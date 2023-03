Hay m谩s del 70% de la poblaci贸n y el 92% de los trabajadores activos que siguen oponi茅ndose a la reforma previsional de Macron

Mario Hernandez

En Francia, las protestas y los bloqueos en lugares p煤blicos no han parado contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron.

Ante la inacci贸n del Eliseo, los sindicatos franceses convocaron para el pr贸ximo d铆a 28 a una nueva jornada de manifestaci贸n, la d茅cima tras la aprobaci贸n de dicha reforma.

Los disturbios han dejado hasta la fecha casi 500 detenidos y cientos m谩s, entre manifestantes y agentes policiales, heridos.

Refiner铆as

Mientras el gobierno de Macron intenta romper la huelga de las refiner铆as de la plataforma petrolera de Normand铆a mediante requisas, la refiner铆a de Total sigue resistiendo la ofensiva gracias a la solidaridad. El mi茅rcoles, tras el anuncio de las requisas, m谩s de 300 huelguistas de todas las zonas industriales de Le Havre, as铆 como estudiantes, lograron frustrar temporalmente la ofensiva antihuelga del gobierno. En continuidad, se convoc贸 una nueva concentraci贸n de apoyo para el viernes a las 12:45 hora local frente a la refiner铆a m谩s grande de Francia.

Cientos de trabajadores y estudiantes respondieron: estibadores y recolectores de basura de Le Havre, trabajadores del dep贸sito de petr贸leo CIM, de la central nuclear de Paluel, activistas del sindicato local CGT Harfleur y Le Havre, del sindicato departamental CGT de Eure, personal de educaci贸n, empresas energ茅ticas, trabajadores de CGT Sidel y CGT Chevron, incluso el rapero M茅dine.

A ellos se unieron 150 estudiantes y trabajadores que llegaron con dos autobuses enviados desde Par铆s por la Red para la Huelga General. Entre ellos, estudiantes, trabajadores ferroviarios, trabajadores de la RATP, refiner铆as de la planta de Total en Grandpuits, tambi茅n la actriz Ad猫le Haenel y el fil贸sofo Fr茅d茅ric Lordon.

Unos cincuenta polic铆as acosaron a los refinadores y sus partidarios frente a la plataforma de Normand铆a. Finalmente, los huelguistas lograron recuperar el piquete, pero la polic铆a bloque贸 el acceso a los simpatizantes.

Mientras un numeroso cuerpo policial se presentaba frente a los simpatizantes reunidos, estos 煤ltimos comenzaron a avanzar para llegar a las puertas de la refiner铆a y finalmente lograron que la polic铆a retrocediera para retomar el piquete. Una enorme demostraci贸n de solidaridad ante la represi贸n que intenta desplegar el gobierno.

Luego los petroleros y sus simpatizantes realizaron el piquete mientras cantaban las consignas de la huelga en un ambiente combativo. M谩s tarde las refiner铆as se reunieron en una asamblea general y votaron renovar la huelga.

Queman la entrada de Ayuntamiento de Burdeos

En apenas diez minutos, la puerta principal del consistorio fue pasto de las llamas, tras una movilizaci贸n 鈥渉ist贸rica鈥 al reunir el jueves a 110 000 personas en las calles de la ciudad gala, seg煤n indican los sindicatos. Los bomberos han acudido al Ayuntamiento y han extinguido r谩pidamente el fuego, que ya hab铆a calcinado la puerta.

El alcalde de Burdeos, Pierre Hurmic, dijo estar 鈥渃onmocionado鈥 ante la actitud de los responsables de estos disturbios. Adem谩s, afirm贸 a la televisi贸n francesa BFMTV que la quema de la entrada del consistorio se produjo justo cuando la manifestaci贸n ya hab铆a finalizado y el Ayuntamiento no contaba con ning煤n dispositivo de seguridad para protegerlo.

