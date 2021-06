–

En marzo de 2020 el presidente anunci贸 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio argentino. Esto provoc贸 un cambio en las vidas cotidianas de las personas y por supuesto en las formas habituales de investigar. Por lo que, en principio en este trabajo presento mi primer experiencia en un grupo de investigaci贸n de la universidad y la manera en que mis expectativas respecto a la investigaci贸n se han modificado desde la ASPO. En este marco, utilizo el segundo informe del GEMAS que aborda las problem谩ticas que profundiz贸 el ASPO e incluye algunas propuestas de miembros de comunidades mapuche y mapuche 鈥 tehuelche destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida frente a la pandemia por el nuevo coronavirus. En este sentido, propongo analizar la relaci贸n de algunas pol铆ticas p煤blicas de salud implementadas por el gobierno nacional durante la pandemia y dar cuenta si esas pol铆ticas se implementan de acuerdo con las propuestas y compromisos del municipio de Bariloche que se reconoce intercultural desde 2015.

El aislamiento

En el a帽o 2017 inici茅 la licenciatura en Ciencias antropolog铆as en la Universidad Nacional de R铆o Negro (UNRN). En el a帽o 2019 comenc茅 a participar en el Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (GEMAS) en calidad de becaria de la beca BEITA.

Al principio ten铆a ciertas expectativas con respecto a mi participaci贸n en el proyecto, imaginaba participar de trabajo de campo en equipo, en reuniones frecuentes de trabajo y aprendizajes. En efecto, desde que inici茅 mi participaci贸n en el GEMAS hab铆a fijado ciertos objetivos y me sent铆 acompa帽ada por profesionales m谩s experimentadas en la investigaci贸n antropol贸gica. A fines de 2019 coincid铆 con la primera visita del GEMAS a una comunidad mapuche. Las experiencias y los caminos que transitaba con el grupo eran muy interesantes y fruct铆feras y, hasta el momento superaban las expectativas imaginadas. En febrero de 2020 particip茅 por 煤ltima vez en una reuni贸n presencial del grupo porque el 20 de marzo el presidente Alberto Fern谩ndez decret贸 Aislamiento Preventivo y Obligatorio (ASPO), una medida para proteger la salud p煤blica frente al virus Covid-19. El ASPO implica que todas las personas que se encuentran en el territorio argentino deber谩n permanecer en sus domicilios y podr谩n salir s贸lo para aprovisionarse de alimentos y art铆culos de limpieza. A partir de all铆, las interacciones entre las personas cambiaron, las reuniones estaban prohibidas, entre otras cosas. Y, por otro lado, el acceso a las nuevas tecnolog铆as posibilit贸 el contacto de las muchas personas. Durante el mes de mayo recib铆 un mail de convocatoria para participar del segundo informe sobre el virus Covid-19 en el marco del informe m谩s amplio del GEMAS llamado 鈥淚mpacto social y propuestas de pueblos originarios frente al aislamiento social obligatorio por COVID-19鈥. El segundo informe aborda las problem谩ticas que profundiz贸 el ASPO e incluye algunas propuestas de miembros de comunidades mapuche y mapuche 鈥 tehuelche destinadas al mejoramiento de las condiciones de vida frente a la pandemia por el nuevo coronavirus. El contacto con las comunidades se ha realizado v铆a redes sociales, principalmente WhatsApp y correos electr贸nicos. Aunque algunas comunidades no pudieron ser contactadas por falta de conectividad a dispositivos electr贸nicos. En principio ten铆a muchas ganas de participar de las entrevistas a las comunidades, en particular me interesaba la comunidad mapuche que hab铆a visitado en diciembre, pero no pude comunicarme con ning煤n miembro de la comunidad porque no contaban con acceso a internet, todos mis intentos de contacto fueron fallidos as铆 que termin茅 por no participar del informe. Luego decid铆 leerlo porque me interesaba conocer la situaci贸n en relaci贸n con la salud de las comunidades que se encuentran en la Patagonia y tambi茅n me interesaba conocer la repercusi贸n del aislamiento en sus vidas diarias, espec铆ficamente me preguntaba sobre las comunidades que se encuentran en la ciudad de Bariloche en tanto Municipio Intercultural.

