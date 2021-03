–

Las prestaciones sociales crecieron 30,5% entre enero del 2021 y el mismo mes del a帽o pasado. Las jubilaciones y pensiones 33,4% (4%por debajo de la inflaci贸n interanual). Por su parte, la AUH creci贸 35,8%. El rubro 鈥淥tros programas sociales鈥, que re煤ne el Repro II y otras iniciativas para morigerar los efectos de la pandemia, solo aument贸 25,1% en el a帽o. Adem谩s en los 煤ltimos meses se verific贸 una desaceleraci贸n de los gastos por la pandemia. Incluso la asistencia social en plena pandemia creci贸 por debajo de la inflaci贸n. Y los jubilados son parte esencial en el ajuste del gasto. Y lo seguir谩n siendo. Y algo parecido suceder铆a con los ingresos de los empleados p煤blicos. Todav铆a queda por resolver el tema de las tarifas y los subsidios. Panorama pol铆tico-sindical / Por Mario Hern谩ndez.



El salario real cay贸 3% en 2020, aunque con una enorme dispersi贸n entre sectores m谩s y menos afectados por la pandemia. De hecho, muchos sindicatos negociaron bajas nominales en plena cuarentena. Desde 2017, el salario real cay贸 23% en t茅rminos reales, 57% en d贸lares oficiales. Entre noviembre del 2015 y el mismo mes del 2020, las empresas vieron reducir su costo salarial en un 23,8%, indic贸 un informe de Cifra, centro vinculado a la CTA-T. La contracara de ello fue un fuerte incremento de las ganancias empresarias.

En la investigaci贸n Anatom铆a del impacto de la cuarentena en los ingresos de los trabajadores argentinos, Eduardo Levy Yeyati y Federico Ravelli, sostienen que en t茅rminos de ingresos los que m谩s perdieron fueron los informales y los independientes. 鈥淟os que est谩n adentro de la red vieron caer mucho menos sus salarios. La otra mitad qued贸 colgada de un pincel鈥, comenta Levy Yeyati.

De acuerdo a la investigaci贸n, los m谩s afectados fueron los trabajadores precarios, para los que la ca铆da del ingreso laboral real lleg贸 a 34% en los informales y 35% los independientes. Esto fue parcialmente compensado con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que represent贸 el 6% y 9%, respectivamente. Los asalariados estatales y privados formales perdieron 8% y 13% del ingreso total.

Para Yeyati, 鈥渓a gran grieta es en funci贸n de la modalidad del empleo. Entre los que tienen un trabajo formal con sindicato, protecci贸n, licencias por vacaciones. El resto est谩 cada vez m谩s precarizado y expuesto a la crisis鈥. As铆, se帽ala que fragilizar el ingreso de la mitad de los trabajadores, los monotributistas y los informales es una de las fuentes fundamentales de la desigualdad laboral.

El ministerio de Trabajo public贸 el viernes 5, la mediana (punto medio exacto) del salario privado de los trabajadores registrados, que se ubic贸 en diciembre en alrededor de 54.700 pesos. Si se tomara ese indicador, en d贸lares al tipo de cambio mayorista, se ubic贸 en U$S 672,70, cuando en diciembre del 2015 llegaba a U$S 1.288,45.

Se trata de un derrumbe del costo salarial de alrededor de un 48%. En el mismo per铆odo, el salario m铆nimo vital y m贸vil escal贸 desde los $ 4.716 hasta los actuales $ 20.587, lo que implic贸 una ca铆da medida en d贸lares desde los U$S 486 de diciembre del 2015 hasta los U$S 252,90 de diciembre 煤ltimo.

Desde el canal oficial de Youtube del gremio ATILRA difundieron un video en el que desmitifican el 芦alto costo laboral argentino禄. 芦De cada litro de leche final, solo el 4,5%, es decir, $ 1,60 es el costo de mano de obra禄, apuntaron.

Los datos oficiales de la cartera laboral consignan una mejora salarial de los empleados registrados del 11,7% en los primeros nueve meses del a帽o, cuando la inflaci贸n en el mismo per铆odo acumul贸 22,3%.

El dato no tiene en cuenta que la mayor铆a de las negociaciones paritarias quedaron congeladas durante los primeros meses de la cuarentena y los incrementos se terminaron acordando en su mayor铆a a partir de setiembre y octubre.

En ese per铆odo el valor de la Canasta B谩sica Alimentaria escal贸 un 24,7%. La demora de m谩s de tres meses en la actualizaci贸n del salario m铆nimo vital y m贸vil as铆 como su actualizaci贸n en un 28% tampoco colabor贸 en sostener el poder adquisitivo. Por eso, estimaciones privadas basadas en datos oficiales indican que la pobreza, sobre mediados del 2020, ya alcanzaba a un 47% de la poblaci贸n.

Desde el punto de vista de la masa salarial anual, las patronales lograron descargar gran parte de su crisis sobre el sector asalariado. De hecho, seg煤n el Indec, en el peor per铆odo de la cuarentena, el segundo trimestre del a帽o, las ganancias patronales mejoraron en 12,4 puntos su participaci贸n en el ingreso general de la econom铆a.

Por la v铆a de los despidos, la ca铆da de los salarios y los subsidios estatales a los empresarios -entre el ATP 1 en abril de 2020 y el ATP 9 en diciembre del a帽o pasado, el gobierno desembols贸 $ 236.377 millones-, el impacto de la pandemia que implic贸 una ca铆da del PBI de 12 puntos para el 2020, cay贸 sobre los sectores asalariados.

Una familia tipo necesit贸 en febrero un ingreso de por lo menos $57.997,48 para hacer frente a los gastos de la Canasta B谩sica Total (CBT) y no caer en la pobreza, indic贸 el INDEC. El Salario M铆nimo est谩 en los $21.600.

Seg煤n el informe oficial, la Canasta B谩sica Alimentaria (CBA) subi贸 en febrero un 3,6% respecto de enero, mientras que la CBT avanz贸 2,7%, por lo que se ubic贸 por debajo de la inflaci贸n.

El 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado se ubic贸 en 3,6% y registr贸 una desaceleraci贸n respecto de los dos meses anteriores. As铆, acumul贸 a lo largo del primer bimestre un incremento equivalente al 7,8%.

En ese escenario, una familia de cuatro integrantes necesit贸 al menos $57.997,48 para no caer en la pobreza y un ingreso mensual de $24.575,20 para no ser considerada indigente.

Adem谩s, el INDEC inform贸 que las variaciones interanuales de la CBA y la CBT fueron del 46,4% y 42,2% respectivamente.

El costo de la Canasta B谩sica casi triplica el monto del Salario M铆nimo de $21.600 y el de un Haber B谩sico Jubilatorio, que se ubica en $20.571.

La CBA se determina al tomar en cuenta los requerimientos normativos kilocal贸ricos y proteicos imprescindibles para que un adulto de entre 30 y 60 a帽os, de actividad moderada y cubra durante un mes esas necesidades. En tanto, para determinar la CBT se ampl铆a la CBA, al considerar los bienes y servicios no alimentarios.

Esas canastas impactan directamente sobre los indicadores sociales que miden la pobreza y la indigencia, cifras que se mantienen en niveles hist贸ricos.

El 31 de marzo el INDEC dar谩 a conocer el informe de la Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia (EPH) correspondiente al segundo semestre de 2020.

