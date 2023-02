–

Quad, sin palabras, sin voces, es un cuadril谩tero, un cuadrado. Sin embargo est谩 perfectamente determinado, posee tales y cuales dimensiones; pero no tiene otras determinaciones que sus singularidades formales, v茅rtices equidistantes y centro, sin otros contenidos u ocupantes que los cuatro personajes similares que lo recorren sin cesar. Es un espacio cualquiera cerrado, globalmente definido. Los personajes mismos, peque帽os y flacos, asexuados, encapuchados, no tienen otras singularidades que el hecho de que cada uno parte de un v茅rtice como de un punto cardinal, personajes cualquiera que recorren el cuadrado siguiendo cada uno un curso y en direcciones dadas. Se puede siempre asignarles una luz, un color, una percusi贸n, un ruido de marcha que los distinga. Pero es un modo de reconocerlos; en ellos mismos no est谩n determinados m谩s que espacialmente, no son afectados ellos mismos por nada m谩s que su orden y su posici贸n. Son personajes inafectados en un espacio inafectable. Quad es un estribillo esencialmente motriz, que tiene por m煤sica el roce de los zapatos. Ratas, dir铆ase. La forma del estribillo es la serie, que ya no tiene que ver aqu铆 con los objetos a combinar, sino s贸lo con los recorridos sin objetos2. La serie tiene un orden seg煤n el cual crece y decrece, recrece y redecrece, seg煤n la aparici贸n y la desaparici贸n de los personajes en las cuatro esquinas del cuadrado: es un canon. Tiene un curso continuo seg煤n la sucesi贸n de los segmentos recorridos, un lado, la diagonal, un lado鈥 etc. Tiene un conjunto, que Beckett caracteriza de este modo: 鈥渃uatro solos posibles, todos as铆 agotados; seis d煤os posibles, todos as铆 agotados (dos de los cuales dos veces); cuatro tr铆os posibles dos veces, todos as铆 agotados鈥; un quatuor cuatro veces. El orden, el curso y el conjunto hacen el movimiento tanto m谩s inexorable cuanto que es un movimiento sin objeto, como una cinta transportadora que hiciese aparecer y desaparecer los m贸viles.

El texto de Beckett es perfectamente claro: se trata de agotar el espacio. No hay duda de que los personajes se cansan, y sus pasos se har谩n cada vez m谩s arrastrados. Sin embargo el cansancio tiene que ver sobre todo con un aspecto menor de la empresa: la cantidad de veces en que una combinaci贸n posible es realizada (por ejemplo dos de los d煤os son realizados dos veces, los cuatro tr铆os, dos veces, el quatuor cuatro veces). Los personajes se cansan de acuerdo a la cantidad de realizaciones. Pero independientemente de esa cantidad, lo posible es llevado a cabo por los personajes agotados y que lo agotan. El problema es: 驴en relaci贸n con qu茅 se va a definir el agotamiento, que no se confunde con el cansancio? Los personajes realizan y se cansan en las cuatro esquinas del cuadrado, sobre los lados y las diagonales. Pero realizan y agotan en el centro del cuadrado, all铆 donde las diagonales se cruzan. Podr铆a decirse que es esa la potencialidad del cuadrado. La potencialidad es un doble posible. Es la posibilidad de que un acontecimiento 茅l mismo posible se realice en el espacio considerado. La posibilidad de que algo se realice, y la posibilidad de que alg煤n lugar lo realice. La potencialidad del cuadrado es la posibilidad de que los cuatro cuerpos en movimiento que lo pueblan se encuentren, de a 2, de a 3 o de a 4, seg煤n el orden y el curso de la serie3. El centro es precisamente el lugar en el que pueden encontrarse; y su encuentro, su colisi贸n, no es un acontecimiento entre otros, sino la 煤nica posibilidad de acontecimiento, es decir la potencialidad del espacio correspondiente. Agotar el espacio es extenuar su potencialidad haciendo todo encuentro imposible. La soluci贸n del problema est谩, a partir de entonces, en esa ligera ruptura central, esa dislocaci贸n, esa distancia, ese hiato, esa puntuaci贸n, esa s铆ncopa, r谩pida finta o peque帽o salto que prev茅 el encuentro y lo conjura. La repetici贸n no quita nada al car谩cter decisivo, absoluto, de ese gesto. Los cuerpos se evitan respectivamente, pero evitan absolutamente el centro. Se dislocan en el centro para evitarse, pero cada uno se disloca en solo para evitar el centro. Lo que est谩 despotenciado es el espacio, 鈥淧ista apenas lo suficientemente ancha como para que un solo cuerpo nunca dos se crucen鈥.4

Quad es semejante a un ballet. Las concordancias generales de la obra de Beckett con el ballet moderno son numerosas: el abandono de todo privilegio de la estatura vertical; el aglutinamiento de los cuerpos para mantenerse erguidos; la sustituci贸n de extensiones calificadas por un espacio cualquiera; el reemplazo de toda historia o narraci贸n por un 鈥済estus鈥 como l贸gica de las posturas y posiciones; la b煤squeda de un minimalismo; la investidura por la danza de la marcha y sus accidentes; la conquista de disonancias gestuales鈥 es normal que Beckett pida a los marchantes de Quad 鈥渦na cierta experiencia en la danza鈥. No s贸lo lo exigen las marchas, sino tambi茅n el hiato, la puntuaci贸n, la disonancia.

