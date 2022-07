–

Cap铆tulo II. El convenio Colectivo caducado. Parte 1

Desde el 31 de diciembre de 2019 tenemos caducado el convenio colectivo que nos aplica: XVII Convenio colectivo estatal de empresas de consultor铆a y estudios de mercado y de la opini贸n p煤blica.

Un convenio que apenas mejora lo que ya est谩 legislado en el Estatuto de los Trabajadores (ET), que no hace menci贸n a guardias y disponibilidades, riesgos laborales espec铆ficos, dietas por desplazamientos, d铆as de libre disposici贸n, etc.

Y 驴qu茅 hay de los salarios? Congelados desde el 1 de enero de 2009 hasta el 6 de marzo de 2018, cuando entr贸 en vigor este 煤ltimo convenio. Durante ese tiempo la inflaci贸n acumulada hab铆a sido de un 11,6% y sin embargo los incrementos recogidos contemplaban 煤nicamente estas subidas (7% en total):

3% el 1-Oct-17

2% el 1-Abr-18

2% el 1-Ene-18

Subidas que se han ido aplicando 煤nicamente a los salarios que se ajustan a los de las tablas del convenio, a poca mejora que tuvieras, ya no se te habr谩n aplicado, sigues cobrando lo mismo mientras en su n贸mina disminuye el concepto de 鈥淎 cuenta convenio鈥.

驴Por qu茅? Porque todos los conceptos salariales del convenio (salario base, plus convenio y antig眉edad, es decir, todo lo que en principio te deber铆an de dar como recompensa a tu esfuerzo, dedicaci贸n, experiencia y fidelidad hacia la empresa, porque as铆 estaba recogido, deciden quit谩rtelo del 鈥淎 cuenta convenio鈥. Se trata de un claro ejemplo de 鈥渉urto鈥. 鈥淗URTAR: Quitar a una persona algo que le pertenece con 谩nimo de lucro, sin utilizar para ello la violencia o la intimidaci贸n.鈥

Os recordamos que la renovaci贸n de nuestro convenio est谩 en negociaci贸n desde hace dos a帽os y medio, per铆odo durante el cual, la inflaci贸n acumulada es de un 10,4%.

驴Quieres seguir permitiendo la p茅rdida de poder adquisitivo?