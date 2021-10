Imagen de la fuente en Paradilla de Gord贸n. Foto: Pablo Batalla Cueto.

Hab铆a agua, ya no la hay, y si falta el agua, falta la vida. Tan sencillo como este es el problema que asuela una comarca de la Monta帽a Central leonesa desde hace dos d茅cadas. Justo el tiempo que hace del inicio de una obra fara贸nica que, al tunelar el subsuelo de la cordillera cant谩brica para que el AVE pudiera atravesarla, pinch贸 veinte acu铆feros de seis subcuencas hidrogr谩ficas. Aguas subterr谩neas que antes desaguaban hacia el Duero y ahora lo hacen hacia el Cant谩brico a trav茅s del r铆o Huerna y a un ritmo que se ha calculado que bastar铆a para abastecer de agua corriente a toda la ciudad de Oviedo.

Manantiales, abrevaderos o arroyos se han secado; prados que eran de regad铆o son ahora de secano, y el mercado los paga a la cuarta parte de lo que los pagaba. Falta el agua y, en consecuencia, se compromete la vida en este rinc贸n de la Espa帽a vaciada, que ac谩 lo es literalmente: necesita agua la ganader铆a extensiva, necesita agua la instalaci贸n de complejos de turismo rural, necesita agua el neorrural al que podr铆an atraer estos valles paradis铆acos y de clima bonancible.

芦Tenemos un proyecto de una empresa de turismo activo, habr铆a posibilidad de casas rurales y muchas otras cosas, de alguien que viviera de la ganader铆a y de hacer unos quesos, pero no hay agua para lavar una lecher铆a; si alguien se pone a hacer quesos, si hay agua para eso no la hay para beber禄, ejemplifica Jos茅 Manuel Gonz谩lez, desesperado alcalde ped谩neo de Paradilla de Gord贸n, la localidad m谩s afectada, cuyos dos vecinos permanentes 鈥攎谩s otros dos estacionales, de origen alem谩n鈥 dependen de la visita ocasional de un cami贸n cisterna para disponer del agua que antes manaba copiosa por sus grifos.

Jos茅 Manuel Gonz谩lez, alcalde ped谩neo de Paradilla de Gord贸n. Foto: Pablo Batalla Cueto.

El d铆a que hablamos con 茅l se tardaba veinte segundos en obtener un litro: 319 se pierden por segundo por los 25 kil贸metros del flamante t煤nel de Pajares. Y la desesperaci贸n se ve agravada por la desidia de las administraciones. 芦La junta vecinal禄, cuenta Gonz谩lez, 芦hizo dos proyectos para traer agua al pueblo, de 40.000 y 70.000 euros, pero no nos han dicho nada, pasan de nosotros. Es mentira lo de la Espa帽a vaciada: les importamos muy poco禄, lamenta. 70.000 euros frente a los 3.717 millones que ha costado la obra de la Variante, la m谩s cara de la historia de la ingenier铆a espa帽ola. El t煤nel es el quinto m谩s largo del mundo, el tercero m谩s profundo y el segundo m谩s complejo por detr谩s de San Gotardo.

La obra se inici贸 hace dos d茅cadas con las prisas y escasez de estudios previos que caracterizaron a la Espa帽a de la burbuja y del aznarismo. El todopoderoso Francisco 脕lvarez-Cascos 鈥損or entonces ministro de Fomento鈥 quer铆a regalar el AVE a su regi贸n natal y ADIF acometi贸 la obra con el mismo sistema que el t煤nel del Guadarrama, una sierra gran铆tica, completamente distinta de la tortuosidad espeleol贸gica de la cordillera cant谩brica. A la 煤nica evaluaci贸n de impacto ambiental que se hizo en relaci贸n con los t煤neles, en 2002, le bast贸 con dictaminar que, al tratarse de una obra subterr谩nea, no se ver铆an afectadas las Zonas Especiales de Conservaci贸n de la Red Natura 2000. Extrabajadores de la obra confirman 鈥攎encionando incluso el consumo de coca铆na al son de m煤sica de ACDC鈥 el recuerdo de Arsenio Rodr铆guez, presidente de la Asociaci贸n de Ganaderos de la Monta帽a de Le贸n. Seg煤n cuenta Rodr铆guez, la obra lleg贸 a ser una competici贸n entre turnos 芦para ver qui茅n pon铆a m谩s dovelas (una especie de arco): si el turno de ma帽ana pon铆a media, el siguiente ten铆a que poner una o una y media禄. Lleg贸 a haber muertes de trabajadores que se sub铆an, para salir r谩pidamente del t煤nel y agilizar el relevo, a convoyes para el transporte de las dovelas, no adaptados para el transporte de viajeros.

