la pandemia est谩 cambiando la forma de vida, de pensar y de cuidar la salud. Un 74,1 % de la poblaci贸n se ha visto bastante o muy afectada por la pandemia en sus h谩bitos sociales y de comportamiento social y un 69 % en su forma de vivir. De estos un 42 % asegura que su forma de vivir se ha visto afectada en la reducci贸n, evitaci贸n o limitaci贸n de las relaciones sociales o actividades sociales, vida social y un 11 % en las restricciones en general y en su libertad.

Adem谩s, el 40 % asegura haber tenido muchas o bastantes veces, im谩genes o recuerdos desagradables del coronavirus en los 煤ltimos meses. De ellos, al casi 50 % de los encuestados lo que m谩s les afecta ha sido no poder ver a algunos/as de sus familiares que ve铆a habitualmente.

Del estudio se desprende que m谩s del 40 % se siente afectado por no poder realizar actividades de ocio fuera de casa (viajar, salir, fiestas, etc.) y el 52 % ha tenido la sensaci贸n de no saber lo que le puede pasar a su familia.

Casi quince meses despu茅s del inicio de la pandemia en Espa帽a y con el plan de vacunaci贸n a toda m谩quina, lo que permite ir acabando con muchas restricciones, el Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) ha publicado la cuarta ola de su estudio especial sobre las consecuencias y los efectos del coronavirus en la poblaci贸n espa帽ola.

Tambi茅n, aspectos positivos

El estudio revela que la pandemia ha tra铆do aspectos positivos en los cuidados de la salud. El 33,8 por ciento valora las medidas higi茅nicas (mascarillas, limpieza y ventilaci贸n) y un 25,2 por ciento reconoce que ha cambiado de h谩bitos y cuida m谩s su alimentaci贸n y el deporte.

Al igual que en otros sondeos, la pandemia en Espa帽a y en otros lugares preocupa “mucho o bastante” al 86,8 por ciento de la poblaci贸n y son los aspectos econ贸micos y laborales los que m谩s afectan a las familias en un 61,8 por ciento frente a la salud y la atenci贸n sanitaria, que intranquiliza al 32,7 por ciento.

El 99 % de las personas preguntadas asegura que usan las mascarillas como medida de protecci贸n frente al virus, y de ellos el 20% dice usar m谩s de nueve mascarillas a la semana frente al 5 % que usa una sola m谩scara a la semana.

Enlace relacionado NiusDiario.es (09/06/2021).