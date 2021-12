–

Gemma Saura, Laura Aragó

Cuando entró en la prisión de Brians tenía a sus espaldas una larga trayectoria de consumo de drogas que le habían llevado a vivir en la calle. Después de un año y medio internada, actualmente no consume, ha dejado la metadona, asiste a los cursos y se presenta a todas las entrevistas. Los psicólogos que la acompañan en el centro consideran que está preparada para salir de permiso pero el juez le tumba sistemáticamente las peticiones alegando que su último Riscanvi, el algoritmo que predice el riesgo de reincidencia de los presos, dictaminó que era alto. Desde Metzineres, una cooperativa que la asesora, denuncian que hay poco que hacer: ignoran cuál de los 43 factores que tiene en cuenta provoca que a pesar de sus avances se la siga considerando de alto riesgo.

El algoritmo Riscanvi lleva casi doce años implementado en las prisiones catalanas pero todavía no existe ningún mecanismo de gobernanza público que lo evalúe y que permita saber qué peso tienen cada uno de los 43 factores de riesgo que valora la herramienta, que además cambian según el género, edad y origen del preso. El resultado del riscanvi es público para todos los implicados pero la información de cuánto pesa cada factor de riesgo no la conocen ni los funcionarios que trabajan en prisión, ni los abogados que tienen que defender a sus clientes, ni los jueces de vigilancia que deniegan o aceptan los permisos y ni mucho menos la ciudadanía en general.

Sin transparencia ni auditoría no solo se ve mermado el derecho de defensa del reo, sino que además es imposible evaluar la eficacia predictiva del algoritmo, saber cuáles son los sesgos que lleva incorporados o de qué manera condiciona las decisiones de jueces y fiscales.

La introducción de la inteligencia artificial para mejorar procesos también tiene su lado positivo: en el caso del Riscanvi ha permitido mejorar el escrutinio de los presos a través de técnicas estadístico-matemáticas y homogeneizar las valoraciones del riesgo entre los diferentes centros penitenciarios. Pero faltan herramientas de transparencia para que todos los implicados puedan conocer al detalle el funcionamiento de la herramienta.

Tal y como avanzaba ayer este diario, en estos casi 12 años que lleva funcionando Riscanvi, la Generalitat no ha hecho público nunca el peso de cada uno de los diferentes factores de riesgo, una información imprescindible para saber si está libre o no de sesgos. La única aproximación que hay a esta cuestión es el trabajo académico de Carlos Castillo, investigador en el grupo de Ciencia Web y Computación Social de la Universidad Pompeu Fabra, que concluye que el algoritmo no está sesgado ni por edad ni por origen.

Pero nadie ha estudiado hasta ahora en profundidad si está sesgado por variables socioeconómicas o de género. Lucía Martínez Garay, profesora de derecho penal en la Universitat de València, apunta que “cuando se intenta aplicar sobre delitos económicos salen riesgos de reincidencia bajísimos, porque los datos que alimentan a Riscanvi son una muestra de la gente que hay en prisión, donde hay muy poca representación de delincuencia de cuello blanco”. “La herramienta no está hecha para prever estos riesgos”, concluye la investigadora.

Más allá de los sesgos que pueda llevar incorporados por las discriminaciones estructurales de la sociedad, la influencia de un algoritmo a la hora de tomar decisiones también puede producir otras inclinaciones. Para Martínez Garay “si a un juez le das primero la información del Riscanvi, puede que de forma inconsciente ordene todo el resto de información para que encaje con ese primer dato. O al contrario, habrá un juez que desconfíe sistemáticamente de la máquina”.

“Hay más de 150 sesgos cognitivos que pueden influir la decisión de una persona”, cifra Ricardo Baeza-Yates, director de investigación en el Instituto de IA Experiencial de la Northeastern University, en Silicon Valley. En el caso del Riscanvi distingue hasta siete tipos de sesgos que pueden incidir especialmente: el de confirmación, estereotipos, conservadurismo, el del punto de anclaje, el del punto ciego, de resultado, y el de cero riesgo.

“Los sesgos no se pueden evitar sino sólo mitigar: todo el mundo debería ser consciente que están ahí y debería existir algún tipo de regulación para evitar aquellos que son más dañinos”, asegura Baeza-Yates. En estos momentos no existe un reglamento que los identifique y mucho menos que trabaje para suavizar sus efectos.

Para Baeza-Yates otro gran inconveniente de los algoritmos es el desconocimiento del contexto: cuando Riscanvi evalúa a un preso no conoce todo su contexto sino que se rige sólo por los 43 factores que lleva incorporados, en cambio, para un juez humano ciertos contextos pueden hacer decantar una decisión. “Es el problema de matematizar algo tan complejo como un ser humano y la sociedad que lo rodea”, concluye el experto.

Los números tienen un enorme poder para sugestionar. Martínez Garay afirma que “todo lo que venga basado en una tecnología y un cálculo científico matemático hoy en día tiene una credibilidad otorgada porque parece que sea más objetivo.”

