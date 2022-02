–

Lo llevan diciendo los cient铆ficos a帽os: el cambio clim谩tico en Espa帽a ya est谩 aqu铆, no es una cuesti贸n de futuro. Las peores consecuencias a煤n est谩n por llegar (y seguimos con margen para evitarlas), pero el fen贸meno impacta en el presente. Un nuevo informe del Observatorio de la Sostenibilidad asegura que un 70% de la poblaci贸n espa帽ola y un 50% de los municipios ya ha sufrido un aumento de temperaturas superior a los 1,5 grados, desde los 60 hasta la actualidad. “Es necesario iniciar de una vez planes detallados, dotar de presupuestos y llevar a cabo de una vez los planes de adaptaci贸n al cambio clim谩tico a escala estatal, por comunidades aut贸nomas y de cada ayuntamiento para encarar el cambio clim谩tico”, declara uno de los autores, el doctor en Ecolog铆a Fernando Prieto.

El estudio ha cruzado las mediciones de temperatura del sat茅lite europeo Copernicus con los datos de la poblaci贸n espa帽ola. As铆, la mitad de la superficie espa帽ola y el 30% de la poblaci贸n ha experimentado, en los 煤ltimos 60 a帽os, aumentos del mercurio de entre 0 y 1,5 grados de media; y el 70% de la poblaci贸n y la otra mitad del territorio ha sufrido crecimientos de entre 1,5潞 y 3 grados. Apenas nueve kil贸metros de la pen铆nsula han visto c贸mo las temperaturas medias sub铆an m谩s de 3 grados de media: se trata de peque帽os pueblos del Pirineo oriental. “En toda la cordillera se alternan 谩reas de fuerte y bajo incremento t茅rmico, probablemente determinados por la orograf铆a de la monta帽a que determinan situaciones microclim谩ticas muy particulares muy pr贸ximas y diferentes entre s铆”, matiza la organizaci贸n.

Los territorios que han sufrido mayores incrementos, no necesariamente los m谩s c谩lidos, se sit煤an “principalmente en 谩reas elevadas de las mesetas interiores, en 谩reas de baja monta帽a literal en la cornisa cant谩brica, y en Galicia”. La Comunidad de Madrid es una de las zonas en las que m谩s ha subido el mercurio, probablemente por la intensa urbanizaci贸n de los 煤ltimos a帽os que fomenta el fen贸meno isla de calor, con el asfalto y el hormig贸n absorbiendo el calor durante el d铆a y provocando noches tropicales al ocaso. El valle del Ebro tambi茅n se ha visto fuertemente afectado, as铆 como las Islas Baleares a merced de un Mediterr谩neo recalentado, y las provincias andaluzas de Sevilla y C谩diz.

1,5 grados parece poco. Y a qui茅n no le gusta un invierno de temperaturas agradables. Sin embargo, las consecuencias ya se notan. En la agricultura, con el cambio en los ciclos de maduraci贸n y floraci贸n; en los ecosistemas, desatando reacciones en cadena que ponen en peligro la biodiversidad; y en nuestro propio confort t茅rmico, con olas de calor durante el verano cada vez m谩s intensas que se llevan la vida de cada vez m谩s personas. M谩s calor durante todo el a帽o tiene, tambi茅n, efectos en el agua con el que contamos, aumentando la evapotranspiraci贸n.

1,5 grados de media es el objetivo a alcanzar por el mundo como m谩ximo a finales de siglo, seg煤n el Acuerdo de Par铆s; lo que muestra que, en Espa帽a, ya hemos llegado a ese punto y que el impacto ser谩 mucho peor en la Pen铆nsula Ib茅rica y las islas a煤n en el mejor de los escenarios, como ya muestran todos los escenarios a futuro. Precisamente estos d铆as Espa帽a est谩 bajo el impacto de un anticicl贸n que no solo sube el mercurio, sino que evita unas precipitaciones valios铆simas para evitar la sequ铆a y llenar unos embalses bajo m铆nimos. Probablemente no llover谩 esta primavera, por lo que a partir de este verano vienen las curvas. “Si no llueve en marzo y en abril de una forma muy importante, es muy probable que empecemos un ciclo seco”, donde este crecimiento de las temperaturas ya registrado empeorar谩 la situaci贸n.

Este viernes, el term贸metro roz贸 los 29 grados en X脿tiva (Valencia), la temperatura m谩s alta en todo el continente durante ese d铆a. Numerosos municipios de todo el pa铆s est谩n rompiendo r茅cords hist贸ricos de calor durante este febrero. Sin embargo, aunque se disfrute la ausencia de fr铆o, el mensaje que est谩 mandando la atm贸sfera est谩 claro: la crisis clim谩tica ya est谩 aqu铆, es solo el principio y puede ir a mucho peor sin estrategias contundentes de mitigaci贸n y adaptaci贸n.

