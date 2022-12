–

La plaza de Andalgal谩 (Catamarca) tiene el t铆pico cartel de letras enormes destinado a las fotos de los turistas. Quien llega por primera vez en primavera, es probable que se asombre de la diversidad de colores que van de los verdes intensos a los viol谩ceos espl茅ndidos de los jacarand谩s. Semanas atr谩s esta misma plaza se pobl贸 de gente que viaj贸 desde otros territorios para acompa帽ar la caminata N掳664 y la resistencia a la megaminer铆a en el festival Puentes de Agua, que reuni贸 a m煤sicos, activistas, organizaciones y personas autoconvocadas.

En esta tierra donde los membrillos y duraznos aun crecen al sol, en plena crisis h铆drica, la historia cuenta que la Asamblea El Algarrobo naci贸 hace trece a帽os en la zona de Chaquiago para frenar el avance del proyecto Agua Rica. Pero en la l铆nea de tiempo es necesario ir unos a帽os atr谩s, cuando el yacimiento La Alumbrera abri贸 sus puertas en 1997, en el departamento de Bel茅n, para extraer cobre, oro y molibdeno. Prometi贸 llevar progreso y prosperidad a Catamarca pero en cambio les transform贸 el paisaje y les dej贸 serios problemas ambientales. La modificaci贸n del C贸digo de Miner铆a durante el menemismo puso en manos de las provincias la decisi贸n sobre la titularidad de los derechos de dominio y posibilit贸 el ingreso de empresas privadas como socios accionarios. Al gobierno de la provincia de Catamarca y la Universidad de Tucum谩n 鈥擸acimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD)鈥, se le sumaron capitales extranjeros incentivados por los beneficios que el Estado argentino les brindaba, como una baja renta minera y estabilidad fiscal por treinta a帽os.

M谩s de veinticinco a帽os despu茅s, la provincia tiene record de pobreza e indigencia y se ubica cuarta en la media nacional seg煤n la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC).

A trav茅s del influyente medio local El Ancasti, se anunciaba en 2021 que en la primera etapa de exploraci贸n se iban a generar 50 nuevos puestos de trabajo en Andalgal谩 a trav茅s de empresas contratistas, sumado a j贸venes profesionales recibidos en la Universidad de Catamarca (UNCA), como ge贸logos y arque贸logos. La inversi贸n en bienes, servicios y salarios, en aquella etapa ser铆a m谩s de 1300 millones de pesos para Catamarca. La proyecci贸n resulta ambiciosa. En una entrevista al ejecutivo de la canadiense Yamana, Nicol谩s Bareta, que realiz贸 脕mbito y difundi贸 InfoMara, se preve una inversi贸n en construcci贸n de u$s2.996 millones hasta el 2026 con m谩s de 3.500 nuevos empleos y unos u$s1.098 millones m谩s durante la explotaci贸n, con otras 1.000 personas fijas, con el objetivo de que el 90% del personal sea local. A nivel nacional llegar铆a a aportar el 23% del total exportado en 2027 y un 13% sostenido durante tres d茅cadas. Los n煤meros difieren seg煤n las fuentes. En el libro 鈥15 mitos y realidades de la miner铆a transnacional en la Argentina鈥 (2011), de Voces Colectivas, cuenta que en 1993 la publicidad del Gobierno auspiciaba la creaci贸n de 10.000 puestos de trabajo para ocupaci贸n de mano de obra directa en la Minera Alumbrera y que durante la fase de construcci贸n de la mina se crearon 4.000 puestos de trabajo, seg煤n la C谩mara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). Pero un estudio de la Universidad Nacional de San Mart铆n aclaraba que el empleo directo hab铆a sido de 831, 795 y 894 puestos de trabajo para los a帽os 2000, 2001, y 2002 respectivamente. Y seg煤n la empresa, en el yacimiento minero trabajaban 1.800 empleados: 800 puestos de planta permanente y un promedio de 1.000 contratistas. Por lo tanto, la cantidad de empleados en el sector miner铆a durante este per铆odo fue de apenas el 0,8 % (Censo Nacional 2001) del total de ocupados de la provincia de Catamarca.