Ceder una parte importante del poder de decisión a los algoritmos confiando en su neutralidad implica también seguir ahondando de manera invisible en las desigualdad social. Esta confianza ciega contrasta con el escepticismo que había en los años setenta y ochenta sobre la valoración de la peligrosidad cuando estaba en manos de personas expertas.

En Estados Unidos se llegó a plantear que un psiquiatra no debía testificar ante un jurado porque su aura de experto podía influenciar indebidamente. Si entonces, cuando se trataba de profesionales como psiquiatras, psicólogos y criminólogos, había prevenciones sobre sus sesgos y su falta de objetividad, hoy en día los expertos reclaman mecanismos para mitigarlos.

Esta ausencia de marco regulatorio tiene los días contados: el Parlamento Europeo tiene sobre la mesa un proyecto de ley de inteligencia artificial pendiente de aprobar que obligará a los estados miembros a regular el uso de algoritmos. Especialmente para herramientas de análisis de reincidencia como Riscanvi, que están consideradas de alto riesgo por cómo afectan los derechos fundamentales de las personas.“Aunque sean un equipo de humanos el que toma la decisión finalmente, mientras un algoritmo influya mucho sobre esta decisión humana, también debería estar auditado”, detalla Carlos Castillo.

Con la implementación de esta ley, también será posible medir si el algoritmo acierta en su capacidad predictiva o no. Saber, por ejemplo, si en alguna de las cuatro actualizaciones que se han llevado a cabo, la Generalitat ha logrado mejorar la tasa de falsos positivos: el porcentaje de personas que la máquina predice que reincidirán pero que finalmente no vuelven a delinquir. Según los últimos datos publicados, que hacen referencia al periodo entre 2010 y 2013, son el 82% de los casos clasificados como riesgo alto o moderado. A pesar de que han pasado casi ocho años desde entonces, el Departament de Justícia niega tener datos más actualizados.

Desde servicios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya, la psicóloga técnica de la unidad de programas de intervención, Marian Martínez, explica que han preferido gastar el dinero en mejorar aspectos técnicos antes que invertir en habilitar medidas de transparencia y auditoría pública. “Es una herramienta que trabaja para nosotros, no nosotros para ella: los porcentajes de falsos positivos se tienen porque se ha estudiado la reincidencia”, no el Riscanvi en sí.

Más allá del futuro marco regulador europeo, en Catalunya existe desde el año 2019 una Carta Catalana para los Derechos y Responsabilidades Digitales, un compromiso de la Generalitat para promover la transparencia algorítmica, la mitigación de sesgos y el rendimiento de cuentas. Karma Peiró, periodista especializada en tecnologías de la información y la comunicación, reclama que “todos estos conceptos quedan muy bien sobre el papel pero cuando se intenta conocer los detalles de los algoritmos todo son sombras o respuestas basadas en informes antiguos… Ya va siendo hora que la administración catalana cumpla con la promesas hechas a la ciudadanía”.

Los expertos consultados coinciden en que si hoy en día se empezara a gestar Riscanvi, se debería plantear el proyecto en base a unos criterios de transparencia, auditoría y gobernanza que no existían en el 2009, cuando la Comisión Mena (por el ex fiscal jefe de Catalunya), en el Parlament, puso encima de la mesa la necesidad de mejorar la detección del riesgo de reincidencia de los presos. En poco tiempo todas estas cuestiones van a ser exigibles por ley: herramientas como Riscanvi no podrán ser creadas sin elementos de control y de monitorización pre y post implantación.

En EE.UU., varios estados utilizan desde 1998 un algoritmo que predice el riesgo de reincidencia de los presos: Compas. A diferencia de Riscanvi, desarrollado por la universidad pública y los servicios penitenciarios, Compas pertenece a la empresa Northpointe. El algoritmo está cuestionado desde 2016, cuando Propublica, una agencia de periodismo de investigación sin ánimo de lucro, denunció que discriminaba a la población negra. Recientemente, un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) ha dado la razón a Propublica y tras un exhaustivo análisis concluyó también que perjudica a los negros y que, además, corregir los sesgos del sistema es casi imposible. En Catalunya todavía no se ha podido demostrar si Riscanvi está sesgado o no.

A nivel técnico, sin embargo, la diferencia entre Compas y Riscanvi está en el aprendizaje automático -que en inglés se conoce como machine learning-. No hay que confundir la inteligencia artificial, un sistema informático inteligente creado para resolver problemas complejos, con el aprendizaje automático, un subconjunto de inteligencia artificial donde las personas entrenan a las máquinas para reconocer patrones y hacer predicciones. Tanto Riscanvi como Compas están consideradas herramientas de inteligencia artificial, pero Compas utiliza además un sistema de aprendizaje automático. Riscanvi, no.





La Vanguardia