Con su reforma de las pensiones, el presidente galo, Emmanuel Macron, ha desatado la mayor crisis pol铆tica y social en Francia desde la revuelta de los 鈥榗halecos amarillos鈥 en 2018. La iniciativa, que busca, entre otras, aumentar la edad de jubilaci贸n de 62 a 64 a帽os, ha hundido el liderazgo del mandatario, tanto en el Parlamento como entre la naci贸n francesa.

Entrevista a Richard Neuville de la F茅d茅ration Solidaries des institutions de l鈥橢tat (FSIE) de Francia

鈥擬煤ltiples marchas convocadas recorren la mayor铆a de las ciudades de Francia. Tambi茅n la Intersindical que agrupa los sindicatos de peso nacional llam贸 a una huelga general para el jueves 23. Los sindicatos de base ya est谩n en huelga indefinida o se han ido plegando al correr de las horas. Uno de los m谩s importantes, el sindicato de los recolectores de basura, de los trabajadores de energ铆a, m谩s de 400 personas detenidas y una moci贸n de censura que no prosper贸 en el Parlamento franc茅s, todo esto motivado por el intento de reforma previsional llevada adelante por el gobierno de Macron. 驴Qu茅 nos pod茅s comentar al respecto Richard?

鈥擝ueno, el pasado viernes 10 de marzo Macron y su gobierno decidieron no pedir el voto en el Parlamento y aprobar el proyecto de ley seg煤n una disposici贸n particular que dicta la Constituci贸n. Pero eso provoc贸 una rabia y una c贸lera al punto m谩s alto porque ahora despu茅s de 2 meses y medio de lucha hay m谩s del 70% de la poblaci贸n y el 92% de los trabajadores activos que siguen oponi茅ndose a esta reforma.

El gobierno se obstina despu茅s de casi 3 meses de movimiento y a pesar de la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n que defienden esto, el pueblo, la clase obrera considera que este gobierno no tiene legitimidad para adoptar esta reforma.

Macron, el martes por la noche, declar贸 que la multitud no tiene legitimidad, solo la tiene la delegaci贸n elegida. Entonces estamos en una situaci贸n de bloqueo completo entre el gobierno de Macron y los trabajadores que luchan. Hay un bloqueo completo y ma帽ana tendremos el noveno d铆a de movilizaci贸n, pero desde el 7 de marzo tenemos muchos sectores que est谩n en la huelga de combustibles. T煤 has hablado de la basura; desde hace 3 semanas en Par铆s y algunas otras ciudades que no se recoge la basura鈥

鈥擠iez mil toneladas de basura le铆 que se acumulan en las calles de Par铆s.

鈥擲铆. Casi la mitad de la ciudad. Hay tambi茅n ocupaci贸n de incineradoras que cuando se recoge tampoco se puede quemar ni tratar. Pero tambi茅n hay bloqueo de la producci贸n del servicio de electricidad, las refiner铆as tambi茅n y ya tenemos m谩s del 10% de gasolineras que no tienen combustible, que est谩n cegadas y yo pienso que en los pr贸ximos d铆as eso va a aumentar.

Hay tambi茅n cada d铆a bloqueos de carreteras, bloqueos de puertos, las guardias siguen en los ferrocarriles. Estamos ante un movimiento muy importante, pero el poder no quiere nada. Estamos en una situaci贸n completamente bloqueada.

La 煤ltima vez yo hablaba de crisis pol铆tica, crisis de la representaci贸n y estamos en eso. Hay un problema muy relevante y pienso que ma帽ana estaremos muchos, habr谩 millones de personas, de trabajadores en la calle. Pero Macron sigue con su proyecto. De momento no hay perspectiva. Macron declara que no es la calle la que gobierna.

鈥斅緾u谩l es la clave, a tu entender, para ganar, para el triunfo de los sectores populares?

