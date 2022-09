–

Los hechos ocurridos el jueves arrojan los siguientes resultados: magnicidio fallido y comunicaci贸n exitosa. Se abren nuevas preguntas. Una guerra declarada por una derecha que hay que volver a examinar en detalle y un desaf铆o para quienes, no conformes con el actual devenir de la democracia pero sin salirse de ella, deben elaborar nuevas estrategias a la altura del conflicto, a partir de la movilizaci贸n popular.

Por Diego Sztulwark*

Apret贸 el gatillo, 35 a帽os, argentino-brasile帽o. Nazi: 驴es esto 鈥渓a derecha鈥?

El jueves por la noche vimos mil veces las mismas im谩genes: Cristina a distancia de fusilamiento de un arma corta cargada. Conmovidos por una tragedia que milagrosamente no se produjo, fuimos ayer a la Plaza de Mayo. Movidos por la memoria, como si fuera un 24 de marzo. En el camino pensamos: el discurso de la derecha 鈥減as贸 al acto鈥. No fue solo un intento de homicidio, sino tambi茅n una 鈥渆scena鈥 consumada: el magnicidio fallido fue un mensaje completamente realizado. Esa es la paradoja del jueves: ah铆 donde el acto asesino se frustr贸, triunf贸 el acto de comunicaci贸n. Fue as铆, viendo mil veces la misma escena, que comprendimos lo que las performances hechas previamente -peque帽as movilizaciones ultrareccionarias, disparates verbales de opositores, actos jur铆dicos arbitrarios o las editoriales m谩s encendidas de los medios- no nos permit铆an terminar de asumir: la clase de enfrentamiento que se nos plantea.

Lo primero que nos comunica esa escena, este paso al acto, es que aun si fue hecho por un solo individuo, no se trata de ning煤n modo de una acci贸n privada. No precisamos conocer entretelones para percibir con claridad que el acto en cuesti贸n realiza -no sabemos si de un modo totalmente individual o no- discursos muy instalados, que tienen su origen en antiguos conflictos en la historia de las luchas sociales, y en el funcionamiento de poderes agrarios, patronales, bancarios y comunicacionales muy actuales.

A lo que hay que agregar el detalle de 鈥渁rgentino-brasile帽o鈥 que emplean los medios para hablar del joven que gatill贸 el arma y que a帽ade una dimensi贸n regional, en la que anida el bolsonarismo pol铆tico, que tan bien confluye con la caracterizaci贸n ideol贸gica de 鈥渘azi鈥 atribuida al agresor. El paso al acto pertenece, entonces, por entero al mundo p煤blico y se corresponde con el campo de significaciones -campo de pr谩cticas, de cuerpos, de clases sociales, de un bloque de clases, de personas que toman decisiones- pol铆ticas muy precisas. Hablamos de este campo como 鈥渓a derecha鈥. En las marchas se les dice 鈥渃he gorila鈥. Pero el hecho, hasta donde sabemos, corri贸 por cuenta de Fernando Andr茅s Sabag Montiel, de quien a煤n sabemos muy poco. Pero al que no dejamos de prestar atenci贸n, porque suponemos que en 茅l podr铆amos encontrar las claves de un funcionamiento -el que va del discurso al acto asesino- que precisamos entender (porque, aparentemente, se trata de un funcionamiento nuevo en nuestra vida pol铆tica: el del sicariato, o el del nazi delirante, o el hombre frustrado-capturado por pasiones aniquiladoras, etc?). Una primer pregunta que se nos plantea es 驴c贸mo vamos delimitando con alguna precisi贸n el funcionamiento actual de ese universo llamado de derecha, en sus matices y din谩micas, para discernir en ella un tipo de comportamiento que no se limita, como muchos dijeron ayer, a romper el 鈥減acto democr谩tico鈥 de no introducci贸n del uso de las armas en el campo pol铆tico?

