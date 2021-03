–

De parte de Todo Por Hacer March 28, 2021 103 puntos de vista

A mediados del pasado mes de diciembre de 2020 una noticia terrible sorprendi贸 al mundo: 鈥淓l agua empieza a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street junto al petr贸leo y el oro鈥, rezaban varios titulares. La guinda a un a帽o 2020 de mierda y la antesala a un futuro cercano parecido a las pelis de Mad Max.

Las compuertas del agua en 鈥楳ad Max: Fury Road鈥 (2015)

La noticia recorri贸 con la fuerza de las aguas bravas las redes sociales y los informativos de televisi贸n, pero un par de d铆as despu茅s se dej贸 de hablar del tema y el foco medi谩tico se centr贸 en otras cuestiones, como las acusaciones de fraude electoral en EEUU, la crisis humanitaria de personas migrantes en Canarias, o la legalizaci贸n del aborto en Argentina. Parece que si el dedo no apunta a la luna no nos fijamos ni en la luna, ni en el dedo.

La cotizaci贸n del agua en Bolsa

Puesto que no se le otorg贸 a esta noticia el protagonismo que se merece, hemos considerado oportuno rescatarla y explicarla. Todo comenz贸 cuando, a finales del a帽o pasado, el futuro del California Water Index comenz贸 a cotizar primero en la Bolsa de Chicago y luego en la de Wall Street (Nueva York), lo cual convierte a este bien preciado en una mercanc铆a burs谩til m谩s, como lo es el petr贸leo y el oro. No es una buena se帽al, la verdad, puesto que el valor de estos dos bienes reside, precisamente, en su car谩cter de escasos y limitados. Adem谩s, el control del oro y el petr贸leo ha originado varias guerras a lo largo de la historia (m谩s recientemente en Irak y Siria). Que el agua, un bien que inequ铆vocamente necesitamos para sobrevivir (o que su consumo en mal estado puede provocar graves enfermedades e incluso la muerte), empiece a adquirir ese car谩cter de 鈥渞aro鈥 o 鈥渆scaso鈥, sin duda nos deber铆a preocupar a todas.

El hecho de que cotice en Bolsa, adem谩s, invita a que Fondos de Inversi贸n y otros agentes especuladores puedan empezar a invertir fuertemente en ella. 驴Qu茅 puede salir mal? Recordemos su aventura financiera cuando en 2008 decidieron invertir en viviendas subprime. En el caso del agua, sus beneficios se ver谩n incrementados cuanto m谩s escaso sea este bien.

California Water Index: un referente para el resto de mercados de agua del mundo

El agua con la que se est谩n haciendo apuestas actualmente en Wall Street es la de California, un estado conocido por ser zona de cultivo de almendras, marihuana y pistachos (los cuales requieren mucha agua) y que lleva sufriendo desde hace a帽os devastadores incendios hist贸ricos. Es decir, como consecuencia del cambio clim谩tico los fuegos en California van en aumento, el agua cada vez va a considerarse m谩s necesaria necesaria y su valor, en consecuencia, va a ir en aumento. 驴Y a qui茅n beneficiar谩 esta situaci贸n? A especuladores que se aprovechan de la escasez y la miseria para lucrarse.

La especulaci贸n con el agua: nada nuevo bajo el sol

En el art铆culo 鈥Agua y Wall Street: las claves de una noticia esperada鈥, publicado en la secci贸n Clim谩tica de La Marea, Mar铆a 脕ngeles Fern谩ndez y J. Marcos argumentan que el agua y su gesti贸n lleva a帽os siendo objeto de mercado e incluso de especulaci贸n financiera. Ahora, con la entrada en el mercado de futuros de las materias primas, se ha dado un paso m谩s en una tendencia que lleva, al menos, dos d茅cadas de desarrollo.

A continuaci贸n reproducimos las principales ideas de este art铆culo.