Es semejante tambi茅n a una obra musical. Una obra de Beethoven, 鈥淭r铆o fantasma鈥, aparece en otra pieza de televisi贸n de Beckett y le da su t铆tulo. Ahora bien, el segundo movimiento del Tr铆o, el que Beckett utiliza en la obra, nos hace asistir a la composici贸n, descomposici贸n, recomposici贸n de un tema con dos motivos, con dos estribillos. Es como el crecimiento y decrecimiento de un compuesto m谩s o menos denso sobre dos l铆neas mel贸dicas y harm贸nicas, superficie sonora recorrida por un movimiento continuo obsesionante, obsesivo. Pero tambi茅n hay algo completamente distinto: una suerte de erosi贸n central que se presenta primero como una amenaza en los bajos y se expresa en el trino o el flotamiento del piano, como si la tonalidad fuera a ser abandonada por otra o por nada, agujereando la superficie, hundi茅ndose en una dimensi贸n fantasmal en la cual las disonancias vendr铆an s贸lo a puntuar el silencio. Y es precisamente eso lo que Beckett subraya cada vez que habla de Beethoven: un arte de las disonancias desconocido hasta entonces, una vacilaci贸n, un hiato, 鈥渦na puntuaci贸n de dehiscencia鈥, un acento dado por lo que se abre, se sustrae y se abisma, una distancia que no punt煤a m谩s que el silencio de un final 煤ltimo5. 驴Pero por qu茅 el Tr铆o, si presenta efectivamente esos rasgos, no viene a acompa帽ar a Quad, con el que tanto cuadra? 驴Por qu茅 va a puntuar otra pieza? Tal vez porque Quad no debe ilustrar una m煤sica que recibe un papel en otra parte, desarrollando de otro modo su dimensi贸n fantasmal.

Tr铆o Fantasma tiene voz y m煤sica. Concierne tambi茅n al espacio, para agotar sus potencialidades, pero de un modo muy diferente que en Quad. En un principio se lo creer铆a una extensi贸n calificada por los elementos que la ocupan: el suelo, las paredes, la puerta, la ventana, el camastro. Pero esos elementos est谩n disfuncionalizados, y la voz los nombra sucesivamente mientras que la c谩mara los muestra en primer plano, partes grises rectangulares homog茅neas hom贸logas a un mismo espacio, distinguidas solamente por las tonalidades de gris: en el orden de sucesi贸n, una muestra del suelo, una muestra de la pared, una puerta sin picaporte, una ventana opaca, un camastro visto desde arriba. Esos objetos en el espacio son estrictamente id茅nticos a partes del espacio. Es por lo tanto un espacio cualquiera en el sentido en que ha sido antes definido, completamente determinado, pero est谩 localmente determinado, no globalmente como en Quad: una sucesi贸n de bandas grises iguales. Es un espacio cualquiera fragmentado por primeros planos, cuya vocaci贸n f铆lmica se帽alaba Robert Bresson: la fragmentaci贸n 鈥渆s indispensable, si no se quiere caer en la representaci贸n鈥 Aislar las partes. Hacerlas independientes a fin de darles una nueva dependencia鈥.6 Desconectarlas para una nueva conexi贸n. La fragmentaci贸n es el primer paso de una despotenciaci贸n del espacio, por v铆a local.

