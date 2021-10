–

De parte de CMI Guatemala October 13, 2021 24 puntos de vista

Foto: izquierda, Enrique Pe帽a Nieto; derecha, 脕lvaro Arz煤. Fuente: Twitter 鈥 @Tonatiuh_1521

Por: Carlos Barrientos Arag贸n

Hay un gran simbolismo en lo que sucedi贸 este 12 de octubre de 2021, cuando, con prepotencia y abuso de autoridad, sin que estuviera dentro de sus atribuciones y violando la ley, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Qui帽贸nez, le orden贸 a la PNC que capturara a un participante de la manifestaci贸n que conmemor贸 el inicio de la Resistencia Ind铆gena, Negra y Popular.

Es bien conocido que durante el per铆odo del alcalde Arz煤 y su continuidad con el alcalde Qui帽onez, estas administraciones se dedicaron a ensalzar a dictadores, s谩trapas y asesinos. Para todos es conocido que el Sr. Arz煤, quien fue alcalde de la ciudad de Guatemala, sol铆a recibir a sus visitas en un sal贸n donde estaba ubicado un cuadro de Pedro de Alvarado, quien inici贸 su trayectoria criminal en el Abya Yala, con la Matanza de Cholula en 1519, seguido por la Masacre del Templo Mayor en 1520, pasando por una serie de masacres en su incursi贸n por los territorios mayas de lo que hoy conocemos como Guatemala; hasta llegar al asesinato por ahorcamiento, en 1540, de Kaj铆鈥 Imox quien dirigi贸 una guerra de resistencia de 16 a帽os en contra los espa帽oles.

Para comprender lo ofensivo que significa para los pueblos mayas, el tener a Pedro de Alvarado en la municipalidad de lo que hoy conocemos como Ciudad de Guatemala y que anteriormente fue territorio Poqomam, es como si los gobernantes alemanes tuvieran una fotograf铆a de Hitler en su despacho y all铆 recibieran a sus visitantes.

En noviembre de 2017, en un art铆culo de Prensa Libre, se recog铆an las palabras del historiador Horacio Cabezas en las que expresaba: 鈥淓s triste ver c贸mo en el mundo caen estatuas por doquier, dedicadas a dictadores, y aqu铆 se dedican construcciones a estas personas鈥, refiri茅ndose al viaducto Jorge Ubico, dictador militar que gobern贸 Guatemala por 14 a帽os. De esa forma, la 茅lite gobernante se ha dedicado a ensalzar, por medio de obras y monumentos dedicados Justo Rufino Barrios, Miguel Garc铆a Granados, Manuel Estrada Cabrera, Jorge Ubico y desde luego, el monumento derribado hoy: el del sobrino de Justo Rufino Barrios, Jos茅 Mar铆a Reina Barrios, quien favoreci贸 a los terratenientes, contribuy贸 y particip贸 en los despojos de tierras de los pueblos mayas, lleg贸 a asumir los tres poderes del Estado, prolong贸 su mandato, dej贸 al pa铆s en bancarrota al grado que la educaci贸n se tuvo que suspender y nombr贸 como su sucesor, a Estrada Cabrera quien gobern贸 Guatemala con mano de hierro, durante 22 a帽os, hasta que una insurrecci贸n popular lo bot贸 de la presidencia oblig谩ndole a renunciar.

Esta pl茅yade de dictadores, corruptos y asesinos no solo representan a las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas, sino que simbolizan, para ellos, lo que debe preservarse en la memoria hist贸rica. Quienes ahora alzan su voz diciendo que no se debe actuar contra 鈥渙bras de arte鈥 olvidan que al mantener esos 鈥渕onumentos鈥, obligan a los Pueblos Mayas y a los pobres del pa铆s, a que contemplen d铆a con d铆a a sus verdugos. Eso es lo verdaderamente grotesco, insultante e indignante.