鈥Nadie en el mundo se ha hecho m谩s consciente del valor del agua que el sector privado, que ve los beneficios que se pueden obtener del hecho de que el agua sea un bien escaso. El resultado es un fen贸meno completamente nuevo: el negocio del agua鈥, escrib铆an en 2004 Maude Barlow y Tony Clarke en el libro el Oro azul: Las multinacionales y el robo organizado de agua en el mundo (editorial Paid贸s). La venta de agua embotellada, la generaci贸n el茅ctrica a trav茅s de hidroel茅ctricas, la producci贸n de alimentos, el uso por parte de las industrias, la privatizaci贸n de los suministros urbanos, la desalaci贸n o los trasvases son algunos ejemplos de procesos de mercantilizaci贸n del agua. Adem谩s, es un input fundamental en otros muchos sectores como, por ejemplo, el turismo.

鈥El agua se ha convertido en el recurso m谩s codiciado del planeta. El mundo de las finanzas quiere imponer su revoluci贸n para salvar a la humanidad: aumentar el precio del agua y crear mercados como el del petr贸leo鈥. Estas son algunas de las frases del documental franc茅s Los se帽ores del agua, filme que se puede ver a continuaci贸n.

Para analizar el papel de esos mercados financieros habr铆a que retrasarse m谩s o menos a inicios del siglo XXI, cuando se crearon algunos fondos tem谩ticos dedicados al agua; Pictet Water fue uno de los primeros y, a principios de este a帽o, ofrec铆a una rentabilidad del 8%.

En un planeta donde el agua supone el 70% de la corteza terrestre, las alternaciones clim谩ticas, as铆 como determinados usos abusivos y contaminantes, est谩n provocando problemas de acceso cada vez mayores en muchas regiones. Ante esta 鈥榚scasez鈥, justificaci贸n que se repite una y otra vez, los mercados financieros han decidido que la cotizaci贸n en Wall Street ya no puede esperar m谩s. Gesti贸n de riesgos, sequ铆a excepcional, precios, crecimiento, privatizaci贸n, escasez o valor son conceptos que reiteran las cr贸nicas que anuncian la reciente cotizaci贸n y medici贸n de la evoluci贸n de los precios del agua. 鈥Se acepta que los mercados te贸ricos, en condiciones de transparencia, informaci贸n, igualdad de acceso a las decisiones y a la competencia, etc., aumentan la eficiencia de los recursos. Y tambi茅n se acepta que esta mayor eficiencia conlleva aumentos de la inequidad y de la desigualdad en la distribuci贸n, al no haber criterios de solidaridad, sino de eficiencia. Esa es la funci贸n del mercado鈥, explica a La Marea Leandro del Moral, catedr谩tico de Geograf铆a Humana de la Universidad de Sevilla.

Todo ello en un planeta con una ya desigual distribuci贸n del agua. La escasez afecta a m谩s del 40% de la poblaci贸n mundial, unos 3.000 millones de personas, seg煤n los datos de Naciones Unidas, que prev茅, adem谩s, que el porcentaje aumente debido a la sobreexplotaci贸n de muchas cuencas. El uso del agua ha aumentado anualmente el 1% desde los a帽os 80 del siglo pasado y, como recoge el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos H铆dricos 2019, se espera que la demanda siga aumentando a un ritmo similar, por lo que para 2050 se podr铆a estar usando entre un 20 y un 30% m谩s que las cantidades actuales. La actual emergencia clim谩tica, con mayores sequ铆as y lluvias torrenciales, ahonda esta tendencia y la distribuci贸n desigual.

La importancia de la agricultura

Debido a la dificultad que implica moverla en grandes cantidades, el control del agua se realiza a trav茅s de derechos de uso, que pueden cambiar de manos, en una pr谩ctica que prima y blinda unos derechos sobre otros.

Entre un 70 y 80% del consumo de agua mundial est谩 dedicado a la agricultura, as铆 que no extra帽a que la entrada en el mercado de futuros de Wall Street del l铆quido azul est茅 relacionada con esta actividad econ贸mica. 鈥El agua ir谩 a los frutos intensivos; no ir谩, por ejemplo, a regar cultivos tradicionales que tienen poca rentabilidad, poca productividad y poca competitividad en el mercado, pero que son fundamentales para determinadas sociedades, colectivos y espacios鈥, alerta del Moral.

A partir de ahora, hablar de agua, un derecho humano, tambi茅n es hacerlo de especulaci贸n, de fondos de inversi贸n y de mercados de futuros.

M谩s informaci贸n en 芦Due帽os y se帽ores del agua芦, por Mar铆a 脕ngeles Fern谩ndez y J. Marcos, en La Marea