鈥淓ran las 00.00 horas cuando mi familia y yo est谩bamos durmiendo. Me despert贸 un fuerte chorro de agua a una velocidad terrible. Sal铆 solo para ver a todo mi ganado destruido por el agua que bajaba hacia mi casa. Mi coraz贸n se hundi贸 al ver lo irreconocibles que se hab铆an vuelto nuestra casa y nuestros jardines. Mi familia y yo hemos vivido con miedo y ansiedad desde entonces sin saber qu茅 hacer a continuaci贸n鈥. Bahati William Biragho (Uganda) | Foto: Oxfam Interm贸n

Seg煤n un nuevo informe publicado este lunes, una media anual de 189 millones de personas se ve afectadas por los fen贸menos meteorol贸gicos extremos en los pa铆ses empobrecidos desde 1991, el a帽o en que se propuso por primera vez crear un mecanismo para responder a los costes de los efectos del cambio clim谩tico en los pa铆ses de bajos ingresos.

El informe, The Cost of Delay, elaborado por Loss and Damage Collaboration, un grupo de m谩s de 100 investigadoras e investigadores, activistas y responsables de pol铆ticas procedentes de todo el planeta, destaca c贸mo los pa铆ses de ingreso alto han ido posponiendo repetidamente los esfuerzos para proporcionar a los pa铆ses empobrecidos financiaci贸n espec铆fica para soportar los costes de una crisis clim谩tica de la que no son responsables.

El an谩lisis muestra que, en la primera mitad de 2022, seis empresas de combustibles f贸siles se embolsaron tanto dinero como para cubrir completamente el coste de los fen贸menos meteorol贸gicos extremos y acontecimientos relacionados con el cambio clim谩tico en los pa铆ses empobrecidos, y todav铆a les quedar铆an casi 70.000 millones de d贸lares de beneficio.

El informe revela que las p茅rdidas econ贸micas provocadas por el cambio clim谩tico que han sufrido 55 de los pa铆ses m谩s vulnerables durante los primeros 20 a帽os de este siglo ascienden nada menos que a m谩s de 500.000 millones de d贸lares, y entretanto los beneficios de los combustibles f贸siles se han disparado, dejando que las comunidades de los lugares m谩s pobres del mundo paguen la cuenta.

El informe revela igualmente que con los mega beneficios del sector de los combustibles f贸siles entre 2000 y 2019 se podr铆a cubrir 60 veces el coste de las p茅rdidas provocadas por el cambio clim谩tico en 55 de los pa铆ses m谩s vulnerables.

La financiaci贸n para las 鈥淧茅rdidas y Da帽os鈥 (expresi贸n usada para referirse a los catastr贸ficos efectos del cambio clim谩tico que no logra evitar la mitigaci贸n y adaptaci贸n) se plantea como la cuesti贸n central de la COP27, las conversaciones sobre el cambio clim谩tico de las Naciones Unidas que se celebrar谩n en Sharm El-Sheikh en noviembre, mientras los pa铆ses empobrecidos llaman a la acci贸n tras d茅cadas de demora.

El informe estima que desde 1991, el 79% de las muertes provocadas por los fen贸menos meteorol贸gicos extremos se han producido en los pa铆ses empobrecidos, donde se encuentra igualmente el 97% del total de personas afectadas. El an谩lisis muestra asimismo que el n煤mero de fen贸menos meteorol贸gicos extremos y acontecimientos relacionados con el clima se ha m谩s que duplicado en este periodo, y el n煤mero de personas fallecidas asciende a 676.000.

Todo el continente africano produce menos del 4% de las emisiones totales; el Banco Africano de Desarrollo inform贸 recientemente de que el continente estaba perdiendo entre 5 y 15% de crecimiento del PIB per c谩pita por efecto del cambio clim谩tico.

鈥淓s una injusticia que los pa铆ses contaminadores, que son desproporcionadamente responsables del aumento de los efectos clim谩ticos devastadores, sigan cosechando mega beneficios, mientras dejan que los pa铆ses vulnerables al cambio clim谩tico paguen la cuenta de sus repercusiones, que destruyen las vidas, los hogares y los empleos de las personas鈥, dice Lindsay Walsh, asesora de pol铆ticas en materia de clima de Oxfam y coautora del informe. 鈥淓sto no es el futuro, est谩 sucediendo ahora mismo: somos testigos de inundaciones devastadoras en Pakist谩n y de sequ铆as sin precedentes en el 脕frica oriental鈥, recuerda.