El sindicato de trabajadores estatales (ATE) en el INDEC public贸 un nuevo informe, esta vez focalizado en el peso que tiene la inflaci贸n sobre los salarios. Ate calcul贸 una p茅rdida del poder adquisitivo respecto a Noviembre de 2015 del salario Categor铆a D0 de trabajadores de la administraci贸n p煤blica en Febrero 2021 del 39,5 %.

芦Como vemos, en cinco a帽os el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de febrero 2021 deber铆a de ser $61.372.- y no los magros $35.004.- de hoy (incluye la suma fija de $4.000.- que otorga el gobierno a los trabajadorxs que cobren hasta $60.000.- brutos).禄, explicaron.

Asimismo, expusieron cu谩nto m谩s afecta esto a sectores espec铆ficos: al tomar el ingreso de la ocupaci贸n principal, las mujeres ganan un 21% menos que los varones.

Tambi茅n se帽alan la situaci贸n de los trabajadores monotributistas que consideran que 芦es inclusive peor que quienes est谩n dentro del Convenio colectivo ya que, a la p茅rdida del poder adquisitivo general, se le debe sumar la no percepci贸n de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo禄. Aseguran que la p茅rdida llega a ser equivalente a m谩s de ocho sueldos.

Mientras tanto, el BCRA entregaba a las patronales nacionales y extranjeras casi U$S 70.000 millones en 2 a帽os, incluyendo los U$S 44.000 del FMI que no se usaron para estabilizar la econom铆a, sino para tratar de ganar la elecci贸n. Seg煤n public贸 Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna en ese per铆odo estuvieron en el podio de fugadores empresas como Telef贸nica, Pampa Energ铆a, Western Union, American Express, General Motors, Shell, Cervecer铆a y Malter铆a Quilmes, Telecom, Cohen Sociedad de Bolsa e YPF, entre otras.

El titular del Palacio de Hacienda hizo los deberes para su reuni贸n con Georgieva, logr贸 un presupuesto de ajuste para este a帽o (se elimin贸 el Ingreso Familiar de Emergencia, y hubo recortes en t茅rminos reales en la partida de salud en medio de la pandemia), y habr谩 aumento de tarifas de los servicios p煤blicos aunque hay disputas al interior de la coalici贸n de Gobierno por el porcentaje de suba. Adem谩s, en febrero hubo una ca铆da en t茅rminos reales de las jubilaciones y pensiones, asignaciones, y pensiones no contributivas que profundiza el deterioro de los 煤ltimos a帽os.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso se帽al贸 que en febrero hubo una fuerte ca铆da en t茅rminos reales en relaci贸n al mismo mes del 2020 de las jubilaciones y pensiones (-7 %), de las asignaciones (familiares y por hijo) (- 5,7 %), y las pensiones no contributivas (-6,6 %).

En tanto, tambi茅n hubo reducci贸n en t茅rminos reales de los salarios de los trabajadores del sector p煤blico. Seg煤n el documento, el gasto en personal en febrero se derrumb贸 un 11,7 % en t茅rminos reales. 鈥淓sta evoluci贸n se vincula fundamentalmente al resultado de las negociaciones paritarias en el sector p煤blico鈥, explica el informe y agrega que 鈥渓a recomposici贸n salarial se ubic贸 por debajo de la inflaci贸n鈥. Los dirigentes sindicales acordaron paritarias de miseria para los trabajadores p煤blicos que ya perdieron en los 煤ltimos a帽os. Seg煤n un informe de Cifra, el salario real en este sector fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.

Mientras el Gobierno recorta el poder de compra de los sectores m谩s vulnerables paga intereses de la deuda. Seg煤n un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, 鈥渆n febrero se cancelaron intereses por el equivalente a U$S 464 millones, de los cuales 74 % se realiz贸 en moneda extranjera, explicados principalmente por los intereses del pr茅stamo Stand by del FMI por el equivalente a U$S 313 millones鈥.

Desocupaci贸n

Poco m谩s de un tercio del derrumbe laboral durante el 2020 corresponde a personas de entre 18 y 30 a帽os. La sideral ca铆da del empleo en Argentina ha golpeado duramente a vastos sectores de la sociedad durante el 2020, a causa de la par谩lisis general en casi todos los rubros por la irrupci贸n del Covid-19.

Seg煤n los n煤meros proporcionados por los entes oficiales y distintas empresas relevadoras del empleo del pa铆s aseguraron que durante la pandemia se perdieron cerca de 4 millones de puestos de trabajo.

Pero otro de los datos alarmantes conocidos recientemente tiene que ver con la repercusi贸n que tuvo este flagelo frente al empleo juvenil. El informe 鈥淒esempleo juvenil y pol铆ticas sociales鈥 del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) revel贸 que por el virus se perdieron 1.3 millones de puestos de trabajo juvenil.

鈥淓n Argentina la cantidad de j贸venes de 18 a 30 a帽os asciende a 9 millones, con lo cual esta p茅rdida representa el 20% de la poblaci贸n total. Gran parte de estos j贸venes carece de un empleo y no se encuentra estudiando ni recibiendo una formaci贸n para el trabajo鈥, detall贸 el relevamiento.

Los datos publicados por el Indec este jueves 25 vuelven a mostrar la persistencia de la desocupaci贸n y de la crisis econ贸mica que atraviesa el pa铆s. Lejos del optimismo anunciado por el Gobierno, que planteaba que con la apertura de la actividad econ贸mica mejorar铆a la situaci贸n del conjunto de los trabajadores, los datos confirman que la falta de empleo alcanza a 222.000 personas m谩s que en el cuarto trimestre del 2019.

Se trata en total de 2,1 millones de personas, el 11 % de la poblaci贸n econ贸micamente activa, la cifra m谩s alta para el 煤ltimo trimestre del a帽o desde el 2004. Hay que considerar que los datos medidos por el Indec contemplan a 31 conglomerados urbanos, por lo que la desocupaci贸n total se contabiliza proyectando la situaci贸n al conjunto del pa铆s.

Adem谩s, hay que considerar que la tasa de actividad cay贸 de 47,2% a 45% en un a帽o y se encuentra a煤n por debajo de los niveles pre pandemia. Esto implica que muchas personas que se quedaron sin empleo y no salieron a buscar activamente por las restricciones fueron registradas como inactivas y no como desempleadas.

La peor situaci贸n se vive en la zona del Gran Buenos Aires, donde la desocupaci贸n alcanza a un 12,6 %.

Tambi茅n confirmaron que en el caso de los j贸venes la tasa de desocupaci贸n aument贸 en las mujeres desde 18,9 % hasta 26 % en el 煤ltimo a帽o. En el caso de los hombres desde 16,9 % a 19 %.

Otro dato que da cuenta del nivel de la crisis social es que un 15,1 % de la poblaci贸n se encuentra subocupada. Es decir, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales y estar铆an dispuestos a hacerlo mayor cantidad de horas para aumentar un ingreso insuficiente. Se trata de la mayor tasa de subocupaci贸n desde la crisis del 2002.

Pero incluso la situaci贸n tambi茅n golpea sobre los sectores ocupados. Seg煤n un informe de Cifra-CTA, 芦si bien los salarios reales de los trabajadores registrados en el sector privado sufrieron una reducci贸n promedio de 15,4% entre noviembre de 2015 y el mismo mes de 2020, la mitad de los trabajadores tuvieron ca铆das superiores al 19%禄. En tanto, el salario real de los trabajadores p煤blicos fue en diciembre de 2020 un 29 % inferior al de noviembre de 2015.

De conjunto estos datos confirman la profundidad de la crisis social, que se encuentra lejos de haber finalizado. Por el contrario, la proximidad inminente de la 鈥渟egunda ola鈥 de coronavirus, que algunos afirman que ya comenz贸, puede convertirse en un nuevo foco de preocupaci贸n.

