Cuando una docente y poeta como Estela Figueroa muere, su obra comienza a deambular con m谩s fuerza por mensajitos de tel茅fono, las redes, las casas, las amistades, la familia, los medios. Recorremos su obra cuyos principales objetos eran quiz谩 lo que acontece cuando una persona querida nos deja: el tiempo, el insomnio y el sue帽o, la casa, los cuerpos, la muerte. Rescatamos las palabras de la editorial Bajo la Luna, de Selva Almada y Gloria Peirano que la celebran por su labor po茅tica. Por ANRed

Estela Figueroa una vez escribi贸:

Nac铆 el 12 de agosto de 1946 en la ciudad de Santa Fe, Argentina, donde resido. Publiqu茅 M谩scaras sueltas, (poes铆a, Centro de Publicaciones UNL, 1985); El libro rojo de Tito (reportaje, Centro de Publicaciones UNL, 1988); A capella (poes铆a, Ediciones delanada, 1991); Un libro sobre Bioy Casares, (reportaje y ensayos de autores santafesinos, Ediciones UNL, 2006); La forastera (poes铆a, Ediciones Recovecos, 2007).

Hoy, un d铆a antes de que la poeta cumpliera 76 a帽os, la editorial responsable de publicar su obra, Bajo la luna, confirm贸 su muerte en FB: 芦Con una tristeza enorme, despedimos a la querida poeta Estela Figueroa. Abrazo fuerte a sus hijas禄.

Mart铆n Araujo analiz贸 la obra La Forastera de Estela Figueroa y propon铆a pensar que dentro de ese conjunto el poema La Forastera reun铆a todos los objetos que sobresalen en su obra entera: tiempo, el insomnio y el sue帽o, la casa, los cuerpos, la muerte.

Araujo apreciaba: 芦La poeta vuela en la noche y lo hace, incluso, descarnada: 鈥測 soy un esqueleto / que cruza la avenida / colmada de murci茅lagos鈥. Y es que 鈥淯n muerto no es un muerto es la muerte / Es una visita que ya no vendr谩 / como no sea en sue帽os. / Es una casa a la que nunca m谩s iremos / como no sea con la imaginaci贸n鈥. El cuerpo y la casa enfrentan a la muerte, resisten, disputan.

La muerte, de todas formas, es parte de un proceso de transformaci贸n de la materia. Es parte de la comprensi贸n de la 铆nfima condici贸n de lo humano en el caos del universo. En Los huesos de mi padre, esa claridad es implacable: 鈥淥jal谩 un sepulturero los haya vendido / y haya comido algo especial con su mujer y sus hijos / o se haya tomado unos vinos / en rueda de amigos. / / Y con esos huesos un joven estudie medicina / 鈥攅sos huesos largos y bien formados鈥 / sin pensar en la muerte鈥. Que la muerte prodigue: que alimente, que d茅 vida, que sea vino, que nos haga sabios.

Ahora que la muerte es a Estela a quien se lleva a sus 75 a帽os, quien tambi茅n celebr贸 sentidamente su vida fue la escritora entrerriana, Selva Almada. Para ella Estela fue una inspiraci贸n para fundar la editorial Salvaje Federal que edita entre otras, la obra de Figueroa.

En una publicaci贸n de Instagram, Almada adjunt贸 uno de sus poemas 芦No es para hablar de m铆 que escribo禄, donde recitaba: 芦No es para hablar de la glicina / que la comparo con una lluvia / y adjetivo esa lluvia / Es para detener este momento nocturno: / la casa en calma / y los pensamientos que ennoblecidos velan / por un ordenamiento / que lo abarque todo禄.

En di谩logo con T茅lam, Almada expres贸: 芦Era muy cari帽osa conmigo aunque nunca nos vimos personalmente. Me acuerdo que la primera vez que la llam茅 le dije que sol铆a ir a Santa Fe, que alguna vez pod铆a visitarla. Y ella me respondi贸: yo prefiero el tel茅fono. Cada vez que me acuerdo, incluso ahora que estoy tan apenada, me da risa. Era una respuesta muy Estela. La 煤ltima vez que hablamos, har谩 poco menos de un mes, me cont贸 que estaba escribiendo sobre Arlt y me ley贸 algunos fragmentos禄, rememor贸 la autora de 芦El viento que arrasa禄.