Ciertamente el espacio global ha sido dado antes, en plano general. Pero incluso eso ya no es como en Quad, donde la c谩mara est谩 fija y elevada, exterior al espacio plano cerrado, operando necesariamente de modo continuo. Ciertamente un espacio global puede ser dividido por el solo poder de una c谩mara fija, inm贸vil y continua, que opera con un zoom. Un caso c茅lebre es Wavelength de Michael Snow: el zoom de cuarenta y cinco minutos explora un espacio rectangular cualquiera, y descarta los acontecimientos a medida que progresa, dot谩ndolos solamente de una existencia fantasmal, por ejemplo en sobreimpresi贸n negativa, hasta tomar la pared del fondo, cubierta de una imagen de mar vac铆o en que todo el espacio se precipita. Es, se dice, 鈥渓a historia de la disminuci贸n progresiva de una pura potencialidad鈥.7 Pero, m谩s all谩 de que Beckett no ama los procedimientos especiales, las condiciones del problema desde el punto de vista de una reconstrucci贸n local exigen que la c谩mara sea m贸vil, con travellings, y discontinua, con cortes netos: todo est谩 apuntado y cuantificado. Es que el espacio del Tr铆o s贸lo est谩 determinado sobre tres lados, este, norte y oeste, mientras que el sur est谩 constituido por la c谩mara como pared m贸vil. No es el espacio cerrado de Quad, con una sola potencialidad central, sino un espacio con tres potencialidades, la puerta al este, la ventana al norte, el camastro al oeste. Y, como son partes de espacio, los movimientos de c谩mara y los cortes constituyen el pasaje de uno a otro, y su sucesi贸n, su sustituci贸n, todas esas bandas grises que componen el espacio seg煤n las exigencias del tratamiento local. Pero tambi茅n (y es lo m谩s profundo del Tr铆o), todas esas partes se hunden en el vac铆o, cada una a su modo, cada una haciendo aumentar el vac铆o en que se hunden, la puerta entreabierta sobre un corredor oscuro, la ventana que da a una noche lluviosa, el camastro plano que muestra su propio vac铆o. Tanto, que el pasaje y la sucesi贸n de una parte a otra no hacen m谩s que conectar o hacer coincidir insondables vac铆os. Esa es la nueva conexi贸n, propiamente fantasmal, o el segundo paso de la despotenciaci贸n. Se corresponde con la m煤sica de Beethoven, cuando 茅sta llega a puntuar el silencio, y cuando una 鈥減aralela de sonidos鈥 no conecta m谩s que 鈥渁bismos de silencio insondables鈥8. En particular el Tr铆o, en el que el flotamiento, el tr茅molo, indican ya los huecos de silencio sobre los cuales pasa la conexi贸n sonora, al precio de las disonancias.

La situaci贸n es 茅sta: una voz de mujer grabada, predeterminada, vaticinante, cuya fuente est谩 fuera del campo, anuncia en murmullos que el personaje 鈥渧a a creer que oye a la mujer acercarse鈥. Sentado sobre una banqueta cerca de la puerta y sosteniendo un grabador, el personaje se levanta, apoya el aparato y, como un sereno o un centinela fantasmal, se acerca a la puerta, luego a la ventana, luego al camastro. Hay recomienzos, vueltas a la posici贸n de sentado, y la m煤sica sale del grabador s贸lo cuando el personaje est谩 sentado, inclinado sobre el aparato. Esta situaci贸n general no deja de tener parecidos con Eh Joe, que es la primera pieza de Beckett para televisi贸n. Pero las diferencias con el Tr铆o son a煤n mayores. Sucede que la voz femenina no presentaba los objetos, y que 茅stos no se confund铆an con partes del espacio planas y equivalentes: adem谩s de la puerta y la ventana, hab铆a un placard que introduc铆a una profundidad interior a la habitaci贸n, y la cama ten铆a espacio debajo, en lugar de ser un camastro apoyado en el suelo. El personaje estaba acorralado, y la voz no ten铆a como funci贸n nombrar y anunciar, sino recordar, amenazar, perseguir. Era a煤n la lengua II. La voz ten铆a intenciones, entonaciones, evocaba al personaje recuerdos personales insoportables, y se hund铆a en esa dimensi贸n memorial, sin poder elevarse a la dimensi贸n fantasmal de un impersonal indefinido. S贸lo el Tr铆o alcanza eso: una mujer, un hombre y un ni帽o, sin ning煤n dato personal. De Eh Joe al Tr铆o se produce una suerte de depuraci贸n vocal y espacial que hace que la primera pieza tenga m谩s bien un valor preparatorio e introduzca a la obra de televisi贸n, de la cual no forma parte plenamente (no es reproducida aqu铆)9. En el Tr铆o, la voz murmurante devino neutra, blanca, sin intenci贸n, sin resonancia, y el espacio devino un espacio cualquiera, sin parte de abajo ni profundidad, sin otros objetos que sus propias partes. Es el 煤ltimo paso de la despotenciaci贸n, un doble paso, ya que la voz agota lo posible al mismo tiempo que el espacio exten煤a sus potencialidades. Todo indica que la mujer que habla desde afuera y la que podr铆a surgir en ese espacio es la misma. Sin embargo entre los dos 鈥搇a voz fuera del campo y el puro campo de espacio鈥 hay escisi贸n, l铆nea de separaci贸n, como en el teatro griego, el N么 japon茅s o el cine de Straub y de Marguerite Duras10. Es como si se representara simult谩neamente una pieza radiof贸nica y un film mudo: nueva forma de disyunci贸n incluida. O m谩s bien es como un plano de separaci贸n, en el que se inscriben de un lado los silencios de la voz y del otro lado los vac铆os del espacio (cortes netos). Es sobre ese plano del fantasma que se arroja la m煤sica, siguiendo una l铆nea de cresta como un l铆mite al infinito.

