–

De parte de Arrezafe June 27, 2021 217 puntos de vista

Rebelión

– 21/12/2020

Si los sionistas

pretendían crear un estado en Palestina “tan judío como

Inglaterra es inglesa” como dijo Weizmann en la Conferencia de

Paz de Paris en 1922, la agricultura y la relación con la tierra

sería fundamental para la implantación del Estado sionista, con

objetivos claros: controlar la tierra, acoger a la población

migrante [judía] y expulsar a los Palestinos. La agricultura

jugaba un rol ideológico en el movimiento sionista, vinculándolos

con la “tierra prometida”, creando los primeros Yishuv que darían

paso al futuro Estado de Israel.

La geografía y

climatología en Medio Oriente no es favorable respecto a la

disponibilidad del agua, haciendo de la misma una de las principales causas de

conflictos en la región.

El río Jordán, así

como el Nilo y el Éufrates son ríos internacionales, de los cuales

distintos países extraen agua. En la región, Líbano y Siria son

países excedentarios de agua, mientras que Jordania, Israel y

Palestina son deficitarios; sin embargo, Israel mediante la ocupación

ilegal que ejerce en territorios palestinos, logra satisfacer su

consumo a punta de pistola y explotaciones ilegales de las fuentes

hídricas palestinas.

Se estima que para el año

2025 la situación será insostenible para estos países y, en este

contexto, los recursos hídricos pasan a ser un problema de seguridad

nacional para los diferentes Estados.







Los afluentes del río Jordán son alóctonos, las aguas provienen de

otros territorios o estados. Desde el Alto Jordán, que en su parte

superior llega hasta el lago Tiberiades, fluyen los ríos

Hasbani, con un recorrido que se enmarca al interior del Líbano, el

Dan y por último el Banyias, que desciende desde los Altos del

Golán, territorio sirio ocupado por Israel en 1967.

En la parte media, se

encuentra el río Yarmouk, que nace en Siria, desembocando en el

Jordán. El río Yarmouk funciona de frontera entre Siria y Jordania,

Jordania e Israel y Jordania con Palestina. En el sector bajo del

Jordán, su curso inferior, que trascurre por el valle del Rift, se

encuentra la mayor depresión del planeta, hasta llegar al Mar

Muerto, sufriendo una salinización del agua en el trayecto. Las

grandes extracciones que realiza Israel al norte del caudal provocan

la disminución que afecta el Mar Muerto, dejando un riachuelo sin

fuerza.

“Para Israel es más

necesaria el agua que la tierra”, señalaba Simon Peres, ex

primer ministro israelí, nacido en Polonia, que en 1996 ordenó

asesinar a 102 civiles, incluyendo niños y mujeres, en el campamento de

Qana. Simon Peres también recibió el Premio Nobel de la Paz.

“PERES MATÓ A MIS HIJOS”

El movimiento

sionista, desde un comienzo discutía la importancia estratégica del

agua: “Las fronteras (del Hogar Nacional Judío), no deberían

ser trazadas exclusivamente sobre los limites históricos (bíblicos).

Nuestras pretensiones hacia el norte están imperativamente dictadas

por las necesidades de la vida económica moderna. Todo el futuro

económico de Palestina depende de su aprovechamiento de agua para el

regadío y para la producción de electricidad”. Carta

escrita en 1919 por Chaim Wiezmann presidente de la Organización

Sionista Mundial y primer presidente de Israel, dirigida al primer

ministro británico David Lloyd George.

En el año 1871 la

Palestine Exploration Fund, a

cargo del Mandato Británico, ya había publicado un informe

señalando que la desviación del caudal del norte de Palestina al

sur, podría concretar la llegada de millones de colonos a la

región, posición que respaldaba el movimiento colonial sionista.

Posteriormente, la colonización israelí fue fuertemente fomentada

por Gran Bretaña, y entre 1922 y 1947 la población judía

aumentó de 84.00 a 600.000 (liquidando la independencia prometida a

los árabes si combatían al Imperio otomano), lo que generó una

presión no solamente sobre la tierra, si no sobre el consumo de

agua.

“Si Palestina

estuviera separada del Litani, del Alto Jordán y del Yarmouk, nunca

podría llegar a ser independiente a nivel económico”,

señalaba Chaim Weizman presidente de la organización sionista

mundial al primer ministro británico Lloyd George en 1920. Ya que si

pretendían crear un estado en Palestina “tan judío como

Inglaterra es inglesa” como dijo Weizmann en la Conferencia

de Paz de Paris en 1922, la agricultura y la relación con la tierra

sería fundamental para la implantación del Estado sionista, con

objetivos claros: Controlar la tierra, instalar a la población

migrante judía y expulsar a la población autóctona palestina. La agricultura

jugaba un rol ideológico en el movimiento sionista, vinculándolos

con la “tierra prometida”, creando los primeros

Yishuv que darían paso al futuro Estado de Israel.