Pero adem谩s, este mismo jueves el FMI volvi贸 a colocarse en el centro de la escena. Fue primero el vocero de la entidad, Gerry Rice, qui茅n afirm贸, contra las exigencias que hab铆a planteado Cristina Kirchner en la jornada previa, que no exist铆a posibilidad de extender los plazos y tasas de inter茅s para la devoluci贸n de la deuda.

Aunque m谩s tarde fue el propio organismo el que emiti贸 un comunicado planteando avances en la negociaci贸n (publicado y festejado por el propio ministro Mart铆n Guzm谩n), este no pas贸 de hacer definiciones generales.

Luego de meses de aplicar las recetas del propio Fondo para 鈥渞educir el d茅ficit fiscal鈥 a costa de ajustar jubilaciones, eliminar el IFE o incluso reducir el presupuesto en salud, no cabe lugar a pensar que lo que venga pueda ser distinto. No hay un 鈥渘uevo Fondo鈥, sino negociaciones que se pagar谩n con mayor ajuste y al costo de un mayor empobrecimiento del conjunto de la poblaci贸n pobre y trabajadora.

Jubilados

La decisi贸n del gobierno nacional de otorgar dos bonos por 煤nica vez de $ 1.500 cada uno junto con los haberes de abril y mayo para los jubilados que ganen menos de $ 30.856, no calm贸 el debate sobre la aplicaci贸n de la nueva movilidad jubilatoria.

Los bonos alcanzan al 70% de los jubilados y pensionados (5 millones), excluyendo a los 2 millones que ganan m谩s de $ 30.856 mensuales y a los 9 millones que perciben las Asignaciones Familiares y la AUH.

Adem谩s, no integrar谩n el haber, son por dos meses, y no se consideran base para los futuros aumentos. Para quienes cobran la m铆nima m谩s los bonos representar谩 un incremento de bolsillo del 16%, aunque el resultado real depender谩 de la suba de los precios en los pr贸ximos meses. A partir de junio habr谩 que hacer las cuentas nuevamente. Para los que cobran menos que la m铆nima (pensiones no contributivas y PUAM) la mejora es mayor, del 19%, pero a煤n con los bonos cobrar谩n menos de $ 18.700 en abril y mayo.

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, argument贸 que 鈥渉ablar de dos bonos para abril y mayo de 1.500 pesos es 50 pesos por d铆a鈥. Seg煤n Semino, 鈥渓a canasta de un jubilado con vivienda propia en octubre del a帽o pasado era de 50.000 pesos鈥.

La cifra se encuentra bastante por encima de la jubilaci贸n m铆nima que, con el aumento del 8,07%, pasar谩 a ser de $ 20.572 entre abril y junio, cuando se aplicar谩 un nuevo ajuste.

El aumento esperado para abril ser谩 inferior en varios puntos porcentuales a la inflaci贸n del primer trimestre del a帽o, que se calcula en torno al 12%, dando la raz贸n a quienes advert铆an que en un contexto de elevada inflaci贸n se corr铆a el riesgo de que los haberes quedaran por debajo.

Los jubilados terminaron 2020 por debajo de la inflaci贸n. A los de la m铆nima les toc贸 resignar casi siete puntos con respecto a la f贸rmula macrista (42%) derogada por decreto. Llegar谩n a 35,3%. Y los de la m谩xima quedar谩n diecisiete puntos abajo (25,3%). Y eso que la ley macrista entre 2018/9 provoc贸 una ca铆da del 19,5% en todas las jubilaciones y prestaciones sociales.

Resistencia

Organizaciones piqueteras marcharon hacia Plaza de Mayo para denunciar la situaci贸n que atraviesan trabajadores desocupados. Exigen aumento salarial 芦la canasta de pobreza triplica el salario m铆nimo y la verdadera canasta familiar que incluye alquiler y educaci贸n de los hijos, entre otros rubros, 隆resulta inalcanzable para la inmensa mayor铆a de los trabajadores que no llegan ni juntando 4 meses de trabajo!禄 expresaron. La acci贸n se replic贸 en diferentes ciudades del pa铆s. Hubo en acto central donde confluyeron las columnas que partieron desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo destacaron 芦en este contexto, la pobreza sigue creciendo a ra铆z del ajuste que dicta el FMI y aplica el Gobierno de los Fern谩ndez. Con el objetivo de conseguir una mayor entrada de divisas, avanzan con el modelo extractivista y la destrucci贸n de nuestros bienes naturales, desconociendo la lucha del pueblo chubutense que hace 18 a帽os enfrenta el saqueo de las corporaciones mineras. Las organizaciones de desocupados independientes rechazamos el discurso del gobierno que dice privilegiar a los pobres. Todo lo contrario, desde el Presupuesto nacional se han reducido o eliminado las ayudas de emergencias, sin anestesia, como el IFE, privilegiando a los acreedores de la usurera e ileg铆tima deuda externa禄.

Desde las organizaciones piqueteras, denuncian adem谩s la situaci贸n que atraviesan los comedores populares que desde hace meses no reciben los alimentos para sostener las ollas y copas de leche a la cual acuden muchas personas en un contexto de empobrecimiento de los y las trabajadoras.

芦Los trabajadores que atienden los comedores populares no han sido considerados para la vacunaci贸n contra el Covid, siendo esenciales para combatir el hambre: 隆exigimos que integren las listas de prioridad para ser vacunados, por su salud y por la salud p煤blica en general!禄 agregaron.

Finalmente, en el contexto de crisis social y econ贸mica la situaci贸n de los trabajadores desocupados en cuando al acceso de una vivienda digna se ve obstaculizada, agravando la crisis habitacional a la que se encuentra sometida una enorme porcentaje de personas, que no pueden pagar un alquiler y menos acceder a la compra de un inmueble.

芦La tierra y la vivienda son inalcanzables para los trabajadores, por eso crecen las ocupaciones de tierra que los gobiernos de todo color pol铆tico reprimen y desalojan sin distinci贸n. Fern谩ndez y Ferraresi anunciaron que no extender谩n el congelamiento de alquileres y la suspensi贸n de desalojos a partir de abril, lo que agravar谩 la crisis habitacional禄 explicaron.

隆Salario m铆nimo de 53.000 pesos!

隆Equiparaci贸n de los programas sociales igual a la Canasta Alimentaria!

隆Vacunaci贸n ya para todxs lxs trabajadorxs esenciales!

隆Tierra para vivir! 隆No a los desalojos!

隆Presupuesto real y pol铆ticas p煤blicas para combatir y erradicar la violencia de g茅nero!

隆El extractivismo mata y empobrece! 隆Basta de saqueo! 隆Viva la lucha del pueblo de Chubut!

隆Conectividad para todes!

EL 24 DE MARZO A 45 A脩OS DEL GOLPE GENOCIDA MARCHAMOS A PLAZA DE MAYO

POLO OBRERO -MTR HIST脫RICO 鈥 MTR VOTAMOS LUCHAR 鈥 C.U.Ba.鈽哅.T.R./MIDO 鈥 MAR 鈥 M29 鈥 BLOQUE PIQUETERO NACIONAL (T.Or.Re- AGRUPACION ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL 鈥 FDU 鈥 BUEL 鈥 A TRABAJAR 鈥 ORGANIZACI脫N 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L 鈥 LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) 鈥 MTL REBELDE 鈥 M.B.T 鈥 FRENTE DE LA RESISTENCIA. BARRIOS DE PIE 鈥 MST TERESA VIVE. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), FOB Aut贸noma (Federaci贸n de Organizaciones de Base Aut贸noma), Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n corriente Plurinacional, MULCS, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento 8 de abril, Igualdad Social), FAR COPA en Marabunta, OLP Resistir y Luchar.