Los tr铆os son numerosos: la voz, el espacio, la m煤sica; la mujer, el hombre, el ni帽o; las tres posiciones principales de la c谩mara; la puerta al este, la ventana al norte, el camastro al oeste, tres potencialidades del espacio鈥 La voz dice: 鈥渁hora va a creer que oye a la mujer acercarse鈥. Pero no debemos pensar que tiene miedo y que se siente amenazado; eso era verdad en Eh Joe, pero ya no aqu铆. Tampoco desea ni espera a la mujer, por el contrario. S贸lo espera el final, el final 煤ltimo. Todo el Tr铆o est谩 organizado para terminar, el tan deseado final est谩 pr贸ximo: la m煤sica (ausente en Eh Joe), la m煤sica de Beethoven, es inseparable de una conversi贸n al silencio, de una tendencia a la abolici贸n en los vac铆os que ella conecta. En verdad el personaje ha extenuado todas las potencialidades del espacio, en tanto que ha tratado las tres fuentes como simples partes asimilables y ciegas que flotan en el vac铆o: ha hecho imposible la llegada de la mujer. Incluso el camastro es tan plano que da testimonio de su vac铆o. 驴Por qu茅, sin embargo, el personaje recomienza, mucho despu茅s de que la voz haya callado, por qu茅 vuelve a la puerta, a la ventana, a la cabecera del camastro? Lo hemos visto, es que el final habr谩 sido, mucho antes de que 茅l pueda saberlo: 鈥渢odo continuar谩 completamente solo, hasta que llegue la orden de detener todo鈥11. Y cuando aparece el peque帽o mensajero mudo, no es para anunciar que la mujer no vendr谩, como si fuese una mala noticia, sino para dar la tan esperada orden de detener todo, que ya estaba terminado. A menos el personaje ten铆a un medio para presentir que el final estaba pr贸ximo. La lengua III no comporta solamente espacio sino tambi茅n imagen. Ahora bien, la pieza tiene un espejo, que cumple un gran papel, y se distingue de la serie puerta-ventana-camastro, ya que no es visible desde la 鈥減osici贸n c谩mara plano general鈥 y no interviene en las presentaciones del comienzo; por otra parte ser谩 asociado con el grabador (鈥減eque帽o rect谩ngulo gris, mismas dimensiones que el grabador鈥), no con las tres cosas. M谩s a煤n, cuando el personaje se inclina hacia 茅l por primera vez, sin que se lo pueda ver a煤n, es la 煤nica vez en que la voz que preside se ve sorprendida, tomada de improviso: 鈥淎h!鈥; y cuando se ve por fin el espejo, en la posici贸n m谩s cercana a la c谩mara, surge la Imagen, es decir el rostro del personaje abominable. La imagen dejar谩 su soporte y se har谩 flotante en primer plano, mientras que el segundo movimiento del Tr铆o logra sus 煤ltimas medidas amplificadas. El rostro se pone a sonre铆r, sorprendente sonrisa falsa y astuta de quien alcanza la meta de su 鈥渞etorcido delirio鈥: ha hecho la imagen12.

El Tr铆o va del espacio a la imagen. El espacio cualquiera pertenece ya a la categor铆a de la posibilidad, porque sus potencialidades hacen posible la realizaci贸n de un acontecimiento 茅l mismo posible. Pero la imagen es m谩s profunda, porque descuella de su objeto para ser ella misma un proceso, es decir un acontecimiento como tal posible, que incluso no tiene que realizarse en un cuerpo o un objeto: algo como la sonrisa sin gato de Lewis Carroll. De donde viene el cuidado con que Beckett hace la imagen: ya en Eh Joe el rostro sonriente que aparec铆a en imagen pero sin que pueda verse la boca, quedando la pura posibilidad de la sonrisa en los ojos, y en las dos comisuras que van hacia arriba, mientras que el resto no es tomado en el plano. Una horrible sonrisa sin boca. En 鈥s贸lo nubes鈥, el rostro femenino 鈥渃asi no tiene cabeza, un rostro sin cabeza suspendido en el vac铆o鈥; y en Nacht und Tr盲ume el rostro so帽ado est谩 como tomado por el trapo que le seca el sudor, cual un rostro de Cristo, y flota en el espacio13. Pero si es verdad que el espacio cualquiera no se separa de un habitante que exten煤a sus potencialidades, con m谩s raz贸n la imagen permanece inseparable del movimiento por el cual se disipa de s铆 misma: el rostro se inclina, se desv铆a, se borra o se deshace como una nube, como humo. La imagen visual es conducida por la m煤sica, imagen sonora que corre hacia su propia abolici贸n. Estando todo posible agotado, ambas van hacia el fin.

