De parte de El Topo April 4, 2022 10 puntos de vista

La falta de agua por culpa de per铆odos de sequ铆a cada vez m谩s pronunciados, la tierra exhausta y desertizada, mal que avanza cual Nada destruyendo Fantas铆a, y un sinf铆n de fen贸menos ajenos al hacer humano han sido, tradicionalmente, los culpables a los que se帽alar para explicar ese fen贸meno al que se le ha puesto muchos nombres, pero que, en definitiva, significa la desaparici贸n del olivar.

Hablar del olivar con una mirada cr铆tica y una perspectiva de cuidados del medioambiente nos obliga a hablar de los fundamentos del sistema econ贸mico que nos gobierna. Pero esta secci贸n no va de econom铆a, sino de encontrarnos con nuestro entorno y hacernos las preguntas necesarias para relacionarnos con 茅l (o ella, como ya apunt贸 Lovelock). As铆 que permitidme que os acompa帽e en esta aventura que empieza en el campo, pasa por nuestras propias casas y termina a miles de kil贸metros de distancia, quiz谩s a miles de a帽os luz, perdido en ese fondo celeste que nos arropa al anochecer.

Las plantas son esos seres vivos que, a priori, tan solo necesitan luz y agua, como dicen nuestros m谩s que trillados libros de textos. La verdad es que necesitan algunas cosillas m谩s, no mucho, un poco de nitr贸geno y f贸sforo, y un poquit铆n de sodio, potasio, hierro, magnesio, selenio, etc. Mucho cari帽o, paciencia y las condiciones de luz, humedad y temperatura adecuadas, y listo. Nuestro peque帽o hueso de aceituna alza su tronco retorcido y altivo y se posa sobre la tierra, que espera callada al mes de septiembre para que el trabajo y el sudor de jornalerxs vareen sus ramas y lo despojen del fruto que durante m谩s de seis meses ha cuidado y criado con ese dorado l铆quido que tantos suspiros nos ha provocado.

Entra la maquinaria en el campo, recogiendo el fruto del 谩rbol y del trabajo de lxs aceitunerxs, y despreciando el esfuerzo de miles de olivos que limpian nuestra atm贸sfera de di贸xido de carbono. Las aceitunas llegan a las almazaras y se lavan para quitar la debris campestre, dejando tras de s铆 unas aguas de color pardo y olor a tierra. No ser谩n las 煤nicas aguas que acaben contaminadas. Las propias aceitunas, por mucho que nuestro amado olivo se esfuerce, no tienen m谩s que una quinta parte de aceite. Un aceite que tiene que lavarse para mostrarnos ese tono dorado y verdoso que nos encontramos en el pan que desayunamos cada d铆a. Y si el aceite es solo una quinta parte de la aceituna, 驴qu茅 es el resto? Una mezcolanza de agua y restos del tejido vegetal que se ha venido a llamar alperujo. Y no, no creo que por estas tierras haga falta se帽alar que estos residuos no huelen ya a tierra y campito.

Andaluc铆a produce de media algo m谩s de un mill贸n de toneladas de aceite cada a帽o, orgullo en titulares de peri贸dicos y anuncios de la Junta. Lo que no vemos son esos m谩s de cinco millones de toneladas de residuos. Adem谩s, al olivar le hemos quitado su fruto y todo lo que de 茅l podr铆a recuperar. 脡l y la tierra que lo mantiene. 驴Y qu茅 hacen lxs due帽xs de nuestras tierras para contrarrestar este desprop贸sito ambiental?

Los olivares son fertilizados con nutrientes de origen mineral y artificial (vayan y preg煤ntenle al Mar Menor si quieren saber qu茅 efectos puede acarrear esto), y nuestros grandes terratenientes hacen poco m谩s que rezar para que llueva y sus tierras puedan sobrevivir una temporada m谩s. 驴Con los residuos?: las aguas rebosan en balsas interminables a la espera de que el sol las evapore, dejando tras su marcha un fango capaz de acabar con pantanos enteros, que poco a poco se va filtrando en la tierra, esa misma que se muere y que ya poco puede hacer por seguir produciendo. Y el alperujo, en el mejor de los casos, se deja para hacer un compost deficitario en nutrientes y cargado de sustancias fitot贸xicas que se devuelve al olivar casi con sa帽a, y, en el peor, se lleva a las plantas de cogeneraci贸n donde es secado y quemado para producir algo de calor, muy poca electricidad y llenar nuestra atm贸sfera de gases que en alg煤n lugar del planeta acabar谩n convirti茅ndose en 谩cido que caer谩 sobre el rostro de lxs olvidadxs.

Y esto ocurre porque, a d铆a de hoy, es el m茅todo m谩s econ贸mico. Pero 驴y si en vez de que la econom铆a buscara un beneficio monetario buscara el cuidado de todxs y del medio ambiente? Me hago esta pregunta, aunque en realidad lo que me pregunto es si como sociedad estamos actuando como mejor sabemos, si el avance cient铆fico y el conocimiento actual no llegan a dar m谩s soluciones, y, por ende, debemos asumir que para tomar aceite y sobrevivir hemos de destruir la tierra y el planeta.

Aunque hay muchas v铆as y el camino por mejorar, que pasa por el decrecimiento y un consumo m谩s ajustado a las necesidades, no acaba nunca, quiero dejarles con una propuesta a modo de ejemplo para demostrar c贸mo lo que se hace y lo que se podr铆a hacer no es cuesti贸n de tecnolog铆a, sino que responde a un modelo antag贸nico con el cuidado de la vida.

El olivar es ya de por s铆 un fen贸meno humano y como tal no es autosuficiente, aunque dejemos que sus frutos y hojas ca铆das rieguen la tierra, ya que estos est谩n cargados de sustancias 谩cidas y t贸xicas. 驴La soluci贸n? La misma que en todos los frentes sociales y ambientales que se nos presentan: cooperaci贸n y apoyo mutuo. El olivar debe cohabitar su entorno. Mi apuesta son unas nuevas compa帽eras, peque帽as algas que no tienen m谩s cuerpo que su 煤nica c茅lula y no necesitan tierra alguna. Estas microsc贸picas plantas no competir谩n con los recursos de los olivos, sino que crecer谩n en las mismas aguas contaminadas que producimos para extraer el aceite, descontamin谩ndolas y, ahora ya s铆, pudiendo ser usadas para regar el olivar.

驴Y qu茅 hacemos con estas amigas que crecen y crecen sin parar? Habr铆a que presentar a un tercer vecino, o m谩s bien a una comunidad de vecinas, un grupo selecto de bacterias y arqueas que viven en la oscuridad, no consumen ox铆geno y son capaces de digerir estos residuos para generar biog谩s y un lodo de alto valor nutritivo capaz de sustentar nuevas generaciones de alguitas y olivos.

驴Y el biog谩s? Esta mezcla de gases contiene metano suficiente para hacer que todo el tinglado sea sostenible energ茅ticamente y algo m谩s para cubrir las necesidades energ茅ticas de alg煤n peque帽o poblado cercano (donde vivir铆an aquellxs jornalerxs). Pero en su combusti贸n produce di贸xido de carbono. No os preocup茅is, nuestras peque帽as algas est谩n encantadas de consumir todo el que se genere y m谩s.

As铆 que, si os preguntan: 芦驴por qu茅 se muere el olivar?禄, responded: 芦es el mercado, amigos禄.