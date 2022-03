–

Repaso a la historia de la CNT durante la transici贸n a trav茅s de las fotograf铆as que tienen en la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo

El anarcosindicalismo volvi贸 a las calles tras la muerte de Franco para celebrar y exigir un modelo de vida diferente al que se negociaba en los despachos. CNT se opuso a los Pactos de la Moncloa y present贸 su oferta de un sindicalismo basado en la acci贸n directa, el asamblearismo y el antiautoritarismo. Fue una primavera que dur贸 un lustro.

Un hombre empu帽a una pistola contra la manifestaci贸n de CNT en Madrid el 1 de mayo de 1979. Foto cortes铆a de la Fundaci贸n Anselmo Lorenzo.

Pese a la tensi贸n existente, Cruz recuerda que las convocatorias de CNT del 1 de mayo durante los a帽os posteriores a la muerte de Franco eran festivas y celebratorias. Las fotos que est谩 catalogando en la FAL, procedentes de donaciones particulares y del propio sindicato, atestiguan asimismo que CNT dispon铆a de un importante poder de convocatoria, que 茅l enmarca en un entorno pol铆tico m谩s amplio: 鈥淟as fotos anteriores a 1979 ponen en la mesa la recuperaci贸n e irrupci贸n de un actor que se daba por desaparecido, el movimiento libertario, un actor pol铆tico inc贸modo con fuerza, capacidad de arrastre y de intervenci贸n pol铆tica y sindical. Era un problema para el Estado democr谩tico capitalista que se estaba reconfigurando en aquel momento, la nueva construcci贸n pol铆tica y sindical del Estado postfranquista. La capacidad de movilizaci贸n del movimiento libertario, con la que no se contaba, viene dada no solo por el empuje sindical de CNT sino por el de sectores muy diversos, con perfiles muy determinados: la contracultura, los grupos vinculados al feminismo, el nuevo ecologismo o los grupos aut贸nomos muy hostiles a la recuperaci贸n del movimiento obrero por parte de ese nuevo Estado鈥.

Otra imagen memorable corresponde al mitin celebrado el 27 de marzo de 1977 en San Sebasti谩n de los Reyes, el primer gran acto p煤blico multitudinario de CNT tras la muerte de Franco. 鈥淩euni贸 a miles de militantes en aquella ma帽ana de marzo. All铆 participaron viejos militantes del exilio, luchadores de la clandestinidad y nuevas personas que se incorporaban a la lucha obrera鈥, comenta Juli谩n Vadillo, historiador y autor de los libros Historia de la CNT. Utop铆a, pragmatismo y revoluci贸n (Catarata, 2019) e Historia de la FAI. El anarquismo organizado (Catarata, 2021). Si bien previamente la central anarcosindicalista hab铆a convocado otros actos, ninguno concit贸 tanta respuesta durante ese periodo convulso fuera y dentro del sindicato que Vadillo entiende como el de la reconstrucci贸n de CNT y su modelo sindical alternativo al oficial, consagrado este en los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977 a los que CNT se opuso. 鈥淎unque hay algunas fuentes que han engordado su fuerza real, en realidad era una organizaci贸n sindical con implantaci贸n en algunos sectores laborales y representaba a varios miles de trabajadores. Sin embargo, fue un momento donde hubo diversas organizaciones sindicales, al igual que distintas sensibilidades, dentro de la propia organizaci贸n鈥, precisa Vadillo.

La imagen no es n铆tida pero entre la bruma se distingue claramente a un hombre que empu帽a una pistola en su mano derecha. La fotograf铆a est谩 tomada el 1 de mayo de 1979 en Madrid y el objetivo de ese pistolero era la manifestaci贸n convocada por el sindicato anarquista Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) para celebrar el D铆a de los Trabajadores. Una muestra m谩s de la poca verosimilitud de aquello que la historiadora francesa Sophie Baby califica como el mito de la Transici贸n pac铆fica, cuando en realidad estuvo marcada por la violencia pol铆tica: seg煤n sus c谩lculos, durante el ciclo de restauraci贸n de la dinast铆a borb贸nica y de la democracia se llevaron a cabo m谩s de 3.000 acciones en siete a帽os, entre 1975 y 1982, en las que se contabilizaron unas 700 muertes. 鈥淓l 1 de mayo era muy conflictivo. A veces se prohib铆a o autorizaba en funci贸n de las provincias o las ciudades. Se prohib铆a en Madrid, pero en Barcelona el Gobernador Civil era mucho m谩s liberal鈥, contaba Baby en una entrevista a El Salto en 2018.

