La rebeli贸n de Jina (Mahsa) Amini, surgida en Ir谩n en septiembre de 2022, sigue teniendo un profundo impacto en la sociedad. Entre los grupos de la oposici贸n en el extranjero, corrientes con diferentes ideolog铆as pol铆ticas tambi茅n est谩n mostrando su apoyo a esta rebeli贸n. Los grupos de oposici贸n al r茅gimen iran铆 en el extranjero incluyen a mon谩rquicos, republicanos, federalistas y organizaciones de izquierda. Sin embargo, la principal oposici贸n est谩 formada, en su mayor铆a, por mon谩rquicos, republicanos y grupos como la Organizaci贸n Mojahedin del Pueblo. Entre estas corrientes de oposici贸n, los grupos centrados en Reza Pahlavi, heredero del antiguo Sha de Ir谩n, se presentan desde hace a帽os como la 鈥溍簄ica鈥 alternativa a la Rep煤blica Isl谩mica. En este art铆culo, intentaremos analizar los contornos de esta pol铆tica conocida como 鈥淣uevo Pahlavismo鈥, su desarrollo en los 煤ltimos a帽os, el papel de los medios de comunicaci贸n en este proceso y la actitud de los pa铆ses imperialistas.

La Revoluci贸n de 1979 puso fin al gobierno de la Casa de Pahlavi. Cuando el Sha muri贸, el 27 de julio de 1980, Farah Pahlavi se declar贸 su regente. El 31 de octubre de 1980, al cumplir 20 a帽os, Reza Pahlavi se anunci贸 como nuevo rey de Ir谩n, Reza Shah II, y leg铆timo heredero del trono de la Casa Pahlavi. El 1 de mayo de 1986, Reza Pahlavi anunci贸 que formar铆a un gobierno en el exilio con el objetivo de establecer de nuevo una monarqu铆a constitucional en Ir谩n. Desde entonces, ha habido una l铆nea pol铆tica que podemos llamar 鈥淣uevo Pahlavismo鈥. Los que siguen esta l铆nea se ven a s铆 mismos como los portadores de un entendimiento democr谩tico liberal conservador, y abogan por una monarqu铆a constitucional y a veces por una rep煤blica secular para el futuro de Ir谩n, y defienden la unidad de Ir谩n. En cuanto a los programas econ贸micos, los pertenecientes a esta l铆nea pol铆tica, que abraza el libre mercado, llevan a帽os participando en grupos de reflexi贸n establecidos en Estados Unidos en consonancia con los intereses del imperialismo (norteamericano), y dise帽ando a su manera los planes sociales, econ贸micos y pol铆ticos del futuro Ir谩n. Los neo-pahlavianos, m谩s cercanos a los republicanos conservadores de Estados Unidos, siempre han tratado de aliarse con las fuerzas pol铆ticas m谩s derechistas.

Mon谩rquicos viviendo en el exilio en Estados Unidos

Esta l铆nea ha sido apoyada principalmente por los mon谩rquicos iran铆es que viven en el exilio en Norteam茅rica. Pero no se limita a ellos. Desde la d茅cada de 1980, muchos pa铆ses occidentales, incluido el gobierno de Estados Unidos, han ayudado directa o indirectamente a Reza Pahlavi de diversas maneras. Por ejemplo, Connie Bruck, escribiendo en The New Yorker en 2006, dec铆a: 鈥淟os Pahlavi fueron financiados por la CIA durante varios a帽os en la d茅cada de 1980鈥. En 2009, en una entrevista con The New York Times, Reza Pahlavi neg贸 haber recibido ayuda del gobierno estadounidense. En 2017, sin embargo, dijo a Jon Gambrell de Associated Press: 鈥淢i objetivo ahora es liberar Ir谩n, y sin comprometer los intereses nacionales y la independencia, buscar茅 todas las formas de caminar con cualquiera que est茅 dispuesto a darnos algo, ya sea Estados Unidos o los saud铆es o los israel铆es o quien sea鈥.

En septiembre de 2020, Reza Pahlavi pronunci贸 un discurso sobre el llamado 鈥淣uevo Pacto鈥. Describiendo el 鈥淣uevo Pacto鈥 como un 鈥減acto de todos los pueblos鈥, Pahlavi dijo que su motivaci贸n no era tomar el poder pol铆tico, sino crear un sistema en el que el poder pol铆tico no estuviera monopolizado por ning煤n individuo o grupo. Sin embargo, es interesante observar que Reza Pahlavi, que no tiene ning煤n antecedente pol铆tico aparte de ser hijo de su padre, est谩 supuestamente en contra de la monopolizaci贸n pol铆tica. Sin embargo, en este discurso, Reza Pahlavi se dirige, en realidad, a los jefes tribales y no al pueblo iran铆, y a los miembros del ej茅rcito iran铆, la Guardia Revolucionaria y las fuerzas de polic铆a, que constituyen las fuerzas de seguridad, haciendo hincapi茅 en la expansi贸n nacional de la desobediencia civil y hablando en un tono positivo hacia las fuerzas armadas, inst谩ndolas a ponerse del lado de la oposici贸n. Sin embargo, en los 煤ltimos a帽os no se han producido manifestaciones, ni protestas callejeras, en l铆nea con los llamamientos de Reza Pahlavi, ni dentro ni fuera de Ir谩n.