La alteridad en Argentina: algunos antecedentes

La constituci贸n del Estado Argentino ha implicado la definici贸n y la elecci贸n de distintos componentes que estructuran la vida social de los ciudadanos que habitaban el territorio. Por ello, desde el estado se llev贸 a cabo un proceso de apropiaci贸n que inclu铆a la imposici贸n de un aparato recaudador, la creaci贸n de un c贸digo civil, el registro de personas, matrimonios, participaci贸n en la educaci贸n, el desarrollo de instituciones estatales, entre otros (Oszlak, 1997). Paralelamente, se impulsaron una serie de pol铆ticas destinadas a penetrar a la sociedad desde distintos 谩ngulos. Para Oszlak existieron cuatro tipos de penetraci贸n. En primer lugar, la penetraci贸n represiva que incluye la fuerza coercitiva institucionalizada con la que se logr贸 el control territorial. En segundo lugar, la penetraci贸n cooptativa que implica la captaci贸n de apoyo de sectores dominantes y gobiernos del interior del pa铆s. Por otro lado, la penetraci贸n material, es decir, el avance al interior del pa铆s a partir de obras y servicios para incorporar las actividades productivas a la econom铆a. Y, por 煤ltimo, la penetraci贸n ideol贸gica que consiste en la creaci贸n y la difusi贸n de valores y s铆mbolos para legitimar el sistema de dominaci贸n. A partir de las penetraciones nombradas y otro tipo de pol铆ticas se constituy贸 el nomos argentino, que consiste en una serie de c贸digos expl铆citos o impl铆citos que regulan las maneras en que las personas naturalizan las regulaciones de sus vidas sociales. Ahora bien, en Argentina la alteridad se ha planteado en t茅rminos de civilizaci贸n y barbarie. La civilizaci贸n se planteaba como el ideal de pueblo argentino, el Estado total de los ciudadanos integrados y soberanos, por ello en el siglo XIX se buscaba incluir a los europeos en el proceso de conformaci贸n de naci贸n. En el art铆culo 25 de la Constituci贸n Nacional se foment贸 la inmigraci贸n europea para poblar el pa铆s con las personas que deseen labrar las tierras y ense帽ar artes y ciencias. Por otro lado, la barbarie, representaba lo que Agamben llama nuda vida, el autor se refiere a un subconjunto pueblo de cuerpos necesarios para el proyecto de naci贸n en calidad de excluidos y oprimidos que tienen una identidad pero que deben purificarse y redefinirse permanentemente a trav茅s de la exclusi贸n, el territorio y la lengua (Agamben, 1998). De esta manera la Naci贸n Argentina acarrea una paradoja constitutiva en donde se establece una distinci贸n entre el pueblo alto y el pueblo bajo. Ahora bien, 驴Qu茅 hac铆a el Estado argentino con sus excluidos? Para responder a esta pregunta voy a referirme a los campos de concentraci贸n ind铆gena en la Patagonia.

El proyecto de naci贸n argentina da cuenta de la biopol铆tica planteada por Agamben porque all铆 se revelan la vida y la muerte como conceptos pol铆ticos, es decir, sujetos a decisiones caprichosas. En este sentido, en Argentina los ind铆genas representaron el homo sacer, es decir, una vida que el estado pod铆a disponer sin transgredir el ordenamiento jur铆dico establecido. Algunos autores concuerdan que alrededor de quince mil personas padecieron en centros de concentraci贸n en donde se los despojaba de su identidad, se sustra铆a a los ni帽os del seno de sus familias y las mujeres y hombres eran trasladados al norte del pa铆s para trabajar en los ingenios azucareros (Lenton, D. et al. 2015)

Por otro lado, Briones afirma que los Estados latinoamericanos llevaron a cabo pr谩cticas de fronterizaci贸n cultural para construir otros internos con las que se han creado pol铆ticas estatales de gesti贸n de la diversidad de distintas maneras. En este marco, la cultura establece relaciones entre el Estado y los sectores subalternizados y racializados por la condici贸n 茅tnica (Briones, 2014). Ahora bien, la autora destaca el giro multicultural ocurrido en 1980 porque estableci贸 un quiebre en las maneras en que operaba la fronterizaci贸n. Las nuevas maneras que opera la fronterizaci贸n implica la predominancia de un discurso oficial que define las diferencias culturales y las promueve, por lo que, la matriz de alteridades contin煤a dicotomizando lo que es y lo que no es adecuadamente 茅tnico para el Estado (Briones, 2014).