M谩s all谩 de la 芦tristeza enorme禄 por su muerte, Almada rescat贸 que 芦nos queda el consuelo de una obra poderosa y la alegr铆a inmensa de haber sido contempor谩neos suyos. A veces pensaba eso: en este mundo en que vivo, tambi茅n respira Estela鈥 y me emocionaba ese pensamiento禄.

Por su parte, Gloria Peirano expres贸: 芦La sobrevivir谩 su poes铆a extraordinaria (un poema suyo, La enamorada del muro, es indispensable para m铆 en todos los sentidos) y el recuerdo de sus lectores禄.

En 2009, Ediciones UNL reedit贸 en un solo volumen dos de sus libros, reunidos bajo el nombre de ambos: M谩scaras sueltas/A capella. En 1987, M谩scaras sueltas tuvo su traducci贸n y edici贸n italianas: Maschere Mobile, (Ferri Editora, Florencia, 1987). Realic茅 trabajos para cine y teatro.

Estela tambi茅n coordin贸 talleres literarios en el Pabell贸n de menores de la c谩rcel de Las Flores, donde edit贸 la Revista Sin alas. Dirigi贸 la revista La Ventana desde su aparici贸n, en 2001, que publica la Direcci贸n de Cultura de la Universidad Nacional del Litoral. En este 谩mbito universitario tambi茅n coordin贸 el Taller Literario, tarea que se vio plasmada en la edici贸n de tres libros y fichas de poes铆a, versiones teatrales de aguafuertes de Roberto Arlt y la escritura y puesta en el aire de dos radionovelas.

Colabor贸 en el Diario El Litoral y algunos de sus poemas han aparecido en diversas publicaciones del pa铆s y el extranjero.

En el blog llamado el infinito viajar, revista de arte y poes铆a, rescatan unas reflexiones de Estela sobre c贸mo escrib铆a.

芦Con respecto a la pregunta acerca de mi procedimiento para escribir contesto utilizando el extravagante y miserable l茅xico que usa la polic铆a: desconozco. Es como pretender, de noche, ver todo con la d茅bil luz de una vela. La poes铆a para m铆 pertenece al reino del misterio y es mejor que sea as铆.Cuando un primer verso acude a m铆, necesito llegar a mi casa, sentarme a la mesa. Escribo ese verso y dejo que todo fluya. Esto no es una t茅cnica. Es mi destino.

Escribo, por supuesto, a mano. Mi mano derecha sigue el r铆tmico dictado de mi cabeza.

Establezco con mis poemas una relaci贸n de profundo enamoramiento. Mi vida, por lo dem谩s, es rutinaria y sencilla. Vivo sola, en una casa de barrio. Estoy muy lejos de ser una m茅dium pero poseo una intuici贸n muy desarrollada.

La definici贸n del trabajo po茅tico a la que siempre vuelvo es la de Rainer Mar铆a Rilke. Se la encuentra en su libro 鈥淟os cuadernos de Malte鈥. Adhiero a ella plenamente.

Para terminar cito la dedicatoria de uno de sus libros: 鈥淢ujeres, de vosotras aprende la poes铆a a decir lo que sois: solitarias鈥

Publicamos a continuaci贸n uno de sus poemas:

Vegetal 鈥 Estela Figueroa

Como la erika que antes de secarse produce un hijo.

Pero tambi茅n como la orqu铆dea orgullosa y sola.

Como el sauce inclinado hacia el r铆o quieto.

Pero tambi茅n como la grevilea que enfrenta los vientos m谩s feroces.

Fr谩gil como los pensamientos a los que una ligera lluvia aplasta.

Abierta como el para铆so que juega con las gotas.

Manos desconocidas revolvieron el c茅sped donde escrib铆 palabras.

驴Buscaban tesoros ocultos? Soy hosca como el cactus.