Indudablemente, se ha cruzado un l铆mite inadmisible, todos lo sabemos. Pero ese l铆mite no es s贸lo el de la defensa de la democracia, de la exclusi贸n de las armas y el del Nunca m谩s. No s贸lo porque las armas se han usado estos a帽os en conflictos pol铆ticos, ni porque no sea cierto que no haya violencia pol铆tica en la Argentina (y no hablemos de lo que se llama violencia social) Ni siquiera porque de haberse producido el magnicidio, se hubiera abierto un abismo quiz谩s m谩s pr贸ximo a la proto-guerra civil que al golpe viejo de estado. Si se pas贸 un l铆mite, este no tiene que ver con una amenaza claramente exterior a la democracia, que podr铆a ser exorcizada por la v铆a de un cierre un谩nime de la dirigencia pol铆tica y social. Se trata m谩s bien de una crisis misma de ese campo democr谩tico, puesto que es 茅l el que ha quedado desafiado a dar respuestas a fen贸menos que se originan en su propio fracaso. En la medida en que la democracia de la que hablamos y en la que vivimos desde 1983 no se ha delimitado con nitidez de la violencia econ贸mica y geopol铆tica que la atraviesa, est谩 obligada a considerar sus conflictos y contradicciones como sus propios problemas. S贸lo que esos problemas originan acciones que no se conducen necesariamente -como entendimos a la perfecci贸n el jueves- de acuerdo a las reglas del campo de la representaci贸n electoral y el juego parlamentario.

Quiz谩s podamos entonces hacernos una segunda pregunta: 驴c贸mo nos toca reaccionar desde el campo 鈥渄emocr谩tico鈥 mismo a este desaf铆o espec铆fico que proviene de su propia constituci贸n? La movilizaci贸n de ayer, fuerte e inmediata respuesta, nos permite avanzar colectivamente en la reflexi贸n. 驴C贸mo vamos a hacer frente a un poder asesino, esbozado con claridad el jueves, un poder que se apropia el campo de la extra-legalidad, desafiando desde ah铆 al campo democr谩tico mismo? 驴De d贸nde extrae el campo democr谩tico, tan comprometido con esos focos neofacsistas, los recursos indispensables para desactivar este tipo de agresiones? Resulta imposible avanzar en esta reflexi贸n sin cuestionar la democracia como el estrecho espacio de representaci贸n parlamentaria. Sin una fuerte movilizaci贸n en todos los planos la democracia deviene pura impotencia. Por lo que la pregunta merece ser planteada de otra manera: 驴c贸mo crear una capacidad de acci贸n que, desde una l贸gica de masas -eso que somos cuando hacemos lo que hicimos ayer, y aun sabiendo que lo ayer todav铆a no alcanza- sea capaz de apuntar a desactivar esos focos de neofascismo que se desarrollan en las articulaciones de la econom铆a y del aparato de medios inform谩ticos, comunicacionales y rent铆sticos de nuestra democracia?

El problema es el del enfrentamiento y, por tanto, incluye al de la violencia. Pero no al de la violencia en general -abstracci贸n que no logra pensar nada-, sino al de violencia asesina que casi mata a Cristina. Y hay que decir tambi茅n algo obvio sobre Cristina, porque por m谩s que sea ella, como sabemos, una figura central de un presente en crisis, protagonista de una serie de dilemas de muy dif铆cil resoluci贸n, que involucra la entera pol铆tica del actual gobierno; y por m谩s que desde que se declar贸 perseguida por el poder judicial se venga presentando como l铆der del peronismo, ha sido votada, apoyada y defendida m谩s de una vez y de muchas maneras por cientos de miles de personas del diverso mundo de las izquierdas que, sin alinearse con ella en sus pr谩cticas e ideas, han asumido -de diversos modos y en distintas ocasiones- zonas de enemistad compartida.