Los vecinos consultados reclaman que el proyecto avanza 鈥渟in licencia social鈥 con la connivencia del gobierno provincial de Ra煤l Jalil, integrante del Frente para la Victoria, y que existe una 鈥渄ictadura minera鈥 capaz de acallar las cr铆ticas, comprar voluntades y usar la represi贸n tanto de la polic铆a provincial como del ej茅rcito, cuando todo lo dem谩s falla. As铆 lo denuncia la periodista Ana Chayle. Desde la asamblea acusan al Estado como responsable del avasallamiento de los derechos humanos b谩sicos, que contemplan el acceso a un ambiente sano y al agua que se ha transformado en un bien cada vez m谩s escaso y contaminado por el uso de qu铆micos y explosivos. En megaminer铆a, el uso de millones de litros de agua es inevitable para transportar los minerales y lavar la roca. Minera Alumbrera tiene un permiso de extracci贸n de agua de 1100 litros por segundo. Para la primera etapa del proyecto Agua Rica, conocido como MARA (Agua Rica-Alumbre) se autoriz贸 a la empresa a utilizar 20.000 litros de agua del r铆o Minas por d铆a durante un a帽o a cambio de un canon minero anual de $3650.

El proyecto MARA es tres veces m谩s grande que La Alumbrera y tiene a las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmont como accionistas principales para la extracci贸n de cobre, oro y plata. En su web se anuncia que 鈥渘o necesita construir nueva infraestructura, lo cual lo hace 煤nico para su escala. No es necesario construir caminos, l铆neas el茅ctricas, tuber铆as o l铆neas de ferrocarril a diferencia de otros proyectos. Esto significa que hay m铆nimos impactos ambientales adicionales por este concepto y tambi茅n menos riesgos para la ejecuci贸n y para las comunidades鈥.

La afirmaci贸n es f谩cil de comprobar. En un ascenso al Cerro Aconquija que realizaron en octubre medios independientes, junto con vecinos del pueblo de Choya, pudieron tomar registro del estado de la obra: si bien el proyecto utiliza parte de la infraestructura de la Alumbrera, que concluy贸 sus actividades en 2018, la exploraci贸n y la explotaci贸n se har铆a sobre nuevo territorio en el mismo cerro, donde ya abrieron caminos, colocaron tranqueras, y sumaron presencia policial al campamento de la empresa en donde se encuentran los empleados del proyecto. El movimiento de las m谩quinas perforadoras en el cerro durante 2021 fue la alarma que gener贸 revuelo en la poblaci贸n. Aun en aislamiento por pandemia, el conflicto abri贸 un nuevo cap铆tulo a las protestas pac铆ficas de todos los s谩bados. La movilizaci贸n del 10 de abril termin贸 con una oficina de Agua Rica incendiada, una zona liberada por varias horas, serias sospechas de la intervenci贸n de patotas pagas, allanamientos y una decena de detenciones 鈥渋leg铆timas y arbitrarias鈥 que incluyeron torturas denunciadas por los mismos vecinos.

El 30 de mayo quedaron detenidos por desobediencia judicial y supuestas amenazas, Enzo Brizuela, miembro de la asamblea, que mantuvo durante 9 d铆as una huelga de hambre en protesta por la irregularidad del proceso, mientras que Aldo Flores, de 73 a帽os, tuvo que ser hospitalizado por sufrir un infarto en medio de su declaraci贸n indagatoria. Con cerca de cien vecinos judicializados, las denuncias y las causas tambi茅n se acumulan a lo largo de los a帽os. Desde la primera gran represi贸n de 2010, que dio origen a las 鈥渃aminatas por la vida鈥, con una hist贸rica pueblada, el conflicto se dirime entre el 谩mbito legal y las fuerzas desparejas en los territorios.