鈥淧ero no es demasiado tarde鈥, contin煤a Walsh. 鈥淟a COP27 comienza en solo dos semanas, y se debe pactar la financiaci贸n para responder a las p茅rdidas y da帽os. Nos alegra saber que este tema estar谩 en la agenda de la COP27; un resultado ambicioso ser谩 fundamental, no solo para quienes lidian con los impactos del cambio clim谩tico en los pa铆ses en desarrollo, sino tambi茅n para mantener la confianza y la credibilidad. Tenemos que acabar con el coste de esta demora. El mejor momento para empezar era hace 31 a帽os, pero el siguiente mejor momento es ahora.鈥

El a帽o pasado, en la COP26, los pa铆ses empobrecidos se unieron para reclamar la creaci贸n de un Servicio de Financiaci贸n de P茅rdidas y Da帽os, para asegurar un enfoque integral a los efectos del cambio clim谩tico, pero los pa铆ses enriquecidos lo echaron por tierra, prefiriendo apostar por un di谩logo de tres a帽os (el Di谩logo de Glasgow) sin exigencia de resultados.

鈥淪oy una de las pocas personas鈥, dice el profesor Saleemul Huq, director del International Centre for Climate Change and Development en Bangladesh, 鈥渜ue ha asistido a todas las COP que se han celebrado a lo largo de las tres 煤ltimas d茅cadas, y he presenciado personalmente la resistencia de los pa铆ses desarrollados a todos los intentos de los pa铆ses vulnerables de debatir sobre las P茅rdidas y Da帽os producidos por el cambio clim谩tico inducido por el ser humano. Si no se incluye en la agenda a partir de la COP27, el CMNUCC (Convenci贸n Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio clim谩tico) habr谩 incumplido sus responsabilidades鈥.

Las catastr贸ficas inundaciones en Pakist谩n este a帽o han afectado directamente al menos a 33 millones de personas, y los costes se han estimado en m谩s de 30.000 millones de d贸lares. Sin embargo, el Llamamiento Humanitario de las Naciones Unidas para esas inundaciones se fij贸 tan solo en 472,3 millones, de los cuales solo recibi贸 financiaci贸n el 19%. La respuesta a las inundaciones ni se acerca a una cantidad que pudiera considerarse suficiente para ayudar a los millones de personas que han perdido sus medios de vida y sus hogares, que se enfrentan al hambre, las enfermedades y los efectos psicol贸gicos.

Pakist谩n tendr谩 que solicitar otro pr茅stamo al FMI que le ayude a recuperarse de las inundaciones; en cambio, si los fondos vinieran de un Servicio de Financiaci贸n de P茅rdidas y Da帽os, ser铆an nuevos y se sumar铆an, llegando adem谩s en forma de subvenciones para asegurarse de que el pa铆s no tiene que asumir m谩s deudas despu茅s de haber sufrido un desastre inducido por el cambio clim谩tico.

Cada d茅cima de grado que se suma al calentamiento global significa que habr谩 m谩s efectos clim谩ticos, implicando p茅rdidas en los pa铆ses empobrecidos que se han estimado entre 290.000 millones y 580.000 millones para 2030. Estas estimaciones no incluyen p茅rdidas y da帽os no econ贸micos, como los impactos psicol贸gicos y la p茅rdida de biodiversidad, que son muy graves, pero no se pueden trasladar adecuadamente a t茅rminos monetarios, es decir, que el coste real es mucho m谩s elevado que lo que figura en los n煤meros.

La urgente necesidad de financiar la repuesta a las p茅rdidas y da帽os es obvia: las pol铆ticas mundiales actuales, seg煤n las proyecciones, resultar铆an en un aumento de 2,7掳C frente a la 茅poca preindustrial, y la brecha entre la cantidad de financiaci贸n que requieren los pa铆ses empobrecidospara adaptarse y lo que se les est谩 haciendo llegar no hace m谩s que ensancharse.