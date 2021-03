–

Motivo de ofrenda y defensa por parte del pueblo mapuche, el agua se convierte en moneda de negociaci贸n financiera. La sequ铆a y los incendios como contexto de la puja.

El agua es newen

20/03/2021

Newen es 鈥渓a fuerza que sostiene a los distintos espacios y elementos que existen en el wall mapu. Todas las personas, cada elemento y lugar que existe (plantas, agua, monta帽as, animales, piedras, rel谩mpagos, sol, estrellas, etc.) tienen un newen determinado鈥. La explicaci贸n tiene como autores al machi Victor Caniullan Coli帽ir y a Fresa Mellico Avenda帽o. Autoridad de una comunidad cercana a Carahue (Chile), antes de la pandemia el primero sol铆a desplegar sus actividades medicinales en Neuqu茅n y Alumin茅. La 煤ltima reside en Chol Chol y supo ense帽ar mapuzungun en Bariloche a mediados de los 鈥90.

La trama es sumamente compleja: 鈥渆l ng眉nen es la fuerza, la energ铆a que regula el comportamiento de cada uno de estos elementos y espacios, d谩ndole una identidad espec铆fica y haciendo cumplir la funci贸n de cada cosa existente en el wallmapu鈥. Entonces, 鈥渃ada planta, animal, che, menoko鈥, es decir, cada newen, adem谩s tiene su 鈥渘g眉nen, caracter铆stica y funci贸n que deben cumplir durante su existencia en el wallmapu鈥. Por 煤ltimo, para esta introducci贸n de En Estos D铆as, 鈥渆l concepto de ngen indica que cada uno de los elementos mencionados tiene una entidad que habita en ellos y cohabita con otros seres, y que conforma el equilibrio existente. Un ngen se materializa en animales, aves, reptiles, entre otros, que cuida y protege estos espacios y elementos鈥.

Las caracterizaciones de la cultura mapuche fueron y son demasiado sutiles, para quienes s贸lo se preocuparon por acu帽ar mitos y leyendas que encajaran inofensiva y hasta pintorescamente, en las tretas que buscaron tornar ex贸ticas miradas diferentes a las occidentales. 鈥淭煤 no puedes entender el trawko si no conoces el bosque. Chaw es padre, Chawko es el padre del agua. Para los mapuche es el ser que cuida, que protege el agua. 驴Y de d贸nde viene el agua? Desde el bosque鈥. El razonamiento es del profesor Hugo Antipani, uno de los participantes en 鈥淰eliche鈥, documental de Francisco Gedda que data de 2010. La caricaturizaci贸n del Chawko es una de las figuras centrales en la as铆 llamada mitolog铆a de Chilo茅, pero hasta El铆as Chucair -quien no fue precisamente un amigo del pueblo mapuche- afirm贸 haber escuchado referencias al trawko en los alrededores de Wawel Ngiyeu (Ingeniero Jacobacci).

El profesor Antipani, de Quell贸n

En la pel铆cula, Antipani comparte sus apreciaciones en el curso de una conversaci贸n que se desarrolla al interior de una ruca de madera. Sobre el final, sabremos que las im谩genes de helechos de forma tan caprichosa, de murtas maduras y chucaos cantarines, corresponden al bosque de Quell贸n, donde termina la isla grande de Chilo茅. Crepita el fuego y el humo enrojece los ojos cuando poetiza espont谩neamente su aporte: 鈥測o dir铆a que es el ngen mawidan鈥 Maw viene de maw眉n, de la lluvia. Idan, acuoso o mojado. Y am, de alma. El alma de lo que moja la lluvia鈥. 隆El bosque es el alma de aquello que la lluvia moja! 驴A qui茅n se le podr铆a ocurrir empu帽ar una motosierra despu茅s de tama帽a definici贸n? En Puelmapu, mawiza se traduce generalmente como monta帽a, pero no es cualquier monta帽a, sino aquella cuyas laderas, precisamente, est谩n pobladas de bosque y monte nativo.

Timba financiera

En diciembre de 2020, el agua comenz贸 a cotizar en Wall Street. El 7 de diciembre, el 鈥渁cre pie鈥, unidad que equivale a 123 millones de litros, se negoci贸 a 496 d贸lares en el mercado de los derivados de futuro, seg煤n coment贸 en aquella oportunidad el escritor uruguayo Ra煤l Zibechi. El newen comparte cartelera con el petr贸leo, el oro y materias primas como la soja. Pocas veces tan claro el abismo que media entre ambos paradigmas. El tambi茅n activista record贸 que tres meses antes del debut, se hab铆a anunciado el ingreso del agua en la rueda burs谩til neoyorquina, al mismo tiempo que los incendios forestales devastaban la costa de California, donde la sequ铆a llevaba ocho a帽os de duraci贸n. Imposible no asociar la coincidencia con los sucesos que mortifican a la Comarca Andina del Paralelo 42.