Es por esa raz贸n que el actual alcalde de la Ciudad de Guatemala, quien ocup贸 altos cargos en la municipalidad desde el 2004, acusado por la CICIG de ser coparticipe en el delito de usar casi un mill贸n de quetzales de fondos p煤blicos para la campa帽a del 脕lvaro Arz煤, continuador de su obra y que recibe Q91 mil 850 mensuales no pod铆a aceptar que se 鈥渕ancillara鈥 a uno de sus h茅roes y por eso, con una agilidad que no le ha caracterizado, lleg贸 al Parque Central y se帽al贸 a un campesino maya, proveniente de uno de los departamentos m谩s pobres del pa铆s y exigi贸, sin orden de juez, que fuera capturado y llevado a los tribunales, violentando el Articulo 6潞. de la Constituci贸n que expresamente proh铆be que ninguna persona pueda 鈥ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad competente鈥.

Para dimensionar la importancia que para ellos tienen esos s铆mbolos debemos preguntarnos, 驴Cu谩ntas veces, ante las inundaciones, la falta de agua en los barrios populares, los derrumbes que han causado muertes, hundimientos, incendios o el colapso del tr谩fico en la ciudad de Guatemala hemos visto involucrarse al Sr. Qui帽贸nez con la misma agilidad que lo hizo para que se capturara ilegalmente a un campesino ind铆gena? 驴Acaso el alcalde capitalino se indign贸 de la misma forma con los 8.5 millones de quetzales de sobre costos ocultos que totaliz贸 el viaducto de La Cuchilla de San Antonio? 驴Acaso corri贸 con la misma celeridad ante la muerte de una ni帽a de cinco a帽os, en la zona 6, este 13 de septiembre pasado? 驴Vimos al Sr. Qui帽贸nez, siendo concejal I, coordinar las acciones ante el derrumbe en el basurero de la zona 3, de la Ciudad de Guatemala, que dej贸 12 lesionados, 5 personas muertas y 21 desaparecidos, en el a帽o 2016? 驴Por qu茅 entonces acudi贸 personalmente al Parque Central a exigir la captura de un manifestante?

Cuando los defensores de las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas se rasgan las vestiduras 鈥渞echazando鈥 la aplicaci贸n de una 鈥渏usticia selectiva鈥, al ser capturado alg煤n empresario o pol铆tico prominente corrupto, no se dan cuenta que impl铆citamente est谩n diciendo que estos empresarios, operadores de justicia o pol铆ticos corruptos deben de tener un trato especial; que primero se debe de capturar a 鈥渙tros鈥 y no a estos 鈥減ersonajes鈥. Lo cierto es que la 鈥渏usticia鈥 siempre ha sido selectiva, por esa raz贸n es muy cierto el refr谩n que dice 鈥渓a justicia es una serpiente que s贸lo muerde a los de pies descalzos鈥. Eso lo veremos ahora, al constatar c贸mo se tratar谩 a un campesino maya y sobre todo al comprobar que lo que dice el art铆culo 6潞. de la Constituci贸n, en su parte final no se cumplir谩: 鈥El funcionario, o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este art铆culo ser谩 sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciar谩n el proceso correspondiente鈥. 驴Acaso, 鈥渄e oficio鈥 los tribunales iniciar谩n proceso en contra del alcalde Qui帽ones y los agentes de la PNC que, sin orden de juez apresaron y llevaron a la torre de tribunales a Am铆lcar L贸pez? 驴Actuar谩n los juzgados y el Ministerio P煤blico avalando y cometiendo irregularidades en el proceso judicial? Ahora vamos a ver qu茅, en realidad, significa 鈥渏usticia selectiva鈥 en contra de las personas de escasos recursos.

Por eso, estos hechos tienen un alto simbolismo: el continuador de la obra de Arz煤, protector de los s铆mbolos de las 茅lites, acusado de usar casi un mill贸n de quetzales de fondos p煤blicos para una campa帽a electoral y que en la actualidad recibe mensualmente casi 100 mil quetzales, dej贸 caer todo su odio contra un campesino ind铆gena del altiplano, que adem谩s tuvo la osad铆a de llevar una playera del Che.

