February 20, 2022

El gobierno argentino est谩 en la etapa final de una negociaci贸n con el FMI para renovar el cr茅dito asumido por el gobierno Macri en 2018. Se trata de una operaci贸n que tuvo problemas de legalidad y legitimidad en origen, tanto desde el acreedor como del deudor. El FMI incumpli贸 con sus normas estatutarias, sea por el monto otorgado, superior a la cuota asignada en funci贸n al capital de la Argentina; como por la imposibilidad de realizar desembolsos ante la evidente fuga de capitales, facilitada por las autoridades y verificable en la cuenta de reservas internacionales del Banco Central. Por el lado argentino no se cumpli贸 con el mandato constitucional que remite al Congreso Nacional para resolver lo atinente al endeudamiento, adem谩s del destino principal asociado al enriquecimiento de un n煤cleo concentrado de poder local y global.

Por esas y otras razones, m谩s que negociar, el contrato de pr茅stamo con el FMI debi贸 ser impugnado y denunciado en diciembre del 2019. Era la ocasi贸n para calificar a la operaci贸n como una 鈥渄euda odiosa鈥, sustentada en la doctrina formulada por el jurista ruso Alexander Nahum Sack . La doctrina sostiene como odiosa a una deuda contra铆da sin satisfacer necesidades del pueblo o de la naci贸n, en donde, adem谩s, acreedor y deudor eran conscientes de la imposibilidad del pago. Existen casos en la historia contempor谩nea de aplicaci贸n de esa doctrina, entre otros, por el propio EEUU, recientemente en 2003 en Irak, luego de la invasi贸n. A煤n estamos a tiempo de impedir el intento de legitimaci贸n de la estafa.

En contrario a esa postura de rechazo se opt贸 por la renegociaci贸n de la deuda, primero con los acreedores privados, en su mayor铆a grandes fondos de inversi贸n, y luego con el FMI, gran acreedor de la deuda p煤blica. Ese camino viene concentrando el trabajo del Ministro Mart铆n Guzm谩n desde el inicio de la gesti贸n. Es su especialidad, desarrollada con anterioridad en el 谩mbito acad茅mico en la Universidad de Columbia, EEUU, con un tutor de peso como Joseph Stiglitz, Nobel de Econom铆a 2001 y ex funcionario del Banco Mundial. La fundamentaci贸n del rumbo est谩 en la necesidad de atraer inversiones externas, en la convicci贸n que ese es el punto de partida para la recuperaci贸n econ贸mica, que en buen romance replica la l贸gica de funcionamiento del capitalismo basada en la valorizaci贸n de los capitales.

La estrategia oficial incluy贸 junto a la negociaci贸n, la cancelaci贸n parcial seg煤n se presentaban los vencimientos. El Ministro inform贸 que se cancelaron m谩s de 7.000 millones de d贸lares de deuda en este tiempo de idas y vueltas con el FMI. Esos recursos se debieron aplicar al proceso de reconstrucci贸n econ贸mica en beneficio de los sectores m谩s perjudicados y a contramano del ajuste sobre jubilaciones, salarios e ingresos populares acontecido en estos tiempos de recesi贸n, agravados por la pandemia. Son recursos que el gobierno pretende recuperar en el marco de la negociaci贸n actual. La buena letra ante el acreedor privilegiado constituye una se帽al de confianza a inversores internacionales para reproducir una din谩mica de acumulaci贸n capitalista en el mercado local, proceso no verificado en la pr谩ctica.

La fuga fue el destino de los d贸lares del FMI

A煤n en el marco de la estrategia de negociaci贸n, el BCRA emiti贸 un informe a mayo del 2020 , en donde se destaca que sobre 100.000 millones de d贸lares ingresados durante la gesti贸n 2015-19, unos 86.000 millones de d贸lares se fugaron. Entre ellos se destaca que 100 personas realizaron compras netas por 24.679 millones de d贸lares, y que los 10 principales explican 7.945 millones de d贸lares. Solo resta que se difundan los nombres de esos beneficiarios de las operaciones de deuda asociada a la fuga de capitales. Sobre esta base se iniciaron acciones penales que no parecen encaminarse a una condena con determinaci贸n de responsables, p煤blicos y privados, como de beneficiarios. En rigor, existe corresponsabilidad de los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.