El Tr铆o nos llevaba del espacio a las puertas de la imagen. Pero 鈥s贸lo nubes鈥 penetra en el 鈥渟antuario鈥: el santuario es el lugar en el que el personaje va a hacer la imagen. O m谩s bien, en una vuelta a las teor铆as postcartesianas de Murphy, hay ahora dos mundos, uno f铆sico y uno mental, uno corporal y uno espiritual, uno real y uno posible14. Lo f铆sico parece hecho de una extensi贸n calificada, con una puerta a la izquierda que da sobre 鈥渃aminos de suburbio鈥, por la cual el personaje sale y entra, a derecha un cuartito en que se cambia de ropa, y arriba el santuario en que desaparece. Pero todo eso s贸lo existe en la voz del propio personaje. Lo que vemos, por el contrario, es solamente un espacio cualquiera, determinado como un c铆rculo rodeado de negro, cada vez m谩s oscuro a medida que nos acercamos a la periferia, cada vez m谩s claro a medida que nos acercamos al centro: la puerta, el cuartito, el santuario, no son m谩s que direcciones en el c铆rculo, oeste, este, norte, y lejos al sur, fuera del c铆rculo, la c谩mara inm贸vil. Cuando va en una direcci贸n, el personaje s贸lo se hunde en la sombra; cuando est谩 en el santuario, s贸lo aparece en un plano cercano, de espaldas, 鈥渟entado en una banqueta invisible, inclinado sobre una mesa invisible鈥. Por lo tanto el santuario s贸lo tiene una existencia mental; es un 鈥渞educto mental鈥, como dec铆a Murphy, y que responde a la ley de los inversos, tal como la expone Murphy: 鈥渢odo movimiento en ese mundo del esp铆ritu exig铆a un estado de reposo en el mundo del cuerpo鈥. La imagen es precisamente eso: no una representaci贸n de objeto, sino un movimiento en el mundo del esp铆ritu. La imagen es la vida espiritual, la 鈥渧ida all铆 arriba鈥 de C贸mo es. S贸lo se puede agotar las alegr铆as, los movimientos y las acrobacias de la vida del esp铆ritu si el cuerpo se queda inm贸vil, replegado, sentado, oscuro, agotado 茅l mismo: es lo que Murphy llamaba 鈥渓a connivencia鈥, la concordancia perfecta entre la necesidad del cuerpo y la necesidad del esp铆ritu, el doble agotamiento. El tema de 鈥贸lo nubes鈥 es esa necesidad del esp铆ritu, esa vida all铆 arriba. Lo que cuenta ya no es el espacio cualquiera, sino la imagen mental a la cual 茅ste conduce.

Ciertamente no es f谩cil hacer una imagen. No alcanza con pensar en algo o en alguien. La voz dice: 鈥淐uando pienso en ella鈥, No鈥 No, no es exacto鈥︹. Es necesaria una oscura tensi贸n espiritual, una intensio segunda o tercera como dec铆an los autores de la Edad Media, una evocaci贸n silenciosa que sea tambi茅n una invocaci贸n e incluso una convocaci贸n, y una revocaci贸n, ya que eleva a la persona o la cosa al estado de indefinido: una mujer鈥 鈥淎pelo al ojo del esp铆ritu鈥, exclamaba Willie15. Novecientas noventa y ocho veces de cada mil fallamos y nada aparece. Y cuando se logra, la imagen sublime invade la pantalla, rostro femenino sin contorno, y ora desaparece enseguida, 鈥渆n un mismo aliento鈥, ora se demora antes de desaparecer, ora murmura algunas palabras del poema de Yeats. De todos modos, la imagen responde a las exigencias de Mal visto Mal dicho, Mal visto Mal o铆do, que reinan en el reino del esp铆ritu. Y, en tanto que movimiento espiritual, no se separa del proceso de su propia desaparici贸n, de su disipaci贸n, prematura o no. La imagen es un soplo, un aliento, pero expirante, en v铆as de extinci贸n. La imagen es lo que se apaga, se consume 鈥搖na ca铆da. Es una intensidad pura, que se define por su altura, es decir su nivel por encima de cero, que solo describe cayendo16. Lo que se retiene del poema de Yeats es la imagen visual de nubes pasando por el cielo y que se deshacen en el horizonte, y la imagen sonora del grito de un p谩jaro que se extingue en la noche. Es en ese sentido que la imagen concentra una energ铆a potencial que tiene en su proceso de autodisipaci贸n. Anuncia que el fin de lo posible est谩 pr贸ximo, tanto para el personaje de 鈥贸lo nubes鈥 como para Winnie, que se sent铆a un 鈥渃茅firo鈥, un 鈥渃谩lido agujero鈥, justo antes de la negrura eterna, la noche negra sin salida. Ya no hay imagen ni espacio: m谩s all谩 de lo posible no hay m谩s que lo negro, como en el tercer y 煤ltimo estado de Murphy, donde el personaje ya no se mueve en esp铆ritu sino que se ha vuelto un 谩tomo indiscernible, ab煤lico, 鈥渆n el negro de la libertad absoluta鈥17. Es la palabra del fin, 鈥測a no hay posible鈥.