El lawen y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio

El lawen es una medicina ancestral mapuche, elaborada con elementos de la naturaleza, el valor terap茅utico radica en que es elaborada por un/a machi, una persona que posee conocimientos ancestrales y espirituales para llevar a cabo los cuidados de la gente mapuche. En este sentido, a trav茅s del lawen se anudan relaciones, reciprocidades y v铆nculos entre seres humanos y no humanos (Santisteban, 2018). En contraposici贸n con el enfoque hegem贸nico de salud, el conocimiento sobre la enfermedad y la salud en las personas mapuche se actualiza a partir de circuitos de transmisi贸n en donde intervienen autoridades especializadas como el/la machi. Ahora bien, las personas que necesitan el lawen y se encuentran bajo la jurisdicci贸n del territorio argentino deben cruzar la Cordillera de los Andes para encontrar a un machi en los sitios en donde llevan a cabo la preparaci贸n de la medicina. Seg煤n afirma Santisteban, recientemente los intercambios y los circuitos terap茅uticos adquirieron fluidez, aun cuando tienen dificultad de transportar libremente el lawen por las aduanas (Santisteban, 2018).

En este marco y teniendo como corpus de an谩lisis el segundo informe elaborado por el GEMAS propongo analizar c贸mo algunas pol铆ticas p煤blicas de salud implementadas por el gobierno nacional durante la pandemia entran en tensi贸n con las pr谩cticas mapuche de atenci贸n con el lawen y machi del otro lado de la Cordillera. Asimismo, me pregunto por c贸mo se adaptan estas medidas a las normativas y compromisos del municipio de Bariloche que se reconoce desde el a帽o 2015 intercultural bajo la ordenanza N掳2641-CM-15 (Gui帽az煤 et.al. 2020).

Desde el enfoque de esta normativa, la interculturalidad se concibe como la relaci贸n estado- mapuche (Gui帽az煤, 2019), sin embargo, en este trabajo voy a utilizar la noci贸n de interculturalidad propuesta por Gui帽az煤 y Sabatella (2016) las autoras aseguran que este es un enfoque 煤til desde un sentido cr铆tico para transformar las desigualdades que operan en distintos contextos. Ahora bien, como afirma Shore (2010) las pol铆ticas repercuten en los modos en que nos constituimos como sujetos, uno de los aspectos m谩s importantes en la formulaci贸n de pol铆ticas p煤blicas es la manera en que las pol铆ticas construyen categor铆as de subjetividad y nuevos tipos de sujetos pol铆ticos. Una vez que se crea una pol铆tica entra en una red de relaciones con varios agentes, actores e instituciones que a menudo generan consecuencias inesperadas, como dice Shore las pol铆ticas incorporan las l贸gicas de los sistemas de clasificaci贸n que las crean. Por lo tanto, el an谩lisis de las pol铆ticas permite comprender las l贸gicas culturales que las impulsan. El 20 de marzo el gobierno nacional dispuso Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a trav茅s del decreto 297- 2020 para todo el territorio argentino con el prop贸sito de evitar la propagaci贸n del COVID鈥 19, en este sentido el decreto tiene en cuenta la heterogeneidad del territorio nacional, por lo tanto, se relega a las autoridades locales la administraci贸n del aislamiento que contemple la realidad de las distintas jurisdicciones del pa铆s. El informe elaborado por el GEMAS da cuenta de la perspectiva de las comunidades ind铆genas afectadas por el ASPO y en este sentido, destacan la transgresi贸n del convenio 169 鈥淟as comunidades afectadas plantearon que las medidas gubernamentales implementadas en relaci贸n con la pandemia transgreden el Art铆culo 6.1. del Convenio 169 de la OIT, que prescribe que los gobiernos deber谩n: (a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a trav茅s de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente鈥. En este sentido, el municipio de Bariloche ha adherido las medidas elaboradas por el Ministerio de Salud de la provincia de R铆o Negro para evitar la propagaci贸n del nuevo coronavirus, entre ellas se destaca el cierre de las fronteras, esto implica que ninguna persona puede entrar o salir de la jurisdicci贸n del territorio en donde se encuentra al momento en que se dispusieron las medidas de aislamiento. Esta disposici贸n genera una suspensi贸n de los tratamientos que los mapuche llevaban a cabo a trav茅s del lawen y por ello, me parece pertinente retomar lo que he podido leer varios art铆culos acad茅micos y observar en reuniones informales, porque en t茅rminos mapuche suele referirse a la salud como una cadena con distintos componentes que poseen la misma relevancia y que adem谩s, son codependientes porque no puede separarse al lawen de las ceremonias que lo acompa帽an, cada elemento de la salud adquiere relevancia en su relaci贸n con los otros elementos. Desde el informe elaborado por el GEMAS se entiende que la mayor铆a de las comunidades ha expresado preocupaci贸n con respecto a las medidas de aislamiento dispuestas por el Ministerio de Salud de R铆o Negro porque 鈥渁ltera los ciclos de las ceremonias y los compromisos espirituales con los seres y fuerzas del territorio鈥 (GEMAS, 2020). Entonces, en este contexto de pandemia las medidas adoptadas por el Estado no conciben las pr谩cticas mapuche para atender la salud que las medidas para afrontar la pandemia.