En febrero la conflictividad peg贸 un salto. Seg煤n la consultora Tendencias Econ贸micas, los despidos afectaron a 1.482 trabajadores, lo que arroja un aumento anual del 141%.

Los paros involucraron a 11.420 trabajadores, con un aumento del 37% anual. No se registraron suspensiones, cuando en 2020 hab铆an afectado a 3.300 trabajadores.

Paritarias

En el marco de una nueva jornada de protesta para pedir por recomposici贸n salarial para los trabajadores del CONICET, que incluy贸 un paro y una movilizaci贸n al Polo Cient铆fico, Mariano Barrera, doctor en Ciencias Sociales, investigador del organismo y de FLACSO, analiz贸 la situaci贸n salarial de los trabajadores del Conicet: 芦Macri se va del Gobierno con una p茅rdida salarial del 50% en cuatro a帽os禄.

El reclamo de los investigadores apunta, en el mediano plazo, a que se avance con las negociaciones por un convenio colectivo sectorial, que modifique sustancialmente la situaci贸n salarial y la p茅rdida del poder adquisitivo del orden del 50%, que padecieron los investigadores, y el sector p煤blico en general, durante los 煤ltimos cinco a帽os.

Esta chance, abrir铆a la posibilidad de que los trabajadores del organismo, que hoy representan el 6% del sector p煤blico total, negocien sus propias condiciones de trabajo, 铆tems, y recomposiciones, m谩s all谩 de la paritaria estatal que UPCN negocia con el gobierno nacional.

Durante 2020 hubo apenas 7% de aumento en la paritaria nacional de los trabajadores estatales y se termina de cerrar la paritaria en mayo de 2021 con un una suba del 25% y, adicionalmente, el Ministerio de Ciencia consigui贸 adicionar un 20% (en noviembre 2020 y abril 2021) al 铆tem de jerarquizaci贸n sobre el total del salario de cient铆ficos y cient铆ficas y Personal de Apoyo (que no incluye a trabajadores administrativos y personal de gesti贸n).

芦En mayo de 2021 el salario del organismo tendr铆a el mismo nivel de poder adquisitivo que a finales de 2019禄, dijo Barrera, al respecto, y agreg贸 que 芦el poder de compra de mayo de este a帽o ser铆a el mismo que el del inicio del actual gobierno禄.

芦Si uno mira en t茅rminos hist贸ricos, el poder adquisitivo del salario el agosto de 2020 era el mismo que en la crisis de 2002禄, dijo Barrera, y destac贸 que en 2020 芦hubo recuperaci贸n, pero a煤n estamos en niveles de 2004禄.

Por 煤ltimo, Barrera asegur贸 que la erogaci贸n para el Estado no ser铆a significativa, en caso de avanzar la discusi贸n sobre el Convenio colectivo para los 10.000 trabajadores que integran el CONICET (sin contar los becarios y becarias del organismo, que duplican la cifra): 芦El CONICET en el presupuesto nacional representa menos del 0.4%, es un valor muy bajo como para tener impacto, adem谩s para algo que consider谩s estrat茅gico禄, dijo Barrera.

El jueves 25 hubo una Jornada de lucha de los docentes universitarios, convocada por la Federaci贸n Nacional de Docentes Universitarios/as y preuniversitarios/as para reclamar la urgente convocatoria a la Mesa Nacional de Negociaci贸n Salarial para discutir la recuperaci贸n del poder adquisitivo de los salarios, as铆 como las condiciones de trabajo que contin煤an afectadas en el marco de la pandemia mundial.

Exigen que ning煤n aumento por debajo de la inflaci贸n, cl谩usula gatillo y un programa de recuperaci贸n progresiva del salario, en camino a la media canasta familiar para el cargo testigo; reintegro de gastos de conectividad por trabajo virtual desde los hogares (equipamiento, mobiliario, servicios de electricidad y telefon铆a, etc.) para la continuidad de las clases virtuales mientras dure la pandemia; paritarias de condiciones y ambiente de trabajo en todas las Universidades.

鈥淐ualquier regreso progresivo a las actividades de manera presencial, debe ser previamente acordado en paritarias particulares con plena participaci贸n de las asociaciones de base, con las pertinentes habilitaciones de la autoridad sanitaria y con condiciones de bioseguridad que preserven la salud de las y los docentes y de la comunidad universitaria en su conjunto. En este sentido, exigen el pleno respeto a los acuerdos alcanzados en la Comisi贸n Nacional de Condiciones y Ambiente de Trabajo, en especial al r茅gimen de dispensas y licencias para los grupos vulnerables, con la cobertura de las suplencias que ello demande; as铆 como tambi茅n que se avance con la regularizaci贸n de docentes de la planta interina y contrataciones, pago a docentes ad-honorem, ascensos de Auxiliares de 1陋 (cargos ocupados mayoritariamente por docentes mujeres) y actualizaci贸n del nomenclador preuniversitario鈥, definieron en el marco del Congreso Extraordinario realizado por la Federaci贸n.

Adelantaron que de no haber respuesta a las demandas, este viernes sesionar谩 el Plenario de Secretar铆as Generales que le pondr谩 fecha a un paro de 48 horas ya aprobado en el Congreso.

Los docentes tucumanos volvieron a la protesta en rechazo al acuerdo paritario firmado por el Gobierno provincial y el Frente Gremial Docente. Esta vez fue con un paro y una movilizaci贸n, que parti贸 en caravana desde el monumento al Bicentenario, hasta la Secretar铆a de Educaci贸n.

El reclamo central es un aumento salarial del 50 % junto a las condiciones por la pandemia. Se exigi贸 que el Estado garantice los elementos de bioseguridad en todas las escuelas. Se denunci贸 la falta de personal auxiliar en las escuelas y el estado de estas, reclamando tambi茅n por vacunas para todos y el testeo para todas las burbujas aisladas.

Los docentes denuncian las presiones por parte del ministerio de Educaci贸n, a cargo de Juan Pablo Lichtmajer, para sostener la presencialidad a toda costa. Mientras las autoridades provinciales hablan de una segunda ola inevitable, en las escuelas se ordena que no se hagan denuncias para no 鈥渁larmar鈥.

La protesta tambi茅n denunci贸 que Litchmajer extorsiona a la docencia con descuentos a quienes se adhieran al paro, ordenando a los directivos a confeccionar listas de quienes participan de la medida de fuerza. Esto pas贸 con miles de docentes que se adhirieron al paro de 48 horas ante el inicio de clases.

鈥淣uevamente la docencia sale a la calle porque rechazamos el acuerdo de miseria que firm贸 ATEP y el Frente Gremial. El salario docente sigue por debajo de la l铆nea de pobreza y las condiciones de bioseguridad no se cumplen en las escuelas. Adem谩s tenemos la situaci贸n de centenares de docentes sin trabajo o precarizados como los del plan Fines. La 煤nica respuesta de Lichtmajer es amenazar con descuentos y con listas negras禄, afirm贸 Juan Luis Veliz de la agrupaci贸n Marr贸n Docente.