Present谩ndose constantemente como la figura que libera al pueblo iran铆, Pahlavi legitima su l铆nea pol铆tica citando algunas consignas contra la Casa Pahlavi durante los levantamientos populares en Ir谩n, y trata de imponer que todav铆a hay ojos en Ir谩n para el regreso de la Casa Pahlavi. Sin embargo, Pahlavi en particular, y los neo-pahlavianos, es decir, los que vuelven a poner en la agenda a los tiranos de ayer para el futuro de Ir谩n, saben que con la Rebeli贸n de Jina tienen menos apoyo que nunca en las calles de Ir谩n. Pero intentan compensar esta derrota manipulando la realidad a trav茅s de los medios de comunicaci贸n y las redes sociales.

驴Hacia d贸nde se orientan los medios de comunicaci贸n?

La estructura de los medios de comunicaci贸n de Ir谩n se divide b谩sicamente en dos. El primero son los canales de televisi贸n nacionales dentro de Ir谩n, que est谩n afiliados al r茅gimen. Dado que la Constituci贸n iran铆 proh铆be los medios de comunicaci贸n privados, no es posible encontrar ning煤n medio de comunicaci贸n aut贸nomo que no sean las cadenas nacionales que propagan el r茅gimen d铆a y noche. La Organizaci贸n de Radio y Televisi贸n de la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n, que est谩 directamente afiliada al l铆der religioso, ha funcionado exactamente como una extensi贸n de las fuerzas represivas en diferentes protestas y levantamientos. Uno de los ejemplos m谩s destacados de esta funci贸n es la emisi贸n de las llamadas 鈥渃onfesiones鈥 de personas detenidas durante las protestas en las cadenas nacionales. Es uno de los m茅todos m谩s b谩sicos y conocidos del r茅gimen iran铆 para forzar confesiones como 鈥渓o hice bajo la influencia de fuerzas externas鈥, 鈥渕e arrepiento鈥, etc., en las cadenas nacionales, torturando gravemente a los detenidos y amenazando a sus familias. Con el asesinato de Mahsa Amini, este fue uno de los primeros m茅todos utilizados por el r茅gimen iran铆. Las confesiones forzadas de algunos de los familiares de Mahsa, como 鈥淢ahsa ten铆a un problema de salud, por eso muri贸鈥, se emitieron en los canales nacionales iran铆es. Por ello, los medios de comunicaci贸n nacionales afines al r茅gimen en Ir谩n han adoptado una actitud manipuladora y represiva en todos los movimientos y acontecimientos sociales.

El segundo pilar de los medios de comunicaci贸n en lengua persa en Ir谩n son los medios de comunicaci贸n como Voice of America, BBC Persian, Man O To, Iran International, etc., que tienen su sede fuera de Ir谩n. Estas organizaciones medi谩ticas, que son componentes de los medios de comunicaci贸n de oposici贸n, act煤an, por un lado, en consonancia con los objetivos de las potencias imperialistas, mientras que, por otro lado, funcionan como 贸rganos medi谩ticos del sultanato. Aunque su intensidad y nivel var铆an, la estructura ideol贸gica de estos canales que emiten en persa se basa en el derechismo y el pahlavismo. Podemos verlo f谩cilmente en el comportamiento de estos canales durante las diferentes revueltas en Ir谩n. Esto puede resumirse en la prominencia de las consignas pro-Pahlavi a pesar de su limitada expresi贸n, la abierta hostilidad de los canales Man O To e Ir谩n Internacional hacia la izquierda, actuando en l铆nea con los intereses de la Casa Pahlavi, tratando de dirigir y usurpar la lucha del pueblo en l铆nea con sus propias fortunas pol铆ticas, difundiendo algunas noticias falsas que perjudicar铆an las protestas, etc.

Por otro lado, los periodistas que trabajan para estos medios tambi茅n han sido criticados, especialmente por sus declaraciones durante esta revuelta. El ejemplo m谩s evidente es el de Masih Alinejad, que trabaja para la Voz de Am茅rica. Periodistas como Alinejad, que intentan usurpar la lucha de las mujeres por la libertad en Ir谩n y priorizar sus propios intereses materiales y morales, tratan de presentarse como l铆deres de las protestas desde sus asientos. En otras palabras, los periodistas que trabajan en estos canales, con la financiaci贸n de pa铆ses como Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saud铆, son los ladrones de la lucha de las mujeres iran铆es a costa de sus vidas. Estos medios de comunicaci贸n y sus periodistas, que trabajan con total partidismo imponiendo a la sociedad iran铆 la idea de que la Casa Pahlavi es la 煤nica alternativa al r茅gimen iran铆, tienen muchos m谩s espectadores que los canales nacionales de Ir谩n, aunque est茅n prohibidos en el pa铆s.

FUENTE: Mihri Roodi y Sadi Pirooz /Evrensel / Traducido por Rojava Azadi Madrid