En efecto, como afirma Gui帽az煤, el Municipio de Bariloche est谩 habilitado a operar a trav茅s de modelos de gesti贸n participativos, esto implica la construcci贸n de pol铆ticas p煤blicas que pretenden retomar y trabajar con las perspectivas y demandas de los actores sociales afectados por las pol铆ticas p煤blicas (Gui帽az煤, 2019). Gui帽az煤 afirma: 鈥(鈥) este tipo de pol铆ticas de gobierno dan una sensaci贸n de atendimiento plural, de inclusi贸n y de visibilizaci贸n de problem谩ticas. No obstante, estas pr谩cticas no apuntan a modificar, trastocar, tensionar o poner en cuesti贸n las condiciones materiales y/o simb贸licas de las desigualdades (Gui帽az煤, 2019).

El reconocimiento intercultural del Municipio de la ciudad de Bariloche da cuenta de la incorporaci贸n y el reconocimiento de la preexistencia del pueblo mapuche bajo su jurisdicci贸n, sin embargo, el an谩lisis del informe elaborado por el GEMAS sobre el estado de la situaci贸n en que se encontraban las comunidades mapuches da cuenta de que la perspectiva intercultural del Municipio no ha tensionado las desigualdades originadas por las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional. Por ello, resulta pertinente poner de relieve la propuesta de Gui帽az煤 en cuanto a la interculturalidad y su materializaci贸n en pol铆ticas p煤blicas muy concretas, esto implica la articulaci贸n de tres campos: clase social, cultura y g茅nero y, a su vez, cada campo debe articularse con otras desigualdades (Gui帽az煤, 2019).

Reflexiones finales

En este trabajo expuse mi primer experiencia en la investigaci贸n en el contexto de pandemia por COVID-19 y los desaf铆os que ha presentado realizar trabajo de campo en el contexto particular de confinamiento.

Adem谩s, analice c贸mo algunas pol铆ticas declaradas por el gobierno nacional y luego implementadas en R铆o Negro y a Bariloche no se adaptaron a las propuestas y compromisos asumidos por el municipio local de Bariloche, declarado intercultural. En este sentido, abord茅 la manera que el ASPO ha suspendido la continuidad de los tratamientos medicinales que los mapuche llevaban a cabo a trav茅s del lawen, medicina ancestral mapuche.En efecto, aunque el municipio de Bariloche es declarado como 鈥渋ntercultural鈥 a煤n no ha tensionado las desigualdades originadas por las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno nacional.

*Estudiante de Licenciatura en Ciencias Antropol贸gicas en la Universidad Nacional de R铆o Negro guadaelguero@gmail.com