芦Tenemos que seguir organizando el reclamo de la comunidad educativa desde las escuelas. Finalmente UDT no convoc贸 al paro impulsado por la Mesa de Coordinaci贸n, baj谩ndose as铆 de hacer medidas de lucha. Exijamos a UDT y el Frente Gremial (ATEP, APEM, AMET) que tienen que acatar el mandato de los docentes, por todas las demandas incumplidas por el gobierno. Que llamen a asambleas de base para que los docentes decidan禄, agreg贸 Veliz.

La paritaria de la Uni贸n Obrera Metal煤rgica (UOM) pas贸 a cuarto intermedio sin acuerdo de partes. El encuentro realizado en modalidad virtual por la pandemia, tendr谩 su continuidad el pr贸ximo 29 de marzo cuando el sindicato y las C谩maras empresarias vuelvan a verse las caras.

El gremio liderado por Antonio Cal贸 reclam贸 para romper el hielo un incremento del 35% con una cl谩usula de revisi贸n. Adem谩s pidi贸 una suba adicional en los salarios iniciales.

La Mesa de Unidad Sindical integrada por FATTEL, FOEESITRA, FOMMTRA y CEPETEL lleg贸 a un acuerdo con las empresas Telef贸nica de Argentina S.A., Telef贸nica M贸viles Argentina S.A., AMX Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A., un aumento de 12 puntos para el per铆odo julio 2020-marzo 2021 que se aplicar谩 a partir de abril.

En el mismo se detalla que en marzo las y los trabajadores telef贸nicos van a cobrar una suma extraordinaria no remunerativa equivalente al 12% que en abril ya entrar谩 en la escala salarial. El incremento acumula para el sector un 32 % desde julio de 2020 hasta el 31 de marzo.

En abril se van a volver a reunir para cerrar el a帽o paritario hasta el 30 de junio con la revisi贸n del 煤ltimo trimestre.

La Federaci贸n de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), dirigida por H茅ctor Daer, anunci贸 el lunes un paro de 3 horas por turno y solo atendiendo urgencias para el viernes 26 luego de una reuni贸n que mantuvieron con empresarios del sector privado de la salud en el Ministerio de Trabajo, al no llegar a un acuerdo en la revisi贸n de las escalas salariales.

La Federaci贸n agrupa a trabajadores de cl铆nicas, sanatorios, hospitales y laboratorios de an谩lisis cl铆nicos.

El 芦plan de lucha禄 que decidieron los dirigentes contempla asambleas informativas para el jueves, paro el viernes y luego evaluar la medida y los pasos a seguir.

Una marcha convocada por la Asamblea Interhospitalaria colm贸 las calles del centro neuquino.

Trabajadores y trabajadoras de la primera l铆nea, vinieron desde distintos puntos provinciales y de los centros de salud de la zona metropolitana. La principal exigencia es la apertura de una mesa salarial de la que puedan participar delegados votados en la Asamblea nterhospitalaria, y que est茅n presentes los cuatro gremios estatales.

Todos los hospitales y centros de salud se manifestaron con sus carteles, denuncias y exigencias. La marcha fue aplaudida por todas las personas que transitaban por el centro neuquino.

Recientemente, la ministra de Salud, Andrea Peve, anunci贸 medidas ante la llegada de la segunda ola de contagios. En este contexto, el jueves se supo de la renuncia de la mitad de los terapistas del hospital Castro Rend贸n y de las amenazas de sumarios y sanciones al personal de salud.

El conflicto lleva cuatro semanas y hasta ahora el Gobierno provincial no cit贸 a los trabajadores y trabajadoras autoconvocados que rechazaron el acuerdo entre ATE, UPCN y el gobierno.

La movilizaci贸n se hizo escuchar y continu贸 con una nueva asamblea interhospitalaria despu茅s de la multitudinaria marcha. El viernes tienen previsto un festival con decenas de artistas y bandas musicales en la Casa de Gobierno para juntar fondos de lucha y difundir el conflicto.

Tras una votaci贸n de las bases, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS 鈥 Fesprosa) defini贸 por un 95% rechazar la propuesta ofrecida por el gobierno santafesino, y realizar谩 un paro sin asistencia el lunes 22 y el jueves 25 de marzo.

鈥淗ace 45 d铆as que comenzaron las reuniones. Durante este per铆odo los profesionales esper谩bamos de buena fe poder resolver los innumerables problemas que presentamos lxs trabajadorxs y el sistema de salud. Lamentablemente el gobierno provincial dilapid贸 este tiempo. Es sintom谩tico que la ministra de salud siga sin reunirse con los que producimos los cuidados. No solo nos dejaron al final de todas las discusiones. Sino que la propuesta no contempla la jerarquizaci贸n de nuestra labor dentro del sistema鈥, explicaron desde SIPRUS, al tiempo que denunciaron que hay sectores del sistema de salud que atraviesan una crisis profunda, muchos lugares en los que no se consiguen qui茅nes ocupen los puestos, renuncias de trabajadores, incluso directores, pedidos de licencias y falta de cobertura para las jefaturas.

鈥淒ecimos claramente que es necesario un aumento urgente de personal para sostener la demanda. El aumento de los casos que se est谩 viendo (y que van a seguir creciendo) nos encuentra en peores condiciones. Por el desgaste que venimos sufriendo y porque no hay respuestas. Y como repetimos siempre, es un problema de nuestras condiciones de trabajo que impacta en la salud del 40% de las y los santafesinxs que se atienden en el sistema p煤blico鈥, finalizaron.

Aceiteros

Los paritarios de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina alcanzaron un acuerdo con los representantes de la parte empresaria en la negociaci贸n paritaria salarial de los Convenios Colectivos de Trabajo 387/04 y 388/04 correspondientes a obreros y empleados desmotadores de algod贸n, respectivamente. El salario inicial de un trabajador de una jornada normal (200 horas mensuales) de la categor铆a inferior -pe贸n- entre salario b谩sico y adicionales llegar谩 a 66.043,92 pesos a partir del 1掳 de abril.

En tanto ser谩 de 68.915,40 pesos a partir del 1掳 de junio de 2021 y de 71.786,87 en septiembre de 2021.

Adem谩s se acord贸 el pago de una asignaci贸n extraordinaria no remunerativa de 16.000 pesos que se abonar谩 en dos cuotas iguales y consecutivas que se liquidar谩n en noviembre y diciembre de 2021. Ser谩 percibida por todos los trabajadores que hayan realizado tareas durante al menos 90 d铆as en la campa帽a; quienes hayan trabajado menos d铆as percibir谩n una suma proporcional.

En concepto de revisi贸n del acuerdo salarial de 2020 se acord贸 un aumento que lleva el salario inicial conformado a 53.684,10 pesos en el mes de enero de 2021 y a 57.429,50 en febrero.

A su vez, se estableci贸 que el presente acuerdo paritario tendr谩 vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.

En este marco, desde la Comisi贸n Directiva de la Federaci贸n de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algod贸n y Afines de la Rep煤blica Argentina expresaron: 鈥淐ompa帽eras, compa帽eros: este nuevo acuerdo se alcanz贸 gracias a la unidad obrera expresada en la contundente Huelga Nacional Desmotadora con la que las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algod贸n demostraron con claridad su rechazo ante la pretensi贸n patronal de rebajar los salarios en t茅rminos reales.

Ante la intransigencia con la que estas empresas, que nunca detuvieron su producci贸n -declarada esencial- por la pandemia, estiraban artificialmente la negociaci贸n paritaria, indiferentes al deterioro de los ingresos de la familia desmotadora, se le opuso la firmeza, la solidaridad y la conciencia de clase.