Rodr铆guez, residente en otro de los pueblos afectados, Cubillas de Arb谩s, donde regenta una explotacion ganadera ecol贸gica, nos pide disculpas cada tanto y que no registremos las palabras malsonantes que, en la enormidad de su indignaci贸n, no puede evitar proferir. No registraremos pues, cumpliendo su petici贸n, las que salpimentaron su recuerdo de cuando 芦alguien dijo que el agua que sal铆a por ah铆, un agua de una gran calidad, se pod铆a utilizar. A m铆 me pareci贸 muy bien y propuse que los municipios que la fueran a disfrutar pusieran una cantidad simb贸lica, medio euro, un euro al a帽o, que repercutiera sobre los pueblos afectados, que pudieran hacer balsas o acometidas mejores o dep贸sitos m谩s grandes; lo que fuera, pero aqu铆 pusieron el grito en el cielo: 驴el agua de Le贸n ir a Asturias? 隆Pero si llev谩is ech谩ndola diez o quince a帽os y no os ocupasteis de ella! 驴Ahora porque alguien quiera darle una utilidad pon茅is el grito en el cielo?禄. Ayuntamientos asturianos como los de Lena y Mieres han expresado efectivamente su disposici贸n a aprovechar esa agua perdida si surge la posibilidad.

A medida que aparec铆an los problemas (las fugas de agua, pero tambi茅n grandes desprendimientos de tierra), la preocupaci贸n era el tren; proteger el tren. Para ello, bast贸 con 芦ponerle una doble camisa al t煤nel, un paraguas al tren y no sellar las grietas禄, alegoriza Carlos Gonz谩lez-Ant贸n, abogado de la denuncia de estos estragos promovida por la Federaci贸n Leonesa de Entidades Locales Menores y la Asociaci贸n Lacerta, que exigen que se modifique la Declaraci贸n de Impacto Ambiental para que obligue al bombeo de agua y la realizaci贸n de obras en superficie que corrijan o compensen los da帽os. 芦Esto no es un volc谩n; es un se帽or que ten铆a que haber hecho bien las cosas y ha producido unos da帽os que tiene que corregir禄, manifiesta el letrado.

Entretanto, las localidades afectadas recurren a soluciones improvisadas y deficientes. En Rodiezmo, otra de las localidades cuyas fuentes se marchitaron, la tra铆da compensatoria de agua de un r铆o situado a varios kil贸metros se acomete sin un procedimiento legal riguroso ni evaluaci贸n de impacto y extray茅ndola, no del manantial, sino de su curso medio, una zona de tr谩nsito de ganado. 芦El agua huele a cucho [esti茅rcol] que tira para atr谩s y en verano le echan cloro del que los vecinos cuentan que quema la garganta, lo que les hace beber agua embotellada estando en plena cordillera cant谩brica禄, refiere el abogado. Los afectados reclaman 15 millones de euros a ADIF para la restauraci贸n ambiental de los da帽os causados a al menos 1.500 de las 3.000 hect谩reas de los prados incluidos en la concentraci贸n parcelaria de Villaman铆n y el suministro de nuevo abastecimiento de agua a los pueblos perjudicados.

Tanto la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Duero como la Junta de Castilla y Le贸n han expresado su preocupaci贸n por las fugas y su exigencia de soluciones. ADIF, por su parte, se ha comprometido nominalmente a proporcionarlas, pero las condiciona a la realizaci贸n de estudios y sondeos que certifiquen su responsabilidad y de los que puntualiza que es imprescindible, para que sean fiables, que abarquen varios a帽os hidrol贸gicos. Los afectados perciben esto como una a帽agaza para dormir su reivindicaci贸n. 芦Somos trabajadores, no nos dedicamos a estos barullos. Mi trabajo es criar terneros. Dejan pasar el tiempo y hacen estudios sobre los estudios para que la gente se vaya dejando ir y derrotarte por cansancio禄, asevera Arsenio Rodr铆guez.

Gonz谩lez-Ant贸n invita de todas formas a los vecinos a 芦perder el fatalismo禄, y no as铆 la esperanza: la 煤nica lucha que se pierde, ya se sabe, es la que se abandona.