Toda la 煤ltima estrofa del poema de Yeats se corresponde con 鈥贸lo nubes鈥 : los dos agotamientos para producir el fin que arrastra al Sentado. Pero el encuentro de Beckett con Yeats desborda esta obra; no porque Beckett retome el proyecto de introducir el N么 como realizaci贸n en el teatro. Sino que las convergencias de Beckett con el N么, aun involuntarias, suponen acaso el teatro de Yeats, y se manifiestan por su cuenta en la obra de televisi贸n18. Lo que ha sido llamado un 鈥減oema visual鈥, un teatro que no se propone desarrollar una historia sino crear una imagen; las palabras que forman el decorado para una red de recorridos en un espacio cualquiera; la extrema minuciosidad de esos recorridos, medidos y recapitulados en el espacio y el tiempo, en relaci贸n con lo que debe quedar indefinido en la imagen espiritual; los personajes como 鈥渟obre-marionetas鈥, y la c谩mara como personaje que tiene un movimiento aut贸nomo, furtivo o fulgurante, en antagonismo con el movimiento de los otros personajes; el rechazo de los medios artificiales (c谩mara lenta, sobreimpresi贸n, etc.) como algo que no concuerda con los movimientos del esp铆ritu鈥19 Seg煤n Beckett s贸lo la televisi贸n satisface esas exigencias.

Hacer la imagen es tambi茅n la operaci贸n de Nacht und Tr盲ume, pero esta vez el personaje no tiene voz para hablar y no oye, as铆 como tampoco puede moverse, sentado, con la cabeza vac铆a sobre manos atrofiadas, 鈥渙jos cerrados bien abiertos鈥. Es una nueva depuraci贸n, 鈥淪in m谩s cuerda, menos. Sin m谩s cuerda, peor. Sin m谩s cuerda, nada. Sin m谩s cuerda, a煤n鈥20. Es de noche y va a so帽ar. 驴Hay que creer que se duerme? M谩s bien hay que creerle a Blanchot, cuando declara que el sue帽o traiciona a la noche, porque crea una interrupci贸n entre dos d铆as, permitiendo al siguiente suceder al precedente21. Frecuentemente nos contentamos con distinguir la enso帽aci贸n diurna, o sue帽o despierto, del sue帽o dormido. Pero eso es un asunto de cansancio y reposo. As铆 se pierde el tercer estado, acaso el m谩s importante: el insomnio, 煤nico adecuado a la noche, y el sue帽o de insomnio, que es un asunto de agotamiento. El agotado es el que tiene los ojos bien abiertos. Al dormir se so帽aba, pero se sue帽a tambi茅n con el insomnio. Los dos agotamientos, el l贸gico y el psicol贸gico, 鈥渃abeza y pulmones鈥, como dice Kafka, se dan cita a nuestras espaldas. Kafka y Beckett apenas se parecen, pero tienen en com煤n el sue帽o insomne22. En el sue帽o de insomnio no se trata de realizar lo imposible sino de agotar lo posible, ya sea d谩ndole un m谩ximo de extensi贸n que permita tratarlo como un real diurno despierto, a la manera de Kafka, ya sea como Beckett, reduci茅ndolo a un m铆nimo que lo someta a la nada de una noche sin sue帽o. El sue帽o es guardi谩n del insomnio, para impedirle dormir. El insomnio es la fiera agazapada que se extiende tanto como los d铆as y se restringe tanto como la noche. Aterradora postura del insomnio.