Incluso mientras persiste en todo el planeta la crisis sanitaria, econ贸mica y social desatada por la pandemia de COVID-19, que en nuestro pa铆s se sum贸 a la cr铆tica situaci贸n que dej贸 tras de s铆 el gobierno de Cambiemos, hoy se conquist贸 este acuerdo gracias a la lucha colectiva.

Por eso, este logro es de ustedes, compa帽eras y compa帽eros desmotadores, que contin煤an avanzando con las herramientas de la organizaci贸n obrera, con la democracia sindical y la fuerza de la huelga en las propias manos, por la dignidad para cada compa帽era y compa帽ero trabajador y su familia鈥.

El Sindicato Aceitero de Capital inform贸 que tras largos meses de conflicto se firm贸 un acuerdo en el que el Grupo Beltr谩n, propietario de la firma D谩nica, que se comprometi贸 a desistir de su intento de modificar el encuadramiento de los trabajadores. 鈥淓ste logro se obtuvo gracias a la inmensa lucha obrera en D谩nica Llavallol contra la prepotencia patronal鈥, sostuvieron desde el SOEIA.

La empresa Avex, bajo control del Grupo Beltr谩n desde hace dos a帽os, 鈥渄esiste de su intento de modificar el encuadramiento convencional de las compa帽eras y los compa帽eros de D谩nica Llavallol reconociendo la pertenencia a la actividad aceitera鈥, se帽alaron desde el sindicato.

En ese sentido, la empresa desistir谩 del pedido de encuadramiento sindical en el expediente que hab铆a iniciado el a帽o pasado en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Naci贸n, cuando intent贸 pasar a todos los trabajadores de la planta al convenio de Alimentaci贸n, de menores ingresos y m谩s flexibilizado que el de los aceiteros.

El acuerdo establece asimismo que se inicia un esquema de actualizaci贸n salarial que incluir谩 el pago de las remuneraciones, adicionales y dem谩s beneficios convencionales de los aceiteros, que comienza a partir de este mismo mes de marzo, indicaron.

Luego de que fracasara este jueves las negociaciones entre el Sindicato Aceitero de San Lorenzo (SOEA) y representantes de la empresa Buyatti, en horas de la tarde, la CGT de San Lorenzo decret贸 un paro de 24 horas en todas las aceiteras del complejo agroexportador. El lunes se realiz贸 una conferencia de prensa en la puerta de la f谩brica para informar los pasos a seguir y no descartan el anuncio de un nuevo paro de 48 horas con bloqueos y participaci贸n de otros gremios si el conflicto sigue sin resolverse.

Hace algunas semanas la patronal de Buyatti mand贸 73 telegramas de despido anunciando el cierre de la aceitera ubicada en Puerto San Mart铆n. Esto ocurri贸 luego de que el ministerio de Trabajo de la provincia firmara el cierre del procedimiento preventivo de crisis, tras largas audiencias en su sede en la ciudad de Rosario. Aunque rige la prohibici贸n en todo el pa铆s, el Ministerio aval贸 los despidos y habilit贸 a la empresa a ofrecer solo el 50% de las indemnizaciones, desconociendo tambi茅n la doble indemnizaci贸n.

Los trabajadores de Buyatti vivieron un 2020 de incertidumbre sobre la continuidad de sus fuentes laborales y realizaron diferentes acciones en la puerta de la f谩brica y el ministerio de Trabajo. Esta semana la polic铆a desaloj贸 el piquete que ven铆an llevando, a pocas horas de que el gobernador Omar Perotti llegue a la ciudad para inaugurar el ciclo lectivo 2021 en una escuela de Puerto San Mart铆n.

En este proceso, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) del departamento San Lorenzo ha rechazado de plano el argumento de la compa帽铆a, que es 鈥減rima hermana鈥 de Vicent铆n, y se justifica en una situaci贸n de crisis. Para fortalecer el reclamo logr贸 el acompa帽amiento de los legisladores provinciales que hab铆a requerido.

Los legisladores se帽alaron que 鈥渓os telegramas llegaron a personas con treinta a帽os de antig眉edad o enfermas a las que les corta la obra social鈥, con la fuerte sospecha de que es otro proceso de vaciamiento como fue el de la cerealera Vicent铆n.

Semanas atr谩s, otro de los delegados hab铆a manifestado que 芦si tiene que cerrar, que se paguen las indemnizaciones que corresponden y todo lo adeudado. Nadie se hace presente de la empresa y estamos a la expectativa 禄. Los trabajadores se encuentran haciendo un 芦acampe禄 en las puertas de la planta reclamando informaci贸n sobre qu茅 ocurrir谩 con sus empleos.

La empresa Buyatti, adem谩s de la planta en San Lorenzo, es propietaria de una desmotadora en Chaco y otra planta dedicada a la molienda de girasol y semillas de algod贸n en Reconquista.

M谩s conflictos

Trabajadores de la Cl铆nica San Andr茅s convocan a un encuentro solidario con su lucha. Ser谩 este s谩bado 27 desde las 16:00 en las instalaciones de la cl铆nica, ubicada en Caseros, partido de Tres de Febrero. La cl铆nica atend铆a a 18.000 pacientes de PAMI que hoy no tienen cobertura. Reclaman conservar los 144 puestos de trabajo y la atenci贸n a los jubilados.

Reproducimos a continuaci贸n el comunicado de los trabajadores: Los 144 trabajadores de la Cl铆nica San Andr茅s estamos en lucha desde el d铆a primero de febrero. Llevamos 45 d铆as en custodia de las instalaciones ante el abandono e intento de vaciamiento por parte de la patronal. La cl铆nica atend铆a adem谩s 18.000 trabajadores afiliados de PAMI, que ahora deambulan por lugares distantes en otros distritos.

A la gravedad del cierre de puestos de trabajo, se suma a la lentitud del proceso vacunatorio cuando todos los especialistas preanuncian una segunda ola de Covid para abril o mayo. Nuestra cl铆nica tiene 12 respiradores, 90 camas, tom贸grafo y aparatolog铆a de 煤ltima generaci贸n.

Esta situaci贸n intolerable no ha producido la intervenci贸n del gobierno en ning煤n nivel. Estamos reclamando soluciones al municipio de Tres de Febrero, al ministerio de Trabajo, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y a la Casa de Gobierno de la Naci贸n sin obtener respuestas favorables.

Invitamos a todas las organizaciones, pol铆ticas y sociales a acompa帽arnos en defensa de la salud y los puestos de trabajo, y a coordinar acciones con otros sectores en lucha.

Los trabajadores agremiados en el Sindicato argentino de Televisi贸n (SATSAID) realizaron el jueves 25 una medida de fuerza a nivel nacional contra los 400 despidos encubiertos que quiere imponer DirecTV a sus trabajadores.

Desde el pasado lunes 22, se encuentran realizando quite de colaboraci贸n, trabajo a reglamento y permanecen en estado de alerta y movilizaci贸n en todo el pa铆s.

Seg煤n un trabajador de la empresa 鈥渓a empresa en noviembre y enero pasado se hab铆a comprometido a implementar un plan de inversiones que en teor铆a preservar铆a nuestra fuente de trabajo.

Esto, no s贸lo no fue as铆 sino que ahora directamente quieren cerrar y tercerizar distintas 谩reas como las de servicio t茅cnico y de atenci贸n al cliente y avanzar con el plan de retiros voluntarios que venimos denunciando.鈥

La medida se resolvi贸 luego de varias reuniones en el ministerio de Trabajo sin respuesta favorable por parte de la empresa.