En esa misma direcci贸n y de forma 谩gil se pronunciaron el Comit茅 Coordinador de Asociaciones Agr铆colas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- y la C谩mara del Agro. El pronunciamiento del CACIF tambi茅n es sumamente revelador. Empiezan diciendo que las autoridades no pueden dejar impunes delitos contra el patrimonio; sin embargo, cuando se buscan los pronunciamientos por el descarado y millonario robo en el Libramiento de Chimaltenango o ante el asesinato de ni帽as y adolescentes en el hogar Virgen de la Asunci贸n u otro hecho que realmente afecta el patrimonio de las y los guatemaltecos, no encontramos nada. Finalizan diciendo que 鈥渓a violencia y la conducta destructiva no pueden ser nunca los medios apropiados鈥︹; sin embargo, al buscar qu茅 dijo en CACIF ante el ecocidio del R铆o La Pasi贸n, en el departamento de El Pet茅n, en el a帽o 2015 y que dej贸 decenas de comunidades y miles de personas damnificadas; o cuando sus agremiados, con lujo de violencia y muchas veces de forma ilegal queman las humildes viviendas y cultivos de comunidades campesinas o son asesinadas personas por integrantes de empresas de seguridad, todas estas acciones caracterizadas por 鈥渧iolencia y conducta destructiva鈥, el silencio del ente empresarial es m谩s grande que el de un sepulcro.

Para constatar c贸mo las 茅lites han manipulado y moldeado la mentalidad colectiva se puede ver c贸mo en las redes sociales hay quienes se expresaron por el 鈥渄a帽o al patrimonio鈥 y calificaron de 鈥渋gnorantes鈥 a quienes derribaron o intentaron derribar esos monumentos oprobiosos, agregando que eso 鈥渘o cambiaba nada鈥. Uno de los primeros significados de la palabra 鈥減atrimonio鈥 se define como el 鈥渃onjunto de bienes y derechos鈥︹; en esa l铆nea, es m谩s escandaloso y repudiable el que se haya atendado contra el derecho a no ser capturado por orden de un juez competente, derecho establecido en la Constituci贸n, que el valor de una estatua hueca. Patrimonio son los 235 millones de quetzales anuales que se embolsaron P茅rez Molina y Baldetti s贸lo en el Caso de La L铆nea y que hubieran servido para dotar de 煤tiles escolares a todas las escuelas por dos a帽os o abastecer a 2 hospitales p煤blicos por un a帽o, recursos que habr铆an sido muy 煤tiles para la pandemia de COVID-19. Patrimonio son los 122 millones de quetzales que fueron encontrados en una casa en Antigua Guatemala o los m谩s de 15 mil millones de quetzales que el Estado deja de percibir por perdonarles 鈥渓egalmente鈥 el pago de impuestos a los empresarios y con los cuales se hubieran podido construir 22 hospitales de 100 camas. Patrimonio son los m谩s de 3 mil 600 millones de quetzales que fueron entregados al gobierno de Giammattei para combatir el COVID-19 y de los cu谩les no se sabe d贸nde est谩n y en qu茅 se han usado.

Muchas personas que viven en el 谩rea metropolitana de Guatemala, en un acto de racismo soberbio, califican de ignorantes a la poblaci贸n del campo, mayoritariamente ind铆gena, olvidan que los 煤ltimos presidentes nefastos, como P茅rez Molina, Morales y Giammattei han sido electos gracias a que, quienes presumen de 鈥渋nteligentes鈥, le dieron el voto a los peores gobernantes del presente siglo. Tampoco se dan cuenta que con su llamado a que con derribar monumentos 鈥渘o se cambia nada鈥, en realidad est谩n predicando el inmovilismo, la sumisi贸n y la ausencia de indignaci贸n.

La tragedia hist贸rica se vuelve a repetir: Qui帽贸nez, hombre blanco, capitalino, rico, educado en Estados Unidos, se abalanza ilegalmente, violando la constituci贸n y con abuso de autoridad en contra un campesino, maya del 谩rea rural y sus actos, en lugar de ser cuestionados, muy posiblemente ser谩n refrendados por el sistema judicial y los medios de comunicaci贸n corporativos, sumando otras anomal铆as e ilegalidades a las primeras que ya se cometieron.

Quien todav铆a se pregunta el porqu茅 de la Resistencia, 茅ste es un hecho m谩s, de los miles que ocurren cotidianamente en nuestro pa铆s; por eso, hay m谩s dignidad y defensa del patrimonio en defender los derechos conculcados y rechazar el culto a los verdugos que pretenden 鈥渁dornar鈥 la ciudad capital, que en rasgarse las vestiduras por la ca铆da de monumentos, literalmente, vac铆os.