En ese contexto, durante

las últimas décadas Israel ha explotado de sobremanera el Mar

Muerto para la industria cosmética, produciendo millones de dólares

en ganancias. Por otro lado, las pérdidas económicas infringidas al estado palestino debido a las

restricciones israelíes al Mar Muerto (movimiento, construcción, agricultura,

conducciones de agua, irrigación y ganado) ascienden a 3.4 billones de dólares.

Asimismo, los

colonos israelíes consumen mayores cantidades de agua que la

población palestina autóctona, lo cual genera dificultad en la

gestión hidrológica, sobre todo en el ámbito de la agricultura. La

cuestión hídrica es y ha sido uno de los asuntos más importantes

para la empresa colonial sionista. Para que Israel sea viable,

necesitan de la emigración judía de todo el mundo, convirtiéndola en

elemento vital para la agricultura y la industria.

Debido a ello, la Agencia

Judía le encargó a Walter Clay Lowdermilk elaborar un informe

publicado en 1994, con objeto de irrigar el sur de Palestina con

agua del Jordán. El texto señalaba que cuatro millones más de

inmigrantes judíos podían ser acogidos, siendo el problema

fundamental del plan es que debía utilizar las aguas del río

Litani, que se encuentra enteramente en territorio libanés.

Israel, concretando el plan anterior, pondrá en marcha el Plan

Siete Años que centraliza la gestión del agua en un único

sistema, para suministrar las distintas necesidades agrícolas,

domésticas e industriales. El mínimo común denominador fue el Acueducto Nacional del Plan Siete Años, desviando el agua

del Jordán hacia el Neguev, convirtiéndose en el centro del

conflicto entre israelíes y árabes.

A contrapelo de este

plan, en 1952 el ingeniero Max Bunger, un americano que trabajaba en

la UNRWA, presentó el proyecto de un embalse en el río Yarmuk para

facilitar y afrontar el problema de los refugiados palestinos

expulsados tras la Nakba que se encontraban en Cisjordania. Este

proyecto permitía una correcta distribución de los recursos, junto

con la generación de energía eléctrica. El plan Bunger permitía utilizar el

agua del Yarmouk sin tener que dirigirla al lago Tiberiades, bajo

dominio israelí, evitando la dependencia jordana de Israel.

En 1953 Siria y Jordania

acordaron el reparto, basado en el plan Bunge, de las aguas del

Yarmouk, que sería financiado por la UNRWA y la United States

Technical Cooperation Agency. Pero debido a los reclamos, fundados en

que no consideraban sus derechos por parte de Israel, la ayuda

internacional fue negada producto de la presión norteamericana e

israelí y Max Bunge sería relegado a Brasil.

La construcción por

parte de Israel en 1953 del acueducto nacional encendió las alarmas

en el mundo árabe, y entre ese año y 1956 el presidente Eisenhower

envió a negociar un acuerdo regional sobre el agua a Eric Johnston,

embajador especial, para tomar protagonismo en la Guerra Fría,

evitar la penetración soviética y radicar a los refugiados

palestinos tras la Nakba, en Jordania, en base a la agricultura, para aliviar la carga económica que soportaba EEUU para

mantener a los 450.000 palestinos residentes en el Valle del Jordán.

El diplomático estadounidense debía apaciguar y neutralizar la crisis.

Johnston era el encargado

de sentar a las partes a negociar. En la mesa se encontraban dos

propuestas opuestas que se debían resolver. Por un lado, el plan

Sirio-Jordano que se encontraba dentro de las prácticas

internacionales, por el cual se generarían programas de regadío, se

construiría el canal del Ghor en el Jordán inferior (terminado

en 1964) y la represa sobre el Yarmouk (terminada en 2011), todo esto

sin desviar el curso natural del Jordán.

Por otro lado, el plan de

Israel, que comenzaba la construcción del acueducto nacional

expulsando a los habitantes palestinos y árabes de la zona violando

los armisticios de 1948, plan que se encontraba fuera del marco legal

internacional, cortando gran parte del agua dulce que irrigaban los

Territorios Palestinos.