El pasado 3 de marzo hubo un paro judicial con movilizaci贸n al Palacio de Justicia. Fue convocado por la Uni贸n de Empleados de la Justicia de la Naci贸n (UEJN) en reclamo del pago del tercer tramo de la recomposici贸n salarial que se otorg贸 en 2020. La protesta tuvo lugar en todo el pa铆s.

Las y los tabacaleros de Massalin Particulares lograron un 42 % de aumento salarial luego de una semana de paro y movilizaci贸n. De esta forma cobrar谩n un 5 % de aumento retroactivo al sueldo de febrero, un 10 % en marzo, 10 % en abril, 5 % en mayo y 12 % junio. As铆 lo informaron desde la directiva del Sindicato de Obreros del Tabaco (SOT).

Con una semana de huelga, con apoyo de la poblaci贸n y una marcha masiva en Rosario de Lerma el lunes, le torcieron el brazo a la empresa, que se encuentra entre las 150 principales del pa铆s y exporta el 60 % de la producci贸n, pero quer铆a dar un 5% menos que el resto de las empresas del tabaco de la provincia.

Cientos de trabajadores vitivin铆colas se concentraron en el nudo vial, en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, desde donde se movilizaron al KM0 provincial para exigir un aumento salarial que equipare los sueldos a la Canasta B谩sica.

En las reuniones paritarias, los grandes bodegueros ofrecieron un 28 % de aumento, algo rechazado por los trabajadores, quienes denuncian que esa suma ni siquiera cubrir铆a lo perdido frente a la inflaci贸n en 2020. Ellos exigen un aumento que equipare los sueldos, que hoy son de $ 27.000 para un trabajador de bodega, a la Canasta B谩sica, que en la provincia ya super贸 $ 54.000.

Durante la pandemia, los grandes bodegueros no solo siguieron produciendo sino que tambi茅n aumentaron considerablemente sus exportaciones, mientras que los trabajadores siguen cobrando salarios 芦de hambre禄, denuncian.

Desde el sindicato tambi茅n rechazaron la oferta patronal y convocaron a un plenario de delegados para el martes 23. Por lo que la exigencia de los trabajadores autoconvocados es que ese plenario le ponga fecha a un paro por 48 horas que el sindicato hab铆a anunciado en el caso de que no hubiese acuerdo con las patronales.

Los trabajadores autoconvocados se vienen movilizando en Mendoza, en el sur provincial en San Rafael y en Cafayate (Salta), donde realizaron acciones durante la semana.

En San Rafael decenas trabajadores vitivin铆colas autoconvocados y sus delegados se movilizaron nuevamente por salario digno. Recorrieron desde la plaza Francia hasta el km0, contra la propuesta paritaria de aumento de las C谩maras patronales, que como se denunci贸 anteriormente, ofrecieron el 30% en 4 cuotas y un bono de $4.000 para diciembre, lejos del reclamo de equiparaci贸n de la canasta b谩sica.

Se prolonga el conflicto en la planta Canning de la empresa Ternium 鈥 grupo Techint. El martes finaliz贸 el per铆odo de conciliaci贸n obligatoria dictaminado por el ministerio de Trabajo provincial. Seg煤n trascendidos durante la negociaci贸n se habr铆a obtenido el pago del aumento paritario seg煤n lo acordado para la Rama 17 鈥搉o para la 21 que era la intenci贸n inicial de la empresa鈥 y la revisi贸n de las pol铆ticas flexibilizadoras que pretend铆a imponer la empresa: que trabajadores contratados en forma eventual ocupen puestos permanentes y el pago diferenciado del trabajo los fines de semana. Fuentes gremiales indican que el Secretario Adjunto de la UOM Avellaneda habr铆a informado que el acuerdo contemplaba que la empresa no aplicar铆a despidos ni sanciones como represalia.

Sin embargo, entre martes y mi茅rcoles la empresa dio a conocer la resoluci贸n de despedir a una cantidad a煤n no precisada de trabajadores. Ante esta situaci贸n, reunidos en asamblea decidieron paralizar nuevamente la producci贸n y reclamar la reincorporaci贸n de los despedidos, as铆 como invocar nuevamente el compromiso de la Comisi贸n Directiva de la UOM Avellaneda para sostener esta resoluci贸n.

Difundimos el comunicado de los trabajadores de Ternium Canning:

芦Los trabajadores siendo las 15 horas del d铆a de la fecha 23/3/2021 resuelven por asamblea parar la f谩brica. La empresa produjo despidos de compa帽eros. Compa帽eros que defendieron los derechos y por eso ahora son atacados por la empresa de manera brutal.

Los trabajadores no aceptan ning煤n despido Y exigen al gremio que se ponga a la cabeza de la defensa de todos los trabajadores Y al ministerio de Trabajo que convoque a la empresa a cambiar su actitud鈥.

El secretario adjunto de Ademys (docentes CABA), Jorge Adaro, detall贸 que 芦ayer informaron que habr谩 flexibilizaci贸n禄 y explic贸 que 芦plantean el no uso de barbijos en el recreo y dejar el escalonamiento del ingreso e incorporar el comedor禄.

芦Nada de lo que plantean flexibilizar es bueno禄, afirm贸 Adaro. Asimismo agreg贸 que 芦insisten en relajar las normas cuanto tenemos 900 casos en la Ciudad y camino a las 2da. ola禄.

芦Vamos a ver qu茅 medidas tomamos frente a la nueva flexibilidad禄, advirti贸 el sindicalista.

Y concluy贸 que 芦el lugar es la escuela con los pibes pero no con estos protocolos ni con estas flexibilizaciones nuevas禄.

El lunes 22 las y los trabajadores de Just, comenzaron su acampe en la f谩brica de General Rodr铆guez, perteneciente a Just international Latam S.A.

Hace un mes que las y los trabajadores se encuentran peleando por sus puestos de trabajo y ocupando la planta ubicada en Lomas del Mirador, luego de que la empresa notificara v铆a zoom a los 52 trabajadores que mudar铆an las operaciones a m谩s de 60 kil贸metros. El 16 de febrero la empresa realiz贸 una maniobra fraudulenta y vaci贸 el dep贸sito donde cumpl铆an tareas. De esta manera busc贸 desvincular a los trabajadores de la compa帽铆a con la promesa de entrevistas laborales en la nueva empresa tercerizada de nombre Transf谩rmaco.

Como denuncian los propios trabajadores, esto se da en el marco de la pandemia mientras rige el decreto anti-despidos. Adem谩s, la empresa incumple la conciliaci贸n obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. Frente al incumplimiento por parte de la empresa, el Estado no ha dado respuestas.

Luis Torales, trabajador de Just en lucha, plante贸 que se encuentran peleando por las 52 familias que dejaron afuera y que de all铆 no se mover谩n hasta que les den una soluci贸n. 鈥淣uestra dignidad no tiene precio, s贸lo queremos trabajo鈥.

Acompa帽aron la medida de los trabajadores el PTS, PO, IS, MST del Frente de Izquierda Unidad, el Nuevo Mas y el sindicato joven de comercio, industria y servicio de la CTA, junto a la Red de Trabajadores Precarizados e informales de la zona Oeste.