鈥擫o que pasa es que hay mucha gente en la calle, hay muchas acciones cuando hay d铆a de movilizaci贸n, la lucha comenz贸 el 19 de enero, pero no hay muchos trabajadores en huelga, solo en sectores claves. Pienso que la huelga no se ha extendido de manera que bloquee completamente la econom铆a. Entonces, aunque haya acciones cada d铆a de bloqueos de parte de las carreteras y todo eso, pero no hay bastantes trabajadores en huelga. De momento estamos completamente bloqueados porque el poder no quiere entender nada y no s茅 si la huelga puede ampliarse. De momento no se produce. El 7 de marzo empez贸 la huelga de combustibles, pero no se ha extendido. Me parece que es un problema. Habr铆a que bloquear todo.

鈥斅縋or qu茅 motivo no se ha logrado la extensi贸n de la huelga como vos plante谩s?

鈥擫o que pasa es que en Francia en las tres 煤ltimas d茅cadas hubo movimientos sindicales muy fuertes, pero se puede decir que la 煤ltima huelga de masas fue en el 1995. Lo que quiero decir es que desde hace 30 a帽os est谩 dif铆cil desarrollar una huelga en algunos sectores donde los sindicatos no est谩n representados. Tambi茅n est谩 la situaci贸n social con la inflaci贸n, que los trabajadores pueden hacer algunos d铆as de huelga, pero salvo algunos sectores, no se pueden poner en huelga indefinida.

鈥斅縀xiste al respecto alg煤n tipo de responsabilidad de las conducciones sindicales?

鈥擭o, desde el principio de este movimiento hay una unidad sindical que no hab铆amos conocido con 8 organizaciones sindicales, que comprenden algunos sindicatos que est谩n mejores vistos y otros que son m谩s radicales. Pero, la unidad sindical se mantiene. Lo que pasa es que no hay bastante organizaci贸n en la base, cuando la Intersindical llama a d铆as de movilizaci贸n hay mucha gente en la calle, pero esta Intersindical ha llamado a la auto-organizaci贸n en las empresas en distintas zonas y eso no se ha dado de cierto modo. Es un poco la historia de estos 煤ltimos a帽os, que los trabajadores tienen dificultades de entrar en una huelga de duraci贸n indefinida.

Lo que pasa es que con este poder tenemos que bloquear la econom铆a y har铆a falta un bloqueo, una huelga general indefinida. Pero eso no se produce de momento. Yo pienso que se producir谩 en los 煤ltimos d铆as. No puedo explicarme, pero estamos casi al tope de lo que podemos hacer.

鈥擱ichard, 驴quer茅s agregar algo m谩s?

鈥擫o de la crisis econ贸mica y la crisis de representaci贸n que me parece muy importante. No solo es un problema que no es 煤nicamente en Francia. Estos 煤ltimos 15 a帽os hubo crisis en varios pa铆ses sobre la democracia y sobre la representaci贸n. Estamos frente a un gobierno que est谩 sordo, que no toma en cuenta que hay una gran mayor铆a de la poblaci贸n y de la clase obrera que se oponen a esta reforma, pero que considera que fue elegido y que no tiene que consultar. Eso me parece un problema democr谩tico. Por ejemplo, yo defiendo una articulaci贸n entre la democracia representativa y la democracia directa, pero es un debate.

鈥擱ichard te agradezco mucho este nuevo contacto que podamos tener esta visi贸n en directo de lo que est谩 pasando en este momento en Francia, que es uno de los puntos 谩lgidos de la lucha popular a nivel mundial. Te mando un fuerte abrazo, que triunfe este movimiento porque es muy importante no solamente para los trabajadores y la poblaci贸n francesa, sino tambi茅n para los trabajadores de todo el mundo.

鈥擲铆, claro. Esta lucha es muy importante, sobre todo en Europa. Entonces es un movimiento importante que tiene que ganar. Un abrazo Mario, hasta luego.

Fuentes: Hispantv, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Fe de erratas (FM La Boca 鈥 90.1 鈥 Mi. de 9:00 a 10:00)