En el año 1954, la URSS,

que formaba parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

vetó la construcción del desvío del alto Jordán, por ser un área

desmilitarizada según el Armisticio de la Guerra de 1948, en donde

ningún estado ejercía soberanía. El informe Johnston de 1955

proponía que, del río Jordán, el Líbano tendría una cuota del

3%, Siria un 10%, Israel un 31% y Jordania un 56%.

Johnston y sus esfuerzos

fracasaron, ya que el enviado especial entendió que un acuerdo

técnico de la gestión de los recursos debía ser posterior a otro

de carácter político entre los Estados involucrados. El proyecto

colonial sionista era incompatible con lo propuesto por Johnston, una

administración en conjunto, el movimiento colonial presionaba por

una gestión unilateral de las fuentes para seguir colonizando

territorio palestino.

También quedó de

manifiesto lo fundamental que es el agua para la seguridad nacional

israelí, que tensionaría para resolver vía militar el

conflicto, a tal punto que las decisiones relevantes se tomaban en un

comité especial en el que participaban los ministerios de Defensa,

de Exteriores, de Agricultura y Finanzas. La invasión israelí,

francesa e inglesa a Egipto en 1956 enterraría la misión del

embajador.

Ofensiva hídrica y

diplomática

En 1963, diez años

después, Israel retoma la construcción del acueducto nacional, lo

que provoca que en la Cumbre del Cairo de enero de 1964 (año en que

la Liga de Estados Árabes incorpora a la OLP) se decida desviar las

aguas del Hasbani y del Banyas hacia el Yarmouk. La respuesta de

Israel fue militar, con ataques entre 1964 y 1966 que destruyeron las construcciones árabes. En 1967, Israel destruyó una

represa sirio-jordana que estaban construyendo en el Yarmouk, llamada Khaled ibn Walid. Sería la antesala y el momento

oportuno para concretar la deuda de 1948: La ocupación de toda

Palestina, desde el Jordán al mar Mediterráneo, con una ofensiva

militar que se produciría en Junio de 1967.

Ariel Sharon, sin pelos

en la lengua, lo confirma: “En realidad, la Guerra de Junio de

1967 se inició dos años y medio antes, cuando Israel decidió

rechazar la desviación del curso del Jordán”.

La Guerra de Junio

perseguía nuevos territorios y conquistas, pero también se debe

entender en la lógica del control del agua.

El ex Primer Ministro

israelí, nacido en Bielorrusia, Menahem Begin, declaró a The New

York Times en 1982 que, en las semanas previas a la guerra de Junio

de 1967, “La concentración de tropas egipcias no probaban que

Gamal Abdel Nasser, presidente egipcio, realmente fuera atacarnos.

Debemos ser honestos con nosotros mismos, fuimos nosotros quien decidimos

atacarlos”. En el mismo sentido, Mordechai Bentov, miembro del

nuevo gobierno de unidad nacional en 1967, concedió una entrevista al

diario Al-Hamishmar en 1971, en la cual señaló que “Toda la

historia del peligro de exterminio fue inventada en cada detalle y

exagerada para justificar la anexión de nuevos territorios árabes”.

De esta manera,

finalizando el Mandato Británico de Palestina, Israel llegó a un

acuerdo con Jordania para limitar su participación militar en el

frente árabe para la guerra de 1948, en la que Jordania tendría de

moneda de cambio la posibilidad de apropiarse de Cisjordania. El ex

presidente israelí de origen polaco, David Bengurion, llamó a este

acuerdo “Bechiya lederot” que significa “Un error

histórico fatal”, que las generaciones futuras lamentarán. De

esta manera, la Guerra de Junio supondría la corrección de dicho error.

El mapa posterior a la

guerra de 1967 se configura con la ocupación israelí de los Altos

del Golán (que alimenta el Tiberiades), Cisjordania, Gaza y el

Sinaí. Del mismo modo, Israel ocupó todas las riberas sirias del

lago Tiberiades y del Yarmouk, las fuentes del Banyas, los acuíferos

montañosos de Cisjordania y sus napas subterráneas. En 1978 y 1982

Israel, aprovechando la guerra civil interna que sufría el pueblo

libanés, invadió el sur del Líbano, pasando a controlar otro

tributario del río Jordán, el Hasbani, junto al sector alto del río

Litani. Con ello, pasó a dominar por completo el sector superior del

Jordán; no obstante, el año 2000 Israel se retiró del Líbano

(excepto de las Granjas de Sheba) debido a la resistencia libanesa.