zona de sacrificio

El Estado provincial anuncia con orgullo que 鈥Catamarca minera鈥 es una oportunidad de inversi贸n. As铆 invita a explotar su 鈥済ran potencial geol贸gico y dep贸sitos de clase mundial鈥. Primer productor de litio del pa铆s con el proyecto F茅nix, hay opciones para todos los gustos: minerales metal铆feros, no metal铆feros, rocas de aplicaci贸n y piedras como la rodocrosita que tiene su principal yacimiento en Minas Capillitas. El v铆nculo entre empresas, comunidades y Estado, que se muestra transparente en las redes, en realidad es el m谩s cuestionado. Silvina Reguera, maestra y tambi茅n parte del Algarrobo, denunci贸 que la 鈥減seudo consulta que realiz贸 el Estado de Catamarca a la Poblaci贸n de Andalgal谩 consisti贸 en que durante 15 minutos los vecinos y vecinas pudieran leer 2700 p谩ginas de la Evaluaci贸n de Impacto Ambiental que el Ministerio de Miner铆a de la Provincia realiz贸 sobre el Informe de Impacto presentado por la Empresa Agua Rica para la etapa de exploraci贸n avanzada鈥.

La abogada Mariana Katz, del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), organizaci贸n que desde 2006 acompa帽a a los vecinos de Andalgal谩, corrobor贸 y se帽al贸 las leyes que se est谩n violando. Adem谩s del art铆culo 41 de la Constituci贸n -el derecho a un ambiente sano- y la Ley General de Ambiente, 25.675, violentan la ley nacional de glaciares por encontrarse en zona periglaciar en los Nevados del Aconquija, seg煤n datos del Instituto Argentino de Nivolog铆a, Glaciolog铆a y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n de 2016 que hac铆a lugar al recurso de 鈥淪ergio Mart铆nez y otros鈥 contra Agua Rica LLC Suc. Argentina, despu茅s de dos acampes de vecinos y vecinas, acompa帽ados por organizaciones sociales en la puerta del m谩ximo tribunal en Buenos Aires. El fallo reconoce el derecho a un ambiente sano y determinaba la suspensi贸n de las tareas. Tambi茅n se vulnera la Ordenanza 029/2016, producto de la lucha de la poblaci贸n, que proh铆be la actividad minera metal铆fera a cielo abierto o por galer铆a en la cuenca alta del r铆o Andalgal谩. En 2020 el Estado provincial la declar贸 inconstitucional, a la vez que la empresa apel贸 esta ordenanza por violar su derecho a la libertad de las empresas. Esta 煤ltima fue, a su vez, apelada por la municipalidad y el municipio de Andalgal谩, por lo que se deber铆an suspender las obras hasta su resoluci贸n.

La propuesta de Catamarca, con acuerdo expl铆cito del Estado Nacional, es clara: la empresa minera estatal Catamarca Minera y Energ茅tica Sociedad del Estado, (CAMYEN), busca socios inversores para los emprendimientos mineros. El costo socioambiental se minimiza y se oculta, como denuncia la Asamblea de Fiambal谩, que sucedi贸 con la empresa china Liex Zijin, cuya planta piloto fue clausurada el 1 de noviembre por la polic铆a minera sin dar informaci贸n oficial.

Desde Pueblos Catamarque帽os en Resistencia y Autodeterminaci贸n (Agua Pucara) difundieron informaci贸n sobre posibles irregularidades en el manejo de residuos qu铆micos y en las normas de seguridad e higiene, mientras que sus habitantes han sufrido fiebre, v贸mitos y dolores musculares por agua contaminada. Como si esto fuera poco, la empresa ten铆a denuncias por condiciones de explotaci贸n y precariedad de sus trabajadores.