Por estas razones, desde el inicio del gobierno se conform贸 la campa帽a popular por la 鈥淎uto convocatoria de suspensi贸n de los pagos y auditoria de la deuda鈥, a contra marcha de la l贸gica de negociar pagando. Desde esa iniciativa y otras se construy贸 una din谩mica de movilizaci贸n en repudio y rechazo a la convalidaci贸n de la estafa mediante el nuevo acuerdo que se apresta el pa铆s a suscribir, esta vez con acuerdo del Congreso. Es un movimiento que crece en amplitud y abarca a la izquierda parlamentaria y m谩s all谩, incluso sectores pol铆ticos que conforman la base de sustento del oficialismo. Se trata de un arco pol铆tico diverso que un no act煤a unitariamente.

La aprobaci贸n del acuerdo con el FMI intenta legitimar la estafa de la fuga de capitales, expresada en cancelaciones de deuda dudosa y odiosa, remesas de utilidades al exterior y constituci贸n de activos extranjeros (acciones y t铆tulos, propiedades, dep贸sitos, compra de divisas, etc.).

Por eso, m谩s all谩 del discurso cr铆tico, la oposici贸n de la coalici贸n cambiemos se apresta a facilitar la posibilidad del acuerdo. Desde el oficialismo, se intenta el mayor apoyo, incluso de aquellos que viene manifestando su cr铆tica a la operaci贸n del 2018 y las formas de negoci贸n en curso. La ultra derecha presiona por m谩s ajuste y reaccionarias reformas, rechazando por blando el acuerdo e intenta hacer pagar el costo pol铆tico del acuerdo a las dos coaliciones mayoritarias. Lo hace desde una cr铆tica que demanda m谩s ajuste. La izquierda, consecuente con la posici贸n hist贸rica votar谩 negativamente.

No solo no se construy贸 desde el oficialismo la estrategia de rechazo al FMI y al endeudamiento, sino que al mismo tiempo se evit贸 la construcci贸n de un sujeto pol铆tico popular que otorgue consenso a una pol铆tica de confrontaci贸n con el poder econ贸mico mundial, expresado en esta ocasi贸n por el FMI. Hay quienes se帽alan que no existe voluntad masiva para la confrontaci贸n, lo que responde a la no construcci贸n de una subjetividad consciente y movilizada en ese sentido. Existe una dial茅ctica entre la voluntad popular y el proyecto pol铆tico de transformaci贸n, que interact煤an entre si de una manera din谩mica, por lo que, al negar el sujeto cr铆tico, se omite la voluntad de construirlo. Es una conclusi贸n v谩lida, tambi茅n, para construir una subjetividad y alianzas en la regi贸n y en el mundo favorable a la posici贸n de rechazo desde la Argentina, algo que en tiempo de incertezas globales puede ser realizado, m谩s a煤n desde la reactivaci贸n de la CELAC y la presidencia pro tempore de la Argentina.

Al no confrontar ni ganar consensos mayoritarios se legitima la 鈥渇uga鈥 y el fuerte condicionante de la deuda sobre la pol铆tica econ贸mica en curso, parte del proyecto de subordinaci贸n del pa铆s a la l贸gica especulativa de inserci贸n dependiente de la econom铆a local.

Inserci贸n subordinada en la liberalizaci贸n financiera

Esa l贸gica especulativa y de liberalizaci贸n financiera viene con la historia y especialmente de la dictadura genocida. Recordemos que aun rige la Ley 21.526, de entidades financieras, aprobada desde 1977 y que Mart铆nez de Hoz, emblem谩tico funcionario de aquel tiempo, definiera como el instrumento m谩s revolucionario de su gesti贸n.

