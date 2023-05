El acoso inmobiliario continúa, con o sin nueva Ley de Vivienda

–

El acoso inmobiliario contin煤a, con o sin nueva Ley de Vivienda

Volvemos al caso de Mar铆a, una familia con un hijo menor que vive en Pi茅lagos y que lleva ya muchos con la amenaza de desahucios muy presente. Esta semana han vuelto a sufrir acoso inmobiliario, una situaci贸n ante la que no se defiende a las familias, sino a los acosadores

Este mismo jueves les han avisado de que alguien estuvo en su casa haciendo fotos, incluso colocando un cartel de se vende para que constara en una fotograf铆a, aprovechando que no hab铆a nadie. Un comportamiento que denota impunidad.

Por si esto fuera poco, el visitante dej贸 una nota para que esta familia, que lleva a帽os luchando por permanecer en su casa, se ponga en contacto con 茅l para ver, en resumen, de qu茅 manera puede rendirse la familia y entregar la casa a un fondo de inversi贸n. Altamira es quien ha estado detr谩s de caso. Este fondo estuvo primero en manos del Banco Santander, pero despu茅s se integr贸 en Los Pe帽icas, otro fondo de inversi贸n ligado a Liberbank.

Pero lo m谩s sangrante para Mar铆a es que esa nota no se dej贸 en un buz贸n, sino en la puerta exterior de la vivienda, a la vista de todo el que pasara por all铆. La consecuencia de hacerlo de esa manera es que se estigmatiza y humilla a quienes viven dentro, se les se帽ala como si fueran unos okupas cualquiera, obviando que viven en su casa.

Un fondo de inversi贸n, o de capital riesgo, o buitre, como tambi茅n se les denomina a menudo, no har铆a este tipo de cosas si no hubiera un consentimiento detr谩s.

Hace ya 15 a帽os del estallido de la burbuja inmobiliaria y de que el drama social que son los desahucios empezase a ser algo mucho m谩s habitual. Y todav铆a no se ha conseguido solucionar esta situaci贸n. Se aplican parches, como que se hayan frenado, por decreto, desahucios de casos como el de Mar铆a, porque hay una situaci贸n de vulnerabilidad demostrada. Y ahora se aprueba una Ley de Vivienda estatal con el recelo de los colectivos antidesahucios, porque supone un avance en cosas como que los alquileres no disparen sus precios en zonas denominadas como tensionadas, pero no ataja el grave problema de que los fondos de inversi贸n puedan campar a sus anchas, deshumanizando a personas que se las ven y se las desean para pagar su hipoteca o su alquiler, y acosando sin consecuencias a quienes quieren expulsar de sus casas.

Es decir, la legislaci贸n sigue sin poner en el centro a quienes tienen derecho a una vivienda, sino que blinda el derecho a especular con ese bien b谩sico. Hasta un exministro socialista, del actual Gobierno central, dijo que la vivienda es un derecho, pero tambi茅n un bien de mercado. Ah铆 est谩 el problema. Se hacen retoques que pueden ser 煤tiles, pero no se alcanza la ra铆z.

Los fondos de inversi贸n, muchas veces, tienen detr谩s a un banco que los crea y los usa como un brazo ejecutor. Es una forma de actuar sin mancharse las manos p煤blicamente. Esto en Cantabria lo hemos visto claramente con Liberbank, ahora dentro de Unicaja, pero que surgi贸 de una uni贸n de cajas de ahorro, entre ellas Caja Cantabria. Una entidad financiera que cont贸 con la confianza de much铆simas ciudadanas de esta comunidad, pero que acab贸 transform谩ndose en algo mucho menos social, m谩s ego铆sta, pero tambi茅n cruel hasta llevar la salud mental de numerosas familias a una situaci贸n insostenible.

Son ya muy numerosos los intentos de familias a nivel particular y de colectivos como la PAH de Santander o Stop Desahucios, o la nueva Red Antidesahucios en Cantabria, de hablar con las instituciones y tratar de negociar para que no se sigan produciendo casos como el de Mar铆a. Y ya se han cansado de las buenas palabras. Ni siquiera se trata de poner en cuesti贸n que una administraci贸n pueda tener una buena voluntad para resolver un problema o casos puntuales. Pero lo que proponen y hacen se queda corto. No sirve para solucionar muchos casos, ni evita el acoso inmobiliario, ni tampoco se encarga de velar por la salud mental de las familias, que avanzan en un d铆a a d铆a sin garant铆as de que al d铆a siguiente les llegue una carta del juzgado que les obligue a abandonar su hogar.

A menudo oyen y leen que se hace todo lo posible por mejorar, que saldremos m谩s fuertes de una determinada crisis, pero eso no se traduce en que sus vidas mejoren. Por cierto, para las familias que est谩n al borde de un desahucio, tambi茅n sube la cesta de la compra.

Y mientras se sigue desviando el debate p煤blico casi a diario con los mensajes sobre los okupas, pero sin distinguir lo que es un verdadero okupa de familias que viven en la desesperaci贸n de no poder permitirse un alquiler, no digamos una hipoteca, y que no tienen el sustento suficiente por parte de quienes dicen defenderles.

Este domingo tambi茅n ser谩 el d铆a de esas madres como Mar铆a, que velan por ni帽as y ni帽os que crecen marcados por la vulnerabilidad, que no han podido salir todav铆a de la crisis de hace 15 a帽os, que sufren las siguientes que van viniendo y que aguantan como buenamente pueden para tener siempre una sonrisa y un beso para sus peque帽os, aunque con el dolor de no darles todo lo que merecen o lo que desear铆an darles. Y mientras, soportando humillaciones y acosos que nadie deber铆a de sufrir en la vida y que no deber铆an tener amparo legal.