Seg煤n el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), a escala continental se registran 160 conflictos por el agua, 鈥渁 los que deben sumarse 276 conflictos mineros que, en realidad, son tambi茅n conflictos por la defensa del agua鈥. Si sabremos del tema en Neuqu茅n, R铆o Negro y Chubut鈥 Pero 鈥渂arrios de las grandes ciudades de Am茅rica Latina, como Ciudad de M茅xico y S茫o Paulo, deben ser abastecidos con camiones cisterna ya que el agua potable no llega regularmente a millones de hogares. En no pocas ocasiones las cisternas son acompa帽adas por convoyes militares para evitar robos de agua, lo que supone una militarizaci贸n acelerada del principal recurso de la vida鈥, trajo a colaci贸n Zibechi.

Agua para los barrios, no para las mineras. Bariloche, 4 de marzo

El Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos H铆dricos de Naciones Unidas indica que 鈥渓os problemas m谩s importantes que se plantear谩n en el siglo XXI ser谩n los de la calidad y buena administraci贸n del agua鈥. A帽ade que 鈥渓os m谩s afectados siguen siendo los pobres, ya que el 50 por ciento de la poblaci贸n de los pa铆ses en desarrollo est谩 expuesta al peligro que representan las fuentes de agua contaminadas鈥.

Se preguntaba el activista oriental: 鈥溌緾贸mo es posible que, si la humanidad est谩 en peligro, si la vida sobre el planeta amenaza extinguirse, las grandes empresas sigan especulando incluso con el principal bien com煤n, el agua?鈥. La respuesta no est谩 flotando en el viento: est谩 escrita en cada contrato de concesi贸n, en cada iniciativa de zonificaci贸n, en cada proyecto hidroel茅ctrico. En la l贸gica del capitalismo, la vida humana no interesa. Menos a煤n, los dem谩s newen.

鈥淟铆quido esencial鈥

Con su l茅xico tan as茅ptico, la ONU dice que el D铆a Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar 鈥渓a relevancia de este l铆quido esencial. A pesar de que todas las actividades sociales y econ贸micas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta celebraci贸n tiene por objetivo concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento para todos antes de 2030鈥.

En la regi贸n, el objetivo parece alejarse, cuando faltan apenas nueve a帽os para que expire el plazo. En Allen, la proliferaci贸n de compa帽铆as que se valen de la fractura hidr谩ulica para extraer hidrocarburos no convencionales, convirti贸 el acceso a agua potable en una lucha cotidiana, y otro tanto ocurre en Neuqu茅n. En Bariloche, el verano que acaba de irse se caracteriz贸 por una extensi贸n desusada, una considerable sequ铆a, altas temperaturas y dificultades en el abastecimiento en amplias zonas del Alto. Y a esta altura, todos y todas saben que pas贸 en El Bols贸n, Buenos Aires Chico, Lago Puelo y El Hoyo.

Nawelpi eran un ni帽o de aproximadamente 8 a帽os cuando su familia tuve que migrar de manera forzosa ante la llegada del Ej茅rcito Argentino a la zona de los lagos Alumin茅, Ruca Choroy y Moquehue (provincia de Neuqu茅n). Para ponerse fuera del alcance de los Remington, los waizufche (gente de la cordillera) tuvieron que cruzarlos y en su camino, encontraron muchos ngur眉filu, expresi贸n que se traduce como zorro-v铆bora. 鈥淐uando la gente va a atravesar, se debe rogar mucho. Y as铆, una vez nosotros cruzamos al otro lado, con nuestra gente le hicimos una gran rogativa. Esa vez estaba de longko el gran Keup眉鈥, le dijo Nawelpi dos d茅cadas m谩s tarde, al alem谩n Lehmann-Nitsche.

Manuscrito de Nawelpi sobre la historia de Sayweke

El ngur眉filu nadaba, 鈥渆ra peque帽o, ten铆a la panza blanca, su cola era larga. Dicen que con su cola amarra a los caballos, cuando agarra a la gente en el agua鈥. Para que el tr谩nsito fuera propicio, se hizo un peque帽o ngillat眉n sobre las orillas, a la salida del Sol. Viajeros y viajeras sacrificaron 鈥渦n peque帽o toro blanco鈥 en ofrenda al ngur眉filu, en realidad, una representaci贸n del due帽o del agua o ngenko, como ense帽a el machi V铆ctor. 鈥淐uando se nombra, no se le dice ngur眉filu, se le debe decir ngenko鈥, aprendi贸 el peque帽o Nawelpi ese amanecer. Seg煤n las cavilaciones de Lehmann-Nitsche, aquel cruce se practic贸 sobre el lago Alumin茅. El que firma estima que aquel 茅xodo pudo producirse en 1881 o bien, en 1883. Quiere decir que 140 a帽os atr谩s, los que la civilizaci贸n llama 鈥渂谩rbaros鈥 y que adem谩s hoy son 鈥渢erroristas鈥, hac铆an ofrendas al agua. En el presente, hace falta que un d铆a, cada 22 de marzo, se nos recuerde que es un 鈥渓铆quido esencial鈥.