Recién finalizada la Guerra de

1967, Israel dicta el Decreto Militar n°92, que declara “Recursos

estratégicos bajo control militar” los acuíferos de

Cisjordania (Territorios Palestinos Ocupados) y sus fuentes hídricas.

Esta orden de la Autoridad Civil de la ocupación israelí en los

Territorios Palestinos, se apropiaba de los recursos hidrológicos,

junto con la información y datos sobre el agua en los Territorios

Palestinos, explotando las fuentes de las capas freáticas costeras, al

igual que los acuíferos montañosos de Cisjordania. Lo anterior

cobra relevancia cuando se considera que las aguas usurpadas a los

árabes por Israel entre 1967 y 1978 representan el 40% del total de

agua consumida en Israel. De esta forma, la Guerra de Junio de 1967 generaría los recursos hídricos suficientes para abastecer las

colonias construidas en territorio ocupado, expandiendo su ocupación

y asegurando una agricultura estable para asentar a los colonos.

“La única cuestión

que podría llevar a Egipto de nuevo a la guerra sería el agua”,

declaraba el presidente egipcio Anuar Sadat en 1979.

A principios de la década

de los noventa, en la Declaración de Principios de los Acuerdos de

Oslo del 13 de septiembre de 1993, se buscaron fórmulas para la

cooperación mutua sobre la extracción de recursos hídricos. En el

anexo 3 de la Declaración se establece un programa de desarrollo de

recursos hídricos entre ambas partes, junto con la utilización

equitativa del agua. El anexo 4 versa sobre el desarrollo regional,

como la creación de un canal que una el Mar Mediterráneo con el Mar

Muerto, refiriéndose a proyectos de desalinización, desarrollo

agrícola y la prevención de la desertificación.

Posteriormente, en los

Acuerdos del Cairo de 1994, tratando de aterrizar y materializar la

Declaración de Principios del año anterior, se evidenciará la

correlación de fuerzas entre ambas partes. En El Cairo, se establece

que la Autoridad Palestina no tendrá jurisdicción sobre los

Territorios Palestinos ocupados, ilegalmente, por Israel. Más aún,

se estipula que los recursos que se encuentran en dicho territorio no

podrán ser administrados por la Autoridad Palestina, y que Mekerot

(empresa nacional de agua israelí) suministrará agua a las colonias

y recintos militares. El párrafo 31C tipifica que la Autoridad

Palestina debe pagar a Mekerot el agua que le entregue, teniendo en

cuenta que estos recursos provienen de su propio territorio, quiere decir que Palestina debe pagar por el agua de su propio

subsuelo. Hoy en día, Mekorot suministra a Cisjordania un 53% del

agua de uso doméstico. Los palestinos administran el 20% de las

fuentes subterráneas, mientras que Israel administra el 80%.

En junio de 2002 el

Estado de Israel comenzó a construir un Muro de 723 kilómetros de

largo y 8 metros de alto con cercos eléctricos, trincheras y

patrullas. La justificación declarada por Israel fue prevenir

ataques terroristas; pero, lo que omite este pretexto, legitimado por

la Corte Suprema israelí, es que anexa gran parte del territorio

fértil palestino de Cisjordania, junto al acuífero occidental, la

fuente más grande subterránea de Cisjordania.

Un 85% de la construcción

del Muro se encuentra en territorio palestino, forzando a 60

comunidades palestinas, en las que viven 190.000 personas, a tomar

desvíos y caminos mucho más largos. Por ejemplo, el Muro anexa el

72% de la aldea Jayous, y dentro de ella, 7 pozos subterráneos;

mientras que, en Qalqiliya, 19 pozos fueron anexados, lo que

representa el 30% del suministro de la ciudad. En ese contexto, la

opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, publicada

el 9 de julio de 2004, concluye que la construcción del Muro es

contraria al derecho internacional.

El Muro es un claro

ejemplo del control que ejerce Israel sobre los recursos hídricos

palestinos y la necesidad de mantenerlo. En 1990, el Ministro de

Agricultura de Israel señaló: “Si renunciáramos a la

vertiente occidental de las colinas de Judea y Samaria (Cisjordania),

se crearía una situación a través de la cual el abastecimiento de

agua a nivel nacional para los israelíes podría ser definido por

las acciones de cualquier autoridad árabe. Es difícil concebir

cualquier solución política coherente con la supervivencia de

Israel que no implique el control completo y continuo de los sistemas

de agua y alcantarillado por los israelíes”. Se puede apreciar

que estas palabras del Ministro, expresadas en 1990, sintonizan con

las de Weizmann en 1920.