Es desde estas zonas muchas veces compartidas, que es posible procesar -desde sectores del peronismo, colectivos aut贸nomos o del mundo de las izquierdas- el problema de la irrupci贸n de un acto de violencia fascista que nos incluye aunque no lo queramos. Y si digo 鈥渇ascista鈥 no es solo para emplear una palabra de funcionamiento f谩cil (que usamos con el riesgo de deshistorizarla), ni porque los medios atribuyan esa ideolog铆a al sujeto que apret贸 el gatillo, sino por el contenido mismo del acto, que no se deja calcar sobre la historia de otros atentados individuales que hemos conocido a comienzos del siglo pasado a manos de anarquistas.

Un Sabag Montiel carece por completo de la estatura libertaria de un Sim贸n Radowitzky, cuya violencia individual contra el jefe policial Falc贸n, se apoyaba en su responsabilidad en la salvaje represi贸n obrera del 1 de mayo de 1909. Por tentador que pueda ser repudiar 鈥渢oda鈥 violencia, cualquiera sea y por principio absoluto, es preciso reflexionar sobre el contenido de 鈥渆ste鈥 tipo de violencia concreta y espec铆fica que irrumpi贸 tan expl铆citamente esta semana. Se trata de un tipo de violencia que act煤a en alianza imaginaria -a煤n no sabemos si esa alianza es adem谩s con grupos reales- con las formaciones de poder m谩s antipopulares, aquellas que segregan sus fantas铆as de aniquilaci贸n del otrx no como parte de una situaci贸n de opresi贸n hist贸ricamente determinable, sino como pulsi贸n que brota espont谩neamente de su propia forma de existencia. Un tipo de afirmaci贸n de s铆 que requiere la destrucci贸n del otro. Si se confirma lo que vamos sabiendo, iremos descubriendo que 鈥渓ocura鈥 y 鈥渕茅todo鈥 no se excluyen para nada en este caso. Delirio personal y campo social, pulsi贸n individual y contenido racional alucinado se fusionan en uno, en un acto que nos habla de la naturaleza del enfrentamiento que debemos elaborar por medios y l贸gicas muy diferentes a las suyas. Puesto que encarnar y desarrollar esa diferencia a fondo ser铆a tambi茅n el modo de arribar a una forma propia y antag贸nica de justicia respecto de aquella que proclama el acto de asesinar. A la violencia que aterroriza, que difunde pavor y recluye, comenzamos a enfrentarla ayer en una formidable movilizaci贸n. Ese ritual colectivo es el que nos permite elaborar en una primera instancia el miedo e invertir su direcci贸n. No se trata solo de discursos de 鈥渙dio鈥 a los que podemos oponer los del 鈥渁mor鈥. Ni s贸lo de la defensa de las pol铆ticas del presente, como ratificaci贸n que s贸lo nos condena a una mayor impotencia ante una ofensiva creciente. Sino de desactivar una articulaci贸n pol铆tica espec铆fica y de hacerlo a partir de una serie de actos de fuerza ante una maquinaria fascista que, si bien sufre visibles influencias globales, ha tenido en nuestro pa铆s tiene una evoluci贸n propia. Es evidente que una serie de acciones que apunten a desactivar los focos de violencia fascista proliferantes supone una transformaci贸n de las pol铆ticas en curso en todos los planos, ya que estas 煤ltimas no han dejado de afirmar en fuertes alianzas con esos mismos focos de donde proviene la agresi贸n. Ayer era imposible estar en otro lugar que en la Plaza com煤n. Hoy nos toca quiz谩s, desde esa presencia colectiva, asumir el enfrentamiento en cuesti贸n en cada rinc贸n, en cada conciencia, en cada part铆cula del lenguaje. Nos cambiaron las preguntas, nos toca cambiar a tiempo las repuestas.

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2022.

*Investigador y escritor. Estudi贸 Ciencia Pol铆tica en la Universidad de Buenos Aires. Es docente y coordina grupos de estudio sobre filosof铆a y pol铆tica.