El 9 de noviembre se realiz贸 una exposici贸n sobre la situaci贸n actual de la miner铆a en la C谩mara de Diputados de la Naci贸n. Franco Mignacco, de la C谩mara Argentina de Empresarios Mineros, habl贸 del potencial del pa铆s y describi贸 algunos de los trece proyectos mineros en producci贸n. Dijo que el pa铆s se encuentra en una 鈥渆tapa de maduraci贸n鈥, siempre con Chile y Per煤 como norte en cuanto a la expansi贸n de los proyectos. 鈥淶ona de sacrificio鈥, as铆 llaman los habitantes afectados a Catamarca. La comunicaci贸n oficial de MARA es que se viene realizando una 鈥渆xploraci贸n avanzada鈥 para determinar en d贸nde se encuentran los metales a extraer, pero esos trabajos previos a la explotaci贸n tambi茅n provocaron problemas de salud en el pueblo de Choya, a 20 kil贸metros de Andalgal谩, que se abastece del agua de los r铆os del cerro Aconquija. En el mes de enero ni帽os y adultos se vieron afectados por c贸licos y diarrea.

Ra煤l Barrionuevo, de 74 a帽os, es uno de los vecinos m谩s activos, su ceguera no le impide estar presente en cada movilizaci贸n. Cuenta que al consultar por este problema en el hospital, una m茅dica le recomend贸 que no tomara agua corriente ya que hab铆a varios casos como el suyo. El consejo coincidi贸 con el inicio de los trabajos a 3500 msnm, cerca de las vertientes del r铆o Choya.

La respuesta fue poner el cuerpo para obstaculizar el paso del combustible, 鈥渦n corte selectivo鈥 que implicaba dejar pasar a los empleados pero impedir el progreso de las obras. Lo que les parec铆a una buena idea solo funcion贸 por un tiempo ya que el mismo procedimiento represivo se efectu贸 tambi茅n en la altura.

las grietas abiertas

Ximena Sinchicay es un joven activista de Choya, un peque帽o pueblo de 400 habitantes en el departamento de Andalgal谩. All铆 pueden estar varios d铆as sin agua: 鈥淵 si baja agua, no tenemos potable para consumir. Te genera ese malestar porque cuando baja, baja sucia. Antes, cuando no estaban los caminos esos, el agua bajaba en creciente de la lluvia y en dos d铆as ya se aclaraba. Hoy en d铆a tenemos el agua como un mes sucia y ah铆 viene roja de lo que mueven tanto, no se puede tomar, no te puedes ba帽ar鈥. Entonces compran bidones, la hierven, pero no es suficiente. El emprendimiento se encarg贸 de cubrir gran parte del canal de agua, tambi茅n hicieron una galer铆a filtrante, 鈥渃omo para tapar un poco todo lo que pueda bajar de arriba pero es innecesario porque los minerales pasan igual鈥. Cada vez hay menos vida en esa tierra. Porque antes donde hab铆a agua, hab铆a mosquitos, mariposas, animales. 鈥淵 si ves el R铆o Minas, ah铆 no hay. O bien porque se van o bien porque mueren鈥.

El 7 de abril era su cumplea帽os 25 y sab铆a que un grupo de chicos ya estaba en el cerro. En lugar de pasarlo con su familia, decidi贸 ir con la asamblea Aguas Claras como un s铆mbolo de apoyo al corte. El campamento fue una prueba, al principio no ten铆an nada pero empezaron a equiparse: colchones, lonas gruesas, alimentos, una bomba para el agua. Recibieron donaciones, solidaridad de otras regiones. En la altura todo se vuelve extremo. El viento, la temperatura: el sol que abrasa, el fr铆o bajo cero por la noche. Cuando est谩 escarchado, llueve o nieva, el ascenso se complica en la monta帽a. Algunos se han vuelto expertos en el manejo de los veh铆culos. Con la observaci贸n aprendieron los ciclos, el movimiento de los empleados. Cada quince d铆as se produce un recambio, entonces se incrementa la cantidad de polic铆as. Ah铆 es m谩s factible que haya represi贸n.