Atraso forzado,

progreso vetado

En mayo del 2015 el

parlamento israelí propuso un proyecto de ley que establecía la

aplicación de la ley israelí y su jurisdicción en el Valle del

Jordán. En esta misma lógica se inserta el acuerdo del siglo,

seguir colonizando territorio palestino, dentro de ello el valle del

Jordán. El 92% del Valle del Jordán se encuentra ocupada por

Israel, negando el acceso a los palestinos. 37 son los asentamientos

ilegales que se encuentran en el Valle.

Distintos informes

internacionales han evidenciado los perjuicios, y el deterioro de la

vida de los palestinos producto de los impedimentos y restricciones

que establece el estado ocupante. El informe del PNUD señala: “Aunque solo posean el 13% de los pozos de Cisjordania, los

colonos son responsables del 53% de las extracciones subterráneas”.

Para el año 2005, en Gaza un colono israelí consumía 1.000m3 de

agua por año; un colono israelí en Cisjordania, 630m3; un civil

israelí, 350m3 y un palestino, 52m3.

Así, un colono israelí

en Gaza se hidrataba 20 veces más que un palestino. Para el año

2020, Gaza ya se ha declarado un lugar inhabitable, de acuerdo a la

Organización de las Naciones Unidas. En la actualidad Israel consume

900m3 de agua por habitante al año, los jordanos consumen 350m3 y

un palestino tiene permitido 100m3 al año, cobrándole un valor que

alcanza 5 veces el normal. El consumo por persona en Cisjordania y en

Gaza es de 60 litros al día, mientras que en Israel es de 280

litros.

Respecto a la economía

palestina, la agencia de la ONU decreta que Israel tiene la

obligación legal de indemnizar a palestina los costes económicos

que han causado las cinco décadas de ocupación ilegal, según el

informe de

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

(UNCTAD) Por la obstrucción de la actividad economica, del

progreso y desarrollo, las operaciones militares en suelo palestino,

la restricción de movimiento de y hacia Gaza, el degradamiento del

turismo y la prohibición de acceso a las tierras agrícolas, la

pesca y los recursos naturales. Los palestinos no pueden construir o

perfeccionar sus fuentes y obras para la extracción de agua,

mientras Israel extrae y confisca el 82% del agua subterránea de los

palestinos violando la Declaración de Principios firmada en 1993.

La Jurisprudencia del

tribunal europeo en Derechos Humanos referido a la ocupación turca

del norte de Chipre, y la decisión del consejo de seguridad de la

ONU de la obligación de Irak de compensar a Kuwait, queda “Bien

anclado en el derecho internacional y en precedentes” la

obligación impuesta a Israel. La UNCTAD señala que la falta de

acceso de los palestinos a la zona C, que constituye el 60% de

Cisjordania, genera un costo a la economía palestina de un 35% del

PIB y cerca de 1.000 millones de dólares perdidos en tributos por

cobrar. La misma agencia indica que el 3,6% del PIB o el 17% de los

ingresos públicos palestinos totales van al Tesoro israelí en lugar

de las arcas fiscales palestinas. Ese dinero que va al tesoro israelí

podría generar 10.000 empleos adicionales al año, junto con

aumentar un 4% el PIB anual de los territorios ocupados manifiesta el

informe de la UNCTAD. 85% de los recursos marinos en Gaza se

encuentran prohibidos por Israel, generando graves perjuicios a los

pescadores artesanales palestinos. La misma agencia señala que el

PIB palestino real per cápita sería el doble actualmente si no

existirán tales abusos israelíes.

El informe de la

Conferencia Internacional del Trabajo, OIT, en 2014 expresa: “Las

políticas israelíes aplicadas en la ribera occidental apoyan los

asentamientos y su continua expansión, mientras que los palestinos

deben afrontar restricciones de circulación y de residencia, la

escasez de la tierra y el agua, la demolición de la infraestructura

y las viviendas, los desplazamientos y la violencia de los colonos.

La ley civil israelí se aplica a los israelíes que viven en la

Ribera Occidental, en cambio a los palestinos se les aplica la ley

militar“.

Fuente:

https://www.eldesconcierto.cl/sociedad-colaborativa/2020/12/18/opinion-el-agua-como-fuente-de-colonizacion-y-ocupacion.html

Artículos relacionados:



● Israel

castiga a los palestinos limitándoles el acceso al agua



● No

hay agua para Palestina



● Israel

utiliza el agua como arma política



● La

ONU denunció escasez de medicamentos, agua potable y cortes de luz

en la Franja de Gaza