鈥淪on pistoleros, asociados a una determinada corriente. Son fotograf铆as a煤n por investigar del 1 de mayo de 1979. Era gente relacionada con la extrema derecha y la polic铆a. Iban a amenazar, a intimidar, a provocar鈥, explica Juan Cruz en relaci贸n a esa fotograf铆a. Cruz, de formaci贸n historiador, es responsable del archivo de la Fundaci贸n de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo (FAL), centro documental de CNT que conserva y cataloga este tipo de materiales audiovisuales sobre la guerra civil, el exilio y la Transici贸n. Ese proceso de investigaci贸n para identificar personajes y lugares, datar la imagen y determinar autor铆a, cuando se puede, es uno de los trabajos que realiza en el archivo, junto a la mejora de los positivos fotogr谩ficos para su conservaci贸n y catalogaci贸n, y la digitalizaci贸n de los documentos para su consulta.

Para Juan Cruz, la capacidad de movilizaci贸n de CNT se mantuvo hasta la victoria socialista en las elecciones generales de 1982. 鈥淣o fue algo exclusivo de CNT 鈥攁segura el archivero de la FAL鈥 sino que pas贸 con muchos sectores a la izquierda del PCE, partidos trotskistas, grupos aut贸nomos, muchas organizaciones con planteamientos hostiles a esa reconfiguraci贸n del r茅gimen postfranquista mantuvieron esa capacidad hasta 1982 y luego buena parte de sus cuadros militantes fueron recuperados por las estructuras del PSOE鈥.

En ese declinar de la implantaci贸n del anarcosindicalismo, Vadillo minimiza la importancia de un episodio, el conocido como caso Scala 鈥攗n montaje con infiltraci贸n policial que caus贸 cuatro muertes en el incendio de la sala de fiestas Scala en Barcelona en enero de 1978 y que ocasi贸n贸 el descr茅dito de CNT鈥, y apunta hacia motivos internos: 鈥淓s imposible decir que el caso Scala fue el hecho que determin贸 el declive del anarcosindicalismo. Afect贸 pero no de la manera que se ha transmitido. Fue mucho m谩s determinante cuando en los congresos de 1979 y 1983 se puso encima de la mesa el modelo sindical a seguir, que provoc贸 una escisi贸n en la organizaci贸n. Mucho m谩s trascendental la de 1983 que la de 1979. La CNT, que se escindi贸 de forma breve en la d茅cada de 1930 con la aparici贸n de los sindicatos de oposici贸n, lo hac铆a ahora de forma definitiva鈥. Abundando en esas razones, el historiador considera que 鈥渆l nuevo marco de relaciones laborales bajo los Pactos de la Moncloa no fue superado por la CNT, a pesar del mantenimiento de un modelo sindical alternativo. La fuerza de comunicaci贸n de los anarcosindicalistas, muy fuerte en otros tiempos, no logr贸 conectar en aquellos. Y el pacto de silencio t谩cito hacia toda lucha que se saliera de los marcos reglamentados por el modelo sindical imperante invisibiliz贸 las luchas obreras alternativas鈥. Vadillo se帽ala que CNT logr贸 mantener sus estructuras pese a quedarse en cuadro durante los a帽os 80 y se recompuso en la d茅cada de los 90, 鈥渃uando desde una posici贸n minoritaria segui贸 manteniendo un modelo sindical alternativo, horizontal y antiautoritario鈥.

Mirando al pasado y al presente, Cruz reconoce que 鈥渘um茅ricamente no es comparable鈥 la relevancia que CNT y el movimiento libertario alcanzaron en el final de aquellos a帽os 70, pero tambi茅n valora que 鈥渆n la 煤ltima d茅cada, CNT ha hecho un esfuerzo por multiplicarse a nivel sindical y ganar presencia en distintos sectores laborales muy precarizados, desde un prisma de asamblearismo, horizontalidad y acci贸n directa鈥.