La ley de entidades financieras fue el mecanismo para favorecer el libre movimiento internacional de capitales, ingresos y salidas, al tiempo que se procesaba la concentraci贸n del capital bancario y su extranjerizaci贸n, con privatizaciones de parte importante de la banca p煤blica de municipios y provincias, e incluso un duro ataque al cooperativismo de cr茅dito, ampliamente extendido antes del gobierno del terrorismo de estado. La profec铆a del l铆der de la c煤pula empresarial de entonces se hizo realidad, pasar de 800 entidades a 50, concentrando y extranjerizando el sistema bancario y financiero.

Es un logro en menos de cinco d茅cadas para consolidar la extranjerizaci贸n y liberalizaci贸n del sistema financiero local, veh铆culo de la inserci贸n subordinada de la Argentina en tiempos de valorizaci贸n financiera del capitalismo mundial. La l贸gica de la libre circulaci贸n global del capital se facilit贸 con la nueva legislaci贸n y pol铆tica financiera definida en tiempos de la dictadura y solo matizada en ciertos momentos de los tiempos constitucionales. Resulta interesante verificar que en casi cuatro d茅cadas de gobiernos constitucionales y habiendo mayor铆as legislativas, nunca se haya promovido la modificaci贸n de la legislaci贸n financiera nacional.

La 鈥渓贸gica鈥 aludida es la que permiti贸 en varios periodos la consecuci贸n de las maniobras de ingresos de capitales especulativos que se valorizaron por operaciones en moneda nacional con reversi贸n a la moneda de origen, haciendo cuantiosas diferencias sin beneficio para la producci贸n y la econom铆a local. Son maniobras especulativas que se mantienen como una pr谩ctica de apropiaci贸n y fuga del excedente econ贸mico generado socialmente en el pa铆s. Es la contribuci贸n a la profundizaci贸n de la dependencia y a una funcionalidad a la acumulaci贸n mundial de capitales.

El 2021 nos trae ejemplos al respecto, considerando un super谩vit comercial en torno a los 15.000 millones de d贸lares, de los cuales, menos de 1.000 millones fueron incorporados como reservas internacionales l铆quidas. El asunto es que el capital privado utiliz贸 los distintos mecanismos aceitados en el sector financiero para propiciar la fuga, favorecidos con las compras de esas divisas en el mercado oficial de cambios, entre otras cuestiones, para cancelar pr茅stamos externos, en muchos casos contabilizados con las propias casas matrices, sospechados de auto pr茅stamos o formas ocultas de remisi贸n de utilidades al exterior.

La diferencia a favor, registrada en los balances de las transnacionales, conjugan las operaciones comerciales y financieras, a costa de mejoras en la distribuci贸n del ingreso y la riqueza.

As铆, la extranjerizaci贸n de la banca y su funcionalidad a la transnacionalizaci贸n del capital impone el debate m谩s all谩 del endeudamiento, en la necesidad de discutir el orden financiero y con ello, la nacionalizaci贸n del mismo para socializar los usos financieros de los dineros bancarizados en el pa铆s.

En los cambios estructurales ocurridos desde 1975/76 hay que encontrar los antecedentes de las reaccionarias transformaciones socioecon贸micas producidas en la Argentina y sus efectos en el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y social, como parte de un deterioro recurrente de las condiciones de vida de la mayor铆a social empobrecida. La deuda y la ley de entidades financieras son parte de ese legado de profundizaci贸n de la explotaci贸n y el saqueo. No es una cuesti贸n natural del desarrollo hist贸rico, sino un horizonte planificado y ejecutado desde el terrorismo de Estado.

No hay cambios sustanciales en la pol铆tica del FMI

Uno de los argumentos que se esgrimen para apurar el acuerdo remite a una nueva pol铆tica del FMI respecto de su cultura hist贸rica asentada en las sugerencias de ajustes y reformas estructurales. Se dice que en esta ocasi贸n no se imponen esas medidas tradicionales.