El insomne de Nacht und Tr盲ume se prepara para lo que tiene que hacer. Est谩 sentado, las manos apoyadas sobre la mesa, la cabeza apoyada sobre las manos: un simple movimiento de manos que se colocasen sobre la cabeza, o al menos se soltasen, es una posibilidad que s贸lo puede aparecer en un sue帽o, como una banqueta voladora鈥 Pero ese sue帽o hay que hacerlo. El sue帽o del agotado, del insomne, del ab煤lico, no es como el sue帽o que se da al dormir, que se hace solo, en la profundidad del cuerpo y del deseo; es un sue帽o del esp铆ritu, que debe ser hecho, fabricado. Lo 鈥渟o帽ado鈥, la imagen, ser谩 el mismo personaje en la misma posici贸n de sentado, invertido, perfil izquierdo en vez del perfil derecho, y sobre el so帽ador; pero para que las manos so帽adas surjan como imagen, ser谩 necesario que otras manos, de mujer, revoloteen y levanten la cabeza, le den de beber de un c谩liz, la limpien con un trapo, de modo que, con la cabeza ahora levantada, el personaje so帽ado pueda tender sus manos hacia una de las que condensan y dispensan la energ铆a en la imagen. Esta imagen parece alcanzar una intensidad desgarradora, hasta que la cabeza vuelve a caer sobre tres manos, mientras que la cuarta se posa sobre el cr谩neo. Y cuando la imagen se disipa, se creer铆a o铆r una voz: lo posible est谩 realizado: 鈥渆st谩 hecho, he hecho la imagen鈥. Pero ninguna voz habla, como en Quad. No hay m谩s que la voz de hombre que tararea y canturrea las 煤ltimas cadencias del humilde estribillo conducido por la m煤sica de Schubert, 鈥淰uelvan dulces sue帽os鈥, una vez antes de la desaparici贸n de la imagen, una vez luego de su desaparici贸n. La imagen sonora, m煤sica, remplaza a la imagen visual, y abre el vac铆o o el silencio del final 煤ltimo. Esta vez es Schubert, tan querido por Beckett, el que opera un hiato o salto, una suerte de ruptura, de un modo muy diferente al de Beethoven. Es la voz mel贸dica mon贸dica que salta fuera de la estructura harm贸nica reducida al m铆nimo, para llevar a cabo una exploraci贸n de las intensidades puras que se aprecia en el modo en que el sonido se extingue. Un vector de abolici贸n cabalgado por la m煤sica.

En su obra para televisi贸n, Beckett agota dos veces el espacio y dos veces la imagen. Beckett soport贸 cada vez menos las palabras. Y conoc铆a desde el principio la raz贸n por la cual las soportar铆a cada vez menos: la particular dificultad que hay para 鈥渉acer agujeros鈥 en la superficie del lenguaje, para que al fin aparezca 鈥渓o que se esconde detr谩s鈥. Se los puede hacer en la superficie del lienzo pitado, como Rembrandt, C茅zanne o Van Velde, sobre la superficie del sonido, como Beethoven o Schubert, a fin de que surja lo vac铆o o lo visible en s铆, el silencio o lo audible en s铆; pero 鈥溌縣ay una sola raz贸n para que la superficie de la palabra, terriblemente tangible, no pueda ser disuelta?鈥23. No es s贸lo que las palabras mientan; est谩n tan cargadas de c谩lculos y significaciones, y tambi茅n de intenciones y recuerdos personales, de viejos h谩bitos que los cimientan, que su superficie se vuelve a cerrar apenas abierta. Se pega. Nos aprisiona y nos asfixia. La m煤sica llega a transformar la muerte de una jovencita en una jovencita muerta, opera esa extrema determinaci贸n de lo indefinido como intensidad pura que perfora la superficie, como en el 鈥淐oncerto a la memoria de un 谩ngel鈥. Pero las palabras no pueden hacerlo, con

鈥淟ocura visto eso 鈥 eso 鈥

c贸mo decir 鈥 esto 鈥

eso esto 鈥 esto de aqu铆 鈥

todo ese esto de aqu铆 鈥 locura dado todo eso 鈥 visto 鈥

locura visto todo ese esto de aqu铆 s贸lo 鈥 s贸lo 鈥

c贸mo decir 鈥 ver 鈥 entrever 鈥

creer entrever 鈥 querer creer entrever 鈥

locura s贸lo querer entrever qu茅

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹24

Y ora son proyectiles que agujerean la frase para reducir sin cesar la superficie de las palabras, como en el poema Rumbo a lo peor: 鈥Lo mejor menor. No. La nada lo mejor. Lo mejor peor. No. No lo mejor peor. La nada no lo mejor peor. Menos mejor peor. No. Lo menos. Lo menos mejor peor. Lo menor nunca puede ser nada. Nunca a la nada puede ser reconducido. Nunca por la nada anulado. Inanulable menor. Decir ese mejor peor. Con palabras que reducen decir el menor mejor peor

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

Hiato para cuando palabras desaparecidas鈥.25

1 Este ensayo fue escrito por Deleuze a prop贸sito de una de las cuatro obras de Beckett escritas para televisi贸n, titulada 芦Quad禄.

2 En las novelas como Watt la serie pod铆a poner en juego movimientos, pero en relaci贸n con objetos o comportamientos.

3 Molloy y El Innombrable contienen desde sus primeras p谩ginas una meditaci贸n acerca del encuentro de dos cuerpos.

4 Pour finir encore et autres foirades, p. 53.

5 芦 Dream of Fair to Middling Women 禄, 1932, y la carta de 1937 a Axel Kaun (Disjecta).

