Con estas claras palabras comienza Miguel Amor贸s la presentaci贸n de esta imprescindible obra que publicamos en una traducci贸n revisada de Tom谩s Gonz谩lez.El abismo se repuebla es un texto muy importante en el contexto de la cr铆tica social radical y sincera, pero no es lo deseablemente conocido entre los lectores en castellano. Es un escrito que aporta poderosos y l煤cidos argumentos a las l铆neas de discusi贸n sobre la alienaci贸n y la dominaci贸n en la sociedad contempor谩nea. Y est谩 emparentado 鈥攑or la brevedad, la urgencia y la importancia de su irrupci贸n en el debate social鈥 con textos como el Comunicado urgente contra el despilfarro, A nuestros amigos, La revoluci贸n del arte moderno y el moderno arte de la revoluci贸n, La abolici贸n del trabajo o C贸mo vivimos y c贸mo podr铆amos vivir por citar algunos ejemplos. Celebrado y criticado ampliamente desde el momento de su aparici贸n, creemos que sigue siendo un texto de imprescindible lectura.

[鈥 Las cosas que la gente no tiene ganas

de escuchar, que no quiere ver aun cuando est茅n bien a la vista son

entre otras las siguientes: primero, que todos los perfeccionamientos

t茅cnicos que han simplificado la vida hasta eliminar de ella casi todo

lo realmente vivo, fomentan algo que ya no es una civilizaci贸n; segundo,

que la barbarie surge, como algo natural, de esta vida

simplificada, mecanizada y sin esp铆ritu; y, tercero, que, de todos los

resultados terribles de esta experiencia de deshumanizaci贸n a la que la

gente se ha prestado de buen grado, el m谩s aterrador de todos es el de

su descendencia, ya que este es el que, en resumidas cuentas, ratifica

todos los dem谩s. Por ello, cuando el ciudadano-ecologista se atreve a

plantear la cuesti贸n que cree m谩s molesta preguntando: 芦驴Qu茅 mundo vamos

a dejar a nuestros hijos?禄 en realidad, est谩 evitando plantear otra

realmente inquietante: 芦驴A qu茅 hijos vamos a dejar el mundo?禄. [鈥