Por su parte, las y los trabajadores de La Nirva, que tambi茅n vienen peleando por sus fuentes de trabajo, se han solidarizado y han enviado su apoyo

Impuesto a las Ganancias

Finalmente, tal como se preve铆a, se alcanz贸 el dictamen para tratar en el recinto de la C谩mara de Diputados las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias por el cual pasar铆an a tributarlo salarios por encima de los 150.000 pesos y jubilaciones con un monto superior a ocho haberes m铆nimos. A partir de los reclamos del mundo gremial tambi茅n se excluyeron del c谩lculo para el pago el aguinaldo, gastos de guarder铆a y jard铆n materno infantil, hijos con discapacidad y en el caso de los trabajadores de salud no se computar谩n horas extras hasta el 30 de septiembre de 2021.

El proyecto impulsado por Sergio Massa y que cuenta con un amplio apoyo gremial, estiman que beneficiar谩 a 1.267.000 trabajadores de los 2.2 millones que actualmente pagan ganancias. El s谩bado ya ser铆a tratado en recinto donde existe un consenso para su sanci贸n ya que sectores de la oposici贸n acompa帽ar铆an el proyecto seg煤n las intervenciones que realizaron en el trabajo conjunto de comisiones.

El sector que est谩 arriba de los $ 150.000 es el 7% de la poblaci贸n ocupada, pero representa el 26% de la masa salarial.

24 de marzo

La demostraci贸n m谩s clara de que este 24 de marzo S脥 hubo movilizaci贸n callejera, m谩s all谩 de la campa帽a medi谩tica en contrario, es que durante todo el d铆a y en todo el pa铆s se produjeron marchas y actos en la calle donde participaron miles.

Como dijo Norita Coti帽as: 鈥淓n la Plaza hab铆a que estar para pelear contra el hambre y la represi贸n de hoy鈥.

La movilizaci贸n central se dio en Plaza de Mayo, donde llegaron decenas de miles de personas. Primero estuvo la convocatoria de las Madres de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora Nora Corti帽as, Mirta Baravalle, Elia Esp茅n y Elsa Pav贸n. Luego arribaron a la Plaza las organizaciones de Derechos Humanos, pol铆ticas, sociales y sindicales nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

El grito que molesta

Denunciamos, repudiamos la criminalizaci贸n y judicializaci贸n hacia les compas de la cordillera chubutense, puesta en marcha por el gobierno de Mariano Arcioni que, como lo ha hecho en reiteradas oportunidades, busca disciplinar al pueblo, desconociendo su f茅rrea decisi贸n de impedir la entrada de la megaminer铆a. Advertimos que estas pr谩cticas son muy peligrosas porque imponen un escenario de 芦dictadura minera禄 suspendiendo el estado de derecho y atentando en contra de la paz social en la provincia. Esto es el extractivismo y se vale de todas las instituciones para imponerse a cualquier precio.

Desde el d铆a lunes 15 de marzo, el gobierno provincial de Chubut orden贸 detenciones arbitrarias a vecines, en simult谩neo con las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia Federico Massoni, en conferencia de prensa, quien hizo p煤blico el nombre y apellido, direcci贸n, profesi贸n, y hasta los haberes que perciben por sus trabajos de cinco vecines y una menor. Esposades, en medio de operativos desmesurados con una treintena de fuerzas policiales, munidos de escudos y armas largas, fueron llevades a la comisar铆a de El Hoyo para ser notificadxs.

Les secuestraron ropas y celulares, con orden de llevarlos al hospital para verificar presuntas lesiones por su supuesta participaci贸n en los hechos del lunes cuando fue apedreado el veh铆culo donde viajaba el presidente Alberto Fern谩ndez. Luego fueron liberados. Un procedimiento similar ocurri贸 el d铆a 18 de marzo con otros tres vecines m谩s.

Un nuevo accionar del gobernador Arcioni a trav茅s del Ministro de Seguridad Massoni, que insiste en criminalizar la protesta social, claramente, con el prop贸sito de desmovilizar al pueblo de Chubut que le dice NO A LA MINA, y en particular a la pretensi贸n del Ejecutivo provincial de aprobar el proyecto de zonificaci贸n minera (128/20) en el territorio provincial, con la complicidad de la Legislatura y las fuertes presiones del gobierno nacional, a trav茅s de Alberto Fern谩ndez. Este 煤ltimo ha tenido un papel lamentable cuando se desentendi贸 de los hechos de violencia generados el d铆a s谩bado: primero, con el accionar patoteril de la comitiva de la UOCRA, que golpe贸 brutalmente a un vecino y, luego, con la intervenci贸n de infiltrados pertenecientes a la Brigada de Investigaciones, entre lxs que se manifestaban. Su alusi贸n a que el minero es un problema de lxs chubutenses, cuando desde su asunci贸n no ha hecho otra cosa que promover sin ning煤n tapujo la actividad minera, no s贸lo en Chubut sino en toda la cordillera, resulta ofensivo y provocador para los pueblos que habitamos estos territorio y estamos decididos a defenderlos del saqueo extractivista.

Lo que no van a lograr con sus estrategias represivas es sacar de las entra帽as la convicci贸n del por qu茅 se lucha. El pueblo defiende el agua y su territorio del avance extractivista, de la mercantilizaci贸n de nuestra naturaleza.

El pueblo de Chubut seguir谩 en las calles, estemos atentes y difundamos cualquier apremio ilegal hacia lxs luchadorxs.

La megaminer铆a solo se impone con represi贸n y criminalizaci贸n de las luchas.

No pasar谩n!

Fuera mineras de nuestros territorios!

asambleasciudadanas.org.ar

El martes 23 de marzo se realiz贸 la marcha aniversario al cumplirse 18 a帽os del plebiscito en el que el pueblo de Esquel le dijo NO a la miner铆a. La cita fue en la Plaza San Mart铆n de Esquel, Chubut, convocada por la Asamblea No a la Mina en Esquel.

Desde el martes, las y los pobladores de Andalgal谩, en Catamarca se encuentran realizando un bloqueo selectivo en los caminos a Potrero y Choya que son el acceso en donde la empresa minera multinacional Yamana Gold intenta desarrollar megaminer铆a en una zona vital en donde est谩n las nacientes de agua. 鈥淓stamos en asamblea permanente ante los movimientos de maquinaria que est谩n llevando sin permiso鈥, coment贸 un vecino.

El conflicto se aviv贸 cuando el 23 de diciembre, la Corte de Justicia de Catamarca declar贸 inconstitucional la ordenanza (029/2016), que proteg铆a el 煤nico reservorio de agua, para favorecer un emprendimiento minero. Unos d铆as antes Yamana Gold y Glencore Xstrata hab铆an anunciado la creaci贸n del Proyecto MARA para explotar 芦Agua Rica禄. 鈥淎hora est谩n empezado a realizar perforaciones y tienen el aval del gobierno de Catamarca鈥.

Ante todo se帽alaron que hay una clara falta de licencia social para desarrollar la actividad minera en la zona y que los vecinos lo han expresado durante cientos de veces en multitudinarias movilizaciones que lograron detener al lobby minero 鈥淭ambi茅n manifestamos la invisibilizaci贸n de la ausencia de licencia social, que la empresa omite. Cabe destacar que l@s vecin@s que se encuentran apostados al costado del camino, en el transcurso de ayer, entre las 17:30, y hoy a las 12:30, tuvieron la esperada visita de la polic铆a departamental en reiteradas oportunidades, usando el modus operandi que ya sabemos que tienen. Primero en t茅rminos de paz y buen trato, buscando identificar a quienes defendemos la vida y el futuro de nuestro pueblo, para luego empezar a intimidar con la estrategia de requerir los datos personales y averiguaciones de la fiscal Nieva, que junto al juez Cecenarro fueron quienes propiciaron la brutal represi贸n sufrida en febrero del 2010鈥.