Beckett subraya en Beethoven 鈥渦na puntuaci贸n de dehiscencia, vacilaciones, la coherencia deshecha鈥︹. Andr茅 Bernold coment贸 estos textos de Beckett sobre Beethoven en un muy bello art铆culo: 鈥淐upio dissolvi, nota sobre Beckett m煤sico鈥, D茅tail, Atelier de la Fondation Royaumont, n掳 3/4, 1991. Los music贸logos que analizan el segundo movimiento del tr铆o de Beethoven marcan las figuraciones en tr茅molo del piano, a las cuales sucede un final 鈥渜ue se precipita derecho hacia la mala tonalidad y all铆 se queda鈥︹ (Anthony Burton).

6 Robert Bresson, Notes sur le cin茅matographe [Notas sobre el cine], Gallimard, p. 95-96.

7 P.A. Sitney, 鈥淟e film structurel鈥 [El filme estructural], in Cin茅ma, th茅orie, lectures, Ed. Klincksieck, p. 342 : sobre el film de Snow. Antes que Snow Beckett hab铆a hecho una operaci贸n an谩loga, pero en condiciones puramente radiof贸nicas: Cendres. El personaje, que escuchamos caminar sobre los guijarros cerca del mar, evoca ruidos-recuerdos que responden a su llamado. Pero, habi茅ndose agotado la potencialidad sonora del espacio, pronto dejan de responder, y el ruido del mar se traga todo.

8 Cf. Disjecta. Y, sobre la puntuaci贸n, la conexi贸n musical de los silencios y la conversi贸n de la m煤sica en silencio, cf. Andr茅 Bernold., p. 26, 28.

9 Eh Joe apareci贸 en Com茅die et actes divers [Comedia y actos diversos].

12 鈥淩etorcido delirio鈥 aparece en el poema de Yeats de 鈥贸lo nubes鈥

13 Jim Lewis, el operador de Beckett para todas las piezas de televisi贸n realizadas en Stuttgart, habla de los problemas t茅cnicos correspondientes a esos tres casos (Revue d鈥檈sth茅tique, p. 371 sq.). Especialmente para Eh Joe beckett quer铆a que las comisuras de los labios aparezcan

en la imagen un cuarto de cent铆metro, y no medio.

14 Es el gran cap铆tulo VI de Murphy, 鈥淎mor intellectualis quo Murphy se ipsum amat鈥, p. 81-85.

15 Oh les beaux jours, p. 80. Es una f贸rmula tomada de Yeats (芦 Au puits de l鈥櫭﹑ervier 禄 [En los pozos del gavil谩n], Empreintes, juin 1978, p. 2). Se encuentran f贸rmulas similares en Klossowski : 鈥渆n lugar de nombrar el esp铆ritu a Roberta, lo que se produce es lo contrario鈥e golpe Roberta deviene el objeto de un puro esp铆ritu鈥︹ (Roberte ce soir [Roberta esta noche], Ed. de Minuit, p. 31). Por su parte Klossowski liga invocaci贸n y revocaci贸n, en relaci贸n con las voces, los alientos.

16 El problema de la disipaci贸n de la imagen, o de la Figura, aparece en t茅rminos muy similares en la pintura de Bacon.

17 Murphy, p. 84-85.

18 Sobre 鈥淵eats y el N么鈥, ver el art铆culo de Jacqueline Genet, quien establece acercamientos con Beckett: W. B. Yeats, L鈥橦erne. Acerca de las relaciones eventuales de Beckett con el N么, cf. Cahiers Renaud-Barrault, n掳 102, 1981.

19 Es en Film (Comedia y actos diversos) que la c谩mara adquiere al m谩ximo un movimiento antagonista; pero el cine necesita los 鈥渢rucos鈥 m谩s que la televisi贸n (cf. el problema t茅cnico de

Film, p. 130), y el control de la imagen es mucho m谩s dif铆cil.

20 Cap au pire [Rumbo a lo peor], p. 27, 62.

21 Blanchot, L鈥檈space litt茅raire [El espacio literario], Gallimard, p. 281 : 鈥la noche, la esencia de la noche no nos deja dormir鈥.

22 Cf. Kafka, Pr茅paratifs de noce 脿 la campagne [Preparativos de una boda en el campo], Gallimard. p. 12 : 鈥淣i siquiera tengo necesidad de ir yo mismo al campo, no es necesario. Mando mi cuerpo vestido鈥 Durante ese tiempo, yo estoy acostado en mi cama bajo una colcha marr贸n tirada simplemente sobre m铆, expuesta al aire que sopla por la puerta entreabierta鈥. Y en el n煤mero de Obliques sobre Kafka, cf. el texto de Groethuysen: 鈥淪e quedaron despiertos mientras dorm铆an; mantuvieron los ojos abiertos mientras dorm铆an鈥 Es un mundo sin sue帽o. El mundo del durmiente despierto. Todo est谩 muy claro鈥.

23 Cf. los dos textos retomados en Disjecta.

24 芦 Comment dire 禄 [C贸mo decir], (Po猫mes).

25 Cap au pire [Rumbo a lo peor], p.41, 53.

