De parte de Congreso Nacional Ind铆gena January 22, 2022 32 puntos de vista

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeld铆a

A la Red Nacional contra la Represi贸n

A los medios de comunicaci贸n

A las Organizaciones de Derechos Humanos

22 de enero de 2022

Bien lo sabemos, que los malos gobiernos administran el pa铆s para los capitalistas y que est谩n al servicio del dinero, de quienes con sangre y muerte generan sus ganancias, tal como los grupos narco-paramilitares. Como pueblos ind铆genas, siempre le daremos paso a la palabra, como ahora lo hicimos con quienes dicen gobernar al estado de Guerrero, hoy pertenecientes a eso que llaman la Cuarta Transformaci贸n, pero una y otra vez los malos gobiernos se empe帽an en dejarnos claro que nos desprecian, que no les interesamos, que nuestras vidas para ellos y ellas no valen.

Luego de la 煤ltima reuni贸n entre el CIPOG-EZ, la CNDH y representantes de los 3 niveles de gobierno el pasado 19 de enero, el gobierno federal estatal y municipal, la GN, la SEDENA, la fiscal铆a y dem谩s instituciones, siguen enviando a personas sin capacidad de tomar decisiones, de resolver la situaci贸n, de proponer posibilidades, de ser sensibles a nuestra situaci贸n; por supuesto, sus enviados tampoco sienten verg眉enza de que nuestra lucha como pueblos, sea debido a su incapacidad de resolver al menos la situaci贸n de violencia que azota al estado de Guerrero; ni hablar de la pobreza, salud, educaci贸n. Est谩 claro que no les interesa resolver nada, porque es justo de eso de lo que viven, de la muerte, de la pobreza, del hambre, de las necesidades del pueblo; la estrategia de los malos gobiernos es permitir que todo est茅 desordenado, para luego hacer como que lo resuelven, simular que escuchan al pueblo, de tal forma que la poblaci贸n vuelva a mirar a un mal gobierno como necesario.

Nombramos a Francisco Rodr铆guez Cisneros, Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Coronel H茅ctor Hern谩ndez de la Guardia Nacional, Edgar Leyva Cervantes, Director General de Asuntos Religiosos, Yuridia Melchor S谩nchez, Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Carlos Alberto Villalpando Mill谩n, subsecretario de Gobierno de Asuntos Jur铆dicos y Derechos Humanos y m谩s funcionarios, Directores Generales, Procuradores, Subdirectores y Subdirectoras, Jefas y Jefes, que reducen el problema de abandono y violencia en nuestras comunidades a la instalaci贸n de m贸dulos de seguridad para la atenci贸n a los ciudadanos, a continuar con los recorridos de la GN y la SEDENA y a atender las denuncias; claro que no pod铆a faltar la celebraci贸n de una siguiente reuni贸n. Vemos claramente que no entienden la magnitud del problema, que minimizan la violencia que vivimos, que no ven ni escuchan, porque eso implicar铆a trabajar, investigar, llegar al fondo del problema, deslindar responsabilidades entre los mismos funcionarios y funcionarias que protegen a los grupos delincuenciales o que incluso son parte de 茅stos y as铆 hasta encontrar la verdad y la justicia.

Nosotros y nosotras como pueblos dignos, pertenecientes al Concejo ind铆gena y Popular de Guerrero 鈥 Emiliano Zapata, bien sabemos que todos estos funcionarios son los mismos que en el pasado, con las siglas del PRI o PRD, y hoy con las de MORENA, simularon mesas de trabajo y se tomaron la foto con los ni帽os hambrientos, con las mujeres pobres, con los comunitarios que llevamos en nuestros ojos las ausencias de nuestros hermanos y hermanas; ausencias de esas que para ustedes son s贸lo cifras para que en las campa帽as pol铆ticas pr贸ximas, puedan decir 鈥渘o fueron tantos muertos como en el gobierno pasado鈥 o bien que 鈥渁hora hubo m谩s muertes por provocaciones de grupos opositores que quieren desestabilizar a la 4T鈥.

Por es dejamos claro que no permitiremos m谩s simulaci贸n. Si sus tiempos se miden con los calendarios del poder, con los calendarios electorales, los nuestros por las vidas de nuestros pueblos y les decimos que no vamos a quedarnos sentados en mesas de trabajo mientras quienes nos asesinan siguen libres y amenazando a nuestros hermanos y hermanas en la Monta帽a Baja de Guerrero. Tampoco dejaremos de denunciar que estos grupos delincuenciales que asesinan, han estado protegidos por las polic铆as municipales, estatales, por la fiscal铆a, por el PRD y otras instituciones; no dejaremos de nombrar que a un lado de la Guardia Nacional hay campamentos de 鈥淟os Ardillos鈥 y que la GN hace como que no los ve y con esa acci贸n permite que nuestras comunidades vivan en un estado de miedo y terror permanente. Tampoco dejaremos de recordarles a ustedes, gente de la Cuarta Transformaci贸n, gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, que al no resolver la situaci贸n de inseguridad, de muerte y violencia en nuestras comunidades, se vuelven c贸mplices tambi茅n de los grupos narco-paramilitares como 鈥淟os Ardillos鈥.

隆DEJEN DE SIMULAR Y DE JUGAR CON LAS VIDAS DE LOS PUEBLOS!

ATENTAMENTE:

CONCEJO IND脥GENA Y POPULAR DE GUERRERO 鈥 EMILIANO ZAPATA