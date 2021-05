May 10, 2021

El gobierno, en contra de la opini贸n de asociaciones de v铆ctimas del franquismo, ha decidido conmemorar el 8 de mayo del 1945 como d铆a del exilio espa帽ol.

El gobierno “de izquierda” celebr贸 el 8 de mayo el d铆a del exilio porque, seg煤n 茅l, “permite conectar al pueblo espa帽ol con la memoria democr谩tica europea, y sit煤a a las v铆ctimas espa帽olas del exilio en el marco de la victoria “Aliada, contra el nazismo y el fascismo, por los que tantos sacrificios hicieron estos compatriotas durante la Guerra Civil espa帽ola y la Segunda Guerra Mundial 鈥. Esta conmemoraci贸n tuvo lugar en Madrid con la presencia de Carmen Calvo, el vicepresidente socialista, Francisco Mart铆nez, el secretario de Estado de Memoria Hist贸rica Socialista y las organizaciones sat茅lite del gobierno que son la Asociaci贸n de Descendientes del Exilio. De Madrid y la Asociaci贸n 24 Agosto de 1944 de Par铆s.

Pero, uno puede hacer la pregunta, 驴por qu茅 conmemorar el 8 de mayo de 1945? Ese d铆a, algunos de los deportados republicanos hab铆an sido liberados de los campos nazis, pero no pudieron regresar a Espa帽a. La liberaci贸n de parte de Europa no puso en tela de juicio la existencia de la dictadura franquista que sobrevivi贸 treinta a帽os m谩s durante los cuales se generaron nuevos exiliados, miles de personas fueron torturadas, perseguidas por sus ideas y asesinadas.

El gobierno rechaz贸 la propuesta de la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica (ARMH), la m谩s importante de las asociaciones espa帽olas de memoria, de conmemorar como d铆a del exilio republicano el 22 de febrero, fecha del fallecimiento del poeta Antonio Machado. en suelo franc茅s. Esta fecha simboliza a la perfecci贸n el viaje de miles de personas que huyeron del fascismo espa帽ol a trav茅s de los Pirineos, muchas de las cuales murieron sin ni siquiera apoyar los pies en suelo espa帽ol.

En cuanto a la fecha en la que el gobierno pretende conmemorar a las v铆ctimas de la dictadura, el ejecutivo eligi贸 el 31 de octubre, d铆a de la aprobaci贸n por el Parlamento del texto de la Constituci贸n de 1978, con los siguientes argumentos: 鈥淓l proceso constituyente en general, y la propia Constituci贸n espa帽ola de 1978, son el ejercicio de la reconciliaci贸n por excelencia del pueblo espa帽ol y el triunfo definitivo de los valores de libertad, igualdad, pluralismo pol铆tico y diversidad territorial por los que lucharon las v铆ctimas del golpe militar y del franquismo. dictadura 鈥.

La ARMH hab铆a propuesto que la fecha de conmemoraci贸n de las v铆ctimas de la dictadura sea el 12 de diciembre, porque ese d铆a, en 1946, la Asamblea General de la ONU conden贸 la dictadura franquista y es una fecha para marcar. El texto de la resoluci贸n establece que: “Por su origen, su naturaleza, su estructura y su conducta general, el r茅gimen de Franco es un r茅gimen de car谩cter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi. Hitler y Mussolini la Italia fascista 鈥.

La fecha del 31 de octubre de 1978 no se puede utilizar para conmemorar a las v铆ctimas de la dictadura porque el texto fue aprobado por un Parlamento resultado de elecciones en las que se prohibi贸 la participaci贸n de partidos republicanos y porque la Constituci贸n no menciona ni recuerda a las v铆ctimas de la dictadura ni reconoce la lucha de miles de hombres y mujeres por recuperar su libertad. El texto de la Constituci贸n practic贸 el negacionismo con la ayuda de un “pacto de silencio”, no se puede utilizar para conmemorar a las v铆ctimas.

El PSOE, el Partido Socialista hoy en el poder, fue originalmente signatario en 1977 del Pacto de la Moncloa con todas las fuerzas pol铆ticas de la 茅poca, desde la Falange hasta el Partido Comunista. Un pacto legislativo que deb铆a restaurar la monarqu铆a, despu茅s de 40 a帽os de dictadura fascista, y poner fin, mediante una ley de amnist铆a, a cualquier posibilidad de enjuiciamiento contra los asesinos y perseguidores de millones de espa帽oles durante y despu茅s de la guerra. El gobernante PSOE es el partido que m谩s tiempo ha gobernado el Estado espa帽ol desde 1978, fue el principal garante de la impunidad de los cr铆menes de Franco y de la continuidad del aparato estatal franquista, del sistema judicial, de la polic铆a y del ej茅rcito.

La gran mayor铆a de asociaciones de la memoria en Espa帽a y Francia rechazan las dos fechas conmemorativas propuestas por el gobierno espa帽ol. Si el Estado ha establecido dos fechas falsas que no representan la realidad de los exiliados y las v铆ctimas, est谩 haciendo un flaco favor a la democracia y la libertad, en lugar de resolver un problema con dignidad, genera otro.

Daniel Pin贸s