Lo que sucedi贸 el 3 de mayo qued贸 registrado, no solo en la memoria de los que estuvieron ah铆, tambi茅n en un v铆deo que circul贸 en las redes y que fue filmado por la propia Ximena. Se puede ver a un grupo de polic铆as frente a hombre que se les pone en frente y cae al suelo. Se trata de Ra煤l Barrionuevo. Los polic铆as contin煤an con su marcha y alcanzan a pisotearlo. Ella les grita que paren. Poco tiempo despu茅s fue citada por el fiscal Mart铆n Camps para declarar, acusada de haberle tirado piedras a los camiones. Con el objetivo de demostrar su inocencia les mostr贸 que ella estaba filmando. Le retuvieron el celular y no se lo devolvieron m谩s. Ese mismo fiscal est谩 en la mira por haber ocupado su puesto sin haberse presentado a concurso ni cumplir con los requisitos para hacerlo.

Choya contiene grietas como el cerro.

鈥擡n el pueblo 茅ramos muchos y ahora somos muy pocos, la minera abri贸 puestos de trabajo y fue triste porque mis compa帽eros se fueron por necesidad. Y los manipulan porque los hacen ir a reuniones, les sacan fotos, los hacen hablar, dicen que ya tienen licencia social. Es muy obvio el jueguito que est谩n haciendo.

Est谩n los que se cruzan al otro lado, y los que permanecen callados. Los que antes compart铆an salidas y ahora no le hablan m谩s. Ximena Sestudi贸 enfermer铆a pero no consigue trabajo, est谩 marcada. Sabe que cuenta con la incondicionalidad de su familia, con su hermano que estudia abogac铆a y con su mam谩 que participa en las actividades de la Asamblea de Choya. Alguna vez esa madre baj贸 del cerro para el pueblo, para formar una familia. Hoy le toca a Ximena hacer el movimiento contrario y subir al cerro para defenderlo. 鈥淎 m铆 me expusieron much铆simo y me cost贸 un mont贸n, pero ahora no. S茅 que tengo que ser cautelosa, pero no callarme, porque eso es lo que ellos quieren, callarnos, y eso hace tambi茅n que a la otra persona no le llegue lo que nosotros pasamos. Si yo no subo y si yo no documento a nadie, no van a ver lo que pasa鈥.

Los atentados sistem谩ticos pretenden quitarles la fuerza de la resistencia, tanto abajo como arriba del cerro. Antes del festival Puentes de Agua, cuando ellos no estaban, les robaron lo que ten铆an en el campamento.

鈥擭os sacaron todo lo que medianamente nos tapaba del viento y de la lluvia. No subi贸 m谩s nadie, es mejor para no exponerlos, cuando yo los llamo y les digo 鈥溌縩o viste?鈥. Para rompernos, para robarnos todos se necesitaban camionetas, porque eran dos tachos de agua, los techos eran lonas de cami贸n pesadas; las ten铆an que sacar porque estaban bien atadas, porque no se volaba por el viento. Nos sacaron hasta hornos que ten铆amos de latas grandes. Eso lo ten铆as que hacer en camioneta y varios viajes. 驴Me vas a decir que no viste nada?

Como en el cuento de los cerditos, la idea es construir un lugar mejor, m谩s fuerte, m谩s resistente.

鈥擟reo que es mucha convicci贸n y amar tus ra铆ces, esto es tierra. O sea, no te puede comprar nada. Es nuestro territorio, ah铆 me parieron, ah铆 crec铆, 驴C贸mo puede venir una empresa multinacional que ni siquiera entiende de cultura. No s茅, un amanecer en Choya, un verano en Choya, meter los pies en el canal, 驴qui茅n entiende? Y tengo que entregarle a mi pueblo. Es mucho.