Sin embargo, seg煤n los anuncios oficiales, el eje del 鈥渆ntendimiento鈥 pasa por la disminuci贸n del d茅ficit fiscal, m谩s por la disminuci贸n del gasto que por la mejora y ampliaci贸n de la recaudaci贸n. De hecho, se continua con la pol铆tica de ajuste de estos a帽os previos, especialmente en ingresos de jubilados/as y estatales, tanto como en las partidas que definen derechos sociales en educaci贸n o salud, entre otros. Tambi茅n se apunta a la restricci贸n de la emisi贸n y a la eliminaci贸n de subsidios, los que se traducir谩n en aumentos de tarifas.

Es cierto que no aparecen expl铆citamente menciones a regresivas reformas laborales o previsionales, pero 茅stas son cotidianas en las pr谩cticas de retroceso en derechos sociales, sindicales, individuales y colectivos, sustentados en la impunidad empresarial de la irregularidad en el empleo, lo que afecta el acumulado de los fondos previsionales.

Pese a la menci贸n de 鈥渘o ajuste鈥, principales funcionarios del FMI escriben en simult谩neo a los anuncios en Argentina: que 鈥淟os gobiernos tendr谩n que combinar la lucha contra la inflaci贸n con pol铆ticas estructurales que reactiven el crecimiento.鈥 Remiten a la regi贸n en su conjunto, pero desnudan la esencia de un discurso hist贸rico de una instituci贸n constituida como brazo ejecutor del sistema mundial emergente al final de la segunda guerra mundial.

No hay razones para pensar en cambios en el FMI, m谩s a煤n cuando la potencia hegem贸nica despliega m煤ltiples iniciativas para sostener su papel de liderazgo en la econom铆a mundial, con sanciones unilaterales con pretensi贸n de disciplinar toda pol铆tica nacional de autonom铆a.

Lo que si puede pensarse es que el FMI es consciente de la imposibilidad del pago de la deuda y, por ende, la estrategia define la permanencia regular como auditor de las cuentas p煤blicas, ratificada con las auditorias trimestrales que se definen en el acuerdo en negociaci贸n. De ese modo, cada tres meses, ser谩 el FMI quien definir谩 si el pa铆s ingresa en zona de demoras en los pagos y por ende en default, mientras apura los cambios concretos en el sentido del ajuste y las reformas estructurales.

El retorno del FMI al control y dise帽o de la pol铆tica econ贸mica del pa铆s es el logro m谩s importante de la dominaci贸n local y global, facilitado por las negociaciones en curso.

Un interrogante que se plantea en estas horas es si se podr铆a actuar de otra manera. Muy en concreto, si el pa铆s podr铆a 鈥減atear el tablero鈥 de las finanzas y la econom铆a mundial desconociendo el acuerdo con el FMI del 2018.

Resulta un debate interesante, local y global. Desde la Argentina, existe el antecedente del 2001, con una cesaci贸n de pagos que no incluy贸 a los organismos internacionales, pero de gran magnitud, y que no tuvo consecuencias catastr贸ficas para el funcionamiento econ贸mico en el pa铆s y en el mundo. Es m谩s, aquella cesaci贸n implic贸 la recuperaci贸n econ贸mica, entre otros aspectos, operada desde el 2002 en adelante, e incluso, ante el cierre del mercado internacional de pr茅stamos, un menor impacto relativo de la crisis 2007/09, por lo menos en materia de endeudamiento.

En lo global, debe pensarse el debate en la primera d茅cada del siglo XXI relativo a la necesidad de una 鈥渘ueva arquitectura financiera鈥, con un conjunto de instituciones regionales que trascend铆an lo estrictamente financiero y se inscrib铆an en una l贸gica de modificaci贸n del modelo productivo y de desarrollo. Remito a las propuestas de un Banco del Sur, un Fondo Financiero regional, e incluso la propuesta de intercambios comerciales liquidados en moneas locales, caso del SUCRE.

Estamos a煤n a tiempo de frenar la estafa, lo que demanda crecer en voluntades pol铆ticas masivas y conscientes en el rechazo al acuerdo con el FMI y gestar las condiciones de posibilidad para organizar otro rumbo en materia de organizaci贸n econ贸mica de la sociedad.

Buenos Aires, 